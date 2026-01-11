„Imperialismul resurselor“ are multe feţe şi mulţi actori şi SUA l-au dus la un nou nivel. Ţine de asigurarea accesului la resurse, la energie, de controlul lanţurilor de aprovizionare şi de controlul accesului părţii „adverse“ la resurse şi la lanţurile de aprovizionare. Cum va răspunde China?

Ziarul Financiar, 11 ianuarie 2026 21:45

„Imperialismul resurselor“ are multe feţe şi mulţi actori şi SUA l-au dus la un nou nivel. Ţine de asigurarea accesului la resurse, la energie, de controlul lanţurilor de aprovizionare şi de controlul accesului părţii „adverse“ la resurse şi la lanţurile de aprovizionare. Cum va răspunde China?

„Imperialismul resurselor" are multe feţe şi mulţi actori şi SUA l-au dus la un nou nivel. Ţine de asigurarea accesului la resurse, la energie, de controlul lanţurilor de aprovizionare şi de controlul accesului părţii „adverse" la resurse şi la lanţurile de aprovizionare. Cum va răspunde China?
„Imperialismul resurselor" are multe feţe şii mulţi actori şi SUA l-au dus la un nou nivel. Ţine de asigurarea accesului la resurse, la energie, de controlul lanţurilor de aprovizionare şi de controlul accesului părţii „adverse" la resurse şi la lanţurile de aprovizionare. Cum va răspunde China?
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Acordul MERCOSUR – Victorie! Nu am vândut carne, ouă, telemea, caş, urdă, horincă şi jinars la 500 de milioane de europeni dar o să vindem la 250 de milioane de sud-americani Ziarul Financiar
Ultima dată am fost în Brazilia în octombrie, am fost la discuţii sub umbrela acordului MERCOSUR care urmăreşte ca ţările participante să adopte un sistem de înregistrare a medicamentelor similar cu cel din Uniunea Europeană pentru a facilita accesul produselor fabricate în Europa
Daniel Urâtu a a fost ales preşedinte al organizaţiei Young Entrepreneurs Association of the European Union (JEUNE) Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 12 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, preşedinte, CFA România Ziarul Financiar
Guvernul Bolojan explică duminică de ce au crescut de la 1 ianuarie impozitele pe proprietate şi maşini. Cele 3 motive invocate de Guvern Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Algoritmii au ajuns să conducă corporaţiile - programează ture, evaluează performanţe, recomandă angajări şi concedieri. Dar, nu poartă răspunderea deciziilor. Cum rezolvăm acest lucru? Ziarul Financiar
Bulgarii se mişcă rapid: Aproape jumătate din leva a fost deja retrasă din circulaţie şi înlocuită cu euro după aderarea la moneda comună. Volumul total al levei bulgăreşti aflate în circulaţie se ridică la 16,1 miliarde leva, adică aproximativ 8,2 miliarde de euro. Drept comparaţie, în România avem 100 mld. lei în circulaţie, adică 20 mld. euro Ziarul Financiar
Ameninţări geopolitice în 2026. Care sunt principalele teme ale geopoliticii de mâine şi cum ar putea ajunge Europa la masa negocierilor cu Vladimir Putin VIDEO Ziarul Financiar
Inge Abdulcair, director PwC România: De ce eşec este un cuvânt dur şi intimidant, trezind în fiecare dintre noi o oarecare frică? Ziarul Financiar
Tensiunile sunt la cote maxime: Iranul a avertizat Statele Unite să nu intervină militar pentru a sprijini protestele care s-au răspândit în întreaga republică islamică şi ameninţă cu atacuri la adresa SUA şi Israelului. Preşedintele Trump spune că Washingtonul este pregătit să ajute: Iranul priveşte spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum Ziarul Financiar
Prea multă înarmare e privită cu scepticism? Ordinul preşedintelui Trump prin care obligă industria de apărare să investească în fabrici noi şi să majoreze cheltuielile militare cu 50%, până la 1.500 mld. dolari este ”plin de riscuri” Ziarul Financiar
Cum va arăta 2026 din punct de vedere geopolitic. Mişcările SUA şi noul front est european VIDEO Ziarul Financiar
După un deceniu în corporaţii şi 4 ani la conducerea Microsoft România, Bogdan Putinică a ales din nou să fie antreprenor: ”Am simţit că am ajuns la un capăt cu mandatul de la Microsoft şi am decis să pun punct şi să o iau de la capăt cu un nou proiect” Ziarul Financiar
Cum încearcă Lucian Toader de la Alt.Real să repare haosul din fotovoltaice înainte ca acesta să se transforme într-o criză. ”În următorii 2-3 ani vrem să mergem cu platforma noastră în Ungaria, Polonia, Slovacia” Ziarul Financiar
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Acordul UE–Mercosur va duce la creşterea exporturilor României.România are nevoie de pieţe noi de export şi de reguli corecte pentru producătorii săi Ziarul Financiar
Proteste masive în Iran. Bilanţul deja ar putea ajunge la zeci de morţi după ce autorităţile au deschis focul asupra protestatarilor. Republica islamică încerca să ţină sub control cea mai gravă ameninţare la adresa regimului din ultimii ani Ziarul Financiar
De ce aş mai zbura oricând 15 ore ca să vizitez Japonia? În afară de imobiliare, viaţa în Japonia e mult mai ieftină decât s-ar crede, de la mâncare până la haine Ziarul Financiar
Oana Ioniţă, ZF: De ce nu sunt de acord cu ideea lui Jo Ellison (Financial Times) că generaţia din care facem parte nu ar trebui să conteze Ziarul Financiar
Forumul Economic Mondial de la Davos: SUA şi Ucraina pregătesc un acord istoric de reconstrucţie Ziarul Financiar
Mii de fermieri irlandezi au protestat faţă de acordul UE–Mercosur Ziarul Financiar
Lungul drum al Bulgariei către euro. De la hiperinflaţie, un sistem bancar prăbuşit, datorie publică uriaşă de 120% din PIB şi 60% credite neperformante la adoptarea monedei comune. Doi oficiali de la FMI arată cum au reuşit bulgarii: Pentru a înţelege acest succes, trebuie privit înapoi spre anii ’90 Ziarul Financiar
Miza energetică a loviturii din Venezuela: Ţara are rezerve de 300 miliarde de barili de petrol, peste Arabia Saudită şi de peste cinci ori mai mari decât cele ale Statelor Unite Ziarul Financiar
Europa nu mai vrea să fie lăsată afară din negocieri: Giorgia Meloni, premierul Italiei, vrea ca Europa să discute direct cu Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina Ziarul Financiar
Din secretele LinkedIn. Regulile de bază care te pot ajuta să îţi vinzi mai bine skillurile către angajatori VIDEO Ziarul Financiar
2026 ar putea fi anul în care se bat toate recordurile pe infrastructură rutieră. Cum a arată planurile pentru autostrăzi în anul care tocmai a început şi ce proiecte s-au realizat în 2025 VIDEO Ziarul Financiar
2026 începe cu o veste bună: Economia acelerează uşor, iar creşterea economică va veni din investiţii VIDEO Ziarul Financiar
O nouă declaraţie controversată de la Michael O’Leary, şeful Ryanair: Politicienii de rang înalt ar trebui plătiţi cu peste 1 milion de lire pe an, pentru a rezolva problema fundamentală legată de calitatea talentului din politică Ziarul Financiar
Marea Britanie alocă 200 mil. lire sterline pentru pregătirea trupelor britanice pentru o viitoare desfăşurare a unei forţe multinaţionale în Ucraina, dacă se ajunge la un armistiţiu Ziarul Financiar
Prudenţă sau curaj? Dilema financiară a începutului de 2026 Ziarul Financiar
Lovitură pentru planurile lui Trump: Şeful ExxonMobil, Darren Woods, avertizează cu scepticism: Venezuela este „neinvestibilă” în lipsa unor schimbări radicale. „Am intrat pentru prima dată în Venezuela în anii ’40, iar activele noastre au fost confiscate de două ori” Ziarul Financiar
Trump speră să atragă investiţii de 100 de miliarde de dolari în sectorul petrolier din Venezuela Ziarul Financiar
Compania Naţională de Căi Ferate vrea să modernizeze Gara de Nord din Bucureşti, într-un proiect care va costa peste 500 de milioane de lei. Vedeţi cum arată planurile CFR Ziarul Financiar
Burnout-ul managerilor: Cât costă, de fapt, o pauză amânată Ziarul Financiar
Luni apare anuarul ZF Who’s Who in Business. Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business. Descoperă cei 1.000 de lideri care dau direcţia economiei româneşti Ziarul Financiar
Retailerul online de echipamente profesionale de protecţie Echipam.ro a încheiat anul 2025 cu afaceri de peste 9 mil. lei şi vrea să deschidă un showroom Ziarul Financiar
A apărut anuarul ZF Who’s Who in Business. Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business. Descoperă cei 1.000 de lideri care dau direcţia economiei româneşti Ziarul Financiar
Un lucru pe care l-am remarcat în ultimul timp şi ar defini finalul anului 2025: Bunicii, unchii, părinţii le-au dat copiilor mai mult bancnote de euro în loc de lei, vorba aia, ca să aibă şi ei ceva Ziarul Financiar
Uniunea Europeană aprobă acordul comercial cu Mercosur, blocul ţărilor sud-americane. Astfel ia naştere cea mai mare zonă de comerţ liber din lume, într-o încercare de a limita influenţa chineză în America Latină Ziarul Financiar
Fermier român despre acordul Mercosur: „În America Latină nu există restricţii privind utilizarea anumitor substanţe chimice. În UE, doar anumite produse şi cantităţi de îngrăşăminte sunt permise. Producţia europeană este, prin urmare, mult mai calitativă” Ziarul Financiar
Ford Otosan Craiova a produs peste 248.000 de vehicule în 2025, aproape cât în 2024, iar Puma rămâne în top 15 cele mai vândute modele din Europa şi pe 1 în UK Ziarul Financiar
Uzina Ford Otosan din Craio­va a înregistrat o pro­ducţie totală de 248.328 de vehicule în anul 2025, vo­lum în scădere cu aproape 1% comparativ cu cele 250.481 de unităţi fabricate în anul precedent. Dintre acestea, Puma a totalizat 155.073 de unităţi, în scă­dere cu 7% faţă de cele 166.242 de vehicule produse în 2024, în timp ce utilitara uşoară Courier a compensat parţial această evolu­ţie cu 93.255 de unităţi, în creştere cu a­proape 11% faţă de anul anterior.
Lucian Bondoc, managing partner Bondoc & Asociaţii: Justiţia, între „Vechiul Testament” şi „Noul Testament” Ziarul Financiar
Al treilea maxim consecutiv la Bursa de Valori Bucureşti: BET 5,3% în trei şedinţe, cu Nuclearelectrica 12,6%, Romgaz 8,7%, Transgaz 8%, Electrica 8,9% şi Banca Transilvania 6,1% în fruntea raliului Ziarul Financiar
Bursă. Producătorul de utilaj petrolier Petal Huşi a depus planul de concordat preventiv şi intră într-o perioadă de negocieri cu creditorii Ziarul Financiar
Cele mai mari parcuri solare din 2025, plus cine sunt investitori cerţi din noul val verde. Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, este cel mai puternic investitor în proiecte solare finalizate şi funcţionale din 2025 Ziarul Financiar
În 2025 au fost conectaţi la sistemul energetic naţional circa 1.200 MW în parcuri solare de mari dimensiuni, un record absolut de când România a început să dezvolte această ramură a producţiei de energie, arată datele Translectrica. Dar cine au fost cei care au pus banii pentru a ridica aceşti megawaţi?
ZF Live. Florin Drăgan, rector, Universitatea Politehnica Timişoara: Ar trebui să ne definim cât mai repede care sunt domeniile în care dorim să fim foarte buni, pentru că suntem obişnuiţi de ani de zile să investim destul de neclar în anumite domenii sau să investim în domenii în care nu mai avem cum să ne batem cu industriile din ţările foarte dezvoltate Ziarul Financiar
România are nevoie urgentă de o strategie clară de dezvoltare, cu un focus explicit pe domeniile în care poate deveni competitivă la nivel internaţional, mai ales în contextul schimbărilor rapide din industrie şi al presiunilor resimţite în sectoare-cheie ale economiei, spune Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnice Timişoara.
Cum trebuie organizată activitatea din secţiile de urgenţă? Manager de spital: „Eu fac în continuare gărzi şi chirurgie” Ziarul Financiar
Către ce proiecte de infrastructură alocă bani Ministerul de Finanţe în acest an? Din cele 195 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 460 de miliarde de lei, priorităţile Guvernului sunt autostrăzile A7 şi A1, spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi Magistrala 6 de metrou din Bucureşti Ziarul Financiar
Micii producători de alimente: Continuăm investiţiile, deşi va fi un an plin de provocări. În 2025 ne-am specializat în „mersul pe sârmă“ Ziarul Financiar
Anul 2026 este privit de mulţi antreprenori din producţia de alimente cu scepticism având în vedere că anul trecut a fost mult mai dificil decât au crezut la început de an luând în calcul modificările fiscale care au venit pe neaşteptate.
Nicuşor Dan: Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat, sporeşte accesul ţării la materii prime critice Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan explică ce înseamnă semnarea de către România a Acordului Mercosur şi arată ce beneficii vor avea fermierii şi producătorii români de pe urma semnării acestui document.
