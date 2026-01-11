Preşedintele Iranului despre proteste: Înţelegem oamenii, dar huliganii şi teroriştii trebuie opriţi
Financial Intelligence, 11 ianuarie 2026 18:30
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că guvernul iranian îi "ascultă" pe protestatari şi că face "tot posibilul"
• • •
Acum 10 minute
18:40
“Nimeni nu ne dictează ce să facem”, îi răspunde preşedintele Cubei lui Trump # Financial Intelligence
Nimeni nu dictează Cubei ce să facă, a declarat preşedintele Miguel Diaz-Canel ca răspuns la ameninţările preşedintelui SUA,
Acum 30 minute
18:30
Preşedintele Iranului despre proteste: Înţelegem oamenii, dar huliganii şi teroriştii trebuie opriţi # Financial Intelligence
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că guvernul iranian îi "ascultă" pe protestatari şi că face "tot posibilul"
Acum 4 ore
16:40
Donald Trump repostează o sugestie făcută pe reţelele sociale ca Marco Rubio să devină următorul lider al Cubei # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică un mesaj de pe reţelele de socializare care sugera că secretarul
16:30
Israel: Şeful de cabinet al lui Netanyahu, arestat după scurgeri de informaţii clasificate # Financial Intelligence
Poliţia israeliană a anunţat duminică arestarea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru presupusa obstrucţionare a unei anchete
16:10
Gabriela Firea: Europarlamentarii PSD nu au votat acordul UE-Mercosur, ci măsuri prin care fermierii ar fi protejaţi # Financial Intelligence
Europarlamentarul social democrat Gabriela Firea a afirmat, duminică, faptul că ea şi colegii săi eurodeputaţi ai PSD nu
Acum 6 ore
14:40
Washingtonul acuză Berlinul de procese “politice” împotriva medicilor şi pacienţilor legate de pandemia de COVID-19 # Financial Intelligence
Secretarul Sănătăţii din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de
14:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare ţintită împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene
13:50
Justificările Guvernului: Reforma impozitării proprietății se impunea; Majorarea medie estimată a impozitelor pe proprietate este de 70%-80% însă, în situații punctuale, pot apărea diferențe # Financial Intelligence
Reforma impozitării proprietății se impunea, susţine Guvernul, precizând: 1.România era printre țările cu cea mai mică pondere
13:00
Iranienii au protestat din nou împotriva guvernului în cursul nopţii, un ONG exprimându-şi duminică îngrijorarea în legătură cu
Acum 8 ore
12:50
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a scăzut cu 290 în noiembrie 2025 (Ministerul Finanțelor) # Financial Intelligence
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290
12:50
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear, declară premierul Fico # Financial Intelligence
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat
11:00
SINDALIMENTA: Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești; Guvernul Romaniei ignoră fermierii români și își bate joc de ei # Financial Intelligence
Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești, a transmis, azi, SINDALIMENTA, printr-un comunicat semnat de președintele
Acum 12 ore
10:50
Iranul avertizează că trupele americane și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America atacă din cauza protestelor # Financial Intelligence
Parlamentul iranian s-a reunit duminică pentru a discuta despre protestele de amploare în curs, președintele parlamentului avertizând că
10:50
X-ul lui Musk va lansa un nou algoritm open source în șapte zile; Musk critică guvernul britanic, calificându-l drept „fascist” # Financial Intelligence
Elon Musk a declarat sâmbătă că platforma de socializare X va face public noul său algoritm, inclusiv tot
10:30
Şase candidaţi, în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene # Financial Intelligence
Şase candidaţi s-au înscris în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), pentru a-l înlocui
10:00
Băsescu, despre numirile şefilor serviciilor de informaţii: Preşedintele nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să
09:20
SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria # Financial Intelligence
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic
08:50
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform unor relatări
08:50
Ușa de serviciu a barului din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiu, era încuiată pe dinăuntru, a spus proprietarul anchetatorilor # Financial Intelligence
Jacques Moretti, care este în arest, a declarat procurorului elvețian că a forțat ușa și a găsit oameni
08:40
Protestatarii din Iran sfidează represiunea, în pofida întreruperii internetului (BBC); „SUA sunt gata să ajute” # Financial Intelligence
Protestatarii din Iran au sfidat represiunea guvernamentală mortală de sâmbătă seară, ieșind în stradă în ciuda relatărilor care
08:40
Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran (surse) # Financial Intelligence
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în
08:30
Iranul “aspiră la libertate”, Statele Unite sunt “pregătite să ajute”, spune Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul 'aspiră la libertate' şi că Statele Unite sunt "pregătite
08:20
Ministerul Energiei: Electrocentrale Craiova a informat că nu mai poate livra, temporar, agentul termic la parametrii optimi, din cauza unei avarii # Financial Intelligence
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii
Ieri
17:40
Medvedev a publicat un videoclip cu „Oreshnik”, amenințând țările europene: “Proștii care conduc Europa vor, până la urmă, un război în Europa” # Financial Intelligence
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte Dmitri Medvedev a publicat un videoclip cu racheta balistică
17:30
SUA și Ucraina intenționează să semneze un acord în valoare de 800 de miliarde de dolari la Davos (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Ucraina și SUA vor semna un acord economic menit să stimuleze redresarea postbelică a Ucrainei în cadrul unei
17:30
Ucraina acordă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu investitorilor legați de Trump; Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu Donald Trump, se numără printre investitori ( NYT) # Financial Intelligence
Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu domnul Trump, se numără printre investitori. Măsura vine în contextul în
17:20
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a primit în sfârșit aprobarea vineri, după 25 de ani
17:10
UE și Mercosur își definitivează acordul comercial, în fața ascensiunii protecționismului # Financial Intelligence
Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei
14:50
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu peste 28%, în noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 28,05% în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 859,4
12:50
“Nu vrem să fim americani”, afirmă partidele politice din parlamentul Groenlandei # Financial Intelligence
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump
12:50
Iran: Fiul fostului şah le cere manifestanţilor să se pregătească pentru preluarea centrelor oraşelor # Financial Intelligence
Fiul fostului şah al Iranului şi reprezentant al opoziţiei în exil, Reza Pahlavi, le-a cerut sâmbătă manifestanţilor din
09:50
Acuzații de corupție la nivel înalt zguduie Cipru în momentul preluării președinției UE – Politico # Financial Intelligence
În momentul în care guvernul Ciprului ar trebui să se concentreze pe președinția Consiliului UE, acesta trebuie să
09:40
Acţiunile Intel au urcat cu 7% după întâlnirea CEO-ului cu Trump; participaţia SUA şi-a dublat valoarea # Financial Intelligence
Acţiunile Intel au crescut cu aproximativ 7% vineri, după ce directorul general Lip-Bu Tan s-a întâlnit cu preşedintele
09:30
Băncile sunt interesate de investiții în Venezuela, JPMorgan pare să aibă un avantaj # Financial Intelligence
Implicarea SUA în sectorul petrolier din Venezuela oferă o oportunitate pentru băncile internaționale, JPMorgan Chase (JPM.N) fiind într-o
09:30
Iran: Macron, Merz şi Starmer condamnă “ucidere manifestanţilor” şi fac apel la “reţinere” (declaraţie comună) # Financial Intelligence
Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au condamnat vineri "cu fermitate (…) uciderea manifestanţilor" şi "violenţele" comise
09:20
Trump: Companiile petroliere vor investi 100 de miliarde de dolari în Venezuela, sub protecția SUA # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump și directorii companiilor petroliere s-au întâlnit la Casa Albă pentru a discuta despre investițiile în
08:50
Regatul Unit alocă 200 de milioane de lire pentru a pregăti trupe pentru o eventuală desfăşurare în Ucraina # Financial Intelligence
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti
08:50
Datele summitului G7, schimbate ‘pentru a ţine cont de agenda’ lui Trump (responsabil al Casei Albe) # Financial Intelligence
Datele viitorului summit G7, organizat de Franţa au fost schimbate "cu amabilitate (…) pentru a ţine cont de
08:40
Franţa: Premierul dispune pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie (sursă din guvern) # Financial Intelligence
Premierul francez Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, la date prevăzute pentru municipale,
08:40
Donald Trump anunţă că preşedintele Columbiei va face o vizită la Casa Albă la începutul lui februarie # Financial Intelligence
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că îl va primi pe preşedintele columbian Gustavo
08:40
Mark Rutte a discutat cu Marco Rubio despre importanţa Arcticii pentru securitatea comună # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte a discutat vineri cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, despre eforturile vizând
9 ianuarie 2026
21:50
Franţa – Primul sindicat al EDF își exprimă îngrijorarea cu privire la stabilitatea sistemului electric din cauza energiilor regenerabile # Financial Intelligence
CFE-CGC se teme că o dezvoltare prea mare a energiilor regenerabile va fragiliza parcul nuclear și, odată cu
21:50
Internetul și liniile telefonice blocate, zborurile anulate 62 de morți de la începutul protestelor, inclusiv 48 de demonstranți
21:20
Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian Le Constellation, a fost arestat preventiv # Financial Intelligence
Presa italiană dezvăluie că managerul barului Constallation ar fi fost filmată fugind de flăcări, cu casa de marcat
21:10
Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # Financial Intelligence
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea
21:10
Acordul comercial UE-Mercosur: Partide franceze de opoziţie pregătesc moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi Comisiei Europene # Financial Intelligence
Partide ale opoziţiei franceze au anunţat vineri pregătirea unor moţiuni de cenzură împotriva guvernului francez şi împotriva Comisiei
19:00
Hubert Thuma, despre creşterea taxelor şi impozitelor locale: Presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local; Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru # Financial Intelligence
În ultimele zile, mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale. Însă nu primarii
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Ministerul Transporturilor a decis, în AGA Aeroportului București, inițierea răscumpărării pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea # Financial Intelligence
Ministerul Transporturilor a decis în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti" (CNAB) inițierea pașilor pentru răscumpărarea
17:30
Țările UE aprobă acordul comercial Mercosur după 25 de ani de negocieri; Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își exprimă opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut # Financial Intelligence
Acordul comercial cu America Latină obține majoritatea calificată necesară, chiar dacă Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își
17:20
Erste Group a finalizat achiziţionarea unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska # Financial Intelligence
Erste Group Bank AG a anunţat vineri finalizarea cu succes a achiziţionării unei participaţii majoritare de 49% în
