„Imperialismul resurselor“ are multe feţe şi mulţi actori şi SUA l-au dus la un nou nivel. Ţine de asigurarea accesului la resurse, la energie, de controlul lanţurilor de aprovizionare şi de controlul accesului părţii „adverse“ la resurse şi la lanţurile de aprovizionare. Cum va răspunde China?
Ziarul Financiar, 11 ianuarie 2026 21:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Acordul MERCOSUR – Victorie! Nu am vândut carne, ouă, telemea, caş, urdă, horincă şi jinars la 500 de milioane de europeni dar o să vindem la 250 de milioane de sud-americani
Ultima dată am fost în Brazilia în octombrie, am fost la discuţii sub umbrela acordului MERCOSUR care urmăreşte ca ţările participante să adopte un sistem de înregistrare a medicamentelor similar cu cel din Uniunea Europeană pentru a facilita accesul produselor fabricate în Europa
Bulgarii se mişcă rapid: Aproape jumătate din leva a fost deja retrasă din circulaţie şi înlocuită cu euro după aderarea la moneda comună. Volumul total al levei bulgăreşti aflate în circulaţie se ridică la 16,1 miliarde leva, adică aproximativ 8,2 miliarde de euro. Drept comparaţie, în România avem 100 mld. lei în circulaţie, adică 20 mld. euro
Tensiunile sunt la cote maxime: Iranul a avertizat Statele Unite să nu intervină militar pentru a sprijini protestele care s-au răspândit în întreaga republică islamică şi ameninţă cu atacuri la adresa SUA şi Israelului. Preşedintele Trump spune că Washingtonul este pregătit să ajute: Iranul priveşte spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum
Lungul drum al Bulgariei către euro. De la hiperinflaţie, un sistem bancar prăbuşit, datorie publică uriaşă de 120% din PIB şi 60% credite neperformante la adoptarea monedei comune. Doi oficiali de la FMI arată cum au reuşit bulgarii: Pentru a înţelege acest succes, trebuie privit înapoi spre anii '90
Ford Otosan Craiova a produs peste 248.000 de vehicule în 2025, aproape cât în 2024, iar Puma rămâne în top 15 cele mai vândute modele din Europa şi pe 1 în UK
Uzina Ford Otosan din Craiova a înregistrat o producţie totală de 248.328 de vehicule în anul 2025, volum în scădere cu aproape 1% comparativ cu cele 250.481 de unităţi fabricate în anul precedent. Dintre acestea, Puma a totalizat 155.073 de unităţi, în scădere cu 7% faţă de cele 166.242 de vehicule produse în 2024, în timp ce utilitara uşoară Courier a compensat parţial această evoluţie cu 93.255 de unităţi, în creştere cu aproape 11% faţă de anul anterior.
Cele mai mari parcuri solare din 2025, plus cine sunt investitori cerţi din noul val verde. Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, este cel mai puternic investitor în proiecte solare finalizate şi funcţionale din 2025
În 2025 au fost conectaţi la sistemul energetic naţional circa 1.200 MW în parcuri solare de mari dimensiuni, un record absolut de când România a început să dezvolte această ramură a producţiei de energie, arată datele Translectrica. Dar cine au fost cei care au pus banii pentru a ridica aceşti megawaţi?
ZF Live. Florin Drăgan, rector, Universitatea Politehnica Timişoara: Ar trebui să ne definim cât mai repede care sunt domeniile în care dorim să fie foarte buni, pentru că suntem obişnuiţi de ani de zile să investim destul de neclar în anumite domenii sau să investim în domenii în care nu mai avem cum să ne batem cu industriile din ţările foarte dezvoltate
România are nevoie urgentă de o strategie clară de dezvoltare, cu un focus explicit pe domeniile în care poate deveni competitivă la nivel internaţional, mai ales în contextul schimbărilor rapide din industrie şi al presiunilor resimţite în sectoare-cheie ale economiei, spune Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnice Timişoara.
Către ce proiecte de infrastructură alocă bani Ministerul de Finanţe în acest an? Din cele 195 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 460 de miliarde de lei, priorităţile Guvernului sunt autostrăzile A7 şi A1, spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, precum şi Magistrala 6 de metrou din Bucureşti
Micii producători de alimente: Continuăm investiţiile, deşi va fi un an plin de provocări. În 2025 ne-am specializat în „mersul pe sârmă"
Anul 2026 este privit de mulţi antreprenori din producţia de alimente cu scepticism având în vedere că anul trecut a fost mult mai dificil decât au crezut la început de an luând în calcul modificările fiscale care au venit pe neaşteptate.
Nicuşor Dan: Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat, sporeşte accesul ţării la materii prime critice
Preşedintele Nicuşor Dan explică ce înseamnă semnarea de către România a Acordului Mercosur şi arată ce beneficii vor avea fermierii şi producătorii români de pe urma semnării acestui document.
