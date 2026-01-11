Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Record nedorit al acestui sezon
ObservatorNews, 11 ianuarie 2026 09:20
Salvamont România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, un număr ridicat de solicitări de urgență în zona montană. Dispeceratul a fost sunat de 121 de ori, fiind salvate 123 de persoane în urma intervențiilor.
4 români, trimiși la închisoare după jaful nereușit în Croația. Au rănit doi polițiști în tentativa de fugă # ObservatorNews
Serie de jafuri nereuşite comise de patru români în Croaţia. Bărbaţii au între 34 şi 47 de ani şi au fost arestaţi şi amendaţi cu 24de euro, după ce au încercat să fugă de poliţie şi au rănit doi ofiţeri.
"Să plătească". Acuzații grave ale părinților celor doi copii care au intrat în moarte cerebrală la Constanţa # ObservatorNews
Acuzaţii grave la adresa medicilor din Constanţa. Doi copii sunt în moarte cerebrală după ce au fost operaţi la Spitalul Judeţean. Părinţii spun că s-au lovit de nepăsarea doctorilor, care dacă ar fi acţionat la timp, ar fi putut să le dea micilor pacienţi o şansă de supravieţuire. Spitalul a deschis o anchetă internă, iar mâine va ajunge la Constanţa şi corpul de control al ministerului Sănătăţii.
Globurile de Aur 2026. Actriţa care a primit deja un premiu pentru întreaga sa carieră, înaintea galei # ObservatorNews
Este agitaţie mare în Beverly Hills: urmează Globurile de Aur. Gazda, producătorul şi... bucătărul au făcut repetiţia generală înaintea evenimentului de diseară.
Noi detalii despre clubul groazei din Crans-Montana. Ușa subsolului era încuiată din interior # ObservatorNews
Ies la suprafaţă noi informaţii în cazul incendiului devastator de la clubul groazei din staţiunea Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi în noaptea de Revelion. O uşă de serviciu de la subsol era încuiată din interior. Potrivit presei elveţiene, patronul barului a recunoscut acest lucru în faţa anchetatorilor.
În vremea TikTok, Instagram și notificări care apar la fiecare minut, mulți oameni descoperă cât timp pierd pe telefon fără să își dea seama. În Statele Unite, un nou dispozitiv simplu, numit Brick, începe să fie lăudat ca soluție pentru cei care simt că nu își mai pot controla obiceiul de a derula.
Trei bărbați din Maramureș, arestați preventiv după ce ar fi violat o tânără de 20 de ani # ObservatorNews
Trei bărbați cu vârste între 23 și 37 de ani au fost reținuți și arestați preventiv pentru 30 de zile fiind suspectați că au violat o tânără de 20 de ani din Maramureș.
Planeta e la extreme: furtuna Goretti aduce haos în Europa, incendiile fac ravagii în Australia # ObservatorNews
Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Marea Britanie. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste rulota în care se afla. Iar în Franţa, în apropierea plajelor sunt pagube serioase. Valurile furioase au spart ferestrele unui restaurant.
Steagul Republicii Islamice, dat jos de pe ambasada Iranului de la Londra de către un protestatar # ObservatorNews
Un protestatar s-a urcat pe balconul ambasadei Iranului de la Londra și a dat jos steagul Republicii Islamice, înlocuindu-l cu steagul monarhiei pre-revoluționare, notează The Guardian.
Vaticanul a propus o cale de ieșire paşnică pentru Maduro înainte de capturare. Planul, dezvăluit # ObservatorNews
Înainte ca președintele venezuelean Nicolás Maduro să fie capturat de forțele speciale ale Statelor Unite într-un raid spectaculos din ianuarie 2026, există dovezi că Vaticanul a încercat o ultimă mediere diplomatică pentru a evita intervenția militară și pentru a oferi lui Maduro o cale de ieșire pașnică din criză, dezvăluie The Washington Post.
Horoscop 12 ianuarie 2026. Horoscopul aduce pentru fiecare zodie un imbold spre claritate, acțiuni practice și echilibru emoțional. Unele semne primesc vești importante, altele își găsesc liniștea în relații sau au parte de oportunități surprinzătoare.
TikToker din UK, condamnat la 9 ani după ce a ucis o bunică cu maşina. A dat vina pe un român pentru accident # ObservatorNews
Un creator de conținut pe TikTok din Marea Britanie a fost condamnat la nouă ani de închisoare, după ce a provocat moartea unei bunici, în timp ce conducea o mașină cu frâne defecte. Bărbatul ignorase avertismentele tehnice ale autoturismului, a părăsit locul accidentului și a oferit poliției o versiune falsă a faptelor, au stabilit judecătorii.
Viaţa în cel mai fierbinte oraş din lume. Temperaturile ajung la 47 grade în ianuarie şi asfaltul se topeşte # ObservatorNews
În orașul cunoscut drept cel mai fierbinte loc din Australia, localnicii au învățat să "se adapteze" la natura extremă a vremii din viața de zi cu zi. Marble Bar, situat în regiunea Pilbara din Australia de Vest, este unul dintre numeroasele orașe rurale care se confruntă cu cel mai grav val de căldură din 2020. În acest oraș, unde canicula este un fenomen obişnuit, temperatura record a atins 49,3°C în decembrie 2023.
Ce a găsit o tiktokeriţă într-o cutie de lapte de migdale de la supermarket: "Nu pot să cred că am băut asta" # ObservatorNews
O femeie din Australia a avut parte de un șoc după ce a descoperit un obiect negru, despre care spune că ar fi mucegai, în interiorul unei cutii de lapte de migdale cumpărate de la Aldi. Momentul a fost filmat și postat pe TikTok, unde imaginile au stârnit reacții puternice în rândul utilizatorilor, dar și o reacție oficială din partea retailerului.
Cum ar influenţa acordul UE-Mercosur exporturile României. Ministrul Economiei: Izolarea nu ne protejează # ObservatorNews
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău a afirmat, sâmbătă, că statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură.
O revistă de benzi desenate cu Superman furată de la Nicolas Cage a fost vândută cu 15 milioane de dolari # ObservatorNews
Colecţionarii nu se uită la bani când e vorba de obiecte unicat. 15 milioane de dolari a plătit un pasionat pentru a pune mâna pe primul exemplar al benzilor desenate cu Superman.
Demi Moore, desemnată simbol al modei la Style Awards 2026. Topul celor mai elegante vedete # ObservatorNews
Rochii şic, coafuri spectaculoase, bijuterii şi accesorii de lux, toate purtate de vedete una şi una. Mai pe scurt, o gală în care au fost premiate cele mai elegante staruri. Printre premiante se numără Cameron Diaz, Paris Hilton sau Cindy Crawford. Cea mai admirată stea a fost însă Demi Moore.
Turismul e în continuare pe minus. În 2025, numărul total de turişti a scăzut. Românii au rezervat mult mai puţine nopţi de cazare, în lipsa voucherelor de vacanţă. Iar străinii sunt mai interesaţi de ţările vecine decât de obiectivele de la noi. Specialiştii spun că explicaţia este simplă: nu avem o strategie de promovare.
Ultimele pregătiri pentru Globurile de Aur 2026. Ceremonia de decernare va avea loc duminică seara # ObservatorNews
Este agitație mare în Beverly Hills: urmează Globurile de Aur. Gazda, producătorul și bucătarul au făcut repetiția generală înaintea evenimentului de duminică seară. Nikki Glaser și-a pus tocurile la treabă și, cu puțin ajutor, a reușit să ruleze covorul roșu pe care vor călca starurile de la Hollywood. Prezentatoarea galei nu a ratat momentul unei ședințe foto ad-hoc.
"Vrei să ne ataci?". Ofiţerul ICE care a împuşcat în faţă o tânără mamă a filmat momentul cu telefonul mobil # ObservatorNews
Au apărut imagini noi ale momentului în care un ofiţer anti-imigraţie din Minnesota împuşcă o femeie care le bloca drumul cu maşina. Sunt filmate chiar de către poliţistul care a tras. Între timp, autorităţile americane se ceartă pe investigaţie. FBI-ul este criticat pentru că nu le permite procurorilor locali accesul la probe.
România construieşte autostrăzi fără benzinării şi cu spaţiile de servicii puţine şi insalubre # ObservatorNews
România bifează kilometri noi de autostradă, dar uită de opriri. Pe multe dintre drumurile de mare viteza nu există benzinării, iar spaţiile de servicii sunt puţine şi insalubre. Problema e aceeaşi şi pe autostrăzi vechi de peste un deceniu, şi pe cele proaspăt inaugurate. Statul scoate în concesiune zeci de spaţii pentru benzinării sau pentru popasuri turistice.
Leguma de bază a românilor, la mâna importurilor. Fermierii, furioşi: "E mai ieftin, dar au gunoaie" # ObservatorNews
Anul trecut am avut cea mai slabă recoltă de cartofi din ultimii 15 ani, iar speranţa nu încolţeşte nici în 2026. Seceta, preţurile mari şi concurenţa importurilor îi fac pe fermieri să cultive tot mai puţini cartofi.
Taxa de carbon scumpește construcțiile. Renovările vor ajunge să ne coste şi cu 20% mai mult # ObservatorNews
Apartamentele, casele și renovările ne-ar putea costa mai mult în lunile următoare. O taxă de carbon, aplicată materiilor prime importate din afara Uniunii Europene, va majora prețul articolelor de construcții, în special al metalului. Cele mai afectate sunt construcțiile industriale, dar impactul se va simți rapid și la românii care își construiesc singuri o casă.
Stațiunile montane, luate cu asalt după vacanță. Cât costă o zi pe pârtie la Poiana Braşov # ObservatorNews
Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline azi. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei.
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C # ObservatorNews
Situaţie critică în Caraş-Severin, unde sute de oameni sunt izolaţi în frig şi beznă după ce copacii au rupt firele de electricitate. În mai puţin de o oră, aproape toată ţara intră sub coduri galbene de ninsori şi ger. În sudul ţării, se va aşterne un nou strat de zăpadă de 15 centimetri.
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa # ObservatorNews
Acuzaţii grave la adresa medicilor din Constanţa. Doi copii sunt în moarte cerebrală după ce au fost operaţi la Spitalul Judeţean. Părinţii spun că s-au lovit de nepăsarea doctorilor care, dacă ar fi acţionat la timp, ar fi putut să le dea micilor pacienţi o şansă de supravieţuire. Spitalul a deschis o anchetă internă, iar luni va ajunge la Constanţa şi corpul de control al ministerului Sănătăţii.
Actorul care l-a jucat pe Sandokan, arestat la Istanbul împreună cu alte 5 persoane. De ce este acuzat # ObservatorNews
Actorul turc Can Yaman, cunoscut din numeroase telenovele, a fost arestat sâmbătă dimineaţă în Istanbul, împreună cu alte şase persoane, pentru presupusă posesie de substanţe ilegale, scrie EFE, citat de Agerpres.
Copil de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave # ObservatorNews
Un copil de doi ani şi 5 luni se află în moarte cerebrală, după ce a fost transferată în stare critică la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, în urma unei intervenții chirurgicale la Constanţa. Potrivit surselor Observator din anchetă, părinții acuză o succesiune de erori grave în îngrijirea postoperatorie, iar medicii din Capitală nu le-ar mai fi oferit nicio speranță de supraviețuire pentru micuţ.
Revolta femeilor iraniene: Îşi aprind ţigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem # ObservatorNews
Femei iraniene au fost surprinse aprinzându-și țigările folosind fotografii arzând ale liderului suprem, ayatollahul Khamenei, pe fondul intensificării protestelor care cer înlăturarea acestuia.
Vremea de mâine 11 ianuarie. Valul de ger se intensifică în toată ţara. Maxime de 0 grade # ObservatorNews
Ziua de 11 ianuarie aduce temperaturi deosebit de scăzute în toată țara, cu valori ce coboară local sub -15 grade. Ninsorile vor continua în mai multe regiuni, iar vântul va viscoli zăpada în sud-est și la munte. Bucureștiul și Clujul vor fi sub influența unui val de aer rece, iar la munte condițiile devin tot mai severe. Vremea devine o provocare pentru șoferi și autorități.
Unicul locuitor al unui sat din Alba, bolnav de inimă şi izolat de nămeţi. Poliţiştii i-au adus medicamentele # ObservatorNews
Un bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba, a rămas izolat din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile, scrie Mediafax. Pentru că avea nevoie urgentă de medicamente pentru tensiune, polițiștii au mers pe jos aproape doi kilometri prin zăpadă, ca să ajungă la el și să îi ducă ajutorul necesar.
Orașele mari din România se pregătesc pentru o săptămână bogată în evenimente culturale, cu muzică, teatru și spectacole de neratat. De la recitaluri dedicate Zilei Culturii Naționale și concerte simfonice inspirate din identitatea românească, până la comedii pline de energie și producții muzicale de anvergură internațională, publicul are de unde alege în zilele următoare.
Manifestaţie în faţa Ambasadei Iranului din Bucureşti. Diaspora iraniană condamnă regimul de la Teheran # ObservatorNews
În jur de 250 de persoane s-au adunat sâmbătă în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran din București, participând la o manifestație pașnică menită să atragă atenția asupra situației tot mai grave din Iran, unde sărăcia și hiperinflația au scos tot mai mulți oameni în stradă. Regimul iranian a răspuns cu reprisalii violente, zeci de oameni pierzându-şi viaţa şi sute fiind răniţi. Preşedintele american Donald Trump a avertizat că SUA ar putea interveni dacă regimul ayatollahului Ali Khamenei va începe să ucidă oameni.
Survivor a debutat la Antena 1 cu primele lupte și tensiuni între concurenți. Urmează lupta pentru imunitate # ObservatorNews
Cel mai așteptat reality show al acestui an, Survivor, a început vineri seară, la Antena 1. Primele ore au adus şi primele lupte şi tensiuni între coechipieri. Faimoşii şi Războinicii şi-au testat la maximum limitele. Provocările pentru concurenţi continuă şi sâmbătă seară. De la ora 20:00, cele două triburi revin pe traseu pentru a demonstra că au ceea ce le trebuie pentru a rămâne în competiţie.
Au spart geamul magazinului cu piatra și au "şterpelit" telefoane de 20.000 de lei. Doi teleormăneni, arestaţi # ObservatorNews
Doi tineri din județul Teleorman, dintre care unul minor, sunt cercetați pentru furt, după ce ar fi spart vitrina unui magazin de telefonie mobilă și ar fi furat telefoane în valoare de 20.000 de lei, scrie News.ro. Jaful a avut loc noaptea, în orașul Videle, iar polițiștii au reușit să recupereze o parte din prejudiciu.
Risc de avalanşe în Bucegi şi Făgăraş. Salvamontiştii avertizează turiştii să nu se aventureze pe trasee # ObservatorNews
Este risc de avalanşe în mai multe masive montane, aşa că salvamontiştii trag un semnal de alarmă şi îi avertizează pe iubitorii de drumeții să nu se aventureze pe trasee.
Protestele din Iran iau amploare. Trump ameninţă că SUA vor interveni: Îi vom lovi "foarte tare, unde doare" # ObservatorNews
Protestele împotriva regimului de la Teheran se amplifică în toată țara. Sărăcia și explozia prețurilor scot tot mai mulți oameni în stradă. Liderii țării susțin că protestatarii s-au lăsat convinși de promisiunile de ajutor ale președintelui american, Donald Trump – care tocmai a anunțat că se va implica dacă vor fi omorâți oameni. Iar victime există. Circa 50 de protestatari ar fi murit în timpul incidentelor. Deși, neoficial, medicii susțin că numărul morților este mult mai mare.
Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor # ObservatorNews
O nouă metodă de înșelăciune face victime în România, prin intermediul aplicației WhatsApp, potrivit News.ro. Utilizatorii primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și sunt îndemnați să acceseze un link legat de un colet. În realitate, linkul duce către o pagină falsă, iar cei care îl accesează riscă să își piardă complet contul.
Un bărbat care a furat o maşină, prins cu ajutorul unei benzi cu țepi după o urmărire ca-n filme în Dej # ObservatorNews
O urmărire ca în filme a avut loc vineri seară pe străzile din Dej. Un tânăr care nu are permis de conducere a ajuns în vizorul poliției după ce a furat un autoturism. Bărbatul a refuzat să oprească la semnalele agenţilor.
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave # ObservatorNews
O fetiţă de doi ani se află în moarte cerebrală, după ce a fost transferată în stare critică la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, în urma unei intervenții chirurgicale la Constanţa. Potrivit surselor Observator din anchetă, părinții acuză o succesiune de erori grave în îngrijirea postoperatorie, iar medicii din Capitală nu le-ar mai fi oferit nicio speranță de supraviețuire pentru micuţă.
Radu Marinescu, despre introducerea unui sistem AI în Justiţie: Astfel de instrumente vor ajuta foarte mult # ObservatorNews
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit în cadrul unei emisiuni în direct despre o posibilă introducere a unui sistem AI, bazat pe inteligență artificială în Justiție. El a transmis că este convins că "astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție".
Bărbat mort în autobuz, la Sibiu. Şoferul acuză călătorii: "Nu au zis ca să nu opresc autobuzul" # ObservatorNews
Un bărbat de 43 de ani a murit, joi noapte, într-un autobuz al Societăţii de Transport Public Sibiu. Şoferul vehiculului a declarat că nu a aflat de incident decât atunci când a ajuns la capătul liniei, iar autobuzul s-a golit. El dă vina pe ceilalţi călători şi spune că nu l-au atenţionat.
"Kopaonik de Giroc": Cel mai mare loc de joacă de iarnă din apropierea Timișoarei atrage sute de oameni # ObservatorNews
Cine spune că doar la munte ai pârtie? Timişorenii se distrează la fel de bine chiar în oraș, în fața blocului. A nins atât de mult încât peisajul aproape că este la fel ca cel montan, spre bucuria celor mici care au improvizat derdelușuri pentru săniuș.
Franța ar putea trimite 6.000 de militari în Ucraina pentru "menţinerea păcii", la finalul războiului # ObservatorNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat partidele politice reprezentate în parlament, la două zile după reuniunea "Coaliției de Voință", pentru a prezenta un plan privind desfășurarea a mii de soldați francezi în Ucraina, în eventualitatea semnării unui acord de pace. Discuțiile, desfășurate cu ușile închise, au reunit principalii lideri politici și responsabili militari.
Cât costă distracția pe pârtia Cârlibaba, în plin sezon. Abonamentul pe o singură zi de schiat, 165 de lei # ObservatorNews
Vacanța continuă pentru mulți români chiar și în acest weekend. Aşa se face că pârtiile din Suceava sunt pline ochi. Fie că sunt profesioniști sau vor să încerce ceva nou, la Cârlibaba turiștii sunt așteptați pe pârtie indiferent de nivelul de experiență.
Partidele politice din Groenlanda au reacționat unitar vineri la recentele declarații ale președintelui american Donald Trump, reafirmând că viitorul teritoriului semiautonom aparține exclusiv poporului groenlandez. Liderii politici locali resping atât ideea integrării în Statele Unite, cât și menținerea sub tutela Danemarcei, cerând Washingtonului să înceteze declarațiile considerate o lipsă de respect la adresa insulei.
Şeful IPJ Dolj, găsit mort în birou la puţin timp după ce a ajuns la muncă. Colegii spun că a făcut infarct # ObservatorNews
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj anunță cu profund regret că, în cursul zilei de 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al instituției, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu.
De ce aleg şoferii husele antiderapante. Soluția pentru iarnă, dar cu reguli stricte # ObservatorNews
Ca să nu mai adauge o cheltuială pe listă - cauciucurile de iarnă sau lanţurile - mulţi şoferi aleg o altă variantă mai ieftină, iarna: husele antiderapante. Se montează rapid şi costă puţin. Însă, mare atenţie, pot fi folosite doar în anumite condiţii. Altfel, devin periculoase.
Autocar cu 47 de pasageri, cuprins de flăcări în Soromiclea, Mureş. Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale # ObservatorNews
Un autocar a luat sâmbătă foc în localitatea Soromiclea, județul Mureș. Cei 47 de pasageri au coborât în siguranță și s-au adăpostit într-o școală vor putea fi preluaţi de un alt autocar.
