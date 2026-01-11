Ameninţări geopolitice în 2026. Care sunt principalele teme ale geopoliticii de mâine şi cum ar putea ajunge Europa la masa negocierilor cu Vladimir Putin VIDEO
Ameninţări geopolitice în 2026. Care sunt principalele teme ale geopoliticii de mâine şi cum ar putea ajunge Europa la masa negocierilor cu Vladimir Putin VIDEO
Tensiunile sunt la cote maxime: Iranul a avertizat Statele Unite să nu intervină militar pentru a sprijini protestele care s-au răspândit în întreaga republică islamică şi ameninţă cu atacuri la adresa SUA şi Israelului. Preşedintele Trump spune că Washingtonul este pregătit să ajute: Iranul priveşte spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum # Ziarul Financiar
Lungul drum al Bulgariei către euro. De la hiperinflaţie, un sistem bancar prăbuşit, datorie publică uriaşă de 120% din PIB şi 60% credite neperformante la adoptarea monedei comune. Doi oficiali de la FMI arată cum au reuşit bulgarii: Pentru a înţelege acest succes, trebuie privit înapoi spre anii ’90 # Ziarul Financiar
Ford Otosan Craiova a produs peste 248.000 de vehicule în 2025, aproape cât în 2024, iar Puma rămâne în top 15 cele mai vândute modele din Europa şi pe 1 în UK # Ziarul Financiar
Uzina Ford Otosan din Craiova a înregistrat o producţie totală de 248.328 de vehicule în anul 2025, volum în scădere cu aproape 1% comparativ cu cele 250.481 de unităţi fabricate în anul precedent. Dintre acestea, Puma a totalizat 155.073 de unităţi, în scădere cu 7% faţă de cele 166.242 de vehicule produse în 2024, în timp ce utilitara uşoară Courier a compensat parţial această evoluţie cu 93.255 de unităţi, în creştere cu aproape 11% faţă de anul anterior.
Cele mai mari parcuri solare din 2025, plus cine sunt investitori cerţi din noul val verde. Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, este cel mai puternic investitor în proiecte solare finalizate şi funcţionale din 2025 # Ziarul Financiar
În 2025 au fost conectaţi la sistemul energetic naţional circa 1.200 MW în parcuri solare de mari dimensiuni, un record absolut de când România a început să dezvolte această ramură a producţiei de energie, arată datele Translectrica. Dar cine au fost cei care au pus banii pentru a ridica aceşti megawaţi?
ZF Live. Florin Drăgan, rector, Universitatea Politehnica Timişoara: Ar trebui să ne definim cât mai repede care sunt domeniile în care dorim să fim foarte buni, pentru că suntem obişnuiţi de ani de zile să investim destul de neclar în anumite domenii sau să investim în domenii în care nu mai avem cum să ne batem cu industriile din ţările foarte dezvoltate # Ziarul Financiar
România are nevoie urgentă de o strategie clară de dezvoltare, cu un focus explicit pe domeniile în care poate deveni competitivă la nivel internaţional, mai ales în contextul schimbărilor rapide din industrie şi al presiunilor resimţite în sectoare-cheie ale economiei, spune Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnice Timişoara.
Către ce proiecte de infrastructură alocă bani Ministerul de Finanţe în acest an? Din cele 195 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 460 de miliarde de lei, priorităţile Guvernului sunt autostrăzile A7 şi A1, spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi Magistrala 6 de metrou din Bucureşti # Ziarul Financiar
Micii producători de alimente: Continuăm investiţiile, deşi va fi un an plin de provocări. În 2025 ne-am specializat în „mersul pe sârmă“ # Ziarul Financiar
Anul 2026 este privit de mulţi antreprenori din producţia de alimente cu scepticism având în vedere că anul trecut a fost mult mai dificil decât au crezut la început de an luând în calcul modificările fiscale care au venit pe neaşteptate.
Nicuşor Dan: Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat, sporeşte accesul ţării la materii prime critice # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan explică ce înseamnă semnarea de către România a Acordului Mercosur şi arată ce beneficii vor avea fermierii şi producătorii români de pe urma semnării acestui document.
AJ Brand, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale din regenerabile: Vrem un portofoliu propriu de proiecte de 100 MW. În execuţie, în 2026, avem 2.100 MW în solare şi eoliene # Ziarul Financiar
AJ BRAND a terminat anul trecut cu un business de 120 de milioane de euro, o creştere de aproape şase ori faţă de 2024, a comunicat compania pe profilul oficial de pe reţeaua LinkedIn.
Noi tensiuni în coaliţia de guvernare din cauza acordului UE-Mercosur. PSD acuză ministerul de Externe, care este la USR, că a trădat interesele fermierilor români. Noul acord ar da mână liberă importurilor pe piaţa agro din America de Sud # Ziarul Financiar
PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat interesele fermierilor români şi condamnă decizia de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să protejeze fermierii români.
Cristian Fugaciu, CEO al Marsh Broker: Anul 2026 va fi un an al deciziilor curajoase şi al transformării accelerate. Organizaţiile vor trebui să îmbine inovaţia, sustenabilitatea şi investiţiile inteligente pentru a rămâne competitive # Ziarul Financiar
Anul 2026 va îndemna la decizii curajoase şi transformări accelerate în care inovaţia, sustenabilitatea şi investiţiile inteligente vor face diferenţa pentru organizaţiile care vor să rămână competitive, a explicat Cristian Fugaciu, CEO al Marsh Broker, a doua cea mai mare companie de brokeraj în asigurări de pe piaţa locală.
Rata şomajului a urcat la 6% spre final de 2025. În rândul tinerilor, şomajul rămâne mare, de aproape 27%. Numărul şomerilor a crescut cu 6.400 de persoane în noiembrie 2025 faţă de luna precedentă şi cu 38.300 faţă de noiembrie 2024 # Ziarul Financiar
Rata şomajului a ajuns la 6% în luna noiembrie 2025, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi în creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de noiembrie 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
