MainNews.ro, 11 ianuarie 2026 18:20
Marius Șumudică a debutat cu scandal pe banca echipei Al-Okhdood în Arabia Saudită, primind cartonaș galben în prima sa partidă. Antrenorul român a intrat în conflict cu jucătorul advers Ivan Toney, iar incidentul a fost consemnat de arbitru. Detalii despre acest început tumultuos și reacțiile din presă. Marius Șumudică a debutat ca antrenor al echipei
• • •
Acum 15 minute
18:50
Raidul american din Venezuela creează incertitudini privind o intervenție similară în Iran. Experții avertizează asupra riscurilor, subliniind că o astfel de acțiune ar putea întări regimul iranian și ar putea agrava tensiunile interne. Compararea celor două regimuri este complexă, iar intervențiile ar putea aduce efecte contrare. Raidul american din Venezuela ridică întrebări despre o posibilă
Acum 30 minute
18:40
Diana Șoșoacă analizează impactul geopolitical actual asupra României, subliniind influențele din Iran și problemele internaționale. România trebuie să fie atentă la schimbările din lume, deoarece evenimentele geopolitice pot afecta sever stabilitatea și drepturile omului în țară. Detalii esențiale despre această situație pot fi găsite în articolul său. Diana Șoșoacă a realizat o analiză geopolitică privind
Acum o oră
18:20
Marius Șumudică a debutat cu scandal pe banca echipei Al-Okhdood în Arabia Saudită, primind cartonaș galben în prima sa partidă. Antrenorul român a intrat în conflict cu jucătorul advers Ivan Toney, iar incidentul a fost consemnat de arbitru. Detalii despre acest început tumultuos și reacțiile din presă. Marius Șumudică a debutat ca antrenor al echipei … Articolul Marius Șumudică, pedeapsa după scandalul de debut la Al-Okhdood apare prima dată în Main News.
18:20
Israelul monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran, în contextul protestelor împotriva regimului. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a subliniat curajul cetățenilor iranieni și a exprimat speranța unei viitoare colaborări între Israel și Iran în construirea păcii și prosperității. Situația rămâne critică, iar alertă maximă este menținută. Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul monitorizează evoluțiile din Iran în contextul
18:10
BNR a lansat o licitație pentru un nou sistem centralizat de securitate, cu un buget de 12,43 milioane lei. Proiectul include achiziția de soluții hardware și software pentru securitate, instruirea personalului și amenajări. Selecția se va face pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Ofertă până pe 12 februarie 2026. Banca Naţională a României lansează
Acum 2 ore
17:50
O femeie din Londra a fost arestată și amendată cu 100 de lire pentru hrănirea porumbeilor, în conformitate cu un Ordin de Protecție a Spațiilor Publice. Incidentul, filmat de un trecător, a stârnit controverse privind tratarea ei de către autorități, generând un val de reacții pe rețelele sociale. O femeie a fost arestată și amendată
17:30
Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a clarificat votul din 16 decembrie 2025, subliniind că nu s-a votat Acordul Mercosur, ci un raport pentru protecția fermierilor. Ea acuză USR și PNL de dezinformare și afirmă că Acordul va fi votat în ianuarie. Măsurile respinse includ clauze esențiale pentru fermieri. Gabriela Firea neagă acuzațiile că PSD joacă teatru
17:20
La turneul de la Brisbane, finala dintre Aryna Sabalenka și Marta Kostyuk a fost marcată de tensiuni legate de războiul din Ucraina. Kostyuk a refuzat să salute și să se fotografieze cu Sabalenka, subliniind dificultățile din Ucraina. Sabalenka a sărbătorit victoria cu un gest ironic, sărutându-și bicepșii. Aryna Sabalenka a câștigat finala de la Brisbane,
17:20
Fostul deputat rus Ilya Ponomarev discută despre ideologia ultranaționalistă din Rusia și despre motivele pentru care rușii luptă alături de Ucraina. El subliniază sprijinul pentru un stat monoetnic și opoziția față de URSS, evidențiind tensiunile interne și popularitatea acestor idei în rândul societății ruse. Ilya Ponomarev, fost deputat rus, explică motivația naționaliștilor ruși care luptă
Acum 4 ore
16:30
Descoperă povestea impresionantă a deputatului Adrian Cozma, îmblânzitor de cai și vicepreședinte al Parlamentului României. A călărit 350 km de la Satu Mare la Alba Iulia în cinstea Centenarului. Cu 18 cai și o ferma diversificată, Cozma combină pasiunea cu politica, desfășurând evenimente inedite ce promovează tradițiile românești. Adrian Cozma, deputat PNL din Satu Mare,
16:20
Marius Șumudică a debutat pe banca lui Al-Okhdood cu o înfrângere 0-1 în fața lui Al-Ahli, în campionatul Arabiei Saudite. Suporterii l-au întâmpinat cu un banner de bun-venit. Incidentul tensionat cu Ivan Toney a marcat partida, iar prestația echipei românului a fost apreciată în ciuda rezultatului. Debut dificil pentru Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood,
16:20
Banca Națională a României (BNR) a anunțat o licitație pentru un nou sistem centralizat de securitate, cu o valoare estimată de 12,43 milioane lei. Proiectul include furnizarea și instalarea de echipamente de supraveghere și instruirea personalului. Ofertele pot fi depuse până la 12 februarie 2026. BNR lansează o licitație pentru un nou sistem centralizat de
15:40
Armata israeliană pregătește o nouă ofensivă în Fâșia Gaza, cu operațiuni militare intense ce vor începe în martie, vizând orașul Gaza și extinderea controlului Israelului. O astfel de acțiune necesită sprijinul Statelor Unite, menținând acordul de încetare a focului din 2025 în fața temerilor de escaladare a conflictului. Armata israeliană plănuiește o nouă ofensivă în
15:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că viscolul recent a lăsat fără curent aproape 95.000 de gospodării. Până vineri, doar 4.000 erau deconectate. Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW. Sistemul energetic național funcționează fără probleme, iar intervențiile continuă. Viscolul recent a afectat rețeaua de electricitate din mai multe județe 95.000 de
15:20
Toate cele trei românce, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, s-au calificat pe tabloul principal la Adelaide. Cîrstea a avut emoții după o căzătură, dar a câștigat meciul cu 7-6, 6-3. Ruse și Cristian au înfruntat adversare puternice, având acum meciuri dificile în primul tur. Toate cele trei românce din calificările de la Adelaide
15:20
România trebuie să-și redefinească prioritățile strategice pentru a deveni un partener de încredere pentru SUA. Iulia Joja, expert în securitate, subliniază importanța creșterii bugetului pentru apărare și a implementării serviciului militar voluntar. Nicușor Dan ar trebui să arate că România are ceva de oferit pentru a câștiga sprijinul american. România trebuie să își crească bugetul
Acum 6 ore
15:00
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea impozitelor locale de la 1 ianuarie, estimând venituri suplimentare de 3,7 miliarde lei în 2026. Aceasta se va traduce prin majorări de 70-80% la impozitele pe clădiri și terenuri, cu scopul de a actualiza baza de impozitare și a pregăti trecerea la impozitarea la valoarea de piață. Guvernul a majorat
15:00
Rușii au folosit, în premieră, drona de atac Geran-5 în conflictul cu Ucraina, conform GUR. Cu un motor cu reacție și o rază de acțiune de aproape 1.000 km, Geran-5 poate transporta 90 kg de muniție. Campania aeriană rusească vizează intensificarea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene. Rușii au folosit noua dronă de atac Geran-5 în conflictul
14:40
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, trăiește în exil în SUA și îndeamnă protestatarii din Iran să se ridice împotriva regimului. După decenii de represalii, el își afirmă intenția de a prelua puterea, cerând sprijin internațional, inclusiv o posibilă intervenție a Statelor Unite în sprijinul poporului iranian. Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, susține
14:30
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere demiterea ministrului Oana Țoiu, acuzându-l că a trădat interesele fermierilor români în negocierile pentru acordul UE-Mercosur. PUSL susține că mandatul României pune în pericol agricultura autohtonă, solicitând intervenția premierului Ilie Bolojan pentru apărarea producătorilor locali. PUSL cere demiterea ministrului Oana Țoiu pentru că afectează fermierii români în acordul UE-Mercosur
14:20
Târgul de Crăciun din Craiova și festivalul Untold din Cluj-Napoca devin motoare economice pentru turismul românesc. Analizăm impactul economic generat de fiecare eveniment, atracția turiștilor și încasările, pentru a determina care dintre cele două atrage mai mulți bani și vizitatori. Descoperiți detaliile comparației. Târgul de Crăciun din Craiova a generat un impact economic total estimat
14:20
Laurențiu Reghecampf se confruntă cu o situație fără precedent, antrenând Al-Hilal Omdurman în două campionate simultan: Sudan și Rwanda. Cu zece jucători convocați la Cupa Africii, provocările se înmulțesc. Reghecampf trebuie să gestioneze un calendar extrem de încărcat, având meciuri la fiecare 3 zile. Laurențiu Reghecampf antrenează echipa Al-Hilal Omdurman în două competiții simultan, în
14:20
Donald Trump a fost contrazis de oficiali nordici cu acces la secrete NATO, care afirmă că informațiile despre o amenințare ruso-chineză în jurul Groenlandei sunt false. Diplomatul norvegian Espen Barth Eide și alții subliniază că activitatea militară rusă se concentrează departe de coastele Groenlandei, invitând la o colaborare mai strânsă cu SUA. Oficialii nordici contrazic
13:40
Guvernul României a majorat impozitele pe proprietăți și mașini pentru alinierea la standardele europene și reducerea deficitului bugetar. Măsurile vizează creșterea veniturilor locale, actualizarea bazei de impozitare și penalizarea autovehiculelor mai poluante, contribuind astfel la o reformă fiscală necesară. Guvernul României a majorat impozitele pe proprietăți și mașini pentru a reduce deficitul bugetar și a
13:40
Un avion privat s-a prăbușit în Columbia, provocând moartea a șase persoane, inclusiv cunoscutul cântăreț Yeison Jimenez. Aeronava a căzut imediat după decolare, în apropierea aeroportului din Paipa, Boyaca. Autoritățile confirmă că nu există supraviețuitori, iar cauza accidentului este investigată. Un avion privat s-a prăbușit în Columbia, provocând moartea a șase persoane Printre victime se
13:20
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, caută un fundaș dreapta pentru a înlocui accidentatul Denzel Dumfries. Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano este printre posibilii candidați, fiind apreciat pentru intensitate și abilitatea de a acoperi flancul drept. Inter este în căutarea unei soluții rapide înainte de finalul perioadei de mercato. Inter căută un fundaș lateral dreapta
13:20
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea impozitelor pe locuințe și mașini cu 70-80% pentru a reforma sistemul de impozitare. Aceasta va aduce venituri suplimentare estimative de 3,7 miliarde lei până în 2026. Noua politică vizează corectarea disproporțiilor și creșterea gradului de încasare. Guvernul Bolojan anunță creșteri de 70-80% la imp
Acum 8 ore
13:00
Dedeman, afacerea de succes a fraților Pavăl, a devenit cel mai mare retailer de bricolaj din România. Fondată în 1992 la Bacău, a crescut rapid, atingând o valoare estimată de 3 miliarde de euro. Numele brandului provine din combinația inițialelor familiei Pavăl, oferind astfel o conexiune personală cu clienții. Dedeman, brandul fraților Pavăl, este cel … Articolul Originea Dedeman: Cum au devenit frații Pavăl miliardari în afaceri apare prima dată în Main News.
13:00
Zelenski cere SUA să-și intensifice presiunile asupra Rusiei pentru un acord de pace în Ucraina, citând modelul operațiunii împotriva lui Maduro în Venezuela. Liderul ucrainean face apel pentru capturarea lui Kadîrov, subliniind abuzurile sale din Cecenia și provocând o reacție din partea Kremlinului. Președintele Zelenski solicită SUA să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru un acord … Articolul Zelenski solicită SUA capturarea lui Kadîrov pentru presiuni asupra Rusiei apare prima dată în Main News.
12:40
Naypyidaw, capitala militară a Myanmarului, reflectă luxul generalilor în contrast cu suferința populației. După lovitura de stat din 2021, orașul a devenit un simbol al represiunei, cu vieți distruse de război și politică. În timp ce generalii locuiesc în vile luxoase, poporul îndură penurii și frică. Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului, este un oraș aproape … Articolul Luxul generalilor din Myanmar: Casa regilor în mijlocul războiului și represiunei apare prima dată în Main News.
12:30
Scandal la Bruxelles: România nu a semnat acordul UE-Mercosur din cauza ignorării opiniei fermierilor români. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, protestează și solicită garanții privind standardele de siguranță alimentară și protecția mediului. Acordul ar putea afecta grav agricultura românească. Acordul UE-Mercosur nu a fost semnat de România din cauza absenței semnăturii ministrului Agriculturii, Florin Barbu Barbu … Articolul Acordul UE – Mercosur agreat de România fără semnătura Ministrului Agriculturii apare prima dată în Main News.
12:10
Adrian Șut a transmis un mesaj emoționant de rămas-bun după plecarea sa de la FCSB, echipă la care a evoluat timp de cinci ani și jumătate. Mijlocașul a subliniat durerea despărțirii și recunoștința față de experiențele trăite, dorind succes foștilor coechipieri în viitor. A acceptat un transfer la Al-Ain pentru 1,5 milioane de euro. Adrian … Articolul Adrian Șut spune „adio” FCSB: „Durerea este inexplicabilă” apare prima dată în Main News.
12:10
Cosmin Zuleam, fugarul român condamnat la 30 de ani pentru uciderea lui Adrian Kreiner, a fost inclus pe lista Most Wanted a Europol. Acesta este singurul autor al crimei rămas în libertate, în timp ce complicii săi au fost condamnați la închisoare pe viață. Căutările continuă, Zuleam fiind considerat extrem de periculos. Cosmin Zuleam, condamnat … Articolul Cosmin Zuleam, căutat în Europa, singurul ucigaș al lui Adrian Kreiner liber apare prima dată în Main News.
12:00
Can Yaman, celebrul actor turc cunoscut din seria Sandokan, a fost arestat în Istanbul într-o operațiune antidrog. Împreună cu alte șase persoane, inclusiv actrița Selen Görgüzel, actorul a fost reținut după ce poliția a descoperit substanțe interzise în timpul raidurilor în cluburi de noapte. Ancheta continuă. Can Yaman a fost arestat în Istanbul în cadrul … Articolul Can Yaman, arestat în Istanbul: Detalii despre acuzațiile aduse actorului turc apare prima dată în Main News.
12:00
Poșta Română a eliminat serviciul de scrisoare recomandată, afectând avocații și eficiența justiției. UNBR solicită Ministerului Justiției măsuri urgente pentru a asigura respectarea legii și continuitatea activității profesionale. Această decizie contravine Codului de procedură civilă și complică procedurile legale. UNBR a sesizat Ministerul Justiției după ce Poșta Română a eliminat serviciul de scrisoare recomandată cu … Articolul UNBR solicită ajutorul Ministerului Justiției pentru probleme cu Poșta Română apare prima dată în Main News.
11:30
PSD o acuză pe Oana Țoiu de trădare pentru votul său în favoarea Acordului UE-Mercosur, fără consultarea Ministerului Agriculturii. Ministrul Florin Barbu avertizează asupra riscurilor pentru fermierii români. Reacțiile și controversele din Guvern intensifică tensiunile pe tema protecției agriculturii locale. Oana Țoiu a votat pentru Acordul comercial UE-Mercosur fără consultarea Ministerului Agriculturii PSD o acuză … Articolul Oana Țoiu acuzată de trădare: A votat împotriva fermierilor români apare prima dată în Main News.
11:10
Descoperă vila de lux a lui Novak Djokovic, situată pe malul lacului Pavlovac, unde prețul unei nopți de cazare începe de la 15.000 de euro. Cu 8 dormitoare, zone de wellness, piscină și grădini, acest refugiu exclusivist oferă o experiență de neuitat. Afla mai multe despre investițiile unice ale tenismenului! Vila de lux a lui … Articolul Cât costă o noapte în vila de lux a lui Novak Djokovic pe malul lacului? apare prima dată în Main News.
11:10
Bucureștiul se confruntă cu ger și ninsori în perioada 11-13 ianuarie 2026, cu temperaturi atingând -10 grade. Avertizările ANM indică precipitații mixte, polei și un strat de zăpadă de până la 15 cm. Vântul va fi slab, iar vremea se va menține rece, afectând regiunile sudice ale țării. Bucureștiul va fi sub un cod de … Articolul Ninsoare și ger în București: -10 grade și 9 cm de zăpadă anunțate de ANM apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
11:00
Rusia a pierdut 19 generali în aproape patru ani de război în Ucraina. Unele decese sunt recunoscute oficial, altele nu. Generalii au murit în diverse condiții, inclusiv în atacuri și accidente. Pierderile totale ale Rusiei sunt estimate de NATO la 1,15 milioane de soldați uciși sau răniți grav. Rusia a pierdut cel puțin 19 generali … Articolul Rusia pierde 19 generali în patru ani de război în Ucraina apare prima dată în Main News.
10:40
Regimul de la Teheran se află într-o criză profundă, cu proteste masive și o economie în colaps. Cele cinci semne ale prăbușirii sunt evidente: tensiuni între elite, furia populară și izolarea internațională. Istoria sugerează că aceste condiții favorizează o revoluție. Iranul s-ar putea confrunta cu o schimbare radicală. Iranul se confruntă cu o criză economică … Articolul Prăbușirea regimului de la Teheran: 5 semne ale unei revoluții iminente apare prima dată în Main News.
10:30
Nicușor Dan solicită reexaminarea legii fondurilor europene pentru respectarea bicameralismului # MainNews.ro
Nicușor Dan solicită reexaminarea legii fondurilor europene, acuzând încălcarea bicameralismului parlamentar. Președintele argumentează că legislația recent aprobată nu respectă procedurile constituționale, subliniind implicarea ambelor Camere în procesul de legiferare. Dezbaterile parlamentare trebuie reluate pentru respectarea normelor legale. Nicușor Dan solicită reexaminarea legii privind fondurile europene, invocând încălcarea principiului bicameralismului parlamentar Legea criticată aprobă Ordonanța de … Articolul Nicușor Dan solicită reexaminarea legii fondurilor europene pentru respectarea bicameralismului apare prima dată în Main News.
10:10
Trei bărbați au fost uciși pe un teren de fotbal din Ecuador, în timpul unui meci, de către atacatori înarmați. Incidentul a fost surprins de camere de supraveghere și a șocat comunitatea. Oficialii sugerează că atacul ar fi fost o răzbunare legată de rivalități între bande. Anchetatorii continuă căutările pentru identificarea autorilor. Trei jucători au … Articolul Tragedie pe terenul de fotbal: trei oameni împușcați mortal apare prima dată în Main News.
10:10
ANAF a descoperit tranzacții artificiale la Asociația Pfane Environmental din Sălaj, care a reîncadrat 21 milioane lei în venituri impozabile. Investigarea a scos la iveală investiții profitabile pentru entități din SUA și Canada, sub pretextul sponsorizărilor. Decizia fiscală a generat contestații legale. Articolul ANAF descoperă tranzacții artificiale cu ONG-uri pentru investiții din SUA și Canada apare prima dată în Main News.
10:00
Centrele de date din România sunt în plină expansiune, cu o creștere estimată de cel puțin trei ori până în 2030. Îmbinarea acestora cu parcurile fotovoltaice și investițiile din energia regenerabilă subvenționată de UE oferă o strategie promițătoare pentru viitorul afacerilor în tehnologie. Centrele de date în România au un potențial semnificativ de creștere până … Articolul Parcuri fotovoltaice și centre de date: o afacere profitabilă integrată apare prima dată în Main News.
09:40
Statele Unite au realizat atacuri aeriene masive împotriva ISIS în Siria, ordonate de președintele Trump ca răspuns la un atac mortal asupra soldaților americani. Operațiunea Hawkeye Strike a folosit peste 90 de muniții de precizie. Centcom avertizează că orice atac va răspunde cu forță. ISIS, deși slăbit, rămâne activ în nord-estul Siriei. Statele Unite au … Articolul Lovituri decisive ale SUA împotriva ISIS în Siria: angajament ferm față de securitate apare prima dată în Main News.
09:30
Ce va face Trump cu România? Cristian Tudor Popescu analizează posibilele repercusiuni ale politicii lui Trump asupra parteneriatului strategic cu SUA. În contextul unei atitudini agresive și a lipsei de interes pentru România, CTP avertizează că acest parteneriat poate deveni nul peste noapte. Un articol esențial pentru înțelegerea relațiilor internaționale. Analiza lui Cristian Tudor Popescu … Articolul Impactul lui Trump asupra României: Pericolul unui parteneriat strategic instabil apare prima dată în Main News.
09:10
Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz la finala de gimnastică de la Jocurile Olimpice Paris 2024, dar apelul Statelor Unite la TAS contestă această decizie. În ciuda acceptării ofertei de la Stanford, americanii continuă să solicite medalia lui Jordan Chiles. Un nou apel este așteptat în 2026. Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz … Articolul Americanii o susțin pe Ana Bărbosu, dar îi contestă medalia olimpică apare prima dată în Main News.
09:10
Electrecord, prima casă de discuri românească, revenește după 8 ani de insolvență. Cu o istorie începută în 1932, brandul cunoscut ca „Coloana sonoră a României” a fost preluat de un investitor care a achitat datoriile. Descoperă cum acest brand istoric își recâștigă locul pe piață. Electrecord, prima casă de discuri românească, revine pe piață după … Articolul Brand românesc istoric revine, sprijinit de investitor surpriză apare prima dată în Main News.
09:00
Lindsey Graham anunță sancțiuni bipartizane împotriva Rusiei, subliniind că Putin continuă să ucidă nevinovați în Ucraina. Proiectul de lege va permite președintelui Trump să sancționeze țările care cumpără petrol rusesc, vizând influența asupra Chinei, Indiei și Braziliei pentru a opri finanțarea mașinii de război. Lindsey Graham a anunțat proiectul de lege pentru sancțiuni împotriva Rusiei, … Articolul Uciderea oamenilor nevinovați: Acțiunile continua ale lui Putin apare prima dată în Main News.
09:00
A apărut Brick, gadgetul pentru dependenții de rețele sociale, care blochează accesul la aplicații precum TikTok și Instagram. Costă 59 de dolari și functionează ca o cheie externă. Utilizatorii observă o reducere semnificativă a timpului petrecut pe telefon. Soluția ideală pentru o distragere digitală controlată. Brick este un gadget care blochează accesul la rețelele sociale … Articolul Gadgetul ideal pentru dependenții de rețele sociale: preț și funcționare apare prima dată în Main News.
