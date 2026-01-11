EXCLUSIV CNSAS acuză un fost ofițer de Securitate, devenit după 1989 spion SIE și om de afaceri cu credite preferențiale de la Bancorex că a făcut Poliție Politică / Victimă ar fi fost poetul Ion Caraion

14:30

La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale pentru adolescenții din Australia, Amy spune că este „deconectată” de telefon și că rutina ei zilnică s-a schimbat, transmite BBC. Tânăra de 14 ani a simțit pentru prima dată durerea dependenței de internet în zilele care au urmat interzicerii. „Știam că încă […] © G4Media.ro.