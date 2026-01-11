Pe aripile vântului! În Turcia, pe o vreme teribilă, Kopic a vorbit despre stadiul transferurilor la Dinamo: „Poate știți voi”

13:50

Adrian Ilie (51 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre FCSB și Rapid, două echipe care speră să câștige în acest an titlul în Superligă.„Cobra” este de părere că cele două formații mai au nevoie de întăriri în această perioadă de transferuri. Rapid pentru a câștiga titlul după o pauză de mai bine de 20 de ani, iar FCSB pentru a intra în Liga Campionilor, în cazul în care va obține al treilea titlu consecutiv. ...