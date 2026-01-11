SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria / Ce a determinat reacția Americii

16:30

În timp ce protestele din Iran continuă și autoritățile iraniene au emis avertismente coordonate către protestatari, un medic și un asistent medical de la două spitale au declarat pentru BBC că unitățile lor sunt copleșite de răniți, relatează BBC. Un medic a spus că un spital oftalmologic din Teheran a intrat în stare de criză, […] © G4Media.ro.