Neymar şi-a reluat antrenamentele, după operaţia la genunchi

* Jeff Buchbinder, LPL Financial: and #8221;Dacă piaţa îşi pierde încrederea în randamentele pe care le va genera inteligenţa artificială, atunci probabil că ne-am confrunta cu un an mai degrabă plat sau cu o scădere modestă and #8221;* Adrian Mitroi, CFA: and #8221;Nu văd neapărat o corecţie a pieţei, ci mai degrabă o corecţie a aşteptărilor; ar trebui să ne reaşezăm, să coborâm la cel mult +10% ca randament investiţional and #8221;* Poziţionarea agresivă a preşedintelui Trump în legătură cu Groenlanda nu a tulburat prea mult pieţele* Ed Yardeni: and #8221;Investitorii aşteaptă să vadă ce se va întâmpla în continuare; prin urmare, reacţia iniţială este relativ moderată and #8221;* Raportul Shiller P/E pentru S and P 500 se situează la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii, evaluare depăşită în istorie doar în perioada bulei dot-com