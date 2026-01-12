Nawrocki blochează prin veto aplicarea în Polonia a legislației UE privind serviciile digitale, puternic contestată de Trump și SUA: O formă de cenzură “orwelliană”

14:10

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că „există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale" în primul rând, relatează The Guardian. În discursul rostit aseară, la un eveniment organizat