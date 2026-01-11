Horoscop 12 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Urmează o decizie majoră împreună cu partenerul de cuplu
StirileProtv.ro, 11 ianuarie 2026 21:40
Horoscop 12 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să ne facem planuri cu bătaie lungă, ca să avem timp să lucrăm la detalii și să ne asigurăm succesul.
• • •
Acum 10 minute
21:50
Ce se va întâmpla de la 31 martie, după eliminarea plafonării la gaze. Bogdan Ivan are „mare încredere” # StirileProtv.ro
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are „mare încredere” că eliminarea schemei de compensare pentru gazele naturale, de la 1 aprilie, nu va duce la creșteri de prețuri.
Acum 30 minute
21:40
21:30
Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg) # StirileProtv.ro
Un grup de țări europene, condus de Marea Britanie și Germania, discută planuri de consolidare a prezenței militare în Groenlanda pentru a-i arăta lui Donald Trump că Europa ia în serios securitatea Arcticii, a raportat duminică Bloomberg.
Acum o oră
21:20
Școlile trec în online din cauza vremii. Cursuri suspendate în mai multe județe, anunță Ministerul Educației # StirileProtv.ro
Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, anunţă duminică Ministerul Educaţiei.
Acum 2 ore
20:50
Comentariul care l-a pus pe gânduri pe Trump. Cuba i-ar putea reveni secretarului de stat Marco Rubio # StirileProtv.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, care continuă să primescă funcții peste funcții, ar putea avea în curând încă una, a sugerat președintele Trump.
20:30
Bilanțul morților la protestele din Iran a ajuns la peste 500. Donald Trump: „SUA sunt gata să ajute" # StirileProtv.ro
Tulburările din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane, a susţinut duminică o asociaţie pentru drepturile omului, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
20:20
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui # StirileProtv.ro
În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.
20:00
O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon” # StirileProtv.ro
O mămică din statul american Texas a avut parte, la naștere, de o mare surpriză. Medicii i-au dat vestea că băiețelul ei venit pe lume, prin cezariană, are aproape 6 kilograme.
Acum 4 ore
19:50
Un avion s-a prăbușit în Columbia. Toți oamenii aflați la bord au murit. Tragedia, surprinsă în imagini # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Columbia în cursul manevrelor de decolare și a luat foc. Iar cei șase oameni de la bord au murit.
19:40
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce salariu vor primii absolvenții după finalizarea cursului # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce stagiul militar voluntar pentru femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.
19:40
Litchi, kaki și carambola au cucerit România. Câte kilograme de fructe exotice mănâncă, de fapt, un român într-o lună # StirileProtv.ro
Litchi, kaki și carambola au intrat în vocabularul, dar și meniul românilor. Sunt fructe exotice, importate în cantități tot mai mari în țara noastră, pe lângă deja-consacratele banane, ananas, mango și avocado.
19:40
Ninsorile au scos oamenii din casă, la diferite activități. O femeie a făcut baie la copcă 24 de minute, la -7 grade # StirileProtv.ro
Ninsorile și zăpada înghețată au creat peisaje spectaculoase care i-au scos pe oameni din case imediat ce vremea s-a mai îmblânzit. Pe litoral, falezele au oferit un peisaj de poveste, iar în vestul țării tinerii au înfruntat gerul cu băi în copcă.
19:40
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari într-o apărare antiaeriană „robustă și rezistentă”. Care e „infrastructura critică” # StirileProtv.ro
Guvernul suedez a anunțat duminică un program de investiții de 15 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,6 miliarde de dolari, destinat consolidării apărării aeriene, cu obiectivul principal de a proteja populația civilă și infrastructu
19:30
O turistă din Timișoara a suferit un accident groaznic, fracturându-și coloana. Intervenții în lanț ale salvamontiștilor # StirileProtv.ro
Peste 100 de intervenţii au avut salvamontiştii în ultimele 24 de ore. Atraşi de spectacolul iernii și de sporturile de sezon, turiştii se înghesuie în staţiunile de schi.
19:30
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri # StirileProtv.ro
Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.
19:30
Un proiect de lege obligă instituțiile să ofere apă gratuit. Apa de băut costă până la 20 de lei în aeroporturi și gări # StirileProtv.ro
În curând am putea să nu mai dăm bani pentru apa de băut în aeroporturile, gările și stațiile de metrou din România.
19:20
Ninsorile abundente au făcut probleme pe șoselele din țară. În București au fost 84 de accidente în doar 24 de ore # StirileProtv.ro
Codul galben de ninsori a venit cu probleme mai ales pentru șoferii din trafic. Multe mașini au derapat pe carosabilul alunecos și au ajuns în șanț ori s-au tamponat cu alte vehicule.
19:10
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare # StirileProtv.ro
Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.
18:30
Preşedintele Iranului, despre proteste: Înţelegem oamenii, dar huliganii şi teroriştii trebuie opriţi # StirileProtv.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că guvernul iranian îi "ascultă" pe protestatari şi că face "tot posibilul" pentru a rezolva problemele economice care au declanşat protestele.
18:10
Zeci de bombardamente noi ale Israelului asupra Libanului. Armata ar fi țintit infrastructuri ale Hezbollah # StirileProtv.ro
Armata israeliană a lansat duminică zeci de bombardamente în sudul Libanului, vizând presupuse infrastructuri militare ale grupării şiite Hezbollah, informează EFE.
Acum 6 ore
17:40
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava # StirileProtv.ro
Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, în stare stabilă.
17:30
Amenințare asupra „teritoriului ocupat”. Iran, gata de represalii împotriva Israelului dacă SUA îl atacă # StirileProtv.ro
Israelul ar putea fi vizat de un atac al Iranului, în timp ce protestele naționale împotriva regimului ultrareligios din Iran au adus duminică mulțimi de manifestanți pe străzile Capitalei și ale celui de-al doilea oraș ca mărime al țării.
17:30
Chifteluțe suedeze cu sos pentru o experiență culinară la cină. Cum se prepară cea mai populară rețetă din Suedia # StirileProtv.ro
Chifteluțele suedeze sunt foarte ușor de făcut acasă, iar combinate cu sosul lor specific, devin o cină perfectă pentru toată familia.
17:30
Statul care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Mii de tineri vor începe instruirea pe 1 februarie # StirileProtv.ro
Armata iordaniană a început duminică punerea în aplicare a procedurilor de recrutare, după reintroducerea serviciului militar obligatoriu, suspendat din 1992, informează agenţia iordaniană de presă Petra, scrie Agerpres.
17:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a marcat tragedia din Crans-Montana la o ceremonie de comemorare încărcată de emoție, unde a transmis un mesaj de solidaritate și a vorbit despre durerea familiilor îndoliate.
17:00
Protest inedit la Finanțe. „Ați făcut-o intenționat”. Cum a plătit un sucevean dările la stat. „Ăștia nu-s tot bani?” VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia Finanţelor Publice locale pentru a plăti impozitul şi, în semn de protest faţă de majorarea taxelor, a ales să plătească în monede. El s-a filmat şi a postat imaginile pe TikTok.
16:40
ANM a emis o nouă prognoză. Cât mai ține gerul în România. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius # StirileProtv.ro
Vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger în unele zone ale ţării, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de ANM.
16:30
Bărbatul care a căutat și documentat extratereștri a murit la 90 de ani. Piramidele din Egipt, printre teoriile controversate # StirileProtv.ro
Scriitorul elveţian Erich von Daniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereştri, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat biroul său duminică. Familia sa a confirmat ulterior vestea decesului pentru dpa.
16:10
Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri” # StirileProtv.ro
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea respinge acuzațiile potrivit cărora delegația PSD ar fi votat acordul UE–Mercosur și susține că, dimpotrivă, social-democrații au susținut măsuri menite să protejeze fermierii.
Acum 8 ore
15:50
Trump amenință Cuba cu oprirea petrolului și banilor. Liderul SUA cere un acord înainte să fie „prea târziu” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat „ferm" Cuba duminică să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Reuters, conform Agerpres.
15:40
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți” # StirileProtv.ro
Experți citați de Newsweek susțin că Washingtonul ar putea căuta o schimbare de lider în Iran fără a urmări prăbușirea întregului regim, ceea ce ar permite un acord cu SUA și menținerea stabilității interne.
15:40
Unde poți vedea aurora boreală în Europa. Cele mai spectaculoase destinații pentru poze de vis # StirileProtv.ro
Acest fenomen natural spectaculos, cunoscut și sub numele de aurora boreală, a fost deosebit de activ pe tot parcursul anului 2025, iar această activitate va continua și anul viitor.
15:30
Benjamin Netanyahu, zguduit de un scandal judiciar cu accente de spionaj. Șeful lui de cabinet a fost ridicat # StirileProtv.ro
Poliția israeliană a anunțat duminică reținerea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, suspectat de obstrucționarea unei anchete privind scurgeri de informații clasificate legate de războiul împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas.
15:10
Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați # StirileProtv.ro
Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.
15:00
Zelenski acuză „teroarea rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, care s-a folosit de ger # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare țintită împotriva populației civile, în contextul intensificării atacurilor aeriene din ultima săptămână.
14:50
Fermierii europeni se tem de concurența neloială din Mercosur. Ce și cât va importa Europa după semnarea acordului # StirileProtv.ro
Fermierii europeni protestează față de concurența neloială generată de importurile din Mercosur. Comisia Europeană dă asigurări că cantitățile de produse alimentare vor fi limitate și reglementate strict.
14:50
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin # StirileProtv.ro
Serviciile secrete militare ucrainene au raportat că rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov, care suferă de mult timp de o boală gravă, nu mai funcționează. Kremlinul se pregătește pentru un vid de putere.
14:40
Accesul românilor pe Polymarket a fost interzis de Oficiul Jocurilor de Noroc. Mesajul care apare când intri pe site # StirileProtv.ro
Accesul utilizatorilor din România la site-ul Polymarket a fost restricționat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), după ce operatorul a fost introdus pe „lista neagră” a platformelor neautorizate.
14:20
Schema prin care un bărbat din București a furat de mai multe ori din supermarket. Păcălea casele self-pay | VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat din Bucureșri a fost reținut pentru furt. El își făcuse un obicei din a face cumpărăturile într-un magazin cu case de marcat de tip self-pay, plătind doar o parte din produsele pe care le lua de pe rafturi.
Acum 12 ore
13:40
Gerul și avariile lasă zeci de mii de români fără căldură. Expert: Aragazul nu este o soluție de încălzire. Pericolul ascuns # StirileProtv.ro
Gerul puternic din ultimele zile, combinat cu avariile majore din sistemele de termoficare, a lăsat zeci de mii de români fără căldură exact în mijlocul iernii. În acest context, mulți folosesc aragazele ca modalitate de încălzire.
13:30
Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026 # StirileProtv.ro
Guvernul a transmis o serie de clarificări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule.
13:20
O nouă provocare pe TikTok a distrus două mașini în județul Mehedinți. Ce a putut face un adolescent | VIDEO # StirileProtv.ro
Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.
13:00
Iranul avertizează: „Bazele militare și comerciale ale SUA, ținte legitime în cazul în care Washingtonul intervine” # StirileProtv.ro
Teheranul va trata bazele militare şi comerciale ale SUA ca ţinte pentru represalii, dacă Washingtonul va interveni militar în Iranul afectat de tulburări, a avertizat preşedintele Parlamentului iranian, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă.
12:30
Protestele au fost acaparate de „valul distructiv”. Replica șefului securităţii naţionale din Iran: „Erau legitime” # StirileProtv.ro
Şeful securităţii naţionale a Iranului, Ali Larijani, a declarat că protestele împotriva problemelor economice din ţară sunt „cereri legitime ale poporului”, dar a afirmat că un „val distructiv şi organizat” a cooptat mişcarea.
12:20
București sub zăpadă. Peste 300 de utilaje intervin pentru deszăpezire. Situația pe sectoare # StirileProtv.ro
Primăria Capitalei anunţă că 312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, duminică dimineaţă, pentru a curăţa zăpada şi a împrăştia material antiderapant.
12:10
Top orașe europene de vizitat în ianuarie fără aglomerație. Unde să călătorești pentru liniște, și peisaje spectaculoase # StirileProtv.ro
Europa în ianuarie poate să nu pară, la prima vedere, cea mai atractivă opțiune.
12:10
Palatul Telefoanelor, una dintre cele mai cunoscute clădiri Art Deco din București # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai cunoscute clădiri interbelice din București este Palatul Telefoanelor, o construcție în stil Art Deco, ridicată în centrul orașului, mai exact pe Calea Victoriei nr. 35.
12:00
PRO TV a dominat serile de vineri și sâmbătă. Milioane de oameni au urmărit Las Fierbinți și Filmul PRO # StirileProtv.ro
Vineri și sâmbătă, PRO TV a fost alegerea a milioane de români.
12:00
Elon Musk susține că economisirea pentru pensie va deveni inutilă. Sfatul pe care îl dă cel mai bogat om din lume # StirileProtv.ro
Economisirea pentru pensie care a fost o piatră de temelie a finanțelor personale de peste un secol ar putea deveni inutilă în curând, spune Elon Musk.
11:50
Ce se întâmplă cu lucrările de la tunelurile montane de pe A1 Sibiu-Pitești. Anunțul făcut de directorul CNAIR. VIDEO # StirileProtv.ro
Lucrările pe secţiunea montană a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă iar săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
