Israel monitorizează Iranul, așteptând eliberarea națiunii persane

09:30

Ce va face Trump cu România? Cristian Tudor Popescu analizează posibilele repercusiuni ale politicii lui Trump asupra parteneriatului strategic cu SUA. În contextul unei atitudini agresive și a lipsei de interes pentru România, CTP avertizează că acest parteneriat poate deveni nul peste noapte. Un articol esențial pentru înțelegerea relațiilor internaționale. Analiza lui Cristian Tudor Popescu … Articolul Impactul lui Trump asupra României: Pericolul unui parteneriat strategic instabil apare prima dată în Main News.