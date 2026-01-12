Los Angeles: Un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran. Două persoane au fost rănite - VIDEO

20:40

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsene, a declarat că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşt şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii. Ea a menţionat că tot acest plan este unul foarte riguros organizat, foarte riguros pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoţii, folosim imagini care pot să creeze emoţii, dar nevoia este reală de preluare a puterii judecătoreşti.