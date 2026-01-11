Kurt Zouma a reacționat, după ce a reziliat contractul cu CFR Cluj: „Planul lui Dumnezeu”
Antena Sport, 11 ianuarie 2026 19:40
Kurt Zouma a rezistat doar patru luni la CFR Cluj, deși era văzut drept un transfer de răsunet pentru campionatul României. Problemele medicale grave nu i-au permis francezului să arate potențialul său maxim în Gruia. Chiar și așa, acesta a rămas în relații bune cu Neluțu Varga, care l-a plătit la zi, dar i-a oferit […]
Acum 15 minute
20:10
Războinicii au câştigat prima imunitate de la Survivor 2026
20:10
Frate pentru frate. Acesta este sloganul baschetbaliştilor din Braşov. Trei fraţi joacă în aceeaşi echipă şi s-au obşinuit ca lumea să-i încurce.
Acum 30 minute
20:00
Florin Tănase, ofertă din Arabia Saudită! Cine a pus ochii pe starul FCSB-ului, după ce a refuzat China # Antena Sport
Florin Tănase rămâne un jucător atractiv pentru cluburile din țările arabe, iar pe numele golgheterului de la FCSB a venit o nouă propunere pe bani mulți din străinătate. Evaluat de Transfermarkt la 2,3 milioane de euro, acesta are șanse în continuare să plece de la campioana României, în ciuda faptului că a refuzat recent o […]
20:00
Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). „Super-Clasico” la Jeddah cu trofeul pe masă. Echipele de start # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită. Barcelona a jucat în semifinale împotriva […]
Acum o oră
19:40
Kurt Zouma a reacționat, după ce a reziliat contractul cu CFR Cluj: „Planul lui Dumnezeu” # Antena Sport
Kurt Zouma a rezistat doar patru luni la CFR Cluj, deși era văzut drept un transfer de răsunet pentru campionatul României. Problemele medicale grave nu i-au permis francezului să arate potențialul său maxim în Gruia. Chiar și așa, acesta a rămas în relații bune cu Neluțu Varga, care l-a plătit la zi, dar i-a oferit […] The post Kurt Zouma a reacționat, după ce a reziliat contractul cu CFR Cluj: „Planul lui Dumnezeu” appeared first on Antena Sport.
19:30
Echipa bucureşteană Rapid a învins duminică, în meci amical, formaţia bulgară CSKA 1948 Sofia. A fost ultima verificare a giuleştenilor înainte de startul campionatului. La final de meci, câteva imagini au surprins pe toată lumea. Cristi Ignat a fost surprins în timp ce discuta cu Paul Pintilie, directorul sportiv al celor de la Petrolul Ploiești. […]
Acum 2 ore
19:10
Dan Nistor a dezvăluit care este marele regret al carierei sale: „N-aş mai merge acolo” # Antena Sport
Dan Nistor mai are doar două meciuri de jucat până să bifeze 500 de partide pe prima scenă a fotbalului românesc, iar jucătorul celor de la Universitatea Cluj a vorbit și despre cariera sa, în cadrul unei conferințe de presă. Mijlocașul „șepcilor roșii" a spus printre altele și care este marele regret al carierei sale […]
19:10
Scandal uriaș la Cupa Africii: eliminați, algerienii au vrut să bată pe toată lumea, de la arbitru până la jurnaliști # Antena Sport
Nigeria s-a calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce a trecut cu 2-0 de Algeria, la Marrakesh. Victor Osimhen (min. 47) și Akor Adams (min. 57) au marcat golurile victoriei pentru „super vulturi", care vor întâlni țara gazdă, Maroc, în semifinale. Algerienii au făcut scandal după eliminarea de la Cupa Africii Imediat după fluierul final […]
18:50
O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el” # Antena Sport
Loți Bölöni (72 de ani) i-a distrus într-un interviu pe regretații Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, doi jucători simbol pentru FC Argeş, Craiova, dar şi pentru România. "Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el", a fost […]
18:30
CSM București, victorie „en fanfare” la primul meci pe 2026 în Liga Campionilor. Ce loc ocupă „tigroaicele” # Antena Sport
CSM București a început ca din tun anul 2026 și a obținut o victorie clară în Liga Campionilor la handbal feminin, scor 33-24 în fața celor de la Odense, în etapa a 9-a a fazei grupelor. Campioana României a reușit o adevărată reprezentație de forță în deplasare, bifând astfel al cincilea succes din actuala ediție […]
Acum 4 ore
18:10
Marius Șumudică și-a aflat pedeapsa, după debutul cu scandal pe banca celor de la Al-Okhdood # Antena Sport
Marius Șumudică nu a avut parte de un debut fericit pe banca celor de la Al-Okhdood, echipa sa suferind un nou eșec pe teren propriu, în disputa contra celor de la Al-Ahli SC. Mai mult decât atât, antrenorul român a fost și protagonistul unui scandal cu unul dintre jucătorii echipei adverse, acesta fiind inclusiv ironizat […]
18:00
Rapid s-a impus cu CSKA Sofia cu un gol de la centrul terenului. Cât a fost scorul şi ce a făcut Dinamo cu Gangwon # Antena Sport
Dinamo și Rapid, două dintre cele mai bune formații din Liga 1 din acest sezon, au avut parte de al doilea amical în cantonamentul din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic a întâlnit pe sud-coreenii de la Gangwon, în timp ce elevii lui Costel Gâlcă au dat peste CSKA 1948 Sofia. Cele două partide au fost […]
17:40
Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026 # Antena Sport
Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca, concurentul de la Survivor România 2026. Mulţi români se întreabă. El a cunoscut apogeul financiar, apoi a urmat decăderea în momentul în care a fost trimis în detenţie şi a fost pus sechestru pe activele lui. Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca Înainte de momentul […]
17:30
Cătălin Cîrjan, declarația prin care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo! Marele vis al acestuia în tricoul alb-roșu # Antena Sport
Dinamo a jucat duminică o partidă amicală în Antalya contra celor de la Gangwon, iar formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus cu scorul de 3-2. Adrian Mazilu a marcat primul său gol în tricoul alb-roșilor. După fluierul final, Cătălin Cîrjan a vorbit despre impresiile din cadrul cantonamentului, dar și despre care ar fi marele […]
17:00
Rapid vrea să dea lovitura în această iarnă! Atacantul vizat de Dan Șucu are 15 goluri în 17 meciuri jucate # Antena Sport
Antoine Baroan nu s-a impus la Rapid, iar Costel Gâlcă a cerut întăriri la nivel ofensiv. A venit Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, însă giuleștenii sunt pe punctul de a transfera un alt vârf, cu cifre extraordinare în acest sezon. Este vorba despre Rogers Mato, fotbalist de 22 de ani, care evoluează în prezent […]
17:00
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” # Antena Sport
O altă plecare din fotbalul românesc cu destinaţia Turcia. Petrolul a decis să-l împrumute la Eyupspor, în prima ligă turcă, și pe camerunezul Jerome Onguene, anunţă gsp.ro. Mutarea vine la doar câteva zile după ce Denis Radu a fost cedat şi el la același club. Prima plecare de la Petrolul Ploieşti a fost cea a […]
16:40
Panică pentru Mircea Lucescu, Andrei Raţiu s-a accidentat şi a părăsit terenul după 38 de minute de joc. Primul verdict # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) a ieșit accidentat în minutul 38 al meciului dintre Rayo Vallecano și Mallorca, din etapa a 19-a din La Liga. Momente de îngrijorare pentru Mircea Lucescu, dar şi pentru jucător care îşi doreşte un transfer important în această iarnă. El a acuzat dureri la coapsa piciorului stâng şi a cerut […]
16:30
Rapid – CSKA Sofia 0-1. Meciul a început cu 8 minute de întârziere. Dinamo a câștigat cu Gangwon # Antena Sport
Dinamo și Rapid, două dintre cele mai bune formații din Liga 1 din acest sezon, se pregătesc pentru al doilea amical pe care îl vor disputa în cantonamentul din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic îi întâlnește pe sud-coreenii de la Gangwon, în timp ce elevii lui Costel Gâlcă vor da peste CSKA 1948 Sofia. Cele […]
16:30
Mihai Toma, inclus într-un top select la nivel mondial! Jucătorul FCSB-ului este cu un loc mai jos de Yamal # Antena Sport
La 18 ani, Mihai Toma este văzut drept unul dintre cei mai de perspectivă tineri din fotbalul românesc, fiind deja de o perioadă bună în circuitul primei echipe a campioanei din Liga 1. Statisticienii de la CIES Football Observatory au întocmit un clasament select din care face parte și fotbalistul celor de la FCSB, aici […]
Acum 6 ore
16:00
Inter Milano și Napoli se întâlnesc astăzi în etapa cu numărul 20 din Serie într-un duel care se anunță extrem de interesant și de tensionat. Cristi Chivu și elevii săi vor vrea să obțină revanșa după ce au fost învinși în tur pe Diego Armando Maradona cu scorul de 3-1, în timp ce echipa lui […]
15:40
A fost eliminat, a călătorit 3000 de km şi a câştigat un trofeu a doua zi! 24 de ore nebune pentru jucătorul lui Fenerbahce # Antena Sport
Dorgeles Nene îşi va aminti mult timp acest weekend din ianuarie 2026. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a jucat nu unul, ci două meciuri în doar 24 de ore. Două meciuri de mare intensitate şi, mai ales, disputate la peste 3.000 de kilometri distanţă unul de celălalt. Prezent cu echipa sa naţională la […]
15:00
Adrian Mazilu a marcat primul său gol pentru Dinamo. Execuție de senzație în cantonamentul din Antalya # Antena Sport
Adrian Mazilu a reușit să marcheze primul său gol pentru Dinamo de când s-a transferat la formația alb-roșie în vară. Jucătorul de 20 de ani a înscris în amicalul disputat de echipa lui Zeljko Kopic în Antalya în compania celor de la Gangwon. Dinamo și-a dat întâlnire cu Gangwon în timpul celui de-al doilea amical […]
15:00
Barcelona – Real Madrid LIVE VIDEO (21:00). Primul El Clasico din 2026 se joacă în finala Supercupei Spaniei # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pentru prima oară în 2026, în finala Supercupei Spaniei. Partida va avea loc duminică seară, de la ora 21:00, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. La fel ca în anii trecuţi, meciul se va disputa în Arabia Saudită. Barcelona a jucat în semifinale împotriva […]
Acum 8 ore
14:20
Daniil Medvedev, noul campion de la Brisbane! Rusul a cucerit al 22-lea titlu al carierei # Antena Sport
Tenismanul rus Daniil Medvedev, fostul lider al clasamentului mondial, a cucerit duminică al 22-lea titlu din cariera sa, după ce l-a învins cu 6-2, 7-6 (7/1) pe americanul Brandon Nakashima, în finala turneului ATP 250 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 800.045 de dolari. Medvedev, în vârstă de 29 de ani, aflat […]
14:10
Interzis la transferuri! Lovitură pentru două cluburi din Liga 1: “De fiecare dată apare câte unul” # Antena Sport
FIFA a dictat de-a lungul acestui sezon numeroase sancțiuni pentru cluburile din Liga 1, ele primind interzis la transferuri din cauza unor litigii. Deși unele dintre ele au scăpat de probleme, se pare că forul mondial a dat noi pedepse, iar de această dată sunt vizate UTA și Hermannstadt. Echipele din Liga 1 sunt vizate […]
13:30
OFICIAL | CFR Cluj, al doilea transfer al iernii. Fosta lui echipă i-a dat “coșmaruri” Universității Craiova # Antena Sport
CFR a oficializat pe rețelele sociale o nouă mutare în această perioadă de mercato. Ardelenii l-au prezentat pe bosniacul Ilija Masic, un fundaș de 26 de ani venit liber de contract. CFR Cluj a anunțat al doilea transfer al iernii, după ce l-a adus zilele trecute pe cel care va trebui să îl înlocuiasă pe […]
13:10
Dinamo – Gangwon LIVE SCORE (14:00). Alb-roșii dispută al doilea amical din Antalya. Rapid – CSKA 1948, la 16:00 # Antena Sport
Dinamo și Rapid, două dintre cele mai bune formații din Liga 1 din acest sezon, se pregătesc pentru al doilea amical pe care îl vor disputa în cantonamentul din Antalya. Formația lui Zeljko Kopic îi întâlnește pe sud-coreenii de la Gangwon, în timp ce elevii lui Costel Gâlcă vor da peste CSKA 1948 Sofia. Cele […]
13:10
Neluţu Varga e convins! Câţi bani mai poate încasa după transferul lui Louis Munteanu: “Cine a mai vândut aşa în România?” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu la DC United şi despre lovitura dată de formaţia din Gruia din punct de vedere financiar. În acest moment, clujenii au primit deja 5,9 milioane de euro. Pe lângă această sumă de transfer, CFR Cluj mai poate încasa până la […]
12:50
Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu # Antena Sport
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au organizat interviuri cu mari personalități din Italia înainte de derby-ul dintre Inter și Napoli, iar Arrigo Sacchi s-a aflat și el printre cei care au vorbit. Fostul antrenor de la AC Milan a declarat că o vede pe echipa lui Cristi Chivu favorită și a oferit și o […]
Acum 12 ore
12:20
Andrei Nicolescu, contrazis de miliardarul de la Dinamo Kiev: “Nimic”. Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuţă # Antena Sport
Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo îl doreşte pe Vladislav Blănuţă, jucător care se află în prezent la Dinamo Kiev. Mai mult, preşedintele "câinilor" a declarat că echipa sa a făcut deja o ofertă pentru atacantul de 23 de ani. Situaţia lui Blănuţă este însă una complicată. În acest sezon, el a evoluat deja pentru […]
12:10
Adrian Șut, mesaj de “adio” după plecarea de la FCSB: “Doare mai mult decât pot explica în cuvinte” # Antena Sport
Adrian Șut a venit pe rețelele sociale cu o scrisoare de rămas-bun pentru FCSB, echipă de la care a plecat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. După ce a fost prezentat sâmbătă la noua sa echipă, mijlocașul de 26 de ani a ținut să mulțumească echipei la care a petrecut cinci ani […]
11:40
Aryna Sabalenka, din nou campioană la Brisbane! Şi-a apărat titlul în faţa Martei Kostyuk # Antena Sport
Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka a câştigat turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe ucraineanca Marta Kostyuk. Sabalenka, numărul unu mondial, şi-a păstrat astfel titlul la competiţia de la antipozi, la care a disputat a […]
11:40
Los Angeles Clippers, revenire de senzație în duelul cu Detroit Pistons. Superstarul Kawhi Leonard, decisiv # Antena Sport
Los Angeles Clippers a obținut o victorie importantă pe terenul celor de la Detroit Pistons într-un meci disputat în NBA în noaptea de sâmbătă spre duminică. Formația din California
11:20
Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers # Antena Sport
Edmonton Oilers a primit vizita lui Los Angeles Kings, iar formaţia din California a reuşit să se impună la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 3-3 în timpul regulamentar, într-un meci care a fost în direct în AntenaPLAY. Dacă Los Angeles a reuşit prima victorie după două înfrângeri la rând, Edmonton a suferit […] The post Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers appeared first on Antena Sport.
10:50
Dinamo pregătește un nou transfer. Fostul coleg al lui Lamine Yamal, gata să joace în România # Antena Sport
Dinamo este aproape să realizeze un nou transfer în această perioadă de mercato, după ce l-a adus pe Valentin Țicu și s-a înțeles și cu Matteo Duțu, cel de-al doilea nefiind momentan confirmat. Formația alb-roșie ar urma să îl aducă pe tânărul Ianis Târbă, jucător de bandă care a trecut prin La Masia, celebra academie […] The post Dinamo pregătește un nou transfer. Fostul coleg al lui Lamine Yamal, gata să joace în România appeared first on Antena Sport.
10:10
“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB # Antena Sport
Ionuț Lupescu a acordat recent un interviu pentru Antena Sport în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, iar printre ele s-a numărat și plecarea lui Adrian Șut de la FCSB în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește deciziile pe […] The post “Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB appeared first on Antena Sport.
10:10
Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: “Sunt rupte”. Mesaj pentru Florentino Perez # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni duminică seară în finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită. Înaintea acestei partide, Federaţia Spaniolă de Fotbal a organizat un eveniment la Jeddah, dar Florentino Perez nu şi-a făcut apariţia. Relaţiile celor de la Real Madrid cu cei care conduc fotbalul spaniol, dar şi conducerea Barcelonei, nu sunt deloc […] The post Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: “Sunt rupte”. Mesaj pentru Florentino Perez appeared first on Antena Sport.
09:50
Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes # Antena Sport
Internaţionalul român de tineret Tony Strata a câştigat Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes, după ce a învins-o cu 2-1 în finala pe Braga sâmbătă seara la Leiria. Vitoria a obţinut trofeul în premieră, graţie golurilor marcate de Samu (59 – penalty) şi Alioune Ndoye (83). Pentru Braga a punctat Mario Dorgeles (17). Tony Strata, […] The post Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes appeared first on Antena Sport.
09:20
Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo” # Antena Sport
Marius Şumudică a debutat cu stângul pe banca lui Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită. Noua formaţie a antrenorului român a pierdut, scor 0-1, duelul cu Al Ahli, din etapa cu numărul 14. La finalul partidei, Marius Şumudică a fost în centrul atenţiei, după ce a intrat în conflict cu Ivan Toney, fostul atacant de […] The post Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo” appeared first on Antena Sport.
09:10
Neluțu Varga, explicații după despărțirea de “țeapa” Kurt Zouma: “Trebuie să restrângem bugetul” # Antena Sport
Patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a oferit o primă reacție după ce clubul s-a despărțit de Kurt Zouma, fundașul care era anunțat drept o mare lovitură în fotbalul românesc atunci când a fost adus în Gruia. Cu doar patru meciuri jucate din toamnă până în prezent, fostul câștigător de UCL s-a dovedit a […] The post Neluțu Varga, explicații după despărțirea de “țeapa” Kurt Zouma: “Trebuie să restrângem bugetul” appeared first on Antena Sport.
08:50
3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide # Antena Sport
Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au acces pe tabloul principal la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari. Prima rachetă a României, respectiv jucătoarea care se va retrage la finalul sezonului au câștigat în minimum de seturi, în timp ce Ruse, care era outsideră, s-a impus […] The post 3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide appeared first on Antena Sport.
08:40
Malcom Edjouma poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de fostul jucător de la FCSB: “10.000 de euro pe lună” # Antena Sport
Malcom Edjouma a devenit jucător liber de contract în această iarnp, după despărţirea de FCSB. Chiar dacă Gigi Becali anunţa că îi va prelungi contractul care expira la finalul anului 2025, după prestaţia din meciul cu Feyenoord, negocierile dintre cele două părţi au picat, după ce mijlocaşul a cerut mai mulţi bani. De această despărţire […] The post Malcom Edjouma poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de fostul jucător de la FCSB: “10.000 de euro pe lună” appeared first on Antena Sport.
08:30
Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap # Antena Sport
Radu Drăgușin e pe picior de plecare de la Tottenham, iar fundașul își dorește să revină în Serie A, pentru a juca la AS Roma. Cu toate acestea, clubul londonez este cel care trebuie în primul rând să își dea “ok-ul” pentru împrumut, iar un jurnalist englez a dezvăluit că formația din Premier League a […] The post Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul # Antena Sport
Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost eliminată, sâmbătă, de Aston Villa în turul trei al Cupei Angliei. Aston Villa s-a impus cu 2-1, golurile fiind marcate de Buendia ’22 şi Rogers ‘45+3 pentru învingători, respectiv Odobert ’54 pentru Tottenham. După fluierul final, Ollie Watkins a celebrat victoria în fața suporterilor lui Aston […] The post A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul appeared first on Antena Sport.
10 ianuarie 2026
23:40
Marius Șumudică, scandal de la primul meci la noua echipă. Antrenorul, față în față cu un star englez # Antena Sport
Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca noii sale echipe, Al-Okhdood, după ce a fost învins de una dintre cele mai bune formații din Arabia, Al-Ahli. Tehnicianul de 54 de ani nu s-a ferit de la un moment tensionat încă de la primul său meci în Golf și s-a contrat după fluierul final cu […] The post Marius Șumudică, scandal de la primul meci la noua echipă. Antrenorul, față în față cu un star englez appeared first on Antena Sport.
23:30
Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului # Antena Sport
Dennis Man a început anul cu bine la PSV. Românul a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie. Trimiterea lui în teren din primul minut a fost una de bun augur, […] The post Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului appeared first on Antena Sport.
23:20
Nicolae Forminte (69 de ani) revine în funcția de antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică, pe care îl va conduce pentru a treia oară în carieră. După ce Corina Moroșan a părăsit lotul feminin de gimnastică în urma dezvăluirilor ce au vizat-o pe Camelia Voinea, Federația Română de Gimnastică a desemnat un nou antrenor. […] The post Nou antrenor la lotul feminin de gimnastică al României appeared first on Antena Sport.
23:20
Rareș Ilie, erou pentru echipa sa în Serie B. Românul, la primul său gol din acest sezon în campionat # Antena Sport
Rareș Ilie, fostul jucător al celor de la Rapid, a marcat un gol important pentru echipa la care a fost împrumutat în acest sezon, Empoli. Mijlocașul de 22 de ani a înscris în partida din Serie B contra celor de la Cesena, încheiată cu scorul de 1-0. Rareș Ilie a reușit să spargă gheața la […] The post Rareș Ilie, erou pentru echipa sa în Serie B. Românul, la primul său gol din acest sezon în campionat appeared first on Antena Sport.
23:00
Egipt, calificare în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni! Cine luptă pentru prezența în finală # Antena Sport
Naționala de fotbal a Egiptului a obținut sâmbătă calificarea în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, după un succes important împotriva selecționatei Coastei de Fildeș, scor 3-2 Astfel, pentru calificarea în ultimul act al competiției vor lupta Maroc, care este și țara gazdă, Nigeria, Senegal și țara reprezentată de Mohamed Salah. Egipt – Coasta de Fildeș […] The post Egipt, calificare în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni! Cine luptă pentru prezența în finală appeared first on Antena Sport.
22:40
Dennis Man a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, românul fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie. Fotbalistul cotat la 13 milioane de euro a avut o prestație excelentă în prima repriză, el contribuind decisiv la golul […] The post Dennis Man, gol și pasă de gol în PSV – Excelsior! Românul este pe val în Olanda appeared first on Antena Sport.
