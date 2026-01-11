SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria
Financial Intelligence, 11 ianuarie 2026 09:20
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic […]
• • •
Acum 30 minute
09:20
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic […]
Acum o oră
08:50
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform unor relatări […]
08:50
Ușa de serviciu a barului din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiu, era încuiată pe dinăuntru, a spus proprietarul anchetatorilor # Financial Intelligence
Jacques Moretti, care este în arest, a declarat procurorului elvețian că a forțat ușa și a găsit oameni […]
Acum 2 ore
08:40
Protestatarii din Iran sfidează represiunea, în pofida întreruperii internetului (BBC); „SUA sunt gata să ajute” # Financial Intelligence
Protestatarii din Iran au sfidat represiunea guvernamentală mortală de sâmbătă seară, ieșind în stradă în ciuda relatărilor care […]
08:40
Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran (surse) # Financial Intelligence
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în […]
08:30
Iranul “aspiră la libertate”, Statele Unite sunt “pregătite să ajute”, spune Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul 'aspiră la libertate' şi că Statele Unite sunt "pregătite […]
08:20
Ministerul Energiei: Electrocentrale Craiova a informat că nu mai poate livra, temporar, agentul termic la parametrii optimi, din cauza unei avarii # Financial Intelligence
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii […]
Acum 24 ore
17:40
Medvedev a publicat un videoclip cu „Oreshnik”, amenințând țările europene: “Proștii care conduc Europa vor, până la urmă, un război în Europa” # Financial Intelligence
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte Dmitri Medvedev a publicat un videoclip cu racheta balistică […]
17:30
SUA și Ucraina intenționează să semneze un acord în valoare de 800 de miliarde de dolari la Davos (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Ucraina și SUA vor semna un acord economic menit să stimuleze redresarea postbelică a Ucrainei în cadrul unei […]
17:30
Ucraina acordă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu investitorilor legați de Trump; Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu Donald Trump, se numără printre investitori ( NYT) # Financial Intelligence
Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu domnul Trump, se numără printre investitori. Măsura vine în contextul în […]
17:20
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a primit în sfârșit aprobarea vineri, după 25 de ani […]
17:10
UE și Mercosur își definitivează acordul comercial, în fața ascensiunii protecționismului # Financial Intelligence
Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei […]
14:50
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu peste 28%, în noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 28,05% în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 859,4 […]
12:50
“Nu vrem să fim americani”, afirmă partidele politice din parlamentul Groenlandei # Financial Intelligence
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump […]
12:50
Iran: Fiul fostului şah le cere manifestanţilor să se pregătească pentru preluarea centrelor oraşelor # Financial Intelligence
Fiul fostului şah al Iranului şi reprezentant al opoziţiei în exil, Reza Pahlavi, le-a cerut sâmbătă manifestanţilor din […]
09:50
Acuzații de corupție la nivel înalt zguduie Cipru în momentul preluării președinției UE – Politico # Financial Intelligence
În momentul în care guvernul Ciprului ar trebui să se concentreze pe președinția Consiliului UE, acesta trebuie să […]
Ieri
09:40
Acţiunile Intel au urcat cu 7% după întâlnirea CEO-ului cu Trump; participaţia SUA şi-a dublat valoarea # Financial Intelligence
Acţiunile Intel au crescut cu aproximativ 7% vineri, după ce directorul general Lip-Bu Tan s-a întâlnit cu preşedintele […]
09:30
Băncile sunt interesate de investiții în Venezuela, JPMorgan pare să aibă un avantaj # Financial Intelligence
Implicarea SUA în sectorul petrolier din Venezuela oferă o oportunitate pentru băncile internaționale, JPMorgan Chase (JPM.N) fiind într-o […]
09:30
Iran: Macron, Merz şi Starmer condamnă “ucidere manifestanţilor” şi fac apel la “reţinere” (declaraţie comună) # Financial Intelligence
Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au condamnat vineri "cu fermitate (…) uciderea manifestanţilor" şi "violenţele" comise […]
09:20
Trump: Companiile petroliere vor investi 100 de miliarde de dolari în Venezuela, sub protecția SUA # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump și directorii companiilor petroliere s-au întâlnit la Casa Albă pentru a discuta despre investițiile în […]
08:50
Regatul Unit alocă 200 de milioane de lire pentru a pregăti trupe pentru o eventuală desfăşurare în Ucraina # Financial Intelligence
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti […]
08:50
Datele summitului G7, schimbate ‘pentru a ţine cont de agenda’ lui Trump (responsabil al Casei Albe) # Financial Intelligence
Datele viitorului summit G7, organizat de Franţa au fost schimbate "cu amabilitate (…) pentru a ţine cont de […]
08:40
Franţa: Premierul dispune pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie (sursă din guvern) # Financial Intelligence
Premierul francez Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, la date prevăzute pentru municipale, […]
08:40
Donald Trump anunţă că preşedintele Columbiei va face o vizită la Casa Albă la începutul lui februarie # Financial Intelligence
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că îl va primi pe preşedintele columbian Gustavo […]
08:40
Mark Rutte a discutat cu Marco Rubio despre importanţa Arcticii pentru securitatea comună # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte a discutat vineri cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, despre eforturile vizând […]
9 ianuarie 2026
21:50
Franţa – Primul sindicat al EDF își exprimă îngrijorarea cu privire la stabilitatea sistemului electric din cauza energiilor regenerabile # Financial Intelligence
CFE-CGC se teme că o dezvoltare prea mare a energiilor regenerabile va fragiliza parcul nuclear și, odată cu […]
21:50
Internetul și liniile telefonice blocate, zborurile anulate 62 de morți de la începutul protestelor, inclusiv 48 de demonstranți […]
21:20
Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian Le Constellation, a fost arestat preventiv # Financial Intelligence
Presa italiană dezvăluie că managerul barului Constallation ar fi fost filmată fugind de flăcări, cu casa de marcat […]
21:10
Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # Financial Intelligence
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea […]
21:10
Acordul comercial UE-Mercosur: Partide franceze de opoziţie pregătesc moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi Comisiei Europene # Financial Intelligence
Partide ale opoziţiei franceze au anunţat vineri pregătirea unor moţiuni de cenzură împotriva guvernului francez şi împotriva Comisiei […]
19:00
Hubert Thuma, despre creşterea taxelor şi impozitelor locale: Presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local; Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru # Financial Intelligence
În ultimele zile, mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale. Însă nu primarii […]
18:50
Ministerul Transporturilor a decis, în AGA Aeroportului București, inițierea răscumpărării pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea # Financial Intelligence
Ministerul Transporturilor a decis în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti" (CNAB) inițierea pașilor pentru răscumpărarea […]
17:30
Țările UE aprobă acordul comercial Mercosur după 25 de ani de negocieri; Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își exprimă opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut # Financial Intelligence
Acordul comercial cu America Latină obține majoritatea calificată necesară, chiar dacă Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își […]
17:20
Erste Group a finalizat achiziţionarea unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska # Financial Intelligence
Erste Group Bank AG a anunţat vineri finalizarea cu succes a achiziţionării unei participaţii majoritare de 49% în […]
17:10
Nicușor Dan: România a votat în favoarea Acordului UE – Mercosur, spune că s-au negociat elemente de protejare a producătorilor români # Financial Intelligence
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, […]
17:10
PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului UE-Mercosur: Act de trădare a intereselor fermierilor români # Financial Intelligence
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să […]
16:20
Meloni consideră că Europa ar trebuie să reia dialogul cu Moscova, însă nu vede o revenire rapidă la G8 # Financial Intelligence
Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul italian Giorgia Meloni, adăugând însă că […]
16:10
UE va face ‘tot posibilul’ pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, declară von der Leyen la Damasc # Financial Intelligence
Uniunea Europeană va face 'tot posibilul' pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, a promis vineri preşedinta Comisiei Europene, […]
16:10
Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei # Financial Intelligence
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a afirmat vineri că încă nu crede că este probabil un atac militar al […]
16:10
Statul care cere, dar nu oferă: diferenţa de abordare dintre majoritatea companiilor private și haosul fiscal al României # Financial Intelligence
Statul român cere bani contribuabililor, dar serviciile pe care le oferă pentru colectarea taxelor lasă mult de dorit. […]
15:40
Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE; Consorţiul GAMBIT SRRL – administrator judiciar # Financial Intelligence
Tribunalul Constanţa a dispus azi deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE, potrivit deciziei instanţei. Solutia […]
15:20
Reprezentantul Forțelor Aeriene Elvețiene, pentru STIRIPESURSE.RO: Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de luptă F/A-18; Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie, pentru a mulțumi prin radio delegației române, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana # Financial Intelligence
Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live" cu două avioane de luptă […]
13:30
“Patient capital” și logica dezvoltării: oportunitatea României în următorul deceniu (Gabriel Gradinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Gradinescu În orice economie care aspiră la maturitate, adevărata dezbatere despre dezvoltare nu începe cu cifrele […]
13:20
Ministrul Agriculturii solicită garanţii suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur # Financial Intelligence
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, a cerut, la Bruxelles, garanţii suplimentare pentru fermierii români şi menţinerea […]
13:10
Iarna, un test pentru locuințe: ce daune apar cel mai frecvent în sezonul rece (UNSAR) # Financial Intelligence
Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar și topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci și riscuri semnificative care […]
12:30
Codirlașu (CFA România): S-a accentuat scăderea consumului; este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 # Financial Intelligence
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut […]
12:10
Rusia a lansat racheta hipersonică Oreshnik asupra Ucrainei într-un atac masiv, în apropierea frontierei cu Uniunea Europeană # Financial Intelligence
Kievul respinge ca „absurdă" încercarea Moscovei de a prezenta lansarea rachetei ca represalii pentru presupusa tentativă de atac […]
11:50
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional intenționează să preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U., Spania, intenționează să preia o parte din […]
11:30
Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025; La nivelul lunii noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, afacerile din comerţul cu amănuntul au scăzut cu 4,8% (INS); Florin Cîţu: # Financial Intelligence
Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025, comparativ cu intervalul […]
11:30
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB, estimat pentru trimestrul III 2025, mai mic cu 0,2% faţă de trimestrul precedent # Financial Intelligence
Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în creştere evoluţia economiei din perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025, […]
