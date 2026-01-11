Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare!
MainNews.ro, 11 ianuarie 2026 21:10
Caută locuri unice de muncă pe insula Great Blasket din Irlanda! Două persoane curajoase sunt dorite pentru a gestiona o cafenea și cazarea turiștilor pe o perioadă de 6 luni. Beneficii includ masă și cazare, însă munca este intensă și resursele limitate. Aplică acum pentru o experiență memorabilă! Insula Great Blasket din Irlanda caută doi … Articolul Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare! apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum o oră
21:30
Un incident serious a avut loc la granița României, unde șapte persoane dintr-un Range Rover venind din Ucraina au încercat să forțeze trecerea, lovind un polițist de frontieră. Autoritățile au reținut șase dintre ei, iar căutările pentru șofer continuă. Polițistul rănit a fost spitalizat, dar viața sa nu este în pericol. Șapte persoane din Ucraina … Articolul Ucrainenii în Range Rover: șapte oameni lovesc un polițist la granița cu România apare prima dată în Main News.
21:30
Tânărul moldovean Sergiu Țărnă a fost împușcat mortal în Italia din cauza unui videoclip cu tentă sexuală, implicând un polițist italian. Conflictul s-a amplificat din cauza temerilor suspectului că imaginile i-ar afecta cariera. Autoritățile italiene continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele crimei. Tânărul moldovean Sergiu Țărnă a fost împușcat mortal în Italia din cauza unui … Articolul Motivul crimei moldoveanului în Italia: Polițist explică „videoclipul sexual” apare prima dată în Main News.
21:20
Barcelona și Real Madrid se vor confrunta duminică, la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită. După victorii concludente în semifinale, ambele echipe sunt pregătite pentru o întâlnire electrizantă. Urmărește meciul live pe AS.ro și află cine va ridica trofeul în acest „Super-Clásico”. Barcelona și Real Madrid se întâlnesc pentru prima oară în … Articolul Barcelona – Real Madrid 0-0: Super-Clasic în Jeddah pentru trofeu apare prima dată în Main News.
21:10
Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare! # MainNews.ro
Caută locuri unice de muncă pe insula Great Blasket din Irlanda! Două persoane curajoase sunt dorite pentru a gestiona o cafenea și cazarea turiștilor pe o perioadă de 6 luni. Beneficii includ masă și cazare, însă munca este intensă și resursele limitate. Aplică acum pentru o experiență memorabilă! Insula Great Blasket din Irlanda caută doi … Articolul Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare! apare prima dată în Main News.
21:10
Cercetătorii maghiari au dezvoltat un medicament anticancer numit LiPyDau, eficient în distrugerea tumorilor agresive. Cu rezultate promițătoare în teste pe animale, acest tratament revoluționar ar putea oferi opțiuni mai sigure pentru pacienții cu cancer, reducând efectele secundare ale chimioterapiei convenționale. Cercetători maghiari au dezvoltat un medicament anticancer numit LiPyDau, de 1.000 de ori mai eficient … Articolul Medicamentul anticancer dezvoltat de cercetătorii maghiari distruge tumori agresive apare prima dată în Main News.
21:10
Liana Nicoleta Arsene, președinta Curții de Apel București, avertizează despre un plan riguros, matematic și cinic de preluare a controlului judecătoresc, afectând echilibrul între puterile statului. Aceasta subliniază importanța stabilității în justiție pentru menținerea statului de drept în România. Liana Nicoleta Arsene, președinta Curții de Apel București, a semnalat un plan riguros pentru preluarea controlului … Articolul Plan cinic de preluare a controlului judecătoresc: matematica puterii apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
20:20
Descoperă povestea fraților din Brașov, baschetbaliștii care joacă împreună în aceeași echipă sub motto-ul „Frate pentru frate”. Află cum se obișnuiesc cu confuzia fanilor și cum reușesc să strălucească pe teren, aducându-și contribuția unică fiecare. Citește articolul pe Antena Sport. Baschetbaliștii din Brașov au un slogan unic: Frate pentru frate În echipă împărtășesc experiența de … Articolul Frații Inelului: Jurnal Antena Sport despre povestea captivantă a echipei apare prima dată în Main News.
20:20
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană pentru a proteja civilii și infrastructura critică, evidențiind importanța unei apărări rezistente după invazia Ucrainei. Ministrul apărării, Pal Jonson, subliniază necesitatea sistemelor cu rază scurtă de acțiune pentru a contracara amenințările aeriene. Suedia va investi 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană pentru protejarea civililor și … Articolul Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană sporită apare prima dată în Main News.
20:10
Trump a emis un decret de urgență națională pentru protejarea fondurilor din vânzarea de petrol venezuelean aflate în conturile Trezoreriei SUA. Acesta vizează atragerea investitorilor petroliere în Venezuela, având în vedere rezervele vaste de țiței ale țării. Controlul asupra acestor fonduri este crucial pentru securitatea națională a SUA. Trump a emis un decret de urgență … Articolul Trump protejează fondurile din vânzarea petrolului venezuelean prin decret apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
19:50
Expertul Keir Giles subliniază că Rusia creează realități alternative prin dezinformare, iar Occidentul rămâne vulnerabil. Deși tehnologia a evoluat, tehnicile rusești au rămas constante. Lipsesc mecanismele de protecție, iar educația media este crucială pentru a contracara manipularea informațională. Keir Giles, expert în dezinformarea rusă, avertizează că Occidentul este vulnerabil la manipularea informațională a Rusiei Dezinformarea … Articolul Rusia și realitățile alternative: lipsa apărării în războiul informațional apare prima dată în Main News.
19:40
Viorica Dăncilă avertizează că nu este normal ca cetățenii să suporte dezmățul bugetar, evidențiind o situație economică dezastruoasă în România. Măsurile guvernamentale din ultimii ani au crescut sărăcia și nesiguranța. Dăncilă solicită o reformă economică reală și avertizează despre perspectivele dificile din 2026. Viorica Dăncilă critică măsurile bugetare și afirmă că oamenii nu ar trebui … Articolul Oamenii nu ar trebui să plătească pentru excesele bugetare apare prima dată în Main News.
19:30
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, are o avere modestă, constând într-un apartament și un cont bancar cu aproximativ 1.079 de euro. În 2025, a raportat salarii de aproape 270.000 de lei moldovenești inclusiv diurne pentru deplasări. Este prima femeie care conduce Moldova și se află la al doilea mandat. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, are … Articolul Maia Sandu: Președinte cu o avere modestă în Moldova apare prima dată în Main News.
19:20
CSM București a început anul cu o victorie impresionantă în Liga Campionilor, învingând Odense cu 33-24. Debutul Bojanei Popovic ca antrenoare principală a fost unul de excepție. Omoregie, Friis și Brnovic au fost marcatoarele cheie. CSM va întâlni următoarea adversară, Krim Ljubljana, pe 18 ianuarie. CSM București câștigă cu 33-24 meciul împotriva Odense în Liga … Articolul CSM București învinge Odense cu 33-24 la debutul Bojanei Popovic! apare prima dată în Main News.
19:20
Erich von Däniken, scriitor elvețian și autor al bestsellerului Chariots of the Gods?, a murit la 90 de ani. Teoriile sale despre intervenția extratereștrilor în dezvoltarea civilizațiilor antice au fost respinse de comunitatea științifică, dar au atras milioane de cititori. Celebra sa lucrare a fost un punct de plecare pentru multe dezbateri. Scriitorul elvețian Erich … Articolul A decedat Erich von Däniken, scriitorul elvețian al teoriilor extraterestre apare prima dată în Main News.
19:10
Ion Stoica, antreprenor român și profesor universitar în SUA, a co-fondat un nou startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari. Acest „unicorn” a fost obținut după o rundă de investiții în tehnologie. Află mai multe despre succesul său și despre impactul pe care îl are în industria tech. Un nou startup, co-fondat de românul Ion … Articolul Startup românesc „unicorn” de 1,7 miliarde de dolari, după investiție americană apare prima dată în Main News.
18:50
Raidul american din Venezuela creează incertitudini privind o intervenție similară în Iran. Experții avertizează asupra riscurilor, subliniind că o astfel de acțiune ar putea întări regimul iranian și ar putea agrava tensiunile interne. Compararea celor două regimuri este complexă, iar intervențiile ar putea aduce efecte contrare. Raidul american din Venezuela ridică întrebări despre o posibilă … Articolul Riscurile SUA în atacul asupra Iranului: lecții din modelul Venezuela apare prima dată în Main News.
18:40
Diana Șoșoacă analizează impactul geopolitical actual asupra României, subliniind influențele din Iran și problemele internaționale. România trebuie să fie atentă la schimbările din lume, deoarece evenimentele geopolitice pot afecta sever stabilitatea și drepturile omului în țară. Detalii esențiale despre această situație pot fi găsite în articolul său. Diana Șoșoacă a realizat o analiză geopolitică privind … Articolul Diana Șoșoacă: Impactul geop politic global asupra României apare prima dată în Main News.
18:20
Marius Șumudică a debutat cu scandal pe banca echipei Al-Okhdood în Arabia Saudită, primind cartonaș galben în prima sa partidă. Antrenorul român a intrat în conflict cu jucătorul advers Ivan Toney, iar incidentul a fost consemnat de arbitru. Detalii despre acest început tumultuos și reacțiile din presă. Marius Șumudică a debutat ca antrenor al echipei … Articolul Marius Șumudică, pedeapsa după scandalul de debut la Al-Okhdood apare prima dată în Main News.
18:20
Israelul monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran, în contextul protestelor împotriva regimului. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a subliniat curajul cetățenilor iranieni și a exprimat speranța unei viitoare colaborări între Israel și Iran în construirea păcii și prosperității. Situația rămâne critică, iar alertă maximă este menținută. Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul monitorizează evoluțiile din Iran în contextul … Articolul Israel monitorizează Iranul, așteptând eliberarea națiunii persane apare prima dată în Main News.
18:10
BNR a lansat o licitație pentru un nou sistem centralizat de securitate, cu un buget de 12,43 milioane lei. Proiectul include achiziția de soluții hardware și software pentru securitate, instruirea personalului și amenajări. Selecția se va face pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Ofertă până pe 12 februarie 2026. Banca Naţională a României lansează … Articolul BNR alocă 12 milioane lei pentru un sistem de securitate avansat apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
17:50
O femeie din Londra a fost arestată și amendată cu 100 de lire pentru hrănirea porumbeilor, în conformitate cu un Ordin de Protecție a Spațiilor Publice. Incidentul, filmat de un trecător, a stârnit controverse privind tratarea ei de către autorități, generând un val de reacții pe rețelele sociale. O femeie a fost arestată și amendată … Articolul Femeie amendată în Londra pentru hrănirea porumbeilor pe stradă apare prima dată în Main News.
17:30
Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a clarificat votul din 16 decembrie 2025, subliniind că nu s-a votat Acordul Mercosur, ci un raport pentru protecția fermierilor. Ea acuză USR și PNL de dezinformare și afirmă că Acordul va fi votat în ianuarie. Măsurile respinse includ clauze esențiale pentru fermieri. Gabriela Firea neagă acuzațiile că PSD joacă teatru … Articolul Firea clarifică votul din PE: „PSD nu joacă teatru” în Acordul Mercosur apare prima dată în Main News.
17:20
La turneul de la Brisbane, finala dintre Aryna Sabalenka și Marta Kostyuk a fost marcată de tensiuni legate de războiul din Ucraina. Kostyuk a refuzat să salute și să se fotografieze cu Sabalenka, subliniind dificultățile din Ucraina. Sabalenka a sărbătorit victoria cu un gest ironic, sărutându-și bicepșii. Aryna Sabalenka a câștigat finala de la Brisbane, … Articolul Războiul din Ucraina discutat la Brisbane: „Sora mea îngheață acasă” apare prima dată în Main News.
17:20
Fostul deputat rus Ilya Ponomarev discută despre ideologia ultranaționalistă din Rusia și despre motivele pentru care rușii luptă alături de Ucraina. El subliniază sprijinul pentru un stat monoetnic și opoziția față de URSS, evidențiind tensiunile interne și popularitatea acestor idei în rândul societății ruse. Ilya Ponomarev, fost deputat rus, explică motivația naționaliștilor ruși care luptă … Articolul Fost colaborator al extremistului Kapustin: Susținătorii statului monoetnic din Rusia apare prima dată în Main News.
16:30
Descoperă povestea impresionantă a deputatului Adrian Cozma, îmblânzitor de cai și vicepreședinte al Parlamentului României. A călărit 350 km de la Satu Mare la Alba Iulia în cinstea Centenarului. Cu 18 cai și o ferma diversificată, Cozma combină pasiunea cu politica, desfășurând evenimente inedite ce promovează tradițiile românești. Adrian Cozma, deputat PNL din Satu Mare, … Articolul Deputatul călăreț: 350 km până la Alba Iulia pentru îmblânzirea cailor apare prima dată în Main News.
16:20
Marius Șumudică a debutat pe banca lui Al-Okhdood cu o înfrângere 0-1 în fața lui Al-Ahli, în campionatul Arabiei Saudite. Suporterii l-au întâmpinat cu un banner de bun-venit. Incidentul tensionat cu Ivan Toney a marcat partida, iar prestația echipei românului a fost apreciată în ciuda rezultatului. Debut dificil pentru Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood, … Articolul Surpriză pentru Șumudică în Arabia Saudită: banner de bun-venit și scandal pe teren apare prima dată în Main News.
16:20
Banca Națională a României (BNR) a anunțat o licitație pentru un nou sistem centralizat de securitate, cu o valoare estimată de 12,43 milioane lei. Proiectul include furnizarea și instalarea de echipamente de supraveghere și instruirea personalului. Ofertele pot fi depuse până la 12 februarie 2026. BNR lansează o licitație pentru un nou sistem centralizat de … Articolul BNR investește 2,5 milioane euro în noul sistem centralizat de securitate apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
15:40
Armata israeliană pregătește o nouă ofensivă în Fâșia Gaza, cu operațiuni militare intense ce vor începe în martie, vizând orașul Gaza și extinderea controlului Israelului. O astfel de acțiune necesită sprijinul Statelor Unite, menținând acordul de încetare a focului din 2025 în fața temerilor de escaladare a conflictului. Armata israeliană plănuiește o nouă ofensivă în … Articolul Israelul lansează o nouă ofensivă în Gaza, conform surselor locale apare prima dată în Main News.
15:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că viscolul recent a lăsat fără curent aproape 95.000 de gospodării. Până vineri, doar 4.000 erau deconectate. Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW. Sistemul energetic național funcționează fără probleme, iar intervențiile continuă. Viscolul recent a afectat rețeaua de electricitate din mai multe județe 95.000 de … Articolul Consum record de energie electrică: 8.800 MW înregistrat ieri seară apare prima dată în Main News.
15:20
Toate cele trei românce, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, s-au calificat pe tabloul principal la Adelaide. Cîrstea a avut emoții după o căzătură, dar a câștigat meciul cu 7-6, 6-3. Ruse și Cristian au înfruntat adversare puternice, având acum meciuri dificile în primul tur. Toate cele trei românce din calificările de la Adelaide … Articolul Româncele strălucesc la Adelaide, Sorana Cîrstea trece peste căzătură dramatică apare prima dată în Main News.
15:20
România trebuie să-și redefinească prioritățile strategice pentru a deveni un partener de încredere pentru SUA. Iulia Joja, expert în securitate, subliniază importanța creșterii bugetului pentru apărare și a implementării serviciului militar voluntar. Nicușor Dan ar trebui să arate că România are ceva de oferit pentru a câștiga sprijinul american. România trebuie să își crească bugetul … Articolul Ce să aducă Nicușor Dan la Casa Albă? Avertismentul unei românce de la Georgetown apare prima dată în Main News.
15:00
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea impozitelor locale de la 1 ianuarie, estimând venituri suplimentare de 3,7 miliarde lei în 2026. Aceasta se va traduce prin majorări de 70-80% la impozitele pe clădiri și terenuri, cu scopul de a actualiza baza de impozitare și a pregăti trecerea la impozitarea la valoarea de piață. Guvernul a majorat … Articolul Cele mai mici din Europa speră la 4 mld. lei suplimentari în 2026 apare prima dată în Main News.
15:00
Rușii au folosit, în premieră, drona de atac Geran-5 în conflictul cu Ucraina, conform GUR. Cu un motor cu reacție și o rază de acțiune de aproape 1.000 km, Geran-5 poate transporta 90 kg de muniție. Campania aeriană rusească vizează intensificarea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene. Rușii au folosit noua dronă de atac Geran-5 în conflictul … Articolul Rușii utilizează o nouă dronă de atac Geran în Ucraina, potrivit spionajului militar apare prima dată în Main News.
14:40
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, trăiește în exil în SUA și îndeamnă protestatarii din Iran să se ridice împotriva regimului. După decenii de represalii, el își afirmă intenția de a prelua puterea, cerând sprijin internațional, inclusiv o posibilă intervenție a Statelor Unite în sprijinul poporului iranian. Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, susține … Articolul Reza Pahlavi: Prințul moștenitor care susține protestele din Iran apare prima dată în Main News.
14:30
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere demiterea ministrului Oana Țoiu, acuzându-l că a trădat interesele fermierilor români în negocierile pentru acordul UE-Mercosur. PUSL susține că mandatul României pune în pericol agricultura autohtonă, solicitând intervenția premierului Ilie Bolojan pentru apărarea producătorilor locali. PUSL cere demiterea ministrului Oana Țoiu pentru că afectează fermierii români în acordul UE-Mercosur … Articolul PUSL cere demiterea Oanei Țoiu, acuzând trădarea fermierilor români apare prima dată în Main News.
14:20
Târgul de Crăciun din Craiova și festivalul Untold din Cluj-Napoca devin motoare economice pentru turismul românesc. Analizăm impactul economic generat de fiecare eveniment, atracția turiștilor și încasările, pentru a determina care dintre cele două atrage mai mulți bani și vizitatori. Descoperiți detaliile comparației. Târgul de Crăciun din Craiova a generat un impact economic total estimat … Articolul Târgul de Crăciun din Craiova vs Untold Cluj-Napoca: Care aduce mai mulți bani? apare prima dată în Main News.
14:20
Laurențiu Reghecampf se confruntă cu o situație fără precedent, antrenând Al-Hilal Omdurman în două campionate simultan: Sudan și Rwanda. Cu zece jucători convocați la Cupa Africii, provocările se înmulțesc. Reghecampf trebuie să gestioneze un calendar extrem de încărcat, având meciuri la fiecare 3 zile. Laurențiu Reghecampf antrenează echipa Al-Hilal Omdurman în două competiții simultan, în … Articolul Echipa lui Reghecampf joacă în două campionate, iar el nu știe ce să facă apare prima dată în Main News.
14:20
Donald Trump a fost contrazis de oficiali nordici cu acces la secrete NATO, care afirmă că informațiile despre o amenințare ruso-chineză în jurul Groenlandei sunt false. Diplomatul norvegian Espen Barth Eide și alții subliniază că activitatea militară rusă se concentrează departe de coastele Groenlandei, invitând la o colaborare mai strânsă cu SUA. Oficialii nordici contrazic … Articolul Oficiali NATO resping afirmațiile lui Trump despre Groenlanda: Fals! apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
13:40
Guvernul României a majorat impozitele pe proprietăți și mașini pentru alinierea la standardele europene și reducerea deficitului bugetar. Măsurile vizează creșterea veniturilor locale, actualizarea bazei de impozitare și penalizarea autovehiculelor mai poluante, contribuind astfel la o reformă fiscală necesară. Guvernul României a majorat impozitele pe proprietăți și mașini pentru a reduce deficitul bugetar și a … Articolul Guvernul explică majorarea impozitelor pe proprietăți și mașini apare prima dată în Main News.
13:40
Un avion privat s-a prăbușit în Columbia, provocând moartea a șase persoane, inclusiv cunoscutul cântăreț Yeison Jimenez. Aeronava a căzut imediat după decolare, în apropierea aeroportului din Paipa, Boyaca. Autoritățile confirmă că nu există supraviețuitori, iar cauza accidentului este investigată. Un avion privat s-a prăbușit în Columbia, provocând moartea a șase persoane Printre victime se … Articolul Avion privat prăbușit în Columbia: șase victime, inclusiv un cântăreț popular apare prima dată în Main News.
13:20
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, caută un fundaș dreapta pentru a înlocui accidentatul Denzel Dumfries. Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano este printre posibilii candidați, fiind apreciat pentru intensitate și abilitatea de a acoperi flancul drept. Inter este în căutarea unei soluții rapide înainte de finalul perioadei de mercato. Inter căută un fundaș lateral dreapta … Articolul Cristi Chivu vizează un tricolor dorit cu ardoare la Inter: „Un jucător neobosit” apare prima dată în Main News.
13:20
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea impozitelor pe locuințe și mașini cu 70-80% pentru a reforma sistemul de impozitare. Aceasta va aduce venituri suplimentare estimative de 3,7 miliarde lei până în 2026. Noua politică vizează corectarea disproporțiilor și creșterea gradului de încasare. Guvernul Bolojan anunță creșteri de 70-80% la impozitele pe proprietăți pentru 2026 Reforma impozitării … Articolul Guvernul Bolojan explică necesitatea reformei impozitării locuințelor și mașinilor apare prima dată în Main News.
13:00
Dedeman, afacerea de succes a fraților Pavăl, a devenit cel mai mare retailer de bricolaj din România. Fondată în 1992 la Bacău, a crescut rapid, atingând o valoare estimată de 3 miliarde de euro. Numele brandului provine din combinația inițialelor familiei Pavăl, oferind astfel o conexiune personală cu clienții. Dedeman, brandul fraților Pavăl, este cel … Articolul Originea Dedeman: Cum au devenit frații Pavăl miliardari în afaceri apare prima dată în Main News.
13:00
Zelenski cere SUA să-și intensifice presiunile asupra Rusiei pentru un acord de pace în Ucraina, citând modelul operațiunii împotriva lui Maduro în Venezuela. Liderul ucrainean face apel pentru capturarea lui Kadîrov, subliniind abuzurile sale din Cecenia și provocând o reacție din partea Kremlinului. Președintele Zelenski solicită SUA să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru un acord … Articolul Zelenski solicită SUA capturarea lui Kadîrov pentru presiuni asupra Rusiei apare prima dată în Main News.
12:40
Naypyidaw, capitala militară a Myanmarului, reflectă luxul generalilor în contrast cu suferința populației. După lovitura de stat din 2021, orașul a devenit un simbol al represiunei, cu vieți distruse de război și politică. În timp ce generalii locuiesc în vile luxoase, poporul îndură penurii și frică. Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului, este un oraș aproape … Articolul Luxul generalilor din Myanmar: Casa regilor în mijlocul războiului și represiunei apare prima dată în Main News.
12:30
Scandal la Bruxelles: România nu a semnat acordul UE-Mercosur din cauza ignorării opiniei fermierilor români. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, protestează și solicită garanții privind standardele de siguranță alimentară și protecția mediului. Acordul ar putea afecta grav agricultura românească. Acordul UE-Mercosur nu a fost semnat de România din cauza absenței semnăturii ministrului Agriculturii, Florin Barbu Barbu … Articolul Acordul UE – Mercosur agreat de România fără semnătura Ministrului Agriculturii apare prima dată în Main News.
12:10
Adrian Șut a transmis un mesaj emoționant de rămas-bun după plecarea sa de la FCSB, echipă la care a evoluat timp de cinci ani și jumătate. Mijlocașul a subliniat durerea despărțirii și recunoștința față de experiențele trăite, dorind succes foștilor coechipieri în viitor. A acceptat un transfer la Al-Ain pentru 1,5 milioane de euro. Adrian … Articolul Adrian Șut spune „adio” FCSB: „Durerea este inexplicabilă” apare prima dată în Main News.
12:10
Cosmin Zuleam, fugarul român condamnat la 30 de ani pentru uciderea lui Adrian Kreiner, a fost inclus pe lista Most Wanted a Europol. Acesta este singurul autor al crimei rămas în libertate, în timp ce complicii săi au fost condamnați la închisoare pe viață. Căutările continuă, Zuleam fiind considerat extrem de periculos. Cosmin Zuleam, condamnat … Articolul Cosmin Zuleam, căutat în Europa, singurul ucigaș al lui Adrian Kreiner liber apare prima dată în Main News.
12:00
Can Yaman, celebrul actor turc cunoscut din seria Sandokan, a fost arestat în Istanbul într-o operațiune antidrog. Împreună cu alte șase persoane, inclusiv actrița Selen Görgüzel, actorul a fost reținut după ce poliția a descoperit substanțe interzise în timpul raidurilor în cluburi de noapte. Ancheta continuă. Can Yaman a fost arestat în Istanbul în cadrul … Articolul Can Yaman, arestat în Istanbul: Detalii despre acuzațiile aduse actorului turc apare prima dată în Main News.
12:00
Poșta Română a eliminat serviciul de scrisoare recomandată, afectând avocații și eficiența justiției. UNBR solicită Ministerului Justiției măsuri urgente pentru a asigura respectarea legii și continuitatea activității profesionale. Această decizie contravine Codului de procedură civilă și complică procedurile legale. UNBR a sesizat Ministerul Justiției după ce Poșta Română a eliminat serviciul de scrisoare recomandată cu … Articolul UNBR solicită ajutorul Ministerului Justiției pentru probleme cu Poșta Română apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.