FT: Tăcerea NATO în faţa ameninţărilor lui Trump cu privire la Groenlanda îi pune în încurcătură pe europeni

10:30

Dacă ați crezut că balurile de altădată au rămas doar o amintire, există, totuşi, un loc unde această tradiție încă se păstrează vie. Într-o localitate din județul Mureș, sătenii au readus la viață "Balul Însuraților", o sărbătoare în care muzica, dansul și voia bună au fost la ele acasă. Pentru câteva ore, oamenii au lăsat hainele moderne deoparte și au îmbrăcat cu mândrie costume populare vechi de sute de ani. Bineînţeles, între două hore jucate cu foc, petrecăreţii s-au delectat cu bucate alese, pregătite după rețete autentice.