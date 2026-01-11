Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti
Cotidianul de Hunedoara, 11 ianuarie 2026 21:40
• • •
Acum 30 minute
21:40
Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti
„Este o retorică manipulatoare"
Acum 4 ore
19:30
Serial Cotidianul. Averile politicienilor la control. Luni, episodul 1. Cei mai bogați cinci parlamentari
Jurnaliștii Cotidianul au analizat declarațiile de avere depuse de toți senatorii și deputații.
19:10
Prostestele din Iran se transformă într-un măcel asupra criticilor regimului. Peste 400 de morți
Cel puţin 420 de protestatari au fost ucişi în timpul demonstraţiilor din ultimele 15 zile în Iran, inclusiv opt copii, potrivit unei statistici detaliate furnizate CNN de Skylar Thompson, director adjunct al Human Rights Activists in Iran.
18:40
Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia finanţelor publice locale pentru a plăti impozitul şi, în semn de protest faţă de majorarea taxelor, a ales să plătească în monede. El s-a filmat şi a postat imaginile pe TikTok.
18:10
Temperaturi de până la -19 grade Celsius luni. Cum va fi vremea în funcție de regiuni
„Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade"
Acum 6 ore
17:50
„O încălcare a dreptului internaţional şi riscă să încurajeze alte ţări să acţioneze exact în acelaşi mod"
17:10
„Un înalt oficial din cadrul biroului prim-ministrului a fost reţinut pentru interogatoriu (…) sub suspiciunea de obstrucţionare unei anchete", a declarat poliţia într-un comunicat.
16:50
Primele zilele ale acestui an în prezența președintelui Donald Trump la Mar-a-Lago
„În primele zile ale acestui an am avut norocul și privilegiul să trăiesc o experiență unică și extraordinară în viața mea, aceea de a mă afla în prezența președintelui SUA la Mar-a-Lago".
16:00
Culise și calcule în PNL pentru noii șefi de organizații. Mizele fuziunilor SURSE
PNL începe anul cu discuții intense despre noii șefi de la cârma mai mult organizații, dar și despre ce înseamnă fuziunile cu Forța Dreptei și REPER.
Acum 8 ore
15:30
„Nu ştiu dacă vor rezista, dar Cuba nu mai are acum niciun venit"
15:20
Celebra artistă Sofia Vicoveanca ar fi suferit un infarct în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit Kanal D.
15:10
Un rol pe care universitățile îl au, în forma ideală, este acela de a fi o punte înspre piața muncii prin parteneriate sau oferta de a rămâne în mediul academic. În pline discuții despre burse, tăieri de fonduri la nivelul Ministerului Educației și Cercetării și accesarea de fonduri europene nu se vorbește despre o alternativă puternic finanțată cu sute de milioane de euro: cea de administrare de granturi.
15:00
Raport. 8 grade Celsius între București și comunele limitrofe. Consecințele schimbărilor climatice
41 de luni este durata celei mai lungi secete din istoria recentă a României, în perioada martie 2022 - iulie 2025.
14:30
Cînd vocile au început să dea în clocot, trezite și încinse de votul neașteptat al Oanei Țoiu în favoarea semnării Tratatului Mercosur, președintele Nicușor Dan a dat fuga la rampă. Așa face mereu! Cum izbucnește un scandal, pune la bătaie ceva cu importanța funcției și se străduiește să îngroape subiectul cu o minciună și o […]
Acum 12 ore
13:40
Guvernul actualizează impozitele pe proprietăți și autovehicule în 2026, pentru creșterea veniturilor locale și un sistem fiscal mai corect. Măsurile vizează eliminarea reducerilor nejustificate și adaptarea taxelor la valoarea de piață și normele de poluare.
13:30
Vremea severă în București aduce întârzieri importante la zboruri, pasagerii confruntându-se cu așteptări lungi din cauza degivrării aeronavelor. Autoritățile recomandă precauție și răbdare în condițiile iernii nemiloase.
12:20
Iranul va riposta împotriva oricăror atacuri ale SUA, avertizează preşedintele Parlamentului
Iranul avertizează SUA că va riposta la orice atac militar, considerând bazele americane ținte legitime, în contextul tensiunilor regionale și protestelor interne.
11:50
Globurile de Aur 2026. Cadourile pentru nominalizati si prezentatori ajung la aproape 1 milion de dolari
La Globurile de Aur 2026, nominalizații și prezentatorii vor primi un «Ultimate Gift Bag» de aproape 1 milion de dolari, plin cu vacanțe de lux, experiențe wellness, produse premium și vinuri rare.
11:40
Forțele de securitate din Iran reprimă violent protestele antiguvernamentale sub un blackout digital. Martorii descriu scene dramatice și zeci de morți, în timp ce protestele continuă să se extindă în țară.
11:40
„Vă invităm să descoperiți patrimoniul Muzeului Național Cotroceni și să explorați fascinanta istorie a reședinței oficiale a familiei regale Ferdinand și Maria."
11:30
PMB anunță mobilizarea utilajelor și operatorilor pentru deszăpezirea Bucureștiului, asigurând intervenții continue pe durata ninsorilor.
11:20
Cristian Chivu a revitalizat Inter Milano după finala pierdută în Liga Campionilor, reconstruind moralul echipei și menținând un joc competitiv în Serie A. Află cum stilul său calm și pozitiv a făcut diferența pentru „nerazzurri".
11:20
Impozite majorate de zeci de ori. Șocul proprietarilor de mașini hibride: impozit de 900 de lei de la 70 lei
„Consilierii locali și primarii au votat cu ochii închiși, cu un cinism incredibil, creșterea la maxim a taxelor, ignorând situația financiară a oamenilor"
10:40
Israel și Hamas se pregătesc să reia conflictul în Gaza, cu planuri de ofensivă și reconstruirea tunelurilor militare, în contextul unui armistițiu fragil și tensiuni crescânde.
10:40
Unghii kilometrice, buze umflate până la refuz, gene false și machiaj turnat cu mistria. Tot mai multe femei cad în capcana „perfecțiunii" promovate online, însă efectul este devastator, spun criticii de stil.
10:40
Iulia Joja, asistent universitar la Georgetown University, spune că România trebuie să arate voință politică și rezultate concrete pentru a‑și consolida relația cu SUA și a obține sprijin, inclusiv o vizită la Casa Albă.
10:30
Papa Leon către cardinali: Ascultaţi victimele abuzurilor sexuale comise de preoţi
Papa Leon al XIV-lea cere cardinalelor Bisericii Catolice să asculte victimele abuzurilor sexuale comise de preoți și să nu le lase fără sprijin, descriind această problemă drept o rană profundă pentru instituție.
10:10
Băsescu despre Trump și Putin ,,Mai au puțin și închid becul. Ce lume lasă în urma lor?"
Traian Băsescu critică vârsta și comportamentul liderilor globali Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind riscurile unei lumi fără reguli și îndemnând la solidaritate europeană.
09:50
Peste 17 milioane de utilizatori Instagram ar fi fost afectați de o breșă de securitate. Experții avertizează asupra riscurilor și recomandă măsuri de protecție.
09:40
Anul 2026 se anunță a fi unul presărat de provocări pentru firmele românești, cu precădere în contextul recentelor modificări din sfera legislației fiscale.
09:40
Vânzările de Biblii în Marea Britanie au atins un nivel record, impulsionate de interesul crescut al tinerilor pentru spiritualitate și sens într-o lume incertă.
09:20
Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să-și impună favoriții la șefia serviciilor
Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să nu negocieze cu partidele numirea șefilor serviciilor de informații și să își exercite ferm autoritatea constituțională.
Acum 24 ore
07:10
INTERVIU Norman Manea, scriitor: Viața în exil presupune o fragmentare a identității
„Memoria nu este un accesoriu cultural"
Ieri
19:40
Salvamontiştii caută trei copii rătăciți lângă pârtia de schi de la Voineasa
Trei copii s-au rătăcit într-o pădure lângă pârtia de schi din Voineasa, iar salvamontiştii intervin în condiţii dificile de frig şi întuneric pentru a-i găsi utilizând snowmobile şi schiuri de tură.
19:40
Trei bărbați din Maramureș au fost reținuți și arestați preventiv sub acuzația de viol, după ce mama unei tinere de 20 de ani a reclamat agresiunea la Poliție. Ancheta este în desfășurare.
19:20
Anunțul NASA după ce un astronaut de pe Stația Spațială suferă de o problemă de sănătate „gravă"
NASA efectuează prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională, după ce un astronaut a avut o problemă gravă de sănătate. Echipajul se va întoarce anticipat pe Pământ.
19:00
Carlos Alcaraz l‑a învins pe Jannik Sinner într‑un meci demonstrativ la Seul
Carlos Alcaraz a câștigat un meci demonstrativ în fața lui Jannik Sinner la Seul, în fața a 12.000 de spectatori. Cei doi au primit sume generoase pentru participare, pregătindu-se astfel pentru Australian Open.
18:30
Prințesa Kate a sărbătorit 44 de ani cu un mesaj video despre vindecare și conexiunea cu natura, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul primit în perioada dificilă.
18:10
Un bărbat dat dispărut în Dâmbovița a fost găsit decedat în albia unui râu. Poliția investighează circumstanțele morții, fără indicii de violență.
17:50
Algeria finalizează Western Mining Railway, prima linie feroviară de mare capacitate construită în Sahara, cu 580 km de şină montată în condiții extreme pentru a susține transportul de marfă și pasageri.
17:10
Legi absurde care te pot lăsa fără bani: amenzi pentru lucruri pe care le faci zilnic!
Ai tras apa după ora 22? Amendă. Ai mestecat gumă pe stradă? Amendă. Ai talia prea mare? Surpriză… amendă!! Deși par glume sau mituri urbane, unele dintre cele mai ciudate legi din lume sunt reale și încă aplicate.
17:10
Descoperă 17 opere de artă celebre și locurile reale ilustrate de acele picturi, de la peisaje franțuzești și venețiene până la scene olandeze și lucrări românești, și află cum au influențat arta și turismul.
16:50
Donald Trump nu exclude complet ideea unei misiuni pentru al captura pe Vladimir Putin, similar cu arestarea lui Nicolás Maduro, dar spune că nu crede că va fi necesar, după ce președintele Zelenski a făcut o referire la „pașii următori".
16:10
Putem preveni infarctul, înainte să se întâmple? Da, spune medicul. Ce investigații ne ajută în acest sens
Medicul Alexandru Calancea, medic specialist cardiolog la Suceava, a explicat pentru Cotidianul cum putem avea grijă de sănătatea noastră astfel încât să putem preveni un infarct înainte ca acesta să se manifeste. The post Putem preveni infarctul, înainte să se întâmple? Da, spune medicul. Ce investigații ne ajută în acest sens appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Un autocar cu 47 de persoane a luat foc sâmbătă pe o șosea din județul Mureș. Pompierii au intervenit, toți pasagerii s-au evacuat în siguranță, iar niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. The post Autocar cu 47 de pasageri a luat foc pe o șosea din județul Mureș appeared first on Cotidianul RO.
15:50
O schemă de phishing prin WhatsApp folosește linkuri false ce par trimise de o firmă de curierat și fură conturile utilizatorilor prin solicitarea codului de autentificare. Activează autentificarea în doi pași și evită linkurile suspecte. The post Atenție la o nouă înșelătorie pe WhatsApp appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Senatorii PACE și AUR depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu # Cotidianul de Hunedoara
Senatorii PACE și AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că reprezentarea României privind acordul UE-Mercosur ar afecta agricultura națională. The post Senatorii PACE și AUR depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu appeared first on Cotidianul RO.
15:10
A încălcat Nicuşor Dan Constituţia când a anunţat referendum în rândurile magistraţilor? Răspunsul ministrului Justiţiei # Cotidianul de Hunedoara
Radu Marinescu afirmă că primul anunț al președintelui Nicușor Dan privind o consultare sau referendum în rândul magistraților nu constituie o încălcare a Constituției. Este însă necesar să se prezinte detalii concrete despre modul de desfășurare. The post A încălcat Nicuşor Dan Constituţia când a anunţat referendum în rândurile magistraţilor? Răspunsul ministrului Justiţiei appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Un grup internațional de specialiști în sănătate susține că măștile chirurgicale, folosite pe scară largă în spitale și clinici, nu oferă protecție adecvată împotriva infecțiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, inclusiv împotriva virusului SARS-CoV-2 care provoacă Covid-19, scrie News.ro. Experții au adresat o scrisoare directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății , Tedros Adhanom Ghebreyesus. […] The post Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă, avertizează experţii appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Suntem copleșiți de evenimente istorice, de mare importanță pentru țară. Două avioane au trecut pe lîngă marfarul militar aerian care îl căra pe Nicușor Dan pe ruta Zăpezi la Paris-Zăpezi și Ceață prin România. The post Avioanele lui Nicușor appeared first on Cotidianul RO.
