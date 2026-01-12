Nawrocki blochează prin veto aplicarea în Polonia a legislației UE privind serviciile digitale, puternic contestată de Trump și SUA: O formă de cenzură “orwelliană”
CaleaEuropeana, 12 ianuarie 2026 02:00
Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, s-a aliniat vineri poziției aliatului său, președintele american Donald Trump, și a blocat prin veto o lege privind aplicarea legislației UE în domeniul rețelelor sociale, contestată puternic de administrația de la Washington, relatează Politico Europe. Trump și principalii săi oficiali din mișcarea MAGA condamnă Actul legislativ privind serviciile digitale
• • •
Acum o oră
02:00
Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, s-a aliniat vineri poziției aliatului său, președintele american Donald Trump, și a blocat prin veto o lege privind aplicarea legislației UE în domeniul rețelelor sociale, contestată puternic de administrația de la Washington, relatează Politico Europe. Trump și principalii săi oficiali din mișcarea MAGA condamnă Actul legislativ privind serviciile digitale
Acum 4 ore
23:50
Nordul Îndepărtat, noul test al solidarității și unității NATO. De ce România nu poate lipsi # CaleaEuropeana
O misiune NATO pentru Nordul Îndepărtat/ Santinela Arctică? O idee pe care și România, ca aliat ce a probat "burden-sharing-ul", ar trebui să o susțină vocal. Când Statele Unite și-au "re-focusat" atenția pe Groenlanda (după operațiunea din Venezuela), au apărut două curente de gândire, care în variantă simplificată sunt cam așa: 1) Trump va obține
23:40
Santinela Arctică? Aliații europeni vor propune înființarea unei misiuni NATO pentru securitatea Nordului Îndepărtat, ca răspuns la intenția lui Trump de a prelua Groenlanda # CaleaEuropeana
Țările membre NATO poartă discuții „constructive" privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a cărui achiziție este vizată de administrația Trump, a declarat duminică, la o conferință pe tema apărării desfășurată în Suedia, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Oficialul militar aliat a subliniat importanța strategică tot mai mare a Arcticii,
22:50
Consiliu de Securitate European cu 10-12 state și o forță militară UE de 100.000 de soldați, propune comisarul european pentru apărare: UE funcționează ca “o colecție de 27 de armate bonsai” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană ar trebui să analizeze serios crearea unei forțe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldați, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staționate pe continent, a declarat duminică comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pledând totodată pentru înființarea unui Consiliu de Securitate European format din 10-12 state-cheie. Vorbind la conferința
Acum 8 ore
20:20
Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor semna acordul UE – Mercosur în Paraguay, pe 17 ianuarie. Acordul va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și Mercosur vor semna sâmbăta viitoare acordul comercial mult așteptat, când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor deplasa în Paraguay, pe 17 ianuarie, pentru ceremonia de semnare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a confirmat pentru Politico Europe planurile de călătorie ale Ursulei
20:00
Acum 12 ore
15:30
Premierul danez cere NATO “mai multă fermitate și unitate” ca Rusia și China să nu devină amenințări în Arctica: “Se destramă iluzia că libertatea și securitatea sunt garantate” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat duminică că „lumea așa cum o cunoaștem se destramă" și a cerut unitate și forță în fața amenințărilor la adresa ordinii internaționale, subliniind importanța legăturii transatlantice, a NATO și a apărării regiunii arctice. Declarațiile vin într-un context tensionat, marcat de informații apărute în presă potrivit cărora Statele Unite și
15:30
Gabriela Firea: Europarlamentarii PSD nu au votat acordul UE–Mercosur, ci măsuri de protecție pentru fermierii români # CaleaEuropeana
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a respins acuzațiile potrivit cărora delegația social-democrată din Parlamentul European ar fi votat acordul UE–Mercosur, afirmând că, în realitate, europarlamentarii PSD au susținut măsuri de protecție pentru fermieri, nu acordul propriu-zis. „NU am votat acordul, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejați!", a transmis Gabriela Firea într-o postare pe Facebook,
14:40
Trump ar putea vizita Ungaria pentru a-l susține pe Orban în alegeri. Strategia de securitate a SUA are ca prioritate “cultivarea rezistenței” în statele UE “față de traiectoria actuală a Europei” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump ar putea efectua o vizită în Ungaria în contextul campaniei electorale pentru alegerile legislative din această țară, unde liderul de la Casa Albă îl susține pe longevivul prim-ministru Viktor Orban pentru a rămâne la putere, relatează Euronews. Presa europeană face referire scrisoarea pe care președintele SUA a trimis-o prim-ministrului maghiar, confirmându-și
14:20
Zelenski a aprobat noi operațiuni care vizează Rusia: Unele au fost deja resimțite de ruși, altele sunt în desfășurare # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul intensifică presiunea asupra Moscovei prin noi operațiuni care vizează Rusia, după o săptămână de atacuri rusești ce au lăsat orașe ucrainene fără electricitate, pe fondul instalării unor temperaturi extrem de scăzute. „Unele dintre operațiuni au fost deja resimțite de ruși. Altele sunt încă în desfășurare", a spus
14:10
Europa este “pe deplin” alături de protestatarii iranieni, afirmă Ursula von der Leyen, condamnând “represiunea violentă a demonstrațiilor legitime” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în contextul în care demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară. Europa este „pe deplin alături" de protestatarii iranieni, a scris von der Leyen într-o postare pe platforma X. „Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor demonstrații
14:10
Slovacia va semna, la Washington, un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear, anunță premierul Robert Fico # CaleaEuropeana
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat sâmbătă premierul slovac Robert Fico, în contextul planurilor țării de a construi o nouă unitate nucleară cu sprijin american, transmite Reuters. Slovacia, care dispune în prezent de cinci reactoare nucleare în cadrul a două centrale, poartă discuții
Acum 24 ore
10:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în contextul în care demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară. Europa este „pe deplin alături" de protestatarii iranieni, a scris von der Leyen într-o postare pe platforma X. „Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor demonstrații
10:40
Donald Trump: “Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Iranul „aspiră la libertate" și că Statele Unite sunt „pregătite să ajute", pe fondul amplificării mișcării de contestare a puterii de la Teheran. „Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!", a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.
10:20
Iulian Chifu: Lecția poloneză pentru coeziune societală și reconstrucția încrederii # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Prim-ministrul polonez Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki au convenit vineri, 9 ianuarie, la palatul prezidențial din Varșovia, să mențină o poziție unitară în problemele legate de Ucraina, Rusia și securitatea și apărarea Poloniei. Purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, Rafał Leśkiewicz, a declarat că cei doi lideri au convenit asupra principiului
Ieri
17:20
Zelenski îi va propune lui Trump un acord de liber-schimb Ucraina-SUA. Cei doi s-ar putea întâlni din nou la Forumul Economic de la Davos # CaleaEuropeana
Kievul poartă discuții cu Statele Unite privind un posibil acord de liber-schimb, în contextul în care Ucraina încearcă să convingă o administrație americană reticentă să ofere garanții ferme de securitate, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Un astfel de acord ar presupune comerț fără taxe vamale cu SUA și i-ar oferi Ucrainei „cărți foarte serioase",
17:10
Acordul UE-Mercosur: Am obținut 3,8 miliarde de euro pentru agricultura din România, afirmă Victor Negrescu, criticând lipsa unei dezbateri naționale privind poziția României # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că România va beneficia de aproximativ 3,8 miliarde de euro din cele 45 de miliarde de euro suplimentare obținute la nivel european pentru agricultură, în contextul presiunilor generate de acordul comercial UE–Mercosur, dar a avertizat că aceste fonduri nu pot compensa lipsa unor garanții ferme pentru fermieri și
12:10
Polonia: Aflați în tabere politice adverse, președintele Nawrocki și premierul Tusk au agreat o poziție unitară în privința securității și apărării # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki au convenit să mențină o poziție unitară în materie de securitate și apărare, angajându-se să țină problemele legate de Ucraina și Rusia în afara disputelor politice interne, a declarat premierul. Cei doi lideri, care provin din tabere politice diametral opuse, s-au întâlnit vineri la palatul prezidențial din
12:00
SUA trebuie să “dețină” Groenlanda pentru a nu fi vecini cu Rusia și China, afirmă Trump: “NATO trebuie să înțeleagă asta” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a afirmat că SUA trebuie să „dețină" Groenlanda pentru a împiedica Rusia și China să o facă. „Țările trebuie să dețină proprietatea și să o apere, nu să apere contractele de închiriere. Și va trebui să apărăm Groenlanda", a declarat Trump vineri reporterilor, răspunzând la o întrebare a BBC. Vom face
11:50
Consilierul prezidențial Radu Burnete, despre acordul UE-Mercosur: În jocul giganților secolului XXI, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine # CaleaEuropeana
Consilierul prezidențial Radu Burnete consideră că Acordul UE–Mercosur reprezintă „o asumare curajoasă" a Uniunii Europene și un pas necesar pentru menținerea relevanței Europei ca actor global, atât economic, cât și strategic. „Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur. Europa trebuie să rămână un jucător comercial de talie globală
10:20
Macron, Starmer și Merz condamnă uciderea manifestanților în Iran. Trump avertizează Teheranul: “Ar fi bine să nu începeți să trageți, pentru că și noi vom începe să tragem” # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au condamnat vineri „cu fermitate" uciderea manifestanților și „violențele" comise de forțele de securitate din Iran, cerând autorităților de la Teheran să dea dovadă de „reținere", într-o declarație comună, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres. „Suntem profund preocupați de informațiile privind violențele
10:10
Comisie specială pentru acordul UE-Mercosur: Daniel Buda demarează procedurile pentru înființarea unei comisii de monitorizare în Parlamentul European # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, a anunțat vineri că va solicita înființarea unei comisii speciale de monitorizare a acordului dintre Uniunea Europeană și Mercosur. "Luând act de parafarea acordului comercial UE–Mercosur de către ambasadorii statelor membre, dar luând act și de îngrijorările exprimate de fermierii români
10:00
“Cea mai mare zonă de liber schimb din lume”, salută von der Leyen acordul UE-Mercusor, cu extrema-dreaptă pregătind o nouă moțiune de cenzură # CaleaEuropeana
Decizia Consiliului Uniunii Europene de a sprijini acordul UE-Mercosur este una istorică, iar Europa transmite un semnal puternic legat de prioritățile sale, a comentat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o reacție la votul majoritar pozitiv al țărilor UE pentru înțelegerea dintre europeni și latino-americani. "Prin acordul Mercosur, creăm o piață de 700
09:40
“A venit momentul ca Europa să vorbească și cu Rusia”. Meloni propune ca Europa să numească un emisar special pentru discuțiile cu Moscova # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a cerut vineri Europei să numească un emisar special pentru a discuta cu Rusia, în contextul în care continuă eforturile de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina. Meloni a declarat că este de acord cu președintele Franței, Emmanuel Macron, care luna trecută a cerut un nou dialog cu Kremlinul. Președintele
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
“Dacă expiră, expiră”: Trump va lăsa să expire tratatul New START, ultimul acord de control al armelor nucleare SUA-Rusia. Liderul american dorește un acord care să includă și China # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat că va lăsa să expire New START, ultimul tratat de control al armelor strategice dintre Statele Unite și Rusia, respingând oferta Moscovei de a prelungi voluntar limitele privind desfășurarea celor mai puternice arme nucleare din lume, a relatat joi Reuters. „Dacă expiră, expiră", a declarat Trump despre tratatul din
17:30
PSD condamnă decizia MAE de a vota în favoarea acordului UE-Mercosur: Este “un act de trădare a intereselor fermierilor români” # CaleaEuropeana
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. "PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor
16:50
România a votat în favoarea acordului UE – Mercosur, anunță Nicușor Dan: “România câștigă noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată # CaleaEuropeana
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, a anunțat vineri președintele Nicușor Dan, subliniind că acest vot a venit ca urmare a faptului că Bucureștiul a negociat, alături de alte capitale europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și
14:40
Țările UE aprobă acordul comercial cu Mercosur după 25 de ani de negocieri și în ciuda opoziției Franței, Poloniei sau Ungariei. Germania evocă un moment al “suveranității strategice” a UE # CaleaEuropeana
O majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, după negocieri care au durat vreme de 25 de ani și după luni de dispute pentru a obține sprijinul statelor membre cheie, în așteptarea încheierii oficiale a procedurii de către Consiliul UE în dupa amiaza
14:20
“Putin nu vrea pacea”. Kaja Kallas și Maia Sandu condamnă lansarea rachetei Oreșnik de către Rusia, reafirmând solidaritatea UE și R. Moldova cu Ucraina # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au condamnat vineri lansarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile sale asupra Ucrainei, apreciind că
14:10
Șeful diplomației franceze atenționează: “Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea noastră politică este astăzi în pericol” # CaleaEuropeana
Organizarea politică europeană „este astăzi în pericol”, a afirmat vineri Jean-Noel Barrot, ministrul afacerilor externe al Franței, în cadrul discursului său anual susținut în fața ambasadorilor Franței, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Nu, civilizația europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilității sale atât de prețioase într-o lume […] The post Șeful diplomației franceze atenționează: “Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea noastră politică este astăzi în pericol” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
România și Spania vor semna un memorandum pentru susținerea producției interne de medicamente și consolidarea industriei farmaceutice # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat vineri, în cadrul deplasării sale oficiale în Spania, o vizită de lucru la Ministerul Industriei din Spania, unde a discutat împreună cu omologii săi despre dezvoltarea și stimularea producției naționale de medicamente și consumabile medicale, un aspect esențial pentru viitorul sistemelor de sănătate. Discuțiile au vizat experiența Spaniei în […] The post România și Spania vor semna un memorandum pentru susținerea producției interne de medicamente și consolidarea industriei farmaceutice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Franța amână cu o zi summitul G7 pentru a evita o suprapunere cu Casa Albă în ziua aniversării lui Donald Trump # CaleaEuropeana
Franța va amâna summitul grupului G7 din acest an pentru a evita un conflict cu evenimentul de arte marțiale mixte programat la Casa Albă pe 14 iunie, care coincide cu Ziua Drapelului în Statele Unite și cu ziua de naștere a președintelui american Donald Trump, au declarat pentru Politico Europe doi oficiali implicați în planificarea […] The post Franța amână cu o zi summitul G7 pentru a evita o suprapunere cu Casa Albă în ziua aniversării lui Donald Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Șeful Senatului, Mircea Abrudean, îndeamnă la responsabilitate și maturitate politică pentru “consolidarea direcției euroatlantice”: România nu își permite improvizații sau crize artificiale # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis miercuri un mesaj în care subliniază importanța stabilității și a responsabilității politice în contextul internațional actual, marcat de războaie, tensiuni geopolitice și presiuni economice globale. „Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent — cu războaie în vecinătate, tensiuni geopolitice majore și presiuni economice globale — România nu își […] The post Șeful Senatului, Mircea Abrudean, îndeamnă la responsabilitate și maturitate politică pentru “consolidarea direcției euroatlantice”: România nu își permite improvizații sau crize artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
ICI București și Wallachia eHUB organizează un webinar despre BSC AI Factory și democratizarea accesului la resurse AI în Europa # CaleaEuropeana
ICI București, în parteneriat cu Wallachia eHUB, organizează joi, 15 ianuarie 2026, un webinar dedicat inițiativei BSC AI Factory, proiect care vizează democratizarea accesului la resurse de inteligență artificială (AI) și calcul de înaltă performanță (HPC) pentru start-up-uri, IMM-uri, instituții publice și cercetători, cu scopul de a accelera inovația și transformarea digitală în Europa. Evenimentul […] The post ICI București și Wallachia eHUB organizează un webinar despre BSC AI Factory și democratizarea accesului la resurse AI în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
“Nu am nevoie de drept internațional. Doar propria mea moralitate mă poate opri”. Trump admite că “ar putea fi o alegere” între preluarea Groenlandei și NATO # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat joi că „ar putea fi o alegere” pentru Statele Unite între urmărirea ambiției sale de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea Alianței Nord-Atlantice NATO. Liderul de la Casa Albă a fost întrebat, într-un interviu de două ore acordat New York Times pe 7 ianuarie, dacă dobândirea Groenlandei este […] The post “Nu am nevoie de drept internațional. Doar propria mea moralitate mă poate opri”. Trump admite că “ar putea fi o alegere” între preluarea Groenlandei și NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Modelul spaniol, discutat de ministrul sănătății cu autoritățile de la Madrid pentru sprijinirea industriei farmaceutice din România și a medicamentelor inovative # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că discuțiile oficiale purtate la Madrid cu autoritățile spaniole din domeniul farmaceutic au vizat soluții concrete pentru consolidarea pieței medicamentelor, cu accent pe producția internă, accesul pacienților la tratamente și susținerea inovării. Vizita s-a încheiat la Agenția Spaniolă pentru Medicamente și Produse Sanitare, unde delegația română a avut […] The post Modelul spaniol, discutat de ministrul sănătății cu autoritățile de la Madrid pentru sprijinirea industriei farmaceutice din România și a medicamentelor inovative appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:30
Iulian Chifu: Unde dai și unde crapă – Rusia văduvită de flota din umbră vas cu vas # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Cazul vânării, abordării și arestării vasului Bella 1 de către forțele americane, fără încărcătură la bord dar sancționat pentru transport de petrol iranian și tentativa de a prelua petrol venezuelean, ba chiar păzit, la ora arestării de ambarcațiuni militare și un submarin rusesc, a făcut epocă și a stârnit numeroase dispute despre […] The post Iulian Chifu: Unde dai și unde crapă – Rusia văduvită de flota din umbră vas cu vas appeared first on caleaeuropeana.ro.
8 ianuarie 2026
17:50
Roberta Metsola, discuții cu liderii telecom din Europa: „Continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei conectivități mai bune” # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit joi cu liderii din sectorul telecomunicațiilor din întreaga Europă, descriind discuția drept „excelentă”. „A fost o întâlnire excelentă cu liderii din domeniul telecomunicațiilor din întreaga Europa. Este bine să le ascultăm opiniile, pe măsură ce continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei […] The post Roberta Metsola, discuții cu liderii telecom din Europa: „Continuăm să sprijinim sectorul în procesul de inovare și de furnizare a unei conectivități mai bune” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
România, încă un pas pe drumul aderării la OCDE: Țara noastră a obținut al 18-lea aviz formal din 25 necesare, anunță Luca Niculescu # CaleaEuropeana
România a mai făcut un pas important în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, odată cu obținerea celui de-al 18-lea Aviz Formal, aferent Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat pentru aderarea la OCDE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Luca Niculescu. „Anul începe cu o […] The post România, încă un pas pe drumul aderării la OCDE: Țara noastră a obținut al 18-lea aviz formal din 25 necesare, anunță Luca Niculescu appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Alexandru Rogobete a discutat cu omologul spaniol despre strategiile de sănătate, accesul pacienților la servicii și medicamente și importanța coordonării între toate componentele sistemului # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut joi, la Madrid, o întâlnire „directă și pragmatică” cu omologul său spaniol, Mónica García Gómez. Cei doi au discutat despre „decizii care se simt concret în viața oamenilor”: modul în care sunt construite strategiile de sănătate, felul în care serviciile și medicamentele ajung la pacienți și importanța coordonării între […] The post Alexandru Rogobete a discutat cu omologul spaniol despre strategiile de sănătate, accesul pacienților la servicii și medicamente și importanța coordonării între toate componentele sistemului appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
SUA “se îndepărtează treptat de aliați”, avertizează Macron: “Evoluăm într-o lume a marilor puteri, unde există o tentație reală de a împărți lumea” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi că Statele Unite ale Americii conduse de Donald Trump „încalcă normele internaționale” și „se îndepărtează treptat” de unii dintre aliații săi. Șeful statului francez a denunțat, de asemenea, o „adevărată tentație de a împărți lumea” între „marile puteri”. Statele Unite „se îndepărtează treptat” de unii aliați și „se […] The post SUA “se îndepărtează treptat de aliați”, avertizează Macron: “Evoluăm într-o lume a marilor puteri, unde există o tentație reală de a împărți lumea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Primul summit UE-Iordania marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale: „Ne reafirmăm disponibilitatea de a coopera pentru stabilitate pe termen lung” # CaleaEuropeana
Primul summit UE-Iordania, desfășurat la Amman pe 8 ianuarie, a marcat o etapă importantă în relațiile bilaterale, la un an după ridicarea acestora la nivelul unui Parteneriat Strategic și Cuprinzător. Președintele Consiliului European, Antonio Costa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, au adoptat o declarație […] The post Primul summit UE-Iordania marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale: „Ne reafirmăm disponibilitatea de a coopera pentru stabilitate pe termen lung” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Cancelarul german Friedrich Merz îi îndeamnă pe europeni să “crească prețul războiului” pentru ca Rusia să vină la masa negocierilor cu Ucraina # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat joi aliații europeni să „crească prețul războiului” pentru Moscova, pentru a o aduce la masa negocierilor privind Ucraina. La scurt timp după ultimele declarații ale președintelui Volodimir Zelenski privind Ucraina, în care punea la îndoială dorința Rusiei de a pune capăt invaziei, Merz a afirmat că „în mod evident, […] The post Cancelarul german Friedrich Merz îi îndeamnă pe europeni să “crească prețul războiului” pentru ca Rusia să vină la masa negocierilor cu Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina este „gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel”, afirmă Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi că documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina se află într-un stadiu avansat, fiind „practic gata pentru finalizare la cel mai înalt nivel, cu președintele Statelor Unite”, relatează The Guardian. „Este important faptul că Ucraina reușește să unească eforturile echipelor europene și americane, iar împreună […] The post Documentul care definește garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina este „gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel”, afirmă Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Președintele german critică politica externă a SUA pentru că duce la „distrugerea valorilor” care stau la baza ordinii mondiale: Lumea riscă să devină „un bârlog de tâlhari” # CaleaEuropeana
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că „există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale” în primul rând, relatează The Guardian. În discursul rostit aseară, la un eveniment organizat […] The post Președintele german critică politica externă a SUA pentru că duce la „distrugerea valorilor” care stau la baza ordinii mondiale: Lumea riscă să devină „un bârlog de tâlhari” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt unei inițiative privind livrarea de muniție de artilerie pentru Ucraina, în pofida promisiunilor sale făcute în campania sa electorală, relatează dpa, potrivit Agerpres. „Proiectul va continua, iar Republica Cehă va avea rolul de coordonator”, a anunțat Babis, […] The post Cehia va continua să trimită muniție Ucrainei, anunță noul premier Andrej Babis appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Antonio Costa: Președinția Ciprului la Consiliul UE, moment crucial pentru reconstrucția Ucrainei și avansarea integrării europene # CaleaEuropeana
Președințiile rotative oferă întotdeauna un impuls proaspăt Uniunii Europene și permit fiecărui stat membru să contribuie direct la definirea agendei europene, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la ceremonia de deschidere a președinției Ciprului la Consiliul UE, desfășurată miercuri la Nicosia. „Cipru preia conducerea Consiliului într-un moment foarte dificil, în care ordinea internațională bazată […] The post Antonio Costa: Președinția Ciprului la Consiliul UE, moment crucial pentru reconstrucția Ucrainei și avansarea integrării europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Cipru preia președinția UE într-un moment potrivit, consideră von der Leyen: „Puține locuri înțeleg ce înseamnă să trăiești cu consecințele divizării și, în același timp, să nu lași divizarea să definească viitorul” # CaleaEuropeana
Cipru preia președinția Consiliului UE într-un moment potrivit, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că puține locuri din Uniunea Europeană înțeleg cum este să trăiești cu consecințele divizării, dar, în același timp, să refuzi să lași divizarea să definească viitorul „Sunteți o țară europeană mândră, cu o economie înfloritoare și o […] The post Cipru preia președinția UE într-un moment potrivit, consideră von der Leyen: „Puține locuri înțeleg ce înseamnă să trăiești cu consecințele divizării și, în același timp, să nu lași divizarea să definească viitorul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Trump susține un proiect de lege bipartizan cu sancțiuni împotriva Rusiei care să paralizeze economic Moscova, marcând o schimbare crucială a politicii față de Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump ar fi aprobat un proiect de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Rusiei, care impune tarife de 500% țărilor care cumpără petrol rusesc, după ce senatorul Lindsey Graham a anunțat o schimbare crucială a politicii față de Ucraina, relatează The Associated Press și Fox News. Trump susține acum un pachet de sancțiuni […] The post Trump susține un proiect de lege bipartizan cu sancțiuni împotriva Rusiei care să paralizeze economic Moscova, marcând o schimbare crucială a politicii față de Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Marco Rubio și miniștrii de externe ai G7 au discutat despre asigurarea unei tranziții adecvate a puterii în Venezuela și despre negocierile privind războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu miniștrii de externe ai G7 despre operațiunile antidrog desfășurate de Statele Unite în Caraibe, arestarea lui Nicolas Maduro și necesitatea asigurării unei tranziții adecvate și judicioase a puterii în Venezuela. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, secretarul de stat Marco Rubio și miniștrii […] The post Marco Rubio și miniștrii de externe ai G7 au discutat despre asigurarea unei tranziții adecvate a puterii în Venezuela și despre negocierile privind războiul din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
