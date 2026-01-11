Jucătorul cu peste 250 de meciuri la Craiova, discurs jignitor la adresa lui Ladislau Boloni: „Vârsta înaintată îi joacă feste”

17:20

Mihai Toma (18 ani), unul din favoriții lui Gigi Becali, dar și una dintre soluțiile lui FCSB pentru regula U21, a fost inclus într-un top select de jucători din care mai face parte și Lamine Yamal.Este vorba de un top realizat de statisticienii de la CIES Football Observatory, care au realizat lista celor mai buni jucători ofensivi U20 în funcție de procentul de control al mingii sub presiune ridicată, iar Mihai Toma se află pe locul 10. ...