Rapid vrea să dea lovitura în această iarnă! Atacantul vizat de Dan Șucu are 15 goluri în 17 meciuri jucate
Antena Sport, 11 ianuarie 2026 17:00
Antoine Baroan nu s-a impus la Rapid, iar Costel Gâlcă a cerut întăriri la nivel ofensiv. A venit Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, însă giuleștenii sunt pe punctul de a transfera un alt vârf, cu cifre extraordinare în acest sezon. Este vorba despre Rogers Mato, fotbalist de 22 de ani, care evoluează în prezent […]
Acum 30 minute
17:00
17:00
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” # Antena Sport
O altă plecare din fotbalul românesc cu destinaţia Turcia. Petrolul a decis să-l împrumute la Eyupspor, în prima ligă turcă, și pe camerunezul Jerome Onguene, anunţă gsp.ro. Mutarea vine la doar câteva zile după ce Denis Radu a fost cedat şi el la același club. Prima plecare de la Petrolul Ploieşti a fost cea a […]
Acum o oră
16:40
Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) a ieșit accidentat în minutul 38 al meciului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, din etapa a 19-a din La Liga. Momente de îngrijorare pentru Mircea Lucescu, dar şi pentru jucător care îşi doreşte un transfer important în această iarnă. El a acuzat dureri la coapsa piciorului stâng şi a cerut […]
16:30
Rapid – CSKA Sofia 0-1. Meciul a început cu 8 minute de întârziere. Dinamo a câștigat cu Gangwon # Antena Sport
Dinamo și Rapid, două dintre cele mai bune formații din Liga 1 din acest sezon, se pregătesc pentru al doilea amical pe care îl vor disputa în cantonamentul din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic îi întâlnește pe sud-coreenii de la Gangwon, în timp ce elevii lui Costel Gâlcă vor da peste CSKA 1948 Sofia. Cele […]
16:30
Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal # Antena Sport
La 18 ani, Mihai Toma este văzut drept unul dintre cei mai de perspectivă tineri din fotbalul românesc, fiind deja de o perioadă bună în circuitul primei echipe a campioanei din Liga 1. Statisticienii de la CIES Football Observatory au întocmit un clasament select din care face parte și fotbalistul celor de la FCSB, aici […]
Acum 2 ore
16:00
Inter Milano și Napoli se întâlnesc astăzi în etapa cu numărul 20 din Serie într-un duel care se anunță extrem de interesant și de tensionat. Cristi Chivu și elevii săi vor vrea să obțină revanșa după ce au fost învinși în tur pe Diego Armando Maradona cu scorul de 3-1, în timp ce echipa lui […]
15:40
A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce # Antena Sport
Dorgeles Nene îşi va aminti mult timp acest weekend din ianuarie 2026. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a jucat nu unul, ci două meciuri în doar 24 de ore. Două meciuri de mare intensitate şi, mai ales, disputate la peste 3.000 de kilometri distanţă unul de celălalt. Prezent cu echipa sa naţională la […]
Acum 4 ore
15:00
Adrian Mazilu a marcat primul său gol pentru Dinamo. Execuție de senzație în cantonamentul din Antalya # Antena Sport
Adrian Mazilu a reușit să marcheze primul său gol pentru Dinamo de când s-a transferat la formația alb-roșie în vară. Jucătorul de 20 de ani a înscris în amicalul disputat de echipa lui Zeljko Kopic în Antalya în compania celor de la Gangwon. Dinamo și-a dat întâlnire cu Gangwon în timpul celui de-al doilea amical […]
15:00
Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). Primul El Clasico din 2026 se joacă în finala Supercupei Spaniei # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită. Barcelona a jucat în semifinale împotriva […]
14:20
Daniil Medvedev, noul campion de la Brisbane! Rusul a cucerit al 22-lea titlu al carierei # Antena Sport
Tenismanul rus Daniil Medvedev, fostul lider al clasamentului mondial, a cucerit duminică al 22-lea titlu din cariera sa, după ce l-a învins cu 6-2, 7-6 (7/1) pe americanul Brandon Nakashima, în finala turneului ATP 250 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 800.045 de dolari. Medvedev, în vârstă de 29 de ani, aflat […]
14:10
Interzis la transferuri! Lovitură pentru două cluburi din Liga 1: “De fiecare dată apare câte unul” # Antena Sport
FIFA a dictat de-a lungul acestui sezon numeroase sancțiuni pentru cluburile din Liga 1, ele primind interzis la transferuri din cauza unor litigii. Deși unele dintre ele au scăpat de probleme, se pare că forul mondial a dat noi pedepse, iar de această dată sunt vizate UTA și Hermannstadt. Echipele din Liga 1 sunt vizate […]
13:30
OFICIAL | CFR Cluj, al doilea transfer al iernii. Fosta lui echipă i-a dat “coșmaruri” Universității Craiova # Antena Sport
CFR a oficializat pe rețelele sociale o nouă mutare în această perioadă de mercato. Ardelenii l-au prezentat pe bosniacul Ilija Masic, un fundaș de 26 de ani venit liber de contract. CFR Cluj a anunțat al doilea transfer al iernii, după ce l-a adus zilele trecute pe cel care va trebui să îl înlocuiasă pe […]
Acum 6 ore
13:10
Dinamo – Gangwon LIVE SCORE (14:00). Alb-roșii dispută al doilea amical din Antalya. Rapid – CSKA 1948, la 16:00 # Antena Sport
Dinamo și Rapid, două dintre cele mai bune formații din Liga 1 din acest sezon, se pregătesc pentru al doilea amical pe care îl vor disputa în cantonamentul din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic îi întâlnește pe sud-coreenii de la Gangwon, în timp ce elevii lui Costel Gâlcă vor da peste CSKA 1948 Sofia. Cele […]
13:10
Neluţu Varga e convins! Câţi bani mai poate încasa după transferul lui Louis Munteanu: “Cine a mai vândut aşa în România?” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu la DC United şi despre lovitura dată de formaţia din Gruia din punct de vedere financiar. În acest moment, clujenii au primit deja 5,9 milioane de euro. Pe lângă această sumă de transfer, CFR Cluj mai poate încasa până la […]
12:50
Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu # Antena Sport
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au organizat interviuri cu mari personalități din Italia înainte de derby-ul dintre Inter și Napoli, iar Arrigo Sacchi s-a aflat și el printre cei care au vorbit. Fostul antrenor de la AC Milan a declarat că o vede pe echipa lui Cristi Chivu favorită și a oferit și o […]
12:20
Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: “Nimic”. Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă # Antena Sport
Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo îl doreşte pe Vladislav Blănuţă, jucător care se află în prezent la Dinamo Kiev. Mai mult, preşedintele "câinilor" a declarat că echipa sa a făcut deja o ofertă pentru atacantul de 23 de ani. Situaţia lui Blănuţă este însă una complicată. În acest sezon, el a evoluat deja pentru […]
12:10
Adrian Șut, mesaj de “adio” după plecarea de la FCSB: “Doare mai mult decât pot explica în cuvinte” # Antena Sport
Adrian Șut a venit pe rețelele sociale cu o scrisoare de rămas-bun pentru FCSB, echipă de la care a plecat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. După ce a fost prezentat sâmbătă la noua sa echipă, mijlocașul de 26 de ani a ținut să mulțumească echipei la care a petrecut cinci ani […]
11:40
Aryna Sabalenka, din nou campioană la Brisbane! Şi-a apărat titlul în faţa Martei Kostyuk # Antena Sport
Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka a câştigat turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe ucraineanca Marta Kostyuk. Sabalenka, numărul unu mondial, şi-a păstrat astfel titlul la competiţia de la antipozi, la care a disputat a […]
11:40
Los Angeles Clippers, revenire de senzație în duelul cu Detroit Pistons. Superstarul Kawhi Leonard, decisiv # Antena Sport
Los Angeles Clippers a obținut o victorie importantă pe terenul celor de la Detroit Pistons într-un meci disputat în NBA în noaptea de sâmbătă spre duminică. Formația din California s-a impus cu scorul de 98-92 în fața liderului din Est într-o partidă care a fost transmisă în AntenaPLAY. Los Angeles Clippers a obținut a 15-a […]
Acum 8 ore
11:20
Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers # Antena Sport
Edmonton Oilers a primit vizita lui Los Angeles Kings, iar formaţia din California a reuşit să se impună la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 3-3 în timpul regulamentar, într-un meci care a fost în direct în AntenaPLAY. Dacă Los Angeles a reuşit prima victorie după două înfrângeri la rând, Edmonton a suferit […]
10:50
Dinamo pregătește un nou transfer. Fostul coleg al lui Lamine Yamal, gata să joace în România # Antena Sport
Dinamo este aproape să realizeze un nou transfer în această perioadă de mercato, după ce l-a adus pe Valentin Țicu și s-a înțeles și cu Matteo Duțu, cel de-al doilea nefiind momentan confirmat. Formația alb-roșie ar urma să îl aducă pe tânărul Ianis Târbă, jucător de bandă care a trecut prin La Masia, celebra academie […]
10:10
“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB # Antena Sport
Ionuț Lupescu a acordat recent un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, iar printre ele s-a numărat și plecarea lui Adrian Șut de la FCSB în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește deciziile pe […]
10:10
Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: “Sunt rupte”. Mesaj pentru Florentino Perez # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni duminică seară în finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită. Înaintea acestei partide, Federaţia Spaniolă de Fotbal a organizat un eveniment la Jeddah, dar Florentino Perez nu şi-a făcut apariţia. Relaţiile celor de la Real Madrid cu cei care conduc fotbalul spaniol, dar şi conducerea Barcelonei, nu sunt deloc […]
09:50
Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes # Antena Sport
Internaţionalul român de tineret Tony Strata a câştigat Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes, după ce a învins-o cu 2-1 în finala pe Braga sâmbătă seara la Leiria. Vitoria a obţinut trofeul în premieră, graţie golurilor marcate de Samu (59 – penalty) şi Alioune Ndoye (83). Pentru Braga a punctat Mario Dorgeles (17). Tony Strata, […]
Acum 12 ore
09:20
Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo” # Antena Sport
Marius Şumudică a debutat cu stângul pe banca lui Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită. Noua formaţie a antrenorului român a pierdut, scor 0-1, duelul cu Al Ahli, din etapa cu numărul 14. La finalul partidei, Marius Şumudică a fost în centrul atenţiei, după ce a intrat în conflict cu Ivan Toney, fostul atacant de […]
09:10
Neluțu Varga, explicații după despărțirea de “țeapa” Kurt Zouma: “Trebuie să restrângem bugetul” # Antena Sport
Patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a oferit o primă reacție după ce clubul s-a despărțit de Kurt Zouma, fundașul care era anunțat drept o mare lovitură în fotbalul românesc atunci când a fost adus în Gruia. Cu doar patru meciuri jucate din toamnă până în prezent, fostul câștigător de UCL s-a dovedit a […]
08:50
3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide # Antena Sport
Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au acces pe tabloul principal la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari. Prima rachetă a României, respectiv jucătoarea care se va retrage la finalul sezonului au câștigat în minimum de seturi, în timp ce Ruse, care era outsideră, s-a impus […]
08:40
Malcom Edjouma poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de fostul jucător de la FCSB: “10.000 de euro pe lună” # Antena Sport
Malcom Edjouma a devenit jucător liber de contract în această iarnp, după despărţirea de FCSB. Chiar dacă Gigi Becali anunţa că îi va prelungi contractul care expira la finalul anului 2025, după prestaţia din meciul cu Feyenoord, negocierile dintre cele două părţi au picat, după ce mijlocaşul a cerut mai mulţi bani. De această despărţire […]
08:30
Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap # Antena Sport
Radu Drăgușin e pe picior de plecare de la Tottenham, iar fundașul își dorește să revină în Serie A, pentru a juca la AS Roma. Cu toate acestea, clubul londonez este cel care trebuie în primul rând să își dea "ok-ul" pentru împrumut, iar un jurnalist englez a dezvăluit că formația din Premier League a […]
Acum 24 ore
00:00
A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul # Antena Sport
Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost eliminată, sâmbătă, de Aston Villa în turul trei al Cupei Angliei. Aston Villa s-a impus cu 2-1, golurile fiind marcate de Buendia '22 şi Rogers '45+3 pentru învingători, respectiv Odobert '54 pentru Tottenham. După fluierul final,
10 ianuarie 2026
23:40
Marius Șumudică, scandal de la primul meci la noua echipă. Antrenorul, față în față cu un star englez # Antena Sport
Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca noii sale echipe, Al-Okhdood, după ce a fost învins de una dintre cele mai bune formații din Arabia, Al-Ahli. Tehnicianul de 54 de ani nu s-a ferit de la un moment tensionat încă de la primul său meci în Golf și s-a contrat după fluierul final cu […] The post Marius Șumudică, scandal de la primul meci la noua echipă. Antrenorul, față în față cu un star englez appeared first on Antena Sport.
23:30
Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului # Antena Sport
Dennis Man a început anul cu bine la PSV. Românul a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie. Trimiterea lui în teren din primul minut a fost una de bun augur, […] The post Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului appeared first on Antena Sport.
23:20
Nicolae Forminte (69 de ani) revine în funcția de antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică, pe care îl va conduce pentru a treia oară în carieră. După ce Corina Moroșan a părăsit lotul feminin de gimnastică în urma dezvăluirilor ce au vizat-o pe Camelia Voinea, Federația Română de Gimnastică a desemnat un nou antrenor. […] The post Nou antrenor la lotul feminin de gimnastică al României appeared first on Antena Sport.
23:20
Rareș Ilie, erou pentru echipa sa în Serie B. Românul, la primul său gol din acest sezon în campionat # Antena Sport
Rareș Ilie, fostul jucător al celor de la Rapid, a marcat un gol important pentru echipa la care a fost împrumutat în acest sezon, Empoli. Mijlocașul de 22 de ani a înscris în partida din Serie B contra celor de la Cesena, încheiată cu scorul de 1-0. Rareș Ilie a reușit să spargă gheața la […] The post Rareș Ilie, erou pentru echipa sa în Serie B. Românul, la primul său gol din acest sezon în campionat appeared first on Antena Sport.
23:00
Egipt, calificare în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni! Cine luptă pentru prezența în finală # Antena Sport
Naționala de fotbal a Egiptului a obținut sâmbătă calificarea în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, după un succes important împotriva selecționatei Coastei de Fildeș, scor 3-2 Astfel, pentru calificarea în ultimul act al competiției vor lupta Maroc, care este și țara gazdă, Nigeria, Senegal și țara reprezentată de Mohamed Salah. Egipt – Coasta de Fildeș […] The post Egipt, calificare în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni! Cine luptă pentru prezența în finală appeared first on Antena Sport.
22:40
Dennis Man a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, românul fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie. Fotbalistul cotat la 13 milioane de euro a avut o prestație excelentă în prima repriză, el contribuind decisiv la golul […] The post Dennis Man, gol și pasă de gol în PSV – Excelsior! Românul este pe val în Olanda appeared first on Antena Sport.
22:40
Când își prezintă echipele din Formula 1 monoposturile pentru sezonul 2026? Calendarul complet # Antena Sport
Noul sezon din Formula 1 va începe peste aproximativ două luni, însă până atunci fiecare echipă de pe grilă va organiza un eveniment în care își va prezenta monopostul pentru anul 2026. Calendarul dezvăluirii mașinilor pentru noua stagiune este acum complet, astfel că fanii motorsportului pot bifa în calendar ziua în care constructorii lor favoriți […] The post Când își prezintă echipele din Formula 1 monoposturile pentru sezonul 2026? Calendarul complet appeared first on Antena Sport.
22:40
Cum a ajuns Andrei Raţiu pe lista de achiziţii a lui Cristi Chivu. Suma de transfer: 18 milioane de euro! # Antena Sport
Andrei Raţiu a fost pus pe lista de achiziţii a lui Inter de site-ul de casă al clubului, linterista.it. Italienii vobresc laudativ de român, dar spun că are şi o slăbiciune: nu produce goluri şi assisturi multe. Italienii mai scriu că este un jucător abil, care ştie să folosească şi driblingul, iar valorea lui de […] The post Cum a ajuns Andrei Raţiu pe lista de achiziţii a lui Cristi Chivu. Suma de transfer: 18 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
22:00
Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză # Antena Sport
Dennis Man a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, românul fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie. Fotbalistul cotat la 13 milioane de euro a avut o prestație excelentă în prima repriză, el contribuind decisiv la golul […] The post Dennis Man, pasă de gol și bară într-o repriză pentru PSV! Scorul ireal pe care tabela l-a arătat la pauză appeared first on Antena Sport.
21:50
Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze # Antena Sport
Gheorghe Tadici este un antrenor cunoscut pentru comportamentul său extrem de coleric, iar cel care o pregătește pe HC Zalău a demonstrat din nou acest lucru. La partida echipei sale contra lui SCM Craiova, fostul selecționer al naționalei feminine a României a răbufnit la adresa arbitrilor, iar Poliția a fost nevoită să intervină pentru a […] The post Moment halucinant în Liga Florilor! Gheorghe Tadici s-a răstit la un polițist intrat pe teren să-l calmeze appeared first on Antena Sport.
21:40
Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă # Antena Sport
Plătit pentru a salva echipa de la retrogradare, Marius Șumudică a debutat sâmbătă pe banca celor de la Al-Okhdood. Formația pregătită de tehnicianul român a pierdut pe teren propriu, în fața celor de la Al-Ahli SC. Ce a fost și mai îngrijorător pentru antrenorul proaspăt instalat pe banca saudiților este faptul că echipa sa nu […] The post Marius Șumudică, eșec la debutul pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa românului nu a șutat pe poartă appeared first on Antena Sport.
21:40
Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român # Antena Sport
Radu Drăguşin vrea să revină în Italia cu orice preţ. Nemţii de la RB Leipzig i-au făcut o ofertă fabuloasă, cu un salariu de 5 milioane de euro, dar românul ar fi refuzat. Cum s-au decurs tratativele? AS Roma a înaintat o propunere de împrumut pentru Radu Drăgușin, care include și o opțiune de cumpărare. […] The post Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român appeared first on Antena Sport.
21:30
21:30
21:20
Jurnal Antena Sport | Înfrângere în trei acte pentru Universitatea Craiova în Antalya # Antena Sport
21:20
21:20
Jurnal Antena Sport | Chipciu a primit informații prețioase de la “spionul” Maxim în Turcia # Antena Sport
21:00
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă # Antena Sport
Prezentatorul Survivor, Adi Vasile, se bucură de succes pe toate planurile. Pe lângă faptul că a căpătat un rol important în reality-show-ul prezentat de Antena 1, Adi Vasile se pregăteşte şi de nuntă. Adi Vasile (43 de ani), ultima oară pe banca tehnică a celor de la CSM București, şi-a cerut iubita în căsătorie. El […] The post Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă appeared first on Antena Sport.
20:50
“Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0”. Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup # Antena Sport
Macclesfield, formația din liga a 6-a din Anglia, a produs o surpriză uriașă în Cupa Angliei eliminând-o pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului. După meci, proprietarul clubului, Rob Smethurst, a vorbit despre cum se simte această performanță uluitoare și nu s-a ferit să spună că el credea că echipa sa va fi “demolată” de formația lui […] The post “Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0”. Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup appeared first on Antena Sport.
20:30
Gloria Bistriţa a prezentat astăzi trei fotbalişti de viitorul, unul chiar de la FCSB. Lucas Câmpan (19 ani), Matei Manolache (19) și Darius Iurașciuc (20) sunt cei trei fotbalişti anunţaţi de clubul din eşalonul secund. Fundaşul stângă de la FCSB, Matei Manolache, cu doar 3 prezențe la seniori, a fost lăsat de Gigi Becali să […] The post Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial appeared first on Antena Sport.
