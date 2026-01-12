Rugăciune pentru domnul prim-ministru al țării noastre

00:30

105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui incident la instalația unui imobil de pe strada Liviu Rebreanu. Distrigaz Sud Rețele a oprit temporar furnizarea gazelor pentru asigurarea securității. Clienții trebuie să contacteze un operator autorizat ANRE pentru remediere. 105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui … Articolul 105 clienți din Sectorul 3, fără gaze din cauza unui incident pe Liviu Rebreanu apare prima dată în Main News.