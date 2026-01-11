Incident teribil în FA Cup: jucător din Premier League, scos de pe teren cu targa » Fanii, îngroziți: „Îi auzeam țipetele în timp ce jocul continua”
Gazeta Sporturilor, 11 ianuarie 2026 19:50
Konstantinos Mavropanos, jucătorul celor de la West Ham, a suferit duminică o accidentare îngrijorătoare. Fundașul s-a ciocnit cu capul de genunchiul unui alt fotbalist după un corner, în timpul meciului din FA Cup împotriva lui QPR, scor 2-1 pentru „ciocănari” după prelungiri. Grecul și și-a pierdut cunoștința și a fost apoi scos de pe teren cu targa. ...
Costel Gâlcă, la finalul cantonamentului din Antalya: „Încă mai vreau jucători. Cu ei vom arăta mai bine” # Gazeta Sporturilor
Rapid a terminat cantonamentul din Antalya cu o victorie, 2-1 cu CSKA Sofia. La finalul meciului, antrenorul Costel Gâlcă a tras concluziile perioadei de pregătire.Cu o înfrângere (1-2 cu Wisla Plock) și o victorie (2-1 cu CSKA Sofia), Rapid va părăsi mâine la prânz Antalya, iar pe 17 ianuarie va juca primul meci oficial din 2026, cu Metaloglobus. ...
Răzvan Onea, concluzii la final de cantonament: „Mai sunt lucruri de corectat” » Ce colegi l-au impresionat # Gazeta Sporturilor
Răzvan Onea, jucătorul celor de la Rapid, a reacționat după ce giuleștenii au înregistrat o victorie în ultimul amical din cantonamentul din Antalya, scor 2-1 în fa fața celor de la CSKA 1948 Sofia.Fundașul a vorbit despre cum a decurs stagiul de pregătire, despre obiectivele din 2026, dar și despre Constantin Grmaeni și Daniel Paraschiv, colegii săi care au punctat în amicalul cu bulgarii. VIDEO. ...
Campioana olimpică a sfidat gerul și a făcut baie la copcă: „E prima dată când intru cu totul” # Gazeta Sporturilor
Maria Olaru (43 de ani), campioană olimpică în anul 2000, la Sydney, cu echipa națională de gimnastică, a înfruntat temperaturile negative din termometre și a făcut baie la copcă.La 10 kilometri distanță de Timișoara, acolo unde locuiește de ani buni, în Giroc, fosta gimnastă Maria Olaru, alături de alți zeci de curajoși, s-a întâlnit pentru a face baie la copcă.GALERIE FOTO. ...
Pavel Badea (58 de ani), fost simbol al Universității Craiova, a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Ladislau Boloni (72 de ani), după declarațiile controversate făcute de fostul internațional despre Ilie Balaci și Nicolae Dobrin.Boloni afirmase recent că cei doi mari dispăruți ai fotbalului românesc „au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut”, declarație care l-a deranjat pe fostul mijlocaș al juveților. ...
Incident teribil în FA Cup: jucător din Premier League, scos de pe teren cu targa » Fanii, îngroziți: „Îi auzeam țipetele în timp ce jocul continua” # Gazeta Sporturilor
Konstantinos Mavropanos, jucătorul celor de la West Ham, a suferit duminică o accidentare îngrijorătoare. Fundașul s-a ciocnit cu capul de genunchiul unui alt fotbalist după un corner, în timpul meciului din FA Cup împotriva lui QPR, scor 2-1 pentru „ciocănari” după prelungiri. Grecul și și-a pierdut cunoștința și a fost apoi scos de pe teren cu targa. ...
Pavel Badea (58 de ani), fost simbol al Universității Craiova, a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Ladislau Boloni (72 de ani), după declarațiile controversate făcute de fostul internațional despre Ilie Balaci și Nicolae Dobrin.Boloni afirmase recent că cei doi mari dispăruți ai fotbalului românesc „au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut”, declarație care l-a deranjat pe fostul mijlocaș al juveților. ...
Arsenal confirmă forma bună din acest sezon și în FA Cup » Echipa lui Arteta a dat recital pe teren străin + premieră importantă pentru Martinelli # Gazeta Sporturilor
Arsenal s-a impus fără emoții pe terenul divizionarei secunde Portsmouth, scor 4-1, într-un duel din turul #3 al FA Cup, și continuă lupta pe toate fronturile în actuala stagiune.Programul complet din turul #3 în FA Cup„Tunarii” sunt considerați, pe bună dreptate, drept cea mai puternică echipă din lume în momentul de față. ...
„Îmi aduc aminte de tinerețe” » Campionul României mai are un vis la 37 de ani: „Doar două, trei minute în Superligă!” # Gazeta Sporturilor
Ioan Hora (37 de ani) vorbește despre startul solid al celui de-al doilea sezon la FC Bihor, diferențele dintre Liga 2 și Superligă, dar și despre șansele la play-off. Atacantul analizează parcursul echipei, presiunea de la cluburile mari și perspectiva unei eventuale promovări în primul eșalon cu formația orașului său natal.FC Bihor Oradea a terminat anul pe locul 2 în Liga a II-a din România. Clasamentul e condus de Corvinul Hunedoara (43 de puncte) și Sepsi Sf. ...
CFR Cluj a oficializat ieri despărțirea de Kurt Zouma, iar fundașul francez a reacționat rapid după încetarea contractului cu formația din Gruia.Transferat în luna septembrie, din postura de jucător liber de contract, Zouma era privit drept o adevărată lovitură pentru ardeleni, ținând cont de CV-ul impresionant al fostului fundaș de la Chelsea. ...
Un nou pas greșit pentru Milan în campionat și Chivu poate profita » Cum arată situația la vârf în Serie A # Gazeta Sporturilor
AC Milan a remizat la Florența împotriva Fiorentinei, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #20 din Serie A, iar trupa lui Max Allegri rămâne cu o singură victorie în 2026.Unicul succes consemnat de „rossoneri” în noul an s-a produs pe data de 2 ianuarie, 1-0 pe terenul lui Cagliari. De atunci și până în prezent, Milan a mai înregistrat două rezultate de egalitate, 1-1 atât cu Genoa în runda precedentă, cât și astăzi, împotriva Fiorentinei. ...
Doliu la UTA Arad » Eugen Pojoni, dublu campion al României, a murit la 84 de ani # Gazeta Sporturilor
Eugen Pojoni, fostul mare fundaș central de la UTA Arad, a decedat la vârsta de 84 de ani. Eugen Pojoni, care a început fotbalul la Avântul Reghin, a jucat pentru UTA timp de 10 ani, între 1967 și 1977. A câștigat două titluri alături de arădeni, în 1969 și 1970. A mai jucat în cariera lui pentru Viitorul București și Crișul Oradea. UTA Arad a anunțat decesul lui Eugen PojoniVestea tristă a fost dată de clubul arădean. Cauza decesului nu a fost dezvăluită. ...
Guvernul României a emis duminică seară o informare de presă în ceea ce privește majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate (clădiri, terenuri și autovehicule).Precizând că „România era printre țările cu cea mai mică pondere a veniturilor din impozitarea proprietăților din țările europene. Doar 0,55 % din PIB, față de 1,85 % media UE”. ...
Scene terifiante în Italia » Jucătorul care l-a sabotat pe Stanciu, lovitură violentă la cap! A zăcut pe gazon cinci minute # Gazeta Sporturilor
AC Milan a remizat, scor 1-1, pe terenul Fiorentinei, în etapa a 20-a din Serie A, însă rezultatul a fost trecut în plan secund după un moment care a îngrozit stadionul Artemio Franchi.În minutul 70, fundașul milanez Strahinja Pavlovic a suferit o lovitură puternică la cap, în urma unei coliziuni dure cu un jucător al gazdelor. ...
Pe aripile vântului! În Turcia, pe o vreme teribilă, Kopic a vorbit despre stadiul transferurilor la Dinamo: „Poate știți voi” # Gazeta Sporturilor
La finalul stagiului de pregătire din Antalya, Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a făcut bilanțul celor zece zile de pregătire. Este mulțumit de antrenamente, de prestațiile elevilor săi din partidele amicale, „câinii” câștigându-le pe ambele, 2-0 cu Young Boys, 3-2 cu Gangwon, însă susține că cel mai important lucru este că nu au survenit accidentări ori alte probleme de ordin medical. ...
Trei granzi din Superligă, pe urmele lui Matteo Duțu: una dintre echipe pare OUT din cursa pentru semnătura stoperului # Gazeta Sporturilor
Trei cluburi din Superligă se află pe urmele lui Matteo Duțu, fundașul lui AC Milan: Dinamo, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Conform informațiilor GSP, CFR pare să aibă șanse minime în cursă, iar duelul real se dă între Dinamo și Craiova, liderul campionatului înainte de pauza de iarnă. Matteo Duțu, între Ștefan cel Mare și BănieCele două formații vin cu atuuri diferite în tentativa de a-l atrage pe stoperul crescut la Lazio și format în ultimii ani de Milan. ...
Guvernul României a emis duminică seară o informare de presă în ceea ce privește majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate (clădiri, terenuri și autovehicule).Precizând că „România era printre țările cu cea mai mică pondere a veniturilor din impozitarea proprietăților din țările europene. Doar 0,55 % din PIB, față de 1,85 % media UE”. ...
La finalul stagiului de pregătire din Antalya, Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, face bilanțul celor zece zile de pregătire. Este mulțumit de antrenamente, de prestațiile elevilor săi din partidele amicale, „câinii” câștigându-le pe ambele, 2-0 cu Young Boys, 3-2 cu Gangwon, însă susține că cel mai important lucru este că nu au survenit accidentări ori alte probleme de ordin medical. ...
Legenda lui Inter a dat verdictul: „Este favorită împotriva lui Napoli” » Vot de încredere pentru Chivu: „Nu m-am îndoit niciodată de el” # Gazeta Sporturilor
Marco Materazzi, legendarul fundaș al lui Inter, și-a exprimat convingerea că „nerazzurrii” sunt favoriții în confruntarea de astăzi cu Napoli, un meci de o importanță crucială în lupta pentru Scudetto.Inter - Napoli a fost programat în această seară, de la 21:45, în etapa #20. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 2. ...
Pulverizată! Nouă plecări, o singură noutate, mulți tineri așteptați la reunire # Gazeta Sporturilor
Poli Iași, care și-a propus vara trecută, după ce a pierdut barajul cu Metaloglobus București, revenirea în Superliga, va încheia vacanța luni, când este programat primul antrenament al anului.La reunire sunt așteptați 26 de fotbaliști. ...
Daniel Paraschiv a marcat în premieră pentru Rapid » Reușită superbă a noului atacant din Giulești # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv începe să confirme în tricoul Rapidului. Noua achiziție a giuleștenilor a marcat primul său gol în „alb-vișiniu”, în ultimul meci amical disputat în cantonamentul din Antalya, la doar a doua apariție pentru echipa lui Costel Gâlcă.După înfrângerea suferită sâmbătă, 1-2 cu Wisla Plock, Rapid a întâlnit CSKA 1948 Sofia, iar Paraschiv a reușit golul egalizator, 1-1, chiar înainte de pauză, în minutul 45. ...
Corona Brașov - Dijon, debut în EHF European League » Româncele sunt mari favorite # Gazeta Sporturilor
Corona Brașov joacă în compania celor de la Dijon, de la 19:00, în primul meci al grupei D din EHF European League.Este meciul de debut al brașovencelor în actualul sezon de European League. În celălalt meci al grupei, Viborg a bătut-o pe Zaglebie cu scorul de 42:38.Corona Brașov - Dijon, live ora 19:00Corona Brașov se clasează pe locul 3 în Liga Florilor, cu 18 puncte acumulate în primele 12 meciuri. ...
Liam Rosenior, debut convingător pe banca lui Chelsea » Londonezii au făcut instrucție în Cupa Angliei # Gazeta Sporturilor
La primul meci cu Liam Rosenior (41 de ani) pe banca tehnică, Chelsea a câștigat categoric pe terenul divizionarei secunde Charlton Athletic, o altă echipă londoneză, scor 5-1, într-un duel din turul #3 al Cupei Angliei. ...
Mihai Toma, unul din favoriții lui Gigi Becali, alături de Lamine Yamal într-un top select! # Gazeta Sporturilor
Mihai Toma (18 ani), unul din favoriții lui Gigi Becali, dar și una dintre soluțiile lui FCSB pentru regula U21, a fost inclus într-un top select de jucători din care mai face parte și Lamine Yamal.Este vorba de un top realizat de statisticienii de la CIES Football Observatory, care au realizat lista celor mai buni jucători ofensivi U20 în funcție de procentul de control al mingii sub presiune ridicată, iar Mihai Toma se află pe locul 10. ...
Cătălin Cîrjan este pe lista lui Mircea Lucescu! Căpitanul lui Dinamo a marcat cu Gangwon și declară: „Primul meu vis este altul” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, 23 de ani, căpitanul lui Dinamo, a analizat atât partida de pregătire cu Gangwon de astăzi, câștigată de „câini” cu 3-2, cât și întregul stagiul de pregătire din Antalya, per ansamblu.Fostul junior al celor de la Arsenal se declară foarte mulțumit de evoluția echipei, de modul în care s-au pregătit în Turcia, însă mărturisește că cel mai important lucru este că nu au survenit accidentări în cele zece zile petrecute în „Țara Semilunei”. ...
Gică Popescu și Ianis Zicu nu s-au pus de acord pe cel mai fierbinte subiect: „De ce trebuie neapărat? / Cu siguranță îmi doresc” # Gazeta Sporturilor
Gică Popescu (58 de ani), președintele celor de la Farul Constanța, și Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul echipei, au făcut declarații după amicalul pierdut duminică la Buftea, 0-1 în fața celor de la FC Botoșani.Farul n-a legitimat niciun fotbalist în această perioadă de mercato, iar cei doi au fost întrebați, inevitabil, de noutățile care vor fi sau nu în perioada următoare. ...
Retorica lui Chivu i-a cucerit pe italieni: „Un Obi-Wan Kenobi plus Miyagi, folosind sabia și ceara, după caz!” # Gazeta Sporturilor
Discursurile lui Cristi Chivu de la întâlnirile cu presa i-au cucerit definitiv pe italieni. Ultima conferință, înaintea derby-ului cu Napoli de diseară pe „Giuseppe Meazza”, a fost considerată cea mai bună lecție de comunicare predată de un antrenor în fotbalul peninsular.Meritele sportive și retorice ale antrenorului lui Inter i-au fost remarcate și în numărul pe februarie al revistei Guerin Sportivo. ...
Antrenorul lui PSV, Peter Bosz (62 de ani), nu a luat încă o decizie finală privind viitorul său la club. Conducerea oferă însă clarificări și așteaptă un răspuns în perioada imediat următoare. Discuțiile apar a doua zi după ce PSV a dat de pământ cu Excelsior, scor 5-1, iar Dennis Man a marcat și a o oferit o pasă decisivă.Declarațiile au fost făcute de directorul clubului, Marcel Brands, în cadrul emisiunii Goedemorgen Eredivisie. ...
Andrei Rațiu (27 de ani), titular în partida dintre Rayo Vallecano și Mallorca, a părăsit terenul în minutul 38 al meciului.Acesta a reclamat probleme medicale și nu a putut duce la bun sfârșit prima repriză a duelului.Rațiu a prăsit terenul în minutul 38În minutul 38 al duelului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, meci din cadrul rundei cu numărul 19 din La Liga, fundașul român Andrei Rațiu a părăsit terenul accidentat. ...
Petrolul îl trimite în Turcia și pe fostul coleg al lui Mbappe! Agentul Cengiz Erten confirmă mutarea: „Mâine face vizita medicală” # Gazeta Sporturilor
Petrolul a decis să-l împrumute la Eyupspor, în prima ligă turcă, și pe camerunezul Jerome Onguene, care va redeveni astfel coleg cu Denis Radu, cedat și el zilele trecute de ploieșteni la același club. GSP îți prezintă în exclusivitate detaliile transferului. ...
Blocat de club » Se complică situația fundașului aflat în vizorul lui Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Marian Huja (26 de ani) are șanse tot mai mari să rămână la Pogon Szczecin și în partea a doua a sezonului. Ofertat de mai multe cluburi din străinătate, fundașul central născut în Portugalia nu va părăsi formația poloneză decât în schimbul unei propuneri financiare consistente. ...
După victoria în fața elvețienilor de la Young Boys, scor 2-0, Dinamo s-a impus și în al doilea amical al stagiului de pregătire din Antalya, cu sud-coreenii de la Gangwon, locul 5 în ediția trecută de campionat și participantă în Liga Campionilor Asiei, scor 3-2.Căpitanul Cătălin Cîrjan a deschis scorul pentru roș-albi, cu o execuție frumoasă, după o minge pierdută de adversari în zona „roșie”, apoi Adrian Mazilu și-a deschis conturile în „Haită”. ...
Dinamo, emoții pe final cu Gangwon » Sud-coreenii au reușit 2 goluri în 7 minute # Gazeta Sporturilor
În aceste momente, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul are loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
Fundașul lui Liverpool, Conor Bradley (22 de ani), nu va mai juca până la finalul sezonului. Acesta a suferit o accidentare gravă la genunchi în timpul meciului de joi împotriva lui Arsenal, iar apărătorul va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare.Leziunea este serioasă, dar nu implică ligamentele încrucișate ale genunchiului.Conor Bradley nu va mai juca în acest sezonBradley, în vârstă de 22 de ani, s-a accidentat la finalul partidei cu Arsenal. ...
Leonard Doroftei intervine în scandalul din box! Reacție pentru GSP: „Ar fi păcat să se piardă așa un mare talent!” # Gazeta Sporturilor
În plin scandal cu Vasile Câtea, președintele federației de box, după ce a fost demis din funcția de antrenor al Centrului Olimpic de la București, Dorel Simion încearcă să-l pregătească în alte locații pe Florin Ioniță (20 ani), unul dintre cei doi sportivi pe care îi pregătește de câțiva ani. ...
Dinamo dă recital în Antalya și cu Gangwon » Înscrie și Karamoko, după o fază de PlayStation # Gazeta Sporturilor
În aceste momente, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul are loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
Luis Figo, ca Ianis Hagi! » Cât costă ochelarii fostului internațional portughez # Gazeta Sporturilor
Fosta vedetă a lui Real Madrid și a Barcelonei, Luis Figo (53 de ani), s-a lansat într-o afacere cu ochelari de soare exclusiviști.Bun prieten cu Gică Hagi și cu Gică Popescu, din perioada „Barcelona”, Luis Figo a intrat și el într-un business pare-se de succes în ultima vreme. Ca și Ianis Hagi, portughezul și-a deschis o afacere cu ochelari de soare exclusiviști. ...
Aflată în a 3-a finală consecutivă, Polonia a câștigat United Cup, în ciuda înfrângerii surprinzătoare a Igăi Swiatek # Gazeta Sporturilor
După două finale consecutive pierdute la United Cup, Polonia a reușit, în sfârșit, să își adjudece titlul, câștigând cu 2-1 în fața Elveției. Punctul decisiv a fost adus de perechea Katarzyna Kawa/Jan Zielinski, care s-a impus cu 6-4, 6-3 împotriva echipei Belinda Bencic/Jakub Paul. ...
Imaginile cu două faulturi foarte dure au devenit virale pe rețelele de socializare. Doi fotbaliști au fost suspendați pe viață după ce au comis intrările oribile.Ambele au avut loc în ligile inferioare din Indonezia, la diferență de o zi.Faulturi dure, fotbaliști excluși pe viațăPrimul incident a avut loc în timpul meciului din liga a patra dintre PS Putra Jaya Pasuruan și Perseta 1970 Tulungagung de pe stadionul Gelora Bangkalan, Java de Est, luni, 5 ianuarie. ...
Oamenii cu bani de la Dinamo au avut trimis special în Antalya: cine este personajul alături de care a apărut Andrei Nicolescu # Gazeta Sporturilor
La partida dintre Dinamo și Gangwon, a doua și ultima a „câinilor” din stagiul de pregătire din Antalya, a asistat și Costin Stoltz, membru al Consiliului de Administrație al „câinilor”, membru al RNV Sports și administrator Red & White. Este economist și specialist în relații internaționale și poate fi deseori văzut la meciurile „câinilor”. ...
Dinamo a disputat în această după amiază cel de-al doilea și ultimul amical al iernii. „Câinii” au întâlnit-o pe Gangwon FC, locul 5 din Coreea de Sud. Cătălin Cîrjan (23 de ani) a deschis scorul în minutul 10, însă toată atenția s-a îndreptat spre golul 2, reușit de Adrian Mazilu (20 de ani), în minutul 24.Transferat de la Brighton pentru aproximativ 450.000 de euro, Mazilu e văzut de Zeljko Kopic drept un jucător de bază în 2026. ...
Eugen Neagoe acuză arbitrajul și în Antalya: „Nu poți să nu dai fault” » Ce spune despre transferurile de la Rapid # Gazeta Sporturilor
După amicalul pierdut de Petrolul contra celor de la Katowice, la scor de neprezentare, 0-3, Eugen Neagoe, tehnicianul „lupilor galbeni” a tras cele mai importante concluzii.„Geană” a recunoscut greșelile propriei echipe pe plan defensiv, însă acuză și maniera de arbitraj, imputând faulturi la golurile 2 și 3: Dongmo a fost faultat la 30-40 de metri de poartă, însă jocul a fost lăsat să continue, iar apoi un atacant polonez s-a urcat cu totul peste goalkeeperul ...
Încă o legendă a Politehnicii Iași s-a stins » A jucat peste 300 de meciuri în Liga I # Gazeta Sporturilor
Legendele Politehnicii Iași dispar într-un ritm alert. După Mihai „Mițu” Dănilă, decedat în 2014, în ultimii cinci ani s-au stins, pe rând, nume mari precum Mihai Romilă II, Dumitru Romilă I, Emil Lupulescu, Ion Bucu, Narcis Ciocîrlan ori Vasile Simionaș. Azi, Poli a rămas fără un alt nume din generația de aur a clubului ieșean, Dumitru „Mituș” Anton. ...
„De multe ori că nici eu nu m-aș fi suportat” » Antrenorul care se bate la Superligă, dar nu promite promovarea: „Stai cu geanta în mașină să pleci acasă” # Gazeta Sporturilor
Revenit la Oradea într-un moment delicat pentru FC Bihor, Erik Lincar (47 de ani) a acceptat provocarea de a prelua o echipă aflată în suferință, cu obiectivul clar de a o menține în Liga 2. La câteva luni distanță, misiunea a fost îndeplinită, iar formația orădeană se află surprinzător în lupta pentru primele locuri, într-un campionat extrem de echilibrat. ...
Absențe de IMPACT pentru Dinamo în ultimul amical din Antalya » Singurele noutăți din lot văd meciul din tribună # Gazeta Sporturilor
Dinamo a susținut astăzi al doilea și ultimul test de pregătire din stagiul de pregătire din Antalya, iar Zeljko Kopic a trimis mai mulți jucători în tribune, din diferite considerente.Este vorba despre Valentin Țicu, Charalampos Kyriakou, Adrian Caragea și Leam Eissat. Ce se întâmplă cu absenții lui Dinamo din amicalul cu GangwonValentin Țicu, 25 de ani, amână debutul în tricoul lui Dinamo. Fie și într-un meci amical. ...
Mario Balotelli are un nou club » Fostul star de la Manchester City a ajuns în liga a doua # Gazeta Sporturilor
Mario Balotelli (35 de ani), odinioară unul dintre cele mai cunoscute nume din fotbalul european, își continuă cariera în Emiratele Arabe Unite. Acesta a semnat cu echipa Al-Ittifaq FC.Anunțul a fost făcut pe conturile oficiale de socializare ale sportivului, dar și ale echipei din eșalonul secund al Emiratelor Arabe Unite. ...
