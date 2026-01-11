Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare!

12:10

Adrian Șut a transmis un mesaj emoționant de rămas-bun după plecarea sa de la FCSB, echipă la care a evoluat timp de cinci ani și jumătate. Mijlocașul a subliniat durerea despărțirii și recunoștința față de experiențele trăite, dorind succes foștilor coechipieri în viitor. A acceptat un transfer la Al-Ain pentru 1,5 milioane de euro.