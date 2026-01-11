Iranul avertizează că trupele americane și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America atacă din cauza protestelor
Financial Intelligence, 11 ianuarie 2026 10:50
Parlamentul iranian s-a reunit duminică pentru a discuta despre protestele de amploare în curs, președintele parlamentului avertizând că […] The post Iranul avertizează că trupele americane și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America atacă din cauza protestelor appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
11:00
SINDALIMENTA: Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești; Guvernul Romaniei ignoră fermierii români și își bate joc de ei # Financial Intelligence
Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești, a transmis, azi, SINDALIMENTA, printr-un comunicat semnat de președintele […] The post SINDALIMENTA: Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești; Guvernul Romaniei ignoră fermierii români și își bate joc de ei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
10:50
Iranul avertizează că trupele americane și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America atacă din cauza protestelor # Financial Intelligence
Parlamentul iranian s-a reunit duminică pentru a discuta despre protestele de amploare în curs, președintele parlamentului avertizând că […] The post Iranul avertizează că trupele americane și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America atacă din cauza protestelor appeared first on Financial Intelligence.
10:50
X-ul lui Musk va lansa un nou algoritm open source în șapte zile; Musk critică guvernul britanic, calificându-l drept „fascist” # Financial Intelligence
Elon Musk a declarat sâmbătă că platforma de socializare X va face public noul său algoritm, inclusiv tot […] The post X-ul lui Musk va lansa un nou algoritm open source în șapte zile; Musk critică guvernul britanic, calificându-l drept „fascist” appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
10:30
Şase candidaţi, în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene # Financial Intelligence
Şase candidaţi s-au înscris în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), pentru a-l înlocui […] The post Şase candidaţi, în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
10:00
Băsescu, despre numirile şefilor serviciilor de informaţii: Preşedintele nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să […] The post Băsescu, despre numirile şefilor serviciilor de informaţii: Preşedintele nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui appeared first on Financial Intelligence.
09:20
SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria # Financial Intelligence
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic […] The post SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
08:50
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform unor relatări […] The post Israel şi Hamas se pregătesc să reia războiul în Gaza (presă) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Ușa de serviciu a barului din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiu, era încuiată pe dinăuntru, a spus proprietarul anchetatorilor # Financial Intelligence
Jacques Moretti, care este în arest, a declarat procurorului elvețian că a forțat ușa și a găsit oameni […] The post Ușa de serviciu a barului din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiu, era încuiată pe dinăuntru, a spus proprietarul anchetatorilor appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Protestatarii din Iran sfidează represiunea, în pofida întreruperii internetului (BBC); „SUA sunt gata să ajute” # Financial Intelligence
Protestatarii din Iran au sfidat represiunea guvernamentală mortală de sâmbătă seară, ieșind în stradă în ciuda relatărilor care […] The post Protestatarii din Iran sfidează represiunea, în pofida întreruperii internetului (BBC); „SUA sunt gata să ajute” appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran (surse) # Financial Intelligence
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în […] The post Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran (surse) appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Iranul “aspiră la libertate”, Statele Unite sunt “pregătite să ajute”, spune Trump # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul ‘aspiră la libertate’ şi că Statele Unite sunt “pregătite […] The post Iranul “aspiră la libertate”, Statele Unite sunt “pregătite să ajute”, spune Trump appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Ministerul Energiei: Electrocentrale Craiova a informat că nu mai poate livra, temporar, agentul termic la parametrii optimi, din cauza unei avarii # Financial Intelligence
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii […] The post Ministerul Energiei: Electrocentrale Craiova a informat că nu mai poate livra, temporar, agentul termic la parametrii optimi, din cauza unei avarii appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:40
Medvedev a publicat un videoclip cu „Oreshnik”, amenințând țările europene: “Proștii care conduc Europa vor, până la urmă, un război în Europa” # Financial Intelligence
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte Dmitri Medvedev a publicat un videoclip cu racheta balistică […] The post Medvedev a publicat un videoclip cu „Oreshnik”, amenințând țările europene: “Proștii care conduc Europa vor, până la urmă, un război în Europa” appeared first on Financial Intelligence.
17:30
SUA și Ucraina intenționează să semneze un acord în valoare de 800 de miliarde de dolari la Davos (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Ucraina și SUA vor semna un acord economic menit să stimuleze redresarea postbelică a Ucrainei în cadrul unei […] The post SUA și Ucraina intenționează să semneze un acord în valoare de 800 de miliarde de dolari la Davos (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Ucraina acordă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu investitorilor legați de Trump; Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu Donald Trump, se numără printre investitori ( NYT) # Financial Intelligence
Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu domnul Trump, se numără printre investitori. Măsura vine în contextul în […] The post Ucraina acordă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu investitorilor legați de Trump; Ronald S. Lauder, un miliardar prieten cu Donald Trump, se numără printre investitori ( NYT) appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a primit în sfârșit aprobarea vineri, după 25 de ani […] The post Acordul comercial mega UE-Mercosur: Câștigătorii și perdanții (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
17:10
UE și Mercosur își definitivează acordul comercial, în fața ascensiunii protecționismului # Financial Intelligence
Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei […] The post UE și Mercosur își definitivează acordul comercial, în fața ascensiunii protecționismului appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu peste 28%, în noiembrie 2025 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 28,05% în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 859,4 […] The post Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu peste 28%, în noiembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:50
“Nu vrem să fim americani”, afirmă partidele politice din parlamentul Groenlandei # Financial Intelligence
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump […] The post “Nu vrem să fim americani”, afirmă partidele politice din parlamentul Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Iran: Fiul fostului şah le cere manifestanţilor să se pregătească pentru preluarea centrelor oraşelor # Financial Intelligence
Fiul fostului şah al Iranului şi reprezentant al opoziţiei în exil, Reza Pahlavi, le-a cerut sâmbătă manifestanţilor din […] The post Iran: Fiul fostului şah le cere manifestanţilor să se pregătească pentru preluarea centrelor oraşelor appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:50
Acuzații de corupție la nivel înalt zguduie Cipru în momentul preluării președinției UE – Politico # Financial Intelligence
În momentul în care guvernul Ciprului ar trebui să se concentreze pe președinția Consiliului UE, acesta trebuie să […] The post Acuzații de corupție la nivel înalt zguduie Cipru în momentul preluării președinției UE – Politico appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Acţiunile Intel au urcat cu 7% după întâlnirea CEO-ului cu Trump; participaţia SUA şi-a dublat valoarea # Financial Intelligence
Acţiunile Intel au crescut cu aproximativ 7% vineri, după ce directorul general Lip-Bu Tan s-a întâlnit cu preşedintele […] The post Acţiunile Intel au urcat cu 7% după întâlnirea CEO-ului cu Trump; participaţia SUA şi-a dublat valoarea appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Băncile sunt interesate de investiții în Venezuela, JPMorgan pare să aibă un avantaj # Financial Intelligence
Implicarea SUA în sectorul petrolier din Venezuela oferă o oportunitate pentru băncile internaționale, JPMorgan Chase (JPM.N) fiind într-o […] The post Băncile sunt interesate de investiții în Venezuela, JPMorgan pare să aibă un avantaj appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Iran: Macron, Merz şi Starmer condamnă “ucidere manifestanţilor” şi fac apel la “reţinere” (declaraţie comună) # Financial Intelligence
Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au condamnat vineri “cu fermitate (…) uciderea manifestanţilor” şi “violenţele” comise […] The post Iran: Macron, Merz şi Starmer condamnă “ucidere manifestanţilor” şi fac apel la “reţinere” (declaraţie comună) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Trump: Companiile petroliere vor investi 100 de miliarde de dolari în Venezuela, sub protecția SUA # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump și directorii companiilor petroliere s-au întâlnit la Casa Albă pentru a discuta despre investițiile în […] The post Trump: Companiile petroliere vor investi 100 de miliarde de dolari în Venezuela, sub protecția SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Regatul Unit alocă 200 de milioane de lire pentru a pregăti trupe pentru o eventuală desfăşurare în Ucraina # Financial Intelligence
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti […] The post Regatul Unit alocă 200 de milioane de lire pentru a pregăti trupe pentru o eventuală desfăşurare în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Datele summitului G7, schimbate ‘pentru a ţine cont de agenda’ lui Trump (responsabil al Casei Albe) # Financial Intelligence
Datele viitorului summit G7, organizat de Franţa au fost schimbate “cu amabilitate (…) pentru a ţine cont de […] The post Datele summitului G7, schimbate ‘pentru a ţine cont de agenda’ lui Trump (responsabil al Casei Albe) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Franţa: Premierul dispune pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie (sursă din guvern) # Financial Intelligence
Premierul francez Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, la date prevăzute pentru municipale, […] The post Franţa: Premierul dispune pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie (sursă din guvern) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Donald Trump anunţă că preşedintele Columbiei va face o vizită la Casa Albă la începutul lui februarie # Financial Intelligence
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că îl va primi pe preşedintele columbian Gustavo […] The post Donald Trump anunţă că preşedintele Columbiei va face o vizită la Casa Albă la începutul lui februarie appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Mark Rutte a discutat cu Marco Rubio despre importanţa Arcticii pentru securitatea comună # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte a discutat vineri cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, despre eforturile vizând […] The post Mark Rutte a discutat cu Marco Rubio despre importanţa Arcticii pentru securitatea comună appeared first on Financial Intelligence.
9 ianuarie 2026
21:50
Franţa – Primul sindicat al EDF își exprimă îngrijorarea cu privire la stabilitatea sistemului electric din cauza energiilor regenerabile # Financial Intelligence
CFE-CGC se teme că o dezvoltare prea mare a energiilor regenerabile va fragiliza parcul nuclear și, odată cu […] The post Franţa – Primul sindicat al EDF își exprimă îngrijorarea cu privire la stabilitatea sistemului electric din cauza energiilor regenerabile appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Internetul și liniile telefonice blocate, zborurile anulate 62 de morți de la începutul protestelor, inclusiv 48 de demonstranți […] The post Iranul blochează internetul în timp ce protestele izbucnesc în toată țara appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian Le Constellation, a fost arestat preventiv # Financial Intelligence
Presa italiană dezvăluie că managerul barului Constallation ar fi fost filmată fugind de flăcări, cu casa de marcat […] The post Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian Le Constellation, a fost arestat preventiv appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # Financial Intelligence
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea […] The post Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Acordul comercial UE-Mercosur: Partide franceze de opoziţie pregătesc moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi Comisiei Europene # Financial Intelligence
Partide ale opoziţiei franceze au anunţat vineri pregătirea unor moţiuni de cenzură împotriva guvernului francez şi împotriva Comisiei […] The post Acordul comercial UE-Mercosur: Partide franceze de opoziţie pregătesc moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi Comisiei Europene appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Hubert Thuma, despre creşterea taxelor şi impozitelor locale: Presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local; Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru # Financial Intelligence
În ultimele zile, mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale. Însă nu primarii […] The post Hubert Thuma, despre creşterea taxelor şi impozitelor locale: Presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local; Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministerul Transporturilor a decis, în AGA Aeroportului București, inițierea răscumpărării pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea # Financial Intelligence
Ministerul Transporturilor a decis în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” (CNAB) inițierea pașilor pentru răscumpărarea […] The post Ministerul Transporturilor a decis, în AGA Aeroportului București, inițierea răscumpărării pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Țările UE aprobă acordul comercial Mercosur după 25 de ani de negocieri; Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își exprimă opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut # Financial Intelligence
Acordul comercial cu America Latină obține majoritatea calificată necesară, chiar dacă Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își […] The post Țările UE aprobă acordul comercial Mercosur după 25 de ani de negocieri; Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își exprimă opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Erste Group a finalizat achiziţionarea unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska # Financial Intelligence
Erste Group Bank AG a anunţat vineri finalizarea cu succes a achiziţionării unei participaţii majoritare de 49% în […] The post Erste Group a finalizat achiziţionarea unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Nicușor Dan: România a votat în favoarea Acordului UE – Mercosur, spune că s-au negociat elemente de protejare a producătorilor români # Financial Intelligence
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, […] The post Nicușor Dan: România a votat în favoarea Acordului UE – Mercosur, spune că s-au negociat elemente de protejare a producătorilor români appeared first on Financial Intelligence.
17:10
PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului UE-Mercosur: Act de trădare a intereselor fermierilor români # Financial Intelligence
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să […] The post PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului UE-Mercosur: Act de trădare a intereselor fermierilor români appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Meloni consideră că Europa ar trebuie să reia dialogul cu Moscova, însă nu vede o revenire rapidă la G8 # Financial Intelligence
Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul italian Giorgia Meloni, adăugând însă că […] The post Meloni consideră că Europa ar trebuie să reia dialogul cu Moscova, însă nu vede o revenire rapidă la G8 appeared first on Financial Intelligence.
16:10
UE va face ‘tot posibilul’ pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, declară von der Leyen la Damasc # Financial Intelligence
Uniunea Europeană va face ‘tot posibilul’ pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, a promis vineri preşedinta Comisiei Europene, […] The post UE va face ‘tot posibilul’ pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, declară von der Leyen la Damasc appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei # Financial Intelligence
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a afirmat vineri că încă nu crede că este probabil un atac militar al […] The post Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Statul care cere, dar nu oferă: diferenţa de abordare dintre majoritatea companiilor private și haosul fiscal al României # Financial Intelligence
Statul român cere bani contribuabililor, dar serviciile pe care le oferă pentru colectarea taxelor lasă mult de dorit. […] The post Statul care cere, dar nu oferă: diferenţa de abordare dintre majoritatea companiilor private și haosul fiscal al României appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE; Consorţiul GAMBIT SRRL – administrator judiciar # Financial Intelligence
Tribunalul Constanţa a dispus azi deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE, potrivit deciziei instanţei. Solutia […] The post Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE; Consorţiul GAMBIT SRRL – administrator judiciar appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Reprezentantul Forțelor Aeriene Elvețiene, pentru STIRIPESURSE.RO: Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de luptă F/A-18; Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie, pentru a mulțumi prin radio delegației române, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana # Financial Intelligence
Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de luptă […] The post Reprezentantul Forțelor Aeriene Elvețiene, pentru STIRIPESURSE.RO: Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de luptă F/A-18; Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie, pentru a mulțumi prin radio delegației române, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana appeared first on Financial Intelligence.
13:30
“Patient capital” și logica dezvoltării: oportunitatea României în următorul deceniu (Gabriel Gradinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Gradinescu În orice economie care aspiră la maturitate, adevărata dezbatere despre dezvoltare nu începe cu cifrele […] The post “Patient capital” și logica dezvoltării: oportunitatea României în următorul deceniu (Gabriel Gradinescu) appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Ministrul Agriculturii solicită garanţii suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur # Financial Intelligence
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, a cerut, la Bruxelles, garanţii suplimentare pentru fermierii români şi menţinerea […] The post Ministrul Agriculturii solicită garanţii suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Iarna, un test pentru locuințe: ce daune apar cel mai frecvent în sezonul rece (UNSAR) # Financial Intelligence
Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar și topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci și riscuri semnificative care […] The post Iarna, un test pentru locuințe: ce daune apar cel mai frecvent în sezonul rece (UNSAR) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.