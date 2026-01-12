Dar Global şi Trump Organization lansează proiecte imobiliare de 10 miliarde de dolari în Arabia Saudită
News.ro, 12 ianuarie 2026 06:50
Dezvoltatorul imobiliar saudit Dar Global va lansa două proiecte de lux sub brandul Trump, în Riad şi Jeddah, cu o valoare cumulată de 10 miliarde de dolari, a declarat duminică CEO-ul companiei, Ziad El Chaar, citat de Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
06:50
Dar Global şi Trump Organization lansează proiecte imobiliare de 10 miliarde de dolari în Arabia Saudită # News.ro
Dezvoltatorul imobiliar saudit Dar Global va lansa două proiecte de lux sub brandul Trump, în Riad şi Jeddah, cu o valoare cumulată de 10 miliarde de dolari, a declarat duminică CEO-ul companiei, Ziad El Chaar, citat de Reuters.
06:50
Los Angeles: Un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran. Două persoane au fost rănite - VIDEO # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce un şofer a intrat cu un camion U-Haul într-un grup de manifestanţi care protestau faţă de regimul iranian, la Los Angeles, relatează The Hill.
Acum 30 minute
06:40
Globurile de Aur - "One Battle After Another" şi "Hamnet" au câştigat premiile principale. "The Pitt", "The Studio" şi "Adolescence", cele mai bune seriale/ Nikki Glaser a glumit despre lista Epstein, a criticat CBS News, "cel mai nou loc din America unde # News.ro
„One Battle After Another”, o satiră usturătoare despre politica radicală, şi „Hamnet”, o privire asupra vieţii de familie complicate a lui William Shakespeare, au câştigat premiile principale la cea de-a 83-a ediţie a Globurilor de Aur care s-a încheiat duminică la Beverly Hilton. „The Studio”, o parodie a Hollywoodului, a fost desemnată cea mai bună serie TV (musical sau comedie), iar „The Pitt”, care se desfăşoară într-un spital suprasolicitat, a câştigat premiul pentru cea mai bună serie TV (dramă). Premiul pentru cea mai bună miniserie a fost acordat „Adolescence”, povestea unei anchete de crimă.
06:40
O studentă iraniană ucisă în timpul protestelor a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică”. Rubina Aminian avea 23 de ani # News.ro
O studentă în vârstă de 23 de ani a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică” în timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, a declarat un grup pentru drepturile omului, potrivit The Guardian.
Acum o oră
06:30
Globurile de Aur/ Nikki Glaser a glumit despre lista Epstein, a criticat CBS News, "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false"/ "The Pitt", "The Studio" şi "Adolescence", cele mai bune seriale/ "Hamnet" şi "One Battle After Another", cele ma # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a avut loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false". „KPop Demon Hunters”, „Sinners”, Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor, Stellan Skarsgard, Paul Thomas Anderson, Noah Wyle, Jean Smart, Seth Rogen, Amy Poehler, Michelle Williams şi Owen Cooper s-au numărat printre câştigători. "The Secret Agent" (Brazilia), produs de Neon, a fost ales Cel mai bun film în altă limbă decât engleza. "The Pitt", "Adolescence" şi "The Studio", cele mai bune seriale. Filmele "Hamnet" şi "One Battle After Another" au câştigat la categoriile dramă şi comedie.
06:30
SUA: Şeful Fed spune că administraţia Trump l-a ameninţat cu punerea sub acuzare penală. "Această nouă ameninţare nu are legătură cu mărturia mea din iunie sau cu renovarea clădirilor Rezervei Federale. Sunt pretexte" # News.ro
Administraţia Trump a ameninţat că îl va pune sub acuzare pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în faţa Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcţie al Fed, o acţiune pe care Powell a numit-o „pretext” pentru a câştiga mai multă influenţă asupra băncii centrale şi a politicii monetare, relatează Reuters.
06:10
Explozii şi incendii la Kiev, după un nou atac nocturn al Rusiei. Numeroşi localnici sunt în continuare fără căldură # News.ro
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent.
06:10
Google îşi consolidează pariul pe comerţul bazat pe inteligenţă artificială printr-o nouă platformă pentru agenţi de shopping # News.ro
Pe măsură ce retailerii apelează tot mai mult la instrumente de inteligenţă artificială pentru a atrage clienţi şi a gestiona componente-cheie ale afacerii, Google vrea să se asigure că se află în centrul acestui ecosistem, transmite CNBC.
Acum 2 ore
05:40
LIVE UPDATE - Globurile de Aur/ Nikki Glaser a glumit despre lista Epstein, a criticat CBS News, "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false"/ "The Pitt", cel mai bun serial dramă/ Timothée Chalamet, câştigător pentru rolul din "Marty Supreme # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur are loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false". „KPop Demon Hunters”, „Sinners”, Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor, Stellan Skarsgard, Paul Thomas Anderson, Noah Wyle, Jean Smart, Seth Rogen, Amy Poehler, Michelle Williams şi Owen Cooper se numără printre câştigători. "The Secret Agent" (Brazilia), produs de Neon, a fost ales Cel mai bun film în altă limbă decât engleza.
05:40
Livrările de avioane Boeing ating cel mai ridicat nivel din ultimii şapte ani, iar ritmul urmează să crească # News.ro
Boeing urmează să raporteze în această săptămână că a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace, după stabilizarea producţiei, cel mai clar semn de redresare de până acum, după ani marcaţi de crize de siguranţă şi probleme majore de calitate, relatează CNBC.
05:10
Walmart şi Google au anunţat duminică un parteneriat prin care cumpărătorii vor putea folosi asistentul de inteligenţă artificială Gemini pentru a descoperi mai uşor şi a achiziţiona produse de la Walmart şi de la clubul său de tip warehouse, Sam’s Club, transmite CNBC.
05:10
Liderul suprem al Iranului publică o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag care se sparge în bucăţi # News.ro
Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi, însoţit de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”, transmite CNN.
Acum 4 ore
05:00
Fiul fostului şah al Iranului şi figură marcantă a opoziţiei iraniene în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a făcut apel duminică către forţele de securitate iraniene să „se alăture poporului”, în timp ce guvernul încearcă să reprime un amplu val de proteste. relatează AFP.
04:40
Trump afirmă că liderii iranieni l-au sunat pentru a negocia /Referitor la protestele din Iran: „Armata analizează situaţia, iar noi luăm în calcul opţiuni foarte puternice. Vom lua o decizie” - CNN # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat duminică faptul că liderii iranieni - care se confruntă în prezent cu proteste soldate cu victime şi cu tensiuni cu Statele Unite - l-au sunat sâmbătă pentru a negocia, relatează CNN. De asemenea, Trump spune că administraţia analizează diferite opţiuni pentru a răspunde protestelor din Iran
04:30
LIVE UPDATE - Globurile de Aur/ Nikki Glaser a glumit despre lista Epstein, a criticat CBS News, "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false"/ Timothée Chalamet, câştigător pentru rolul din "Marty Supreme" - VIDEO # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur are loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false". Teyana Taylor, Stellan Skarsgard, Noah Wyle, Jean Smart, Seth Rogen, Owen Cooper, Timothée Chalamet, Rose Byrne se numără printre câştigători.
04:00
LIVE UPDATE - Globurile de Aur/ Nikki Glaser a glumit despre lista Epstein, a criticat CBS News, "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false"/ Teyana Taylor şi Stellan Skarsgard, câştigători pentru roluri secundare în film - VIDEO # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a început la Beverly Hilton din Beverly Hills. Ceremonia este transmisă în direct de Voyo. Teyana Taylor, Stellan Skarsgard, Noah Wyle, Jean Smart, Seth Rogen şi Owen Cooper se numără printre primii câştigători ai serii.
03:40
LIVE UPDATE - Globurile de Aur au loc la Beverly Hilton. Teyana Taylor şi Stellan Skarsgard, câştigători pentru roluri secundare în film - VIDEO # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a început la Beverly Hilton din Beverly Hills. Ceremonia este transmisă în direct de Voyo.
03:30
LIVE UPDATE - Globurile de Aur au loc la Beverly Hilton. Teyana Taylor şi Stellan Skarsgard, câştigători pentru roluri secundare în film # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a început la Beverly Hilton din Beverly Hills. Ceremonia este transmisă în direct de Voyo.
03:10
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a început la Beverly Hilton din Beverly Hills. Ceremonia este transmisă în direct de Voyo.
Acum 6 ore
02:50
Actorii Mark Ruffalo şi Wanda Sykes au purtat insigne cu mesajele „Be Good” şi „ICE Out” la Globurile de Aur, în memoria lui Renée Macklin Good, mama ucisă de un agent ICE # News.ro
Câteva vedete prezente duminică pe covorul roşu al premiilor Globul de Aur au purtat insigne cu mesajele „Ice Out” şi „Be Good” pentru a cinsti memoria lui Renée Macklin Good, care a fost ucisă de ICE în Minneapolis săptămâna aceasta, scrie Variety.
Acum 8 ore
00:00
Formaţia italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a 20-a din Serie A.
11 ianuarie 2026
23:50
Manifestaţii în Iran: Au apărut imagini cu zeci de cadavre în faţa unei morgi din apropierea Teheranului - VIDEO # News.ro
Imagini geolocalizate şi autentificate de AFP, filmate la morga Kahrizak, în sudul capitalei iraniene, arată zeci de cadavre în saci negri.
23:40
Exerciţiul fizic poate fi la fel de eficient ca terapia în reducerea simptomelor depresiei, arată un studiu # News.ro
Activitatea fizică este tot mai des luată în calcul ca opţiune pentru ameliorarea simptomelor depresiei, fie alături de tratamentele standard, fie ca intervenţie de sine stătătoare în anumite situaţii. O analiză amplă a mai multor studii clinice sugerează că exerciţiul fizic poate avea efecte similare cu cele ale terapiei psihologice sau ale medicaţiei, în reducerea simptomelor depresive.
23:20
Echipa FC Barcelona a cucerit duminică seara, la Jeddah, Supercupa Spaniei, după ce a învins în finală, scor 3-2, formaţia Real Madrid.
23:10
Există cu adevărat „zonele albastre” în care oamenii trăiesc mai mult? Ce arată datele ştiinţifice # News.ro
Oamenii par să trăiască semnificativ mai mult decât media globală, în anumite regiuni ale lumii, ajungând frecvent la vârste foarte înaintate. Aceste zone, devenite cunoscute sub denumirea de „zone albastre”, au fost intens promovate, dar şi contestate în ultimii ani. Un nou studiu arată că unele dintre ele sunt reale şi susţinute de dovezi solide, în timp ce altele şi-au pierdut acest statut în timp.
23:10
Uniunea Europeană şi Mercosur vor semna sâmbătă acordul comercial mult aşteptat, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmând să se deplaseze în Paraguay la 17 ianuarie pentru ceremonia de semnare, relatează Politico.
Acum 12 ore
23:00
Jocurile Olimpice de iarnă: Un paznic de la un şantier din Cortina d'Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem # News.ro
Un paznic de la un şantier situat în apropierea unui loc de desfăşurare a competiţiilor de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, în staţiunea montană Cortina d'Ampezzo, a murit în timpul unei ture de noapte geroase, au anunţat autorităţile, potrivit AP.
22:40
Oana Gheorghiu: Reforma în sine nu urmăreşte concedierea oamenilor, nu ăsta este scopul, urmăreşte o reaşezare a felului în care sunt conduse şi, desigur, o reaşezare a personalului # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară că reforma companiilor de stat, în sine, nu urmăreşte concedierea oamenilor, nu ăsta este scopul, ci urmăreşte o reaşezare a felului în care sunt conduse şi o reaşezare a personalului. Ea a menţionat că vor fi şi mişcări în ceea ce priveşte felul în care angajaţii sunt gestionaţi, dar scopul nu este să dea afară oameni.
22:40
Două persoane, între care un adolescent, au fost rănite după ce un autoturism a derapat şi s-a răsturnat, rămânând pe o parte, în afara unei şosele din judeţul Cluj. Maşina s-a oprit foarte aproape de zidul unui imobil rămânând pe o parte.
22:40
Hamas anunţă că va dizolva actualul guvern din Gaza imediat ce un comitet tehnocrat palestinian va prelua controlul asupra teritoriului # News.ro
Hamas a anunţat că va dizolva actualul guvern din Gaza imediat ce un comitet tehnocrat palestinian va prelua controlul asupra teritoriului, conform planului de pace negociat de SUA. Totuşi, gruparea nu a oferit detalii cu privire la momentul în care va avea loc această schimbare, relatează AP.
22:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Erau consilii de administraţie în care se reglau nişte interese sau erau trimişi nişte oameni care îşi completau veniturile. Lucrul ăsta, cu legislaţia pe care o avem acum, nu va mai fi posibil # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, despre reforma companiilor de stat, că erau consilii de administraţie în care se reglau nişte interese sau erau trimişi nişte oameni care îşi completau veniturile iar lucrul ăsta, cu legislaţia pe care o avem acum, nu va mai fi posibil.
22:20
Oana Gheorghiu: Ce ne propunem este să facem curăţenie în politica de proprietate a statului / Sunt în jur de 185 de companii care sunt complet inactive, nici nu mai au declaraţii financiare / Pierderile, undeva la 14 miliarde de lei # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, că ceea ce îşi propune Guvernul este să facă curăţenie în politica de proprietate a statului. Ea a menţionat că sunt în jur de 185 de companii care sunt complet inactive, nici nu mai au declaraţii financiare şi pierderile acumulate de-a lungul anului şi la nivelul anului 2024, sunt undeva la 14 miliarde de lei.
22:10
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe, relatează AFP.
22:00
Olguţa Vasilescu: Problema nu este a PNL-ului, noi am mai guvernat cu PNL-ul, nici măcar a USR-ului. Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, să dea ordine # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai influenţi social-democraţi, spune că nu are o problemă ca PSD să guverneze cu PNL, „nici măcar cu USR”. „Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi”, afirmă Vasilescu, adăugând că în şedinţele coaliţiei este „deranj” când PSD încearcă să îşi impună punctul de vedere.
21:50
Olguţa Vasilescu: Toate aceste majorări de taxe care se fac şi sunt plătite de cetăţeni vor merge la bugetul naţional. Asta ne-a anunţat domnul Ilie Bolojan acum două luni de zile # News.ro
Preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că sumele în plus care vor fi colectate de administraţiile financiare locale în urma majorării cuantumului impozitelor pe terenuri, imobile şi autovehicule nu vor merge în bugetele locale, aşa cum susţine Guvernul, ci în bugetul naţional.
21:40
Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare constituirea unei armate comune, spune comisarul european pentru apărare # News.ro
Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, potrivit AFP.
21:40
Cupa Angliei: Manchester United a fost eliminată de Brighton, în turul al treilea, scor 1-2 # News.ro
Echipa Brighton a eliminat duminică, în turul al treilea din Cupa Angliei, formaţia Manchester United, pe care a învins-o cu scorul de 2-1.
21:30
Arsenie (CAB): Este foarte grav că, în România anului 2025- 2026, am ajuns să pretindem public să impunem soluţii judecătorilor / Putem să ne întoarcem la acea eră în care au fost supravegheaţi şi au avut dosare penale 1900 de judecători # News.ro
Judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, a declarat că este foarte grav că, în România anului 2025- 2026, am ajuns să pretindem public să impunem soluţii judecătorilor, arătând că, DNA, atâta timp cât este interesat de soluţia din dosare, putem să ne întoarcem la acea eră în care au fost supravegheaţi şi au avut dosare penale 1900 de judecători.
21:20
Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti / Prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsenie a declarat că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti, ea menţionând că prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, prin organele sale, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor.
21:20
Ministrul Energiei dă asigurări că România are stocuri de gaze pentru a face faţă perioadei cu vreme geroasă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. El subliniază că România face inclusiv exporturi de gaz, făcând profit, şi că nu importă gaz din Rusia.
21:20
Bogdan Ivan: Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz. În cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile, o reducere graduală a acestui plafon # News.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă că „are mare încredere” că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte, el arătând că există oferte în piaţă chiar mai mici decât preţul plafonat. El spune că, în situaţii excepţionale, care ţin de pieţele externe, dacă va fi nevoie se va face o plafonare graduală, timp de încă un an.
21:00
Arsenie (CAB): Am cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, probabil că agenda este încărcată / Statul de drept, în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, judecătorul Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că a cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, dar probabil că agenda acestuia este încărcată. Ea a spus că i-ar transmite şefului statului ca, atunci când susţine că sistemul de justiţie este condus prin teroare, prin presiune, prin persecuţie, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistraţi, ci este răul care vizează sistemul de justiţie în ansamblu său. iar statul de drept este în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic.
20:50
Giurgiu: O femeie a născut într-o ambulanţă SMURD. Mama şi bebeluşul, un băieţel, au fost duşi în siguranţă la spital # News.ro
O femeie din comuna Clejani, judeţul Giurgiu, a născut într-o autosanitară SMURD, care se deplasase pentru a o prelua şi pentru a o duce la spital. Atât mama, cât şi bebeluşul, un băieţel care este al cincilea copil al familiei, au fost duşi în siguranţă la spital.
20:50
Manifestaţii în Iran: "Până acum, poporul era singur. Acum nu mai este”. Speranţa pentru viitor a fostului campion mondial la box Mahyar Monshipour # News.ro
Mahyar Monshipour, fost boxer franco-iranian şi campion mondial, s-a confesat la RMC Sport cu privire la valul de proteste împotriva regimului din ţara sa natală. Protestele au luat amploare începând cu 28 decembrie.
20:40
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti: Pare că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti. Şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsene, a declarat că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşt şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii. Ea a menţionat că tot acest plan este unul foarte riguros organizat, foarte riguros pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoţii, folosim imagini care pot să creeze emoţii, dar nevoia este reală de preluare a puterii judecătoreşti.
20:40
Echipa germană Bayern Munchen a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 8-1, formaţia Wolfsburg, în etapa a 16-a din Bundesliga.
20:40
Ministerul Educaţiei: Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile / În trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată # News.ro
Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, anunţă duminică Ministerul Educaţiei. De asemenea, în trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate.
20:30
Echipa Corona Braşov a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia franceză JDA Dijon, scor 35-30 (19-16), în primul meci din grupa D a European League.
20:10
Mario Balotelli a semnat duminică un contract cu formaţia Al-Ittifaq, care evoluează în liga a doua din Emiratele Arabe Unite.
19:40
Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu vicecampioana CSO Voluntari, în Divizia A # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a învins duminică, pe teren propriu, vicecampioana CSO Voluntari, scor 3-0, în ultimul meci din etapa a X-a din Divizia A, prima din 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.