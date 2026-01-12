Programul TNB, de Ziua Culturii Naționale

03:30

Capitala pierde, zilnic, apă caldă care ar fi ajuns pentru 75.000 de apartamente, din cauza problemelor la rețeaua de termoficare veche, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național. Buletin de București a scris marți că din sistemul de termoficare, din care cea mai mare parte nu este încă reabilitat, […]