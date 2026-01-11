Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: “Nimic”. Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă

17:00

Universitatea Craiova a reușit să se înțeleagă cu CS Afumați pentru a-l aduce din vară pe Alexandru Iamandache, însă oltenii și-ar fi dorit ca golgheterul din eșalonul secund să vină chiar din iarnă în Bănie. Cu toate acestea, negocierile dintre cele două cluburi privind acest aspect au intrat în impas, după ce formația de Liga […] The post Mutarea Universităţii Craiova a intrat în impas. Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat pentru vară appeared first on Antena Sport.