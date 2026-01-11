Ameninţări geopolitice în 2026. Care sunt principalele teme ale geopoliticii de mâine şi cum ar putea ajunge Europa la masa negocierilor cu Vladimir Putin VIDEO

18:45

Uzina Ford Otosan din Craio­va a înregistrat o pro­ducţie totală de 248.328 de vehicule în anul 2025, vo­lum în scădere cu aproape 1% comparativ cu cele 250.481 de unităţi fabricate în anul precedent. Dintre acestea, Puma a totalizat 155.073 de unităţi, în scă­dere cu 7% faţă de cele 166.242 de vehicule produse în 2024, în timp ce utilitara uşoară Courier a compensat parţial această evolu­ţie cu 93.255 de unităţi, în creştere cu a­proape 11% faţă de anul anterior.