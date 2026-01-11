Preşedintele Cubei, răspuns pentru Trump: and #8222;Nimeni nu ne dictează ce să facem and #8221;

17:10

Liberalul Hubert Thuma, preşedinte al Consiliul Judeţean Ilfov şi unul dintre cei mai influenţi lideri anti-Bolojan din PNL, acuză că mulţi primari au fost făcuţi vinovaţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale, însă nu ei au decis această majorare, ci Guvernul Bolojan: and #8222;S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată and #8221;, potrivit Hotnews.