Horoscop 12 ianuarie 2026. Zodiile care primesc vești importante în dragoste

În orașul cunoscut drept cel mai fierbinte loc din Australia, localnicii au învățat să "se adapteze" la natura extremă a vremii din viața de zi cu zi. Marble Bar, situat în regiunea Pilbara din Australia de Vest, este unul dintre numeroasele orașe rurale care se confruntă cu cel mai grav val de căldură din 2020. În acest oraș, unde canicula este un fenomen obişnuit, temperatura record a atins 49,3°C în decembrie 2023.