Scandal înainte de testările arbitrilor din Superliga! » L-au făcut pe Kyros Vassaras să dea înapoi

Fundașul lui Liverpool, Conor Bradley (22 de ani), nu va mai juca până la finalul sezonului. Acesta a suferit o accidentare gravă la genunchi în timpul meciului de joi împotriva lui Arsenal, iar apărătorul va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare.Leziunea este serioasă, dar nu implică ligamentele încrucișate ale genunchiului.Conor Bradley nu va mai juca în acest sezonBradley, în vârstă de 22 de ani, s-a accidentat la finalul partidei cu Arsenal. ...