SINDALIMENTA: and #8222;Acordul UE-Mercosur pune în pericol viitorul agriculturii româneşti and #8221;
Bursa, 11 ianuarie 2026 15:20
SINDALIMENTA, organizaţie sindicală din industria alimentară, a transmis că Guvernul României s-a poziţionat împotriva propriilor fermieri prin votul pentru acordul UE-Mercosur, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
• • •
Acum 10 minute
15:40
Trump: and #8222;Îi sugerez Cubei să încheie un acord cu SUA înainte să fie prea târziu and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a sugerat Cubei să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, potrivit Reuters.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Slovacia va semna, săptămâna viitoare, un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat premierul slovac Robert Fico, în contextul în care ţara se îndreaptă spre construirea unei noi unităţi nucleare cu ajutorul SUA, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
14:40
Forţele ruse au utilizat, la începutul acestui an, o nouă dronă de atac denumită Geran-5 în războiul împotriva Ucrainei, potrivit The Kiyv Independent.
14:20
Numărul manifestanţilor ucişi în Iran a crescut semnificativ duminică, fiind vorba de cel puţin 192 de morţi în aceste proteste fără precedent din ultimii trei ani, potrivit Iran Human Rights.
13:50
Guvernul a transmis că reforma impozitării proprietăţii se impunea, oferind explicaţii în urma criticilor primite în decursul săptămânii din partea autorităţilor locale şi a contribuabilior, conform unei informări oficiale.
Acum 4 ore
13:40
Downing Street poartă discuţii cu aliaţii europeni privind desfăşurarea unei forţe militare în Groenlanda, care ar proteja Arctica pentru Donald Trump, potrivit The Telegraph.
13:40
Şeful securităţii naţionale a Iranului: and #8222;Protestele legitime au fost cooptate de valul distructiv and #8221; # Bursa
Şeful securităţii naţionale a Iranului, Ali Larijani, a declarat că protestele împotriva problemelor economice din ţară sunt and #8222;cereri legitime ale poporului and #8221;, dar a afirmat că un and #8222;val distructiv şi organizat and #8221; a cooptat mişcarea şi a transformat-o în revolte, potrivit CNN.
13:00
Ministrul francez al Industriei: and #8222;UE trebuie să-şi protejeze mai bine piaţa and #8221; # Bursa
Ministrul francez al Industriei, Sebastien Martin, a transmis că UE trebuie să-şi protejeze piaţa internă într-un mod and #8222;mai rapid, mai coordonat şi mai eficient and #8221;, în special în faţa produselor provenite din China, potrivit JDD. and #8222;Instituţiile europene trebuie să treacă de la o logică de gestionare a pieţei interne la o protecţie reală a acesteia and #8221;, a declarat Martin într-un interviu acordat săptămânalului JDD.
12:10
Preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, potrivit Washington Post.
12:00
General Motors va înregistra o ajustare contabilă de şase miliarde de dolari pentru a reduce o parte dintre investiţiile sale în vehicule electrice, devenind cel mai recent mare producător auto care face un pas înapoi din strategia pentru aceste vehicule, pe fondul politicilor administraţiei Trump şi al cererii în scădere, conform Reuters.
11:50
Mohammed Qalibaf: and #8222;Iranul va riposta împotriva oricăror atacuri din partea SUA and #8221; # Bursa
Teheranul va trata bazele militare şi comerciale ale SUA ca ţinte pentru represalii, dacă Washingtonul va interveni militar în Iranul afectat de tulburări, a avertizat preşedintele Parlamentului iranian, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă, potrivit CNN.
11:50
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat Statele Unite să and #8222;înceteze şantajul and #8221; pentru a obţine controlul direct asupra teritoriului Groenlandei, aflat sub jurisdicţia Danemarcei, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
11:40
Ministrul Agriculturii: and #8222;Porumbul din Brazilia şi celelalte state membre Mercosur va invada UE and #8221; # Bursa
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu a declarat că Brazilia şi celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE, potrivit G4Media. Acordul UE-Mercosur prevede însă cote de import relativ mici pentru produse agricole şi carne, plus clauze de salvardare, care fac practic imposibilă invadarea UE cu produse din America de Sud, a relatat sursa citată.
11:30
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficar, potrivit unei postări pe Facebook a ministrului Bogdan Ivan.
11:20
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ap-peste-72-de-protestatari-ucisi-in-iran-42980852AP: Peste 72 de protestatari ucişi în Iran---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/israelul-in-alerta-maxima-din-cauza-unei-posibile-interventii-sua-in-iran-21980851Israelul, în alertă maximă din cauza unei posibile intervenţii SUA în Iran---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/reza-pahlavi-catre-protestatarii-din-iran-8222presedintele-trump-lider-al-lumii-libere-este-gata-sa-va-ajute8221-00980850Reza Pahlavi către protestatarii din Iran: and #8222;Preşedintele Trump, lider al lumii libere, este gata să vă ajute! and #8221;---Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul and #8222;aspiră la libertate and #8221; şi că Statele Unite sunt and #8222;pregătite să ajute and #8221;, în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, potrivit AFP.
11:20
Armata americană a anunţat că a desfăşurat and #8222;atacuri la scară largă and #8221; împotriva mai multor ţinte ISIS în Siria, potrivit Sky News.
11:10
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a depus, luna trecută, la Curtea de apel Bucureşti, o acţiune în care solicită să se constate că un fost ofiţer al regimului comunist, Ion Giotoiu, în vârstă de 75 ani, a încălcat drepturile omului şi, astfel, a făcut Poliţie Politică, potrivit G4Media.
10:50
Nicolas Maduro le-a transmis un mesaj susţinătorilor săi din Venezuela, potrivit Tf1info, care citează presa americană.
10:40
Ducesa de Sussex intenţionează să se întoarcă în Marea Britanie în iulie, pentru prima dată în ultimii patru ani, potrivit The Sun.
10:30
În ultimele zile, 75.000 de apartamente au rămas fără căldură în Bucureşti şi 5.000 de apartamente în Craiova, temperaturile au scăzut foarte mult şi oamenii, chiar în blocurile care au agent termic, folosesc din considerente economice, pentru a se încălzi, aragazul din bucătărie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea preşedintelui Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
10:30
10:00
Numărul morţilor din proteste a crescut la cel puţin 72 de persoane ucise şi peste 2.300 de persoane reţinute, a anunţat Agenţia de ştiri pentru activiştii drepturilor omului, cu sediul în SUA, citată de Associated Press (AP).
09:50
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în care autorităţile iraniene se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, au afirmat trei surse israeliene la curent cu situaţia, citate de Reuters.
Acum 8 ore
09:40
Reza Pahlavi către protestatarii din Iran: and #8222;Preşedintele Trump, lider al lumii libere, este gata să vă ajute! and #8221; # Bursa
Reza Pahlavi, prinţul moştenitor al Iranului, care trăieşte în exil, a transmis un nou mesaj, adresându-se iranienilor care protestează deja de 14 zile în întreaga ţară, îndemnându-i să reziste şi amintind de faptul că preşedintele american Donald Trump a spus că and #8222;SUA sunt gata să ajute and #8221;, potrivit The Guardian. Sâmbătă seară, Trump a arătat disponibilitatea SUA de a ajuta, în contextul în care protestatarii se confruntă cu o represiune tot mai dură din partea autorităţilor Republicii Islamice, a relatat sursa citată.
09:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul and #8222;aspiră la libertate and #8221; şi că Statele Unite sunt and #8222;pregătite să ajute and #8221;, în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, potrivit AFP.
09:20
Premierul japonez Sanae Takaichi ia în calcul organizarea de alegeri anticipate, a anunţat un partener de coaliţie, potrivit Reuters. Un eventual scrutin ar putea afecta adoptarea bugetului pe anul în curs şi iniţiativele economice ale actualului guvern, a relatat sursa citată.
Acum 24 ore
21:50
Roberta Metsola: Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice trebuie inclus de UE pe lista organizaţiilor teroriste # Bursa
Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European (PE), a solicitat sâmbătă Uniunii Europene să includă Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) pe lista organizaţiilor teroriste şi să impună sancţiuni aspre oficialilor iranieni implicaţi în suprimarea violentă a manifestaţiilor, potrivit Hotnews.
21:30
Traian Băsescu: Parchetul General ar trebui să se ocupe de anchetarea anulării alegerilor prezidenţiale # Bursa
Parchetul General ar fi trebuit să demareze o cercetare penală privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, pe baza actelor din CSAT pe care ar fi trebuit să le primească de la preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat astăzi Traian Băsescu, fostul şef al statului, potrivit News.ro.
20:50
Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, potrivit CNN.
20:30
Administraţia Trump a anunţat suspendarea plăţilor federale în valoare de 129 de milioane de dolari destinate statului Minnesota, pe fondul acuzaţiilor de fraudă pe scară largă, potrivit The Guardian. În replică, autorităţile statale denunţă măsura drept o and #8222;răzbunare politică and #8221; şi ameninţă cu un proces iminent în instanţă pentru a bloca ceea ce consideră a fi o tăiere ilegală de fonduri vitale, conform sursei citate.
20:10
Irineu Darău: and #8222;Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor ţării noastre and #8221; # Bursa
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, potrivit Agerpres.
19:40
Preţurile smartphone-urilor şi ale computerelor personale sunt aşteptate să crească în acest an, pe fondul unei penurii globale de cipuri de memorie determinată de construcţia accelerată a centrelor de date pentru inteligenţă artificială, potrivit Techrider.
19:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, potrivit News.ro.
18:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu reprezentanţi ai Statelor Unite, sâmbătă, în condiţiile în care părţile caută să ajungă la un consens asupra cadrului de încheiere a războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit Reuters.
18:10
Ben Madadi - investitor individual cu o prezenţă consistentă şi vizibilă pe piaţa de capital românească de peste două decenii - a reactionat la articolul 'Sfat direct: Cum citeşti corect un dolar periculos' nuantandu-l, pe baza experientei personale. Reproducem in continuare opinia pe care ne-a impartasit-o, (opiniile sale sunt privite de investitori, intodeauna, ca repere de actiune in piata de capital romaneasca):
17:40
Cel puţin 65 de persoane au fost ucise şi peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale care au zguduit Iranul, potrivit CNN. Procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, spune că and #8222;procedurile legale and #8221; împotriva manifestanţilor vor fi and #8222;fără indulgenţă, milă sau concesii and #8221;, a scris sursa citată.
17:10
Liberalul Hubert Thuma, preşedinte al Consiliul Judeţean Ilfov şi unul dintre cei mai influenţi lideri anti-Bolojan din PNL, acuză că mulţi primari au fost făcuţi vinovaţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale, însă nu ei au decis această majorare, ci Guvernul Bolojan: and #8222;S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată and #8221;, potrivit Hotnews.
16:50
ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone, până în martie 2029, spun oficialii companiei, pe măsură ce tot mai multe companii din Japonia apelează la această tehnologie pe fondul lipsei de forţă de muncă din industria logistică, potrivit Japan Today.
16:20
Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat sâmbătă că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă şi căldură, după un atac cu rachetă al forţelor ucrainene, potrivit Reuters.
16:10
Donald Trump, preşedintele SUA, a transmis că SUA va face and #8222;ceva and #8221; cu Groenlanda, and #8222;chiar dacă le va plăcea sau nu and #8221;, a relatat site-ul de ştiri american PBS.
15:50
Alianţa pentru Unirea Românilor cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, altfel consideră că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare, potrivit News.ro.
Ieri
15:30
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că and #8222;va utiliza toate căile legale' pentru a proteja sectorul agricol naţional, potrivit EFE.
14:10
Nu confunda and #8222;dolarul tare and #8221; cu and #8222;economia solidă and #8221;. Un dolar care se apreciază rapid pe fond de teamă globală şi stres de lichiditate poate masca tensiuni interne serioase şi poate anunţa rupturi în alte zone ale sistemului financiar. Pentru investitor, adevărata miză nu este nivelul dolarului, ci momentul în care această apreciere începe să producă avarii.
13:30
13:00
Un atac cu drone al Ucrainei a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Oktiabrskii, în partea de sud a regiunii Volgograd din Rusia, potrivit Reuters.
12:50
Radu Marinescu: and #8222;Retorica legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD pare puţin paradoxală and #8221; # Bursa
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu consideră and #8222;puţin paradoxal and #8221; discursul potrivit căruia judecători propuşi de PSD ca membri ai Curţii Constituţionale a României (CCR) ar fi blocat o decizie cu privire la legea care modifică pensiile magistraţilor, Radu Marinescu amintind că legea blocată este propusă de ministere conduse de PSD, potrivit News.ro. Ministrul susţine că cei patru judecători constituţionali au fost propuşi în cadrul unui and #8222;algoritm politic and #8221; şi că ei nu au obligaţie de loialitate faţă de cei care i-au susţinut să ajungă în completul de la CCR, a informat sursa citată.
12:30
Fiul şahului detronat din Iran a îndemnat protestatarii să and #8222;ocupe spaţiul public and #8221; # Bursa
Fiul fostului şah şi figura opoziţiei iraniene în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a îndemnat sâmbătă manifestanţii din Iran să and #8222;se pregătească să ocupe and #8221; centrele oraşelor, în cea de-a treisprezecea zi a unei importante mişcări de contestare a puterii, conform AFP.
12:00
Armata siriană a anunţat că a preluat controlul asupra ultimului cartier din Alep aflat în mâinile luptătorilor kurzi, care au negat însă acest lucru şi afirmă că luptele continuă, potrivit AFP.
11:50
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, solicitând un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA, potrivit AP.
