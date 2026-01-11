DeepSeek va lansa un nou model AI cu capacităţi de codificare

11:20

*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ap-peste-72-de-protestatari-ucisi-in-iran-42980852AP: Peste 72 de protestatari ucişi în Iran---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/israelul-in-alerta-maxima-din-cauza-unei-posibile-interventii-sua-in-iran-21980851Israelul, în alertă maximă din cauza unei posibile intervenţii SUA în Iran---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/reza-pahlavi-catre-protestatarii-din-iran-8222presedintele-trump-lider-al-lumii-libere-este-gata-sa-va-ajute8221-00980850Reza Pahlavi către protestatarii din Iran: and #8222;Preşedintele Trump, lider al lumii libere, este gata să vă ajute! and #8221;---Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul and #8222;aspiră la libertate and #8221; şi că Statele Unite sunt and #8222;pregătite să ajute and #8221;, în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, potrivit AFP.