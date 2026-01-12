Handbal: CSM Bucureşti, victorie preţioasă cu Odense în Liga Campionilor
Campioana CSM Bucureşti a învins categoric duminică, în deplasare, formaţia daneză Odense, scor 33-24 (15-9), în primul meci din 2026, din grupa B a Ligii Campionilor. Bojana Popovic a debutat astfel cu victorie pe banca tehnică a campioanei României.
Neymar a început antrenamentele după o artroscopie la genunchiul stâng efectuată pe 22 decembrie, cu obiectivul principal de a participa la Cupa Mondială din 2026.
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) se pregăteşte pentru cel mai intens an din istoria sa, cu 65 de lansări de sateliţi şi misiuni spaţiale planificate în 2026, un nivel fără precedent, care va depăşi recordul stabilit în 2025, când au fost realizate 46 de lansări.
UMFST Târgu Mureş, universitate-pilot europeană pentru interoperabilitatea educaţiei digitale # Bursa
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie and #8222;George Emil Palade and #8221; din Târgu Mureş (UMFST) a fost desemnată universitate-pilot pentru testarea şi validarea Cadrului European de Interoperabilitate pentru Educaţie Digitală, un instrument strategic al Uniunii Europene destinat eliminării barierelor administrative şi tehnologice din sistemele universitare.
The 'George Emil Palade and #8221; University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureş (UMFST) has been designated as the pilot university for the testing and validation of the European Interoperability Framework for Digital Education, a strategic instrument of the European Union aimed at eliminating administrative and technological barriers in university systems.
Monetăria de stat italiană, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), a demarat oficial producţia medaliilor pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano şi Cortina d and #39;Ampezzo.
După revenirea puternică din anii post-pandemie, 2025 a marcat maturizarea industriei de călătorii şi ospitalitate la nivel global. Cererea a rămas solidă şi peste nivelurile din 2019, însă companiile au trecut de la expansiune la disciplină pe costuri şi capacitate.
* Indicele BET are o apreciere de 5,3% în prima săptămână bursieră din 2026
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care coborât la 5,67%, de la 5,69% în ziua anterioară.
Euro a crescut, vineri, cu 0,60 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0891 lei/euro.
* Jeff Buchbinder, LPL Financial: and #8221;Dacă piaţa îşi pierde încrederea în randamentele pe care le va genera inteligenţa artificială, atunci probabil că ne-am confrunta cu un an mai degrabă plat sau cu o scădere modestă and #8221;* Adrian Mitroi, CFA: and #8221;Nu văd neapărat o corecţie a pieţei, ci mai degrabă o corecţie a aşteptărilor; ar trebui să ne reaşezăm, să coborâm la cel mult +10% ca randament investiţional and #8221;* Poziţionarea agresivă a preşedintelui Trump în legătură cu Groenlanda nu a tulburat prea mult pieţele* Ed Yardeni: and #8221;Investitorii aşteaptă să vadă ce se va întâmpla în continuare; prin urmare, reacţia iniţială este relativ moderată and #8221;* Raportul Shiller P/E pentru S and P 500 se situează la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii, evaluare depăşită în istorie doar în perioada bulei dot-com
Indicele S and P 500 al Bursei americane a înregistrat, în 2025, al treilea an consecutiv cu câştiguri de cel puţin 15%, determinate în mare măsură de sectoare specifice care au avut succes - în special cele legate de inteligenţa artificială şi centrele de date hyperscale, potrivit unei analize visualcapitalist.com.
The S and P 500 Index posted its third consecutive year of gains of at least 15% in 2025, driven largely by specific sectors that performed well - particularly those related to artificial intelligence and hyperscale data centers, according to an analysis by visualcapitalist.com.
* Indicele BET a marcat o creştere de 46% anul trecut, cea mai bună performanţă din 2009 până în prezent* Dragoş Mesaroş, Goldring: and #8221;Evoluţia din 2025 a pieţei de capital din România a fost influenţată, în primul rând, de factorul politic and #8221;* Irina Răilean, Mosaiq: and #8221;Investitorii s-au orientat preponderent către sectoare percepute drept mai reziliente şi mai puţin afectate de stagnarea macroeconomică a economiei româneşti and #8221;* Mihai Căruntu, AAFBR: and #8221;Avansurile capitalizării din 2025 şi din anii anteriori pentru o parte dintre companii se pot dovedi exagerate raportat la creşterea profiturilor viitoare and #8221;
Acţiunile japoneze au avut un an excepţional în 2025, urcând la noi recorduri pe fondul boom-ului inteligenţei artificiale (AI), dar şi al planurilor prim-ministrului Sanae Takaichi de a consolida producţia internă, respectiv al reevaluării sectorului financiar, în contextul creşterii ratelor dobânzilor.
* Rathbone UK Opportunities: and #8221;Acţiunile britanice sunt ieftine atât din punct de vedere istoric, cât şi în comparaţie cu omologii globali; companiile britanice cu evaluări medii sunt şi mai ieftine and #8221;
Conflict instituţional la CFR SA: capitalul social al unei companii din subordine, miza unei confruntări dure # Bursa
Tensiunile dintre managementul Electrificare CFR şi acţionarul unic, CNCF CFR SA, au ieşit la suprafaţă într-un conflict deschis privind modul de acoperire a pierderilor contabile istorice ale companiei, un diferend care ridică semne serioase de întrebare atât asupra guvernanţei corporative, cât şi asupra strategiei financiare a societăţii care furnizează energia de tracţiune pentru reţeaua feroviară, se arată într-un articol publicat de Club Feroviar.
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi deosebit de rece în jum and #227;tatea de nord a ţ and #227;rii, geroas and #227; dimineaţa în nordul Moldovei şi în estul Transilvaniei, iar noaptea în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte.
Armata israeliană a lansat duminică zeci de bombardamente în sudul Libanului, vizând presupuse infrastructuri militare ale grupării şiite Hezbollah, potrivit EFE.
Startup-ul chinez de AI, DeepSeek, urmează să lanseze la mijlocul lunii februarie modelul său de nouă generaţie V4, cu capacităţi puternice de codificare, potrivit Reuters.
Preşedinta CAB: and #8222;Se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti and #8221; # Bursa
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti, potrivit News.ro.
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters.
Autorităţile iraniene au arestat membri cheie ai mişcării de protest care a zguduit ţara în ultimele două săptămâni, a declarat şeful poliţiei naţionale, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul se ameninţă reciproc cu perspectiva unei intervenţii americane în republica islamică, potrivit The Guardian.
HRANA, ONG: and #8222;Cel puţin 420 de persoane ucise în timpul protestelor din Iran and #8221; # Bursa
Cel puţin 420 de protestatari au fost ucişi în timpul demonstraţiilor din ultimele 15 zile în Iran, inclusiv opt copii, potrivit organizaţiei Human Rights Activists, citată de CNN.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul and #8222;monitorizează îndeaproape evoluţiile din Iran and #8221;, în contextul protestelor din ţară, şi a lăudat and #8222;imensul curaj and #8221; al cetăţenilor iranieni, potrivit AFP.
Preşedintele Cubei, răspuns pentru Trump: and #8222;Nimeni nu ne dictează ce să facem and #8221; # Bursa
Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a afirmat că and #8222;nimeni nu dictează ce să facă and #8221; ţara sa, ca răspuns la ameninţările preşedintelui american Donald Trump, potrivit unui mesaj publicat pe platforma X.
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, duminică, că protestatarilor nu ar trebui să li se permită să perturbe societatea, în primele declaraţii făcute după trei nopţi de manifestaţii intense împotriva autorităţilor din ţară, potrivit AFP.
Premierul britanic, Keir Starmer, poartă discuţii cu aliaţii europeni privind desfăşurarea unei forţe militare în Groenlanda, care ar proteja Arctica pentru Donald Trump, potrivit The Telegraph.
Armata ucraineană a anunţat, duminică, că a lovit trei platforme de foraj din Marea Caspică, care aparţin companiei petroliere ruse Lukoil, potrivit Reuters.
Numărul manifestanţilor ucişi în Iran a crescut semnificativ duminică, fiind vorba de cel puţin 192 de morţi în aceste proteste fără precedent din ultimii trei ani, potrivit Iran Human Rights.
Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, cu o valoare estimată de 12,43 milioane lei, conform anunţului din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
Şeful de cabinet al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Tzachi Braverman, a fost reţinut de poliţie, duminică, pentru a fi interogat cu privire la presupusa sa încercare de a obstrucţiona o anchetă referitoare la o scurgere de informaţii secrete către tabloidul german Bild, potrivit The Times of Israel.
Trump: and #8222;Îi sugerez Cubei să încheie un acord cu SUA înainte să fie prea târziu and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a sugerat Cubei să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, potrivit Reuters.
SINDALIMENTA: and #8222;Acordul UE-Mercosur pune în pericol viitorul agriculturii româneşti and #8221; # Bursa
SINDALIMENTA, organizaţie sindicală din industria alimentară, a transmis că Guvernul României s-a poziţionat împotriva propriilor fermieri prin votul pentru acordul UE-Mercosur, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Slovacia va semna, săptămâna viitoare, un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat premierul slovac Robert Fico, în contextul în care ţara se îndreaptă spre construirea unei noi unităţi nucleare cu ajutorul SUA, potrivit Reuters.
Forţele ruse au utilizat, la începutul acestui an, o nouă dronă de atac denumită Geran-5 în războiul împotriva Ucrainei, potrivit The Kiyv Independent.
Guvernul a transmis că reforma impozitării proprietăţii se impunea, oferind explicaţii în urma criticilor primite în decursul săptămânii din partea autorităţilor locale şi a contribuabilior, conform unei informări oficiale.
Şeful securităţii naţionale a Iranului: and #8222;Protestele legitime au fost cooptate de valul distructiv and #8221; # Bursa
Şeful securităţii naţionale a Iranului, Ali Larijani, a declarat că protestele împotriva problemelor economice din ţară sunt and #8222;cereri legitime ale poporului and #8221;, dar a afirmat că un and #8222;val distructiv şi organizat and #8221; a cooptat mişcarea şi a transformat-o în revolte, potrivit CNN.
Ministrul francez al Industriei: and #8222;UE trebuie să-şi protejeze mai bine piaţa and #8221; # Bursa
Ministrul francez al Industriei, Sebastien Martin, a transmis că UE trebuie să-şi protejeze piaţa internă într-un mod and #8222;mai rapid, mai coordonat şi mai eficient and #8221;, în special în faţa produselor provenite din China, potrivit JDD. and #8222;Instituţiile europene trebuie să treacă de la o logică de gestionare a pieţei interne la o protecţie reală a acesteia and #8221;, a declarat Martin într-un interviu acordat săptămânalului JDD.
Preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, potrivit Washington Post.
General Motors va înregistra o ajustare contabilă de şase miliarde de dolari pentru a reduce o parte dintre investiţiile sale în vehicule electrice, devenind cel mai recent mare producător auto care face un pas înapoi din strategia pentru aceste vehicule, pe fondul politicilor administraţiei Trump şi al cererii în scădere, conform Reuters.
Mohammed Qalibaf: and #8222;Iranul va riposta împotriva oricăror atacuri din partea SUA and #8221; # Bursa
Teheranul va trata bazele militare şi comerciale ale SUA ca ţinte pentru represalii, dacă Washingtonul va interveni militar în Iranul afectat de tulburări, a avertizat preşedintele Parlamentului iranian, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă, potrivit CNN.
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat Statele Unite să and #8222;înceteze şantajul and #8221; pentru a obţine controlul direct asupra teritoriului Groenlandei, aflat sub jurisdicţia Danemarcei, potrivit News.ro.
Ministrul Agriculturii: and #8222;Porumbul din Brazilia şi celelalte state membre Mercosur va invada UE and #8221; # Bursa
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu a declarat că Brazilia şi celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE, potrivit G4Media. Acordul UE-Mercosur prevede însă cote de import relativ mici pentru produse agricole şi carne, plus clauze de salvardare, care fac practic imposibilă invadarea UE cu produse din America de Sud, a relatat sursa citată.
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficar, potrivit unei postări pe Facebook a ministrului Bogdan Ivan.
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ap-peste-72-de-protestatari-ucisi-in-iran-42980852AP: Peste 72 de protestatari ucişi în Iran---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/israelul-in-alerta-maxima-din-cauza-unei-posibile-interventii-sua-in-iran-21980851Israelul, în alertă maximă din cauza unei posibile intervenţii SUA în Iran---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/reza-pahlavi-catre-protestatarii-din-iran-8222presedintele-trump-lider-al-lumii-libere-este-gata-sa-va-ajute8221-00980850Reza Pahlavi către protestatarii din Iran: and #8222;Preşedintele Trump, lider al lumii libere, este gata să vă ajute! and #8221;---Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul and #8222;aspiră la libertate and #8221; şi că Statele Unite sunt and #8222;pregătite să ajute and #8221;, în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, potrivit AFP.
Armata americană a anunţat că a desfăşurat and #8222;atacuri la scară largă and #8221; împotriva mai multor ţinte ISIS în Siria, potrivit Sky News.
