SINDALIMENTA: and #8222;Acordul UE-Mercosur pune în pericol viitorul agriculturii româneşti and #8221;

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu consideră and #8222;puţin paradoxal and #8221; discursul potrivit căruia judecători propuşi de PSD ca membri ai Curţii Constituţionale a României (CCR) ar fi blocat o decizie cu privire la legea care modifică pensiile magistraţilor, Radu Marinescu amintind că legea blocată este propusă de ministere conduse de PSD, potrivit News.ro. Ministrul susţine că cei patru judecători constituţionali au fost propuşi în cadrul unui and #8222;algoritm politic and #8221; şi că ei nu au obligaţie de loialitate faţă de cei care i-au susţinut să ajungă în completul de la CCR, a informat sursa citată.