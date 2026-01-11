Criză în medicina veterinară din România. Fondurile cabinetelor, reduse drastic de Guvern

16:20

Protestele împotriva regimului de la Teheran se amplifică în toată țara. Sărăcia și explozia prețurilor scot tot mai mulți oameni în stradă. Liderii țării susțin că protestatarii s-au lăsat convinși de promisiunile de ajutor ale președintelui american, Donald Trump – care tocmai a anunțat că se va implica dacă vor fi omorâți oameni. Iar victime există. Circa 50 de protestatari ar fi murit în timpul incidentelor. Deși, neoficial, medicii susțin că numărul morților este mult mai mare.