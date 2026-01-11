Aglomerație pe pârtiile din Poiana Brașov, în ciuda prețurilor piperate. „Foarte mari pentru ce oferă, pentru cât e pârtia”

15:20

Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de un sfert de secol de negocieri şi blocaje, şi care va permite celor două părţi să îşi diversifice alianţele, în faţa derivei protecţioniste a Statelor […] © G4Media.ro.