Educația cu doi miniștri? Cât de eficiența ar putea fi o astfel de variantă. „Poate că un ministru pentru preuniversitar ar schimba raportul de putere"
Adevarul.ro, 11 ianuarie 2026 04:45
Începutul de an ne găsește tot fără ministru al Educației, după demisia lui Daniel David. Iar în spațiul public a fost avansată o nouă idee de către consilierul prezidențial Sorin Costreie și preluată apoi de liderul de sindicat Marius Nistor: doi miniștri ai Educației.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
04:45
Educația cu doi miniștri? Cât de eficiența ar putea fi o astfel de variantă. „Poate că un ministru pentru preuniversitar ar schimba raportul de putere" # Adevarul.ro
Începutul de an ne găsește tot fără ministru al Educației, după demisia lui Daniel David. Iar în spațiul public a fost avansată o nouă idee de către consilierul prezidențial Sorin Costreie și preluată apoi de liderul de sindicat Marius Nistor: doi miniștri ai Educației.
Acum o oră
04:15
Costul alegerilor parțiale de la finalul anului trecut. Pe ce au dat banii competitorii electorali # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL care a câștigat Primăria Capitalei la alegerile organizate anul trecut, pe 7 decembrie, și Daniel Băluță, candidatul PSD, care s-a clasat pe locul trei în scrutinul local, au avut venituri electorale egale.
Acum 2 ore
03:45
Noul an pentru politica română va aduce stabilitate în instabilitate. Politolog: „Un an care va semăna mult cu a doua jumătate a lui 2025“ # Adevarul.ro
Anul 2026 nu va aduce o ruptură majoră, ci mai degrabă o prelungire a tensiunilor deja existente, însă va fi un an care va sta în umbra problemelor moștenite din 2025, precum scandalul din Justiție.
03:15
Cât de important e să lucrezi în domeniul în care ai studii? „Se vor căuta tot mai mult persoane cu competențe tehnice". Cum arată piața muncii în 2026 # Adevarul.ro
Poți face carieră într-un anumit domeniu dacă ai studii în altul? Până nu demult, mulți angajați găseau succesul în ramuri ale muncii diferite decât cele studiate. Tendințele recente indică însă o preferință tot mai mare pentru specializarea în domeniul ales.
Acum 4 ore
02:45
Cea mai slabă lună din turismul intern. „Am pierdut jumătate de milion de turiști români. Cei mai mulți nu au mai plecat deloc în vacanță” # Adevarul.ro
Cifrele date publicității de INS arată că în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat cea mai mare scădere în turismul intern, raportat la anul precedent. În primele 11 luni ale anului trecut au ajuns cu aproape o jumătate de milion de români mai puțin în unitățile de cazare interne.
02:15
„Profeția” cu care Patapievici șoca în 2018: „România trebuie să se înarmeze puternic și inteligent ca Israelul” # Adevarul.ro
„Ce are de făcut România?” este întrebarea la care a răspuns scriitorul Horia-Roman Patapievici la un eveniment care a avut loc în urmă cu aproape un deceniu. Unul dintre răspunsurile sale care a șocat atunci se dovedește acum profetic: „România trebuie să se înarmeze puternic”.
01:15
Cele mai șocante isprăvi ale primului țar al Rusiei. A pus bazele imperiului rus, dar și-a băgat în sperieți contemporanii # Adevarul.ro
Ivan al IV-lea cel Groaznic a fost primul țar al Rusiei. A rămas cunoscut în istorie mai ales pentru controversele din jurul său. A fost un conducător extrem de dur, dând dovadă în repetate rânduri de o cruzime ieșită din comun. El este cel care a înfințat și prima poliție secretă rusească.
Acum 6 ore
00:15
11 ianuarie: Ziua în care s-a născut Sir Edmund Hillary, primul aplinist care a escaladat Everestul # Adevarul.ro
Pe 11 ianuarie 2008 a murit Sir Edmund Hillary, primul alpinist care a escaladat Everestul. Tot pe 11 ianuarie, dar în 1906, s-a născut Albert Hofmann, chimistul elvețian care a descoperit efectele psihedelice ale dietilamidei acidului lisergic (LSD).
10 ianuarie 2026
23:45
Sistemul medical în 2026, linia subțire dintre reformă și improvizație. „De fiecare dată noi stingem focul“ # Adevarul.ro
După un an care a pus sistemul medical românesc sub o presiune continuă – bugete insuficiente, disfuncționalități administrative și crize de încredere generate de tragedii medicale –, 2026 este așteptat ca momentul în care reformele anunțate trebuie să se vadă concret.
23:15
Protagoniștii „Stranger Things“, despre semnificația prieteniei, nostalgia anilor ’80 și cum i-a schimbat serialul: „Am crescut cu toții împreună“ # Adevarul.ro
Serialul „Stranger Things“, un tribut adus filmelor din anii ’80, a cucerit întreaga Planetă, devenind un simbol al prieteniei, al vulnerabilității și curajului, cu monștri veniți dintr-o lume paralelă și copii forțați să crească mult prea repede.
Acum 8 ore
22:45
Un semnal pentru SUA și Europa. De ce a lansat Rusia o rachetă balistică Oreșnik asupra regiunii Liov # Adevarul.ro
Lovitura cu rachetă balistică cu rază intermediară Oreșnik lansată de Rusia în noaptea de 8 spre 9 ianuarie asupra regiunii Liov nu a avut un obiectiv militar clar și nici nu a produs pagube strategice semnificative, spun analiștii Institutului pentru Studierea Războiului (ISW).
22:30
Steven Knight, creatorul viitorului „James Bond“: „În loc să mă duc la școală, mergeam cu tata, potcovar, într-un depozit de fier vechi condus de romi“ # Adevarul.ro
Copilăria cu parfum de epocă victoriană, alături de tatăl său fierar și potcovar și de romii cu cai și căruțe i-au influențat viața și mai ales cariera cineastului britanic Steven Knight, după cum mărturisește într-un interviu exclusiv pentru „Weekend Adevărul“
22:15
Băsescu spune că Europa va trebui să discute cu Putin. Ce spune despre planurile lui Trump privind Groenlanda # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă seară situația politică internațională, tensionată suplimentar ca urmare a declarațiilor lui Donald Trump privind Groenlanda.
22:00
Horoscop duminică, 11 ianuarie. O zodie are idei sclipitoare, iar alta trebuie să evite deciziile financiare # Adevarul.ro
Horoscopul duminică, 11 ianuarie vine cu noi vești pentru fiecare nativ în parte. Berbecii ar trebuie să nu forțeze lucrurile, Peștii să evite să ia decizii financiare bazate pe emoții, iar Scorpionii trebuie să fie mai discreți în privința planurilor.
22:00
În „Anul Nadia Comăneci”, gimnastica românească fierbe. A plecat antrenoarea care a adus prima medalie olimpică după 12 ani # Adevarul.ro
FRG i-a găsit imediat înlocuitor. Nicolae Formine va fi reactivat.
22:00
Salvamontiștii caută doi tineri care au plecat spre vârful Moldoveanu pe viscol: „Șansa de a ajunge este aproape imposibilă” # Adevarul.ro
Salvamontiștii caută doi tineri care au plecat vineri, 9 ianuarie, spre vârful Moldoveanu. Deși aveau echipament adecvat, condițiile meteo din zona montană fac expediția spre vârf aproape imposibilă, potrivit salvatorilor.
21:45
Număr record de cazuri de gripă în primele zile ale anului, de două ori mai multe decât anul trecut # Adevarul.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) raportează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România, doar în primele zile ale anului 2026. Specialiștii avertizează că numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare.
21:45
Băsescu consideră că Nicușor Dan „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat sâmbătă, 10 ianuarie, că Nicușor Dan „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024.
21:30
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „toarnă cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur # Adevarul.ro
Agricultorii europeni obligați să respecte reguli draconice vor intra în concurență cu cei din America Latină. Aceasta este teza europarlamentarilor care critică acordul (AUR, PSD), în timp ce reprezentanții USR, PNL, UDMR susțin că agricultorii nu vor suferi, dar va câștiga industria auto.
21:30
Un accident în care au fost implicate mai multe autovehicule a avut loc, sâmbătă seară, 10 ianuarie, pe DN 1A, pe raza localităţii Ţânţăreni. Două persoane au fost transportate la spital.
21:15
Luptă contra cronometru în Filipine, după avalanșa de gunoaie: salvatorii au detectat semne de viață # Adevarul.ro
Salvatorii filipinezi au detectat semne de viață în timpul căutărilor persoanelor dispărute, după avalanșa de gunoaie care a ucis patru muncitori la un depozit de deșeuri din centrul Filipinelor.
Acum 12 ore
21:00
2025 a fost un an atipitic pentru Educație. A venit cu planuri-cadru și programe noi, după 20 de ani, dar și cu măsuri care au polarizat societatea. În rândul profesorilor și sindicatelor din învățământ a existat un val de revoltă la adresa ministrului Daniel David.
21:00
Defensivă în colaps! Gloria Bistrița, învinsă fără drept de apel în Liga Campionilor. A încasat goluri pe bandă rulantă de la ocupanta ultimului loc # Adevarul.ro
Gloria Bistrița a ratat șansa de a-și consolida poziția în grupă, după un eșec surprinzător pe teren propriu.
20:45
Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs sâmbătă în largul arhipelagului Insulele Talaud din Indonezia, au anunţat institutele internaţionale de monitorizare seismică. Seismul a fost resimţit de numeroşi locuitori din zonă, însă autorităţile nu au raportat victime sau pagube materiale.
20:30
România a susținut Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur în urma unor negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură, a declarat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
20:00
Planul lui Trump pentru Groenlanda declanșează panică în Europa: „Practic, NATO ar fi distrusă” și ar avantaja Rusia în Ucraina # Adevarul.ro
Răpirea liderului Venezuelei l-ar fi încurajat pe Donald Trump să insiste asupra anexării Groenlandei, avertizează experți. O astfel de mișcare ar putea submina NATO, ar avantaja Rusia în Ucraina și ar zdruncina securitatea Europei.
20:00
„Români cu apucături de slugi”. Paleologu ironizează inițiativa AUR de a declara 2026 „Anul Americii în România” # Adevarul.ro
Teodor Paleologu, profesor și fost ministru al Culturii, l-a ironizat pe George Simion, liderul, AUR, după ce formațiunea a anunțat că vrea ca autoritățile să declare anul 2026 drept „Anul Americii în România”.
19:45
Imagini cu dinamitările la tunelul Robești: lucrări intense pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești # Adevarul.ro
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă, 10 ianuarie, că lucrările pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu Pitești continuă încă din primele zile ale acestui an.
19:15
TEST DRIVE Subaru Crosstrek 4Wild, o mașină pentru toate anotimpurile. Ce aduce în plus față de rețeta clasică a unui hatchback # Adevarul.ro
Când vremea este capricioasă, de obicei îți limitezi deplasările, nu însă când ai un Subaru în parcare – în mod ciudat, îți cauți motive de ieșit din casă. Cam asta am făcut și noi cât timp am avut acest Subaru Crosstrek 4Wild în garaj.
19:00
Singurul locuitor al unui sat din Alba, izolat de zăpadă. Gestul care i-a salvat viața # Adevarul.ro
Un bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba, a rămas izolat din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile. Pentru că avea nevoie urgentă de medicamente pentru tensiune, polițiștii au parcurs pe jos aproximativ doi kilometri pentru a ajunge la locuința acestuia.
18:30
Protestele din Iran: femei ard poze cu liderul Khamenei, medici copleșiți de numărul de răniți, iar diaspora iraniană protestează la București # Adevarul.ro
Protestele anti-guvernamentale din Iran se apropie de două săptămâni, iar medicii mărturisesc că unitățile lor sunt copleșite de răniți.
18:30
Imagini spectaculoase cu Cascada Toplița, care a înghețat complet. Spectacol rar creat de ger și apele termale # Adevarul.ro
Un fenomen impresionant a fost surprins în județul Harghita, unde Cascada Toplița, cunoscută atât pentru frumusețea sa naturală, cât și pentru apele sale termale, a înghețat complet. Vizitatorii care s-au oprit în zonă au fost fascinați de peisajul creat de țurțurii uriași.
18:00
Budăi avertizează că Acordul UE–Mercosur ar putea costa 120.000 de locuri de muncă și cere disciplină în coaliție # Adevarul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi avertizează că Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur ar putea avea consecințe economice majore, inclusiv pierderea a aproximativ 120.000 de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene, potrivit studiilor de impact.
17:45
Europa înăsprește regulile pentru turiști. Gesturile banale care aduc amenzi usturătoare: atenție la rezervarea șezlongului! # Adevarul.ro
Tot mai multe state europene au introdus, în acest an, amenzi considerabile pentru turiștii care nu respectă regulile de conduită, în încercarea de a limita excesele turismului de masă și de a proteja comunitățile locale.
17:30
AUR cere sâmbătă, 10 ianuarie, grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat.
17:15
Miliardarul Elon Musk a declarat recent, în cadrul unui podcast, că economisirea pentru pensie s-ar putea să devină inutilă în curând.
17:15
Chinezul care îl imită pe Donald Trump a devenit un fenomen global pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Ryan Chen, un chinez în vârstă de 42 de ani, a devenit un adevărat fenomen pe rețelele sociale datorită imitării aproape perfecte a vocii, gesturilor și expresiilor președintelui american Donald Trump, notează AFP.
17:15
Cum a fost dusă Venezuela la sapă de lemn sub Chavez și Maduro. „Nu cunosc niciun exemplu de țară unde socialismul a funcționat” # Adevarul.ro
Într-o analiză pentru „Adevărul”, Bogdan Călinescu, directorul IREF din Paris, demontează miturile revoluției bolivariene și explică, cu cifre și exemple elocvente, cum socialismul de stat a transformat o națiune capitalistă dezvoltată într-o ruină.
16:45
Incident șocant într-un spital din Iași: un bărbat s-a aruncat de la etaj după o discuție cu iubita. Ce a aflat la telefon # Adevarul.ro
Un bărbat din Iași s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon vineri, 9 ianuarie. Momentan, potrivit medicilor, se află la terapie intensivă.
16:30
Steaua anchetată de Securitate: „În ’68, le era frică de întruniri de mai mult de trei persoane, mai ales la nivelul studenților“ # Adevarul.ro
În 1968, un grup de studenți de la Arte a confecționat o stea pentru a-și colinda profesorii. Atunci, gestul a fost considerat subversiv de regimul comunist. Peste 50 de ani, obiectul reapare ca simbol al libertății creative.
16:15
Vacanțele românilor, între preț și frustrare. Președintele ANAT: „În 7 zile, tu dai 1.400 de lei, dar n-ai intrat încă în hotel“ # Adevarul.ro
Turismul românesc a traversat 2025 într-o stare de oboseală cronică, cu nervii întinși la maximum și cu sentimentul tot mai apăsător că a ratat încă un moment de relansare. Nu este o criză spectaculoasă, ci o uzură lentă, care se vede în cifre, în deciziile politice și în discursul industriei.
16:15
O nouă metodă de înșelăciune pe WhatsApp te poate lăsa fără cont: cum procedăm când primim link-uri # Adevarul.ro
Un procuror șef a atras atenția cetățenilor asupra noii metode de înşelăciune la care sunt expuşi utilizatorii aplicaţiei WhatsApp.
Acum 24 ore
16:00
O filmare șocantă arată soldați ruși umilind un mercenar african. Acesta e trimis la asalt cu o mină antitanc atașată de corp # Adevarul.ro
Imagini șocante cu un mercenar african cu un dispozitiv exploziv atașat de corp și umilit de un soldat rus circulă pe rețelele sociale. Filmarea a fost distribuită de jurnaliști internaționali și de oficiali ucraineni și preluată de presă.
16:00
Povestea singurei britanice condamnate pentru terorism: de la ISIS la influencer pe social media # Adevarul.ro
Tareena Shakil, teroristă condamnată care a fugit din Marea Britanie în Siria pentru a se alătura ISIS împreună cu fiul ei, s-a reinventat complet și acum este influencerl, călătorind prin lume și postând pe rețele sociale.
15:45
Accident în Comarnic: 10 persoane implicate după coliziunea dintre un microbuz și un autoturism # Adevarul.ro
Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz de transport persoane şi un autoturism s-a produs sâmbătă, pe DN1, raza oraşului Comarnic. Un tânăr de 18 ani a fost rănit, fiind dus la spital.
15:30
Donca și Boureanu, opriți cu greu din bătaie la Survivor. Gabi Tamaș a urmărit scena halucinantă și s-a poziționat: „Nu l-a înjurat cu ură. Eram acolo!” # Adevarul.ro
Momentele de tensiune au escaladat la maximum în cea mai recentă ediție difuzată a show-ului Survivor România 2026.
15:30
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au alertat șoferul # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în noaptea de 8 ianuarie, în timp ce se afla într-un autobuz de pe traseul 111, din Sibiu. Trupul acestuia a fost descoperit de șofer abia la capătul liniei, după ce un călător i-a spus că există o persoană posibil inconștientă în vehicul.
15:15
Mesajul pe care-l trimite Putin Occidentului prin atacul cu racheta Oreșnik. Medvedev amenintă Europa # Adevarul.ro
Lovitura a avut loc la câteva zile după ce negociatori europeni și americani au prezentat un plan de menținere a păcii pentru perioada post-război.
14:45
Marius-Daniel Mîrzacu, inspectorul-șef al IPJ Dolj, s-a stins din viață sâmbătă, 10 ianuarie, la 51 de ani, transmite IPJ Dolj.
14:30
Boeing E-4B, cunoscut și drept „avionul Apocalipsei”, a fost surprins recent în deplasare spre Washington DC. Aeronava este destinată să îl transporte pe președintele SUA, Donald Trump, și pe oficialii militari, în cazul unui război nuclear sau al unei alte catastrofe majore.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.