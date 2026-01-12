Rugăciune pentru domnul prim-ministru al țării noastre
Ilie Bolojan a fost omagiat în cadrul adunării de la Biserica Baptistă Speranța Oradea, unde pastorul Cristian Sonea a rostit o rugăciune specială pentru înțelepciunea prim-ministrului. Sute de credincioși s-au rugat pentru conducerea țării, cerând binecuvântări divine și pace în națiune. Ilie Bolojan a participat la o adunare la Biserica Baptistă Speranța Oradea pe 11
• • •
Acum 5 minute
07:00
Autoritățile din Shenzhen au implementat cabine cu pereți din sticlă specială în toaletele publice, care devin transparente la detectarea fumului de țigară. Măsura vizează reducerea fumatului în spațiile publice, avertizând utilizatorii să își suprimați dorința de a fuma pentru a nu deveni celebri online. Shenzhen a instalat cabine din sticlă specială în toaletele publice care
Acum 15 minute
06:50
Acum o oră
06:30
Războinicii au câștigat prima imunitate de la Survivor 2026, consolidându-și poziția în competiție. Află mai multe despre strategiile și provocările acestui sezon captivant. Descoperă detalii exclusive și momente cheie din cadrul emisiunii Survivor pe Antena Sport. Războinicii au câștigat prima imunitate în competiția Survivor 2026 Victorie importantă pentru echipa Războinicilor Concurenții continuă lupta pentru supraviețuire
06:30
Situația drumurilor din România după ninsori și ger: peste 1.000 de utilaje acționează continuu pentru curățarea zăpezii și combaterea poleiului. Cod galben de ger și atenționări de viscol în mai multe județe. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să circule cu precauție. 1.000 de utilaje acționează pentru curățarea zăpezii pe drumurile din România
06:20
Descoperă regula 50-30-20 pentru a-ți organiza bugetul personal eficient. Alocă 50% din venituri pentru necesități, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. Află cum să economisești chiar și cu un venit mic, prin disciplină și planificare. Transformă-ți finanțele cu strategii simple și eficiente. Regula 50-30-20 ajută la gestionarea eficientă a bugetului personal 50% din venituri
Acum 2 ore
06:00
Iranul se află într-o turnură istorică, cu proteste masive și o criză economică gravă. Analiza Ralucăi Moldovan sugerează că tranziția leadership-ului este iminentă, prevestind un 2026 plin de incertitudini. Regimul se confruntă cu diviziuni interne, presiuni externe și o societate din ce în ce mai nemulțumită. Iranul se confruntă cu proteste violente, iar condițiile pentru
05:30
Bayern Munchen a realizat o victorie impresionantă, învins-o pe Wolfsburg cu 8-1 în Bundesliga. Cu această performanță, echipa antrenată de Vincent Kompany își consolidează poziția în clasament, având acum 63 de goluri marcate în acest sezon. Descoperiți detalii despre meci și principalele momente. Bayern Munchen a învins Wolfsburg cu 8-1 în Bundesliga Formația antrenată de
05:30
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost acuzat de plagiat în teza sa de doctorat obținută în 2009 la Universitatea din Craiova. Deputat PSD și avocat cunoscut, Marinescu a avut roluri semnificative în Craiova și a fost implicat în cazuri notabile, inclusiv apărarea Olguței Vasilescu. Detalii despre cariera sa profesională autentificată. Radu Marinescu, avocat și deputat
Acum 4 ore
05:00
Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, ascunde sub gheață resurse naturale valoroase, precum litiu, petrol, gaze naturale și metale rare. Aceste resurse critice, esențiale pentru tranziția energetică globală, stârnesc un interes crescut, dar și dileme legate de exploatarea sustenabilă și impactul asupra mediului. Groenlanda ascunde sub gheață resurse naturale esențiale, inclusiv litiu, petrol și
04:30
Loți Bölöni a stârnit controverse prin declarațiile sale despre legendele fotbalului românesc Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, afirmând că erau neserioși. Reacțiile dure ale lui Gica Dobrin și Lorena Balaci subliniază lipsa de respect încrustată în cuvintele lui Bölöni, evidențiind importanța moștenirii lor în fotbal. Loți Bölöni a criticat dur pe Ilie Balaci și Nicolae
04:30
România se confruntă cu vreme extremă, iar cursurile vor fi suspendate sau desfășurate online în șase județe, afectând 2.300 de elevi din Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș. Meteorologii au emis atenționări de ger și ninsori până pe 13 ianuarie. Situația este dinamică și va fi actualizată în funcție de condiții. Cursurile se desfășoară
04:00
Doi români au fost arestați în Australia pentru furturi în valoare de 50.000 de dolari, vizând femei în vârstă în parcările centrelor comerciale. Aceștia au folosit o schemă ingenioasă, distrăgând atenția victimelor de la mașină pentru a fura portofele și carduri. Oamenii legii continuă investigațiile. Doi români au fost arestați în Australia pentru furturi de
04:00
Cine sunt finanțatorii partidelor politice din România? Articolul analizează contribuțiile financiare aduse de membri de partid, oameni de afaceri și sportivi, din donații, împrumuturi și cotizații. Află detalii despre PSD, PNL, USR și AUR, precum și sumele colosale primite de la stat. Descoperă conexiunile dintre politică și business. Partidele politice din România sunt finanțate prin
04:00
Premierul britanic Keir Starmer analizează trimiterea de trupe în Groenlanda pentru a contracara amenințările lui Donald Trump. Discuțiile NATO vizează întărirea securității Arctice împotriva Rusiei și Chinei. În ciuda criticilor, liderii militari britanici elaborează planuri pentru o posibilă misiune în regiune. Keir Starmer analizează trimiterea de trupe britanice în Groenlanda pentru a răspunde amenințărilor lui
03:30
Gigi Becali a confirmat că FCSB negociază transferul lui Luca Szimionaș, un tânăr mijlocaș român de 19 ani de la Hellas Verona. Acesta a fost parte a echipei României U19 și are patru apariții la U21. Cotat la 250.000 de euro, Szimionaș promite să rezolve problemele campioanei. Gigi Becali anunță un nou transfer de fotbalist
Acum 6 ore
03:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că prețurile la gaz nu vor crește după eliminarea schemei de plafonare pe 31 martie 2026. Există oferte mai mici pe piață, iar autoritățile sunt pregătite cu măsuri pentru a preveni creșteri bruste. România are stocuri suficiente pentru sezonul rece și nu mai importă gaze din Rusia. Ministrul Energiei, Bogdan
03:00
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, propune crearea unei forțe militare combinate în UE, capabilă să înlocuiască trupele americane din Europa. De asemenea, el sugerează un „Consiliu European de Securitate" pentru a îmbunătăți coordonarea în apărare și a răspunde mai eficient provocărilor de securitate. Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, propune crearea unei forțe militare
02:30
Rapid București a confirmat transferul definitiv al lui Claudiu Micovschi la FC Argeș, echipă de play-off din Liga 1. Deși s-a speculat că jucătorul va fi folosit ca monedă de schimb pentru Marinos Tzionis, acesta își va continua cariera în Pitești, sub comanda lui Bogdan Andone. Claudiu Micovschi a fost transferat definitiv de Rapid la
02:20
Rusia se confruntă cu un război împotriva Ucrainei care depășește mobilizarea din Marele război pentru apărarea patriei. De la invazia Crimeei din 2014 până la conflictul actual, Putin se luptă să extindă influența Rusiei, sprijinit de regimuri autoritare. Viitorul războiului rămâne incert, iar pierderile sunt devastatoare. Rusia luptă în prezent împotriva Ucrainei mai mult decât
02:20
Meta solicită Australiei să reconsidere interdicția privind rețelele de socializare pentru adolescenți, impusă în decembrie. Compania avertizează că măsura nu îndeplinește obiectivele de siguranță, expediază tinerii spre aplicații mai puțin reglementate și subliniază necesitatea colaborării pentru soluții mai eficiente. Australia a impus rețelelor de socializare să interzică conturile utilizatorilor minori din decembrie 2022 Meta a
02:00
Guvernul României, sub conducerea vicepremierului Oana Gheorghiu, planifică eliminarea companiilor de stat inactive care înregistrează pierderi de 14 miliarde lei. Aproape 185 de companii sunt vizate pentru închidere. Analizele financiare vor determina viitorul companiilor precum Metrorex și TAROM. Guvernul plănuiește să elimine 185 de companii de stat inactive, care generează pierderi de 14 miliarde lei
02:00
Proteste masive în Iran, cu focuri de armă și zeci de cadavre la morgă. Activiștii pentru drepturile omului raportează peste 500 de decese în ultimele două săptămâni. Manifestațiile, care continuă în diverse orașe, se transformă în apeluri împotriva regimului teocratic. Internetul a fost oprit pentru a patra zi consecutiv. Proteste antiguvernamentale în Iran continuă, provocând
01:30
Dinamo transferă în această iarnă tânărul fotbalist Ianis Târbă, crescut la academia Barcelonei și cu fanii FCSB. La 19 ani, jucătorul cu cetățenie română și spaniolă a evoluat în Spania, fiind reprezentat de celebrul agent Jorge Mendes. Târbă visează să ajungă la prima echipă a Barcelonei și la naționala României. Dinamo îl transferă pe Ianis
01:10
Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone și 890 de bombe ghidate în ultima săptămână, denunțându-se o campanie de teroare împotriva civililor. Președintele Zelenski subliniază că atacurile vizează instalații energetice și locuințe, afectând populația. Kremlinul contrazice, afirmând că țintele sunt militare. Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și
Acum 8 ore
00:50
Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, acuză democrații că incită la violență după uciderea unei femei de către un agent ICE în Minneapolis. Oficialii democrați contestă declarațiile administrației Trump, susținând că femeia nu reprezenta o amenințare. Protestele au avut loc în mai multe orașe din țară. Kristi Noem acuză democrații că încurajează violența împotriva
00:30
Inter și Napoli au remizat 2-2 într-un meci electrizant în Serie A, cu McTominay restabilind egalitatea pentru napoletani. Deși rezultatul a fost dezamăgitor pentru Chivu, Inter rămâne lider în campionat cu 42 de puncte. Înfruntarea a evidențiat tensiunea dintre antrenori, Conte și Chivu. Inter și Napoli au terminat meciul la egalitate, 2-2, pe stadionul Giuseppe
00:30
105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui incident la instalația unui imobil de pe strada Liviu Rebreanu. Distrigaz Sud Rețele a oprit temporar furnizarea gazelor pentru asigurarea securității. Clienții trebuie să contacteze un operator autorizat ANRE pentru remediere. 105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui
11 ianuarie 2026
23:50
Statele Unite analizează intervenția în Iran, pe fondul protestelor anti-regim și al creșterii numărului morților printre protestatari. Secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu premierul israelian Netanyahu despre posibilul rol al SUA. Tensiunile cresc, iar armata iraniană se pregătește să reprime revoltele. Statele Unite consideră opțiuni de intervenție în Iran pe fondul protestelor de
23:40

23:40
Guvernul român demarează un proiect-pilot pentru eliminarea celor 185 de companii de stat inactive care înregistrează pierderi de aproximativ 14 miliarde de lei. Vicepremierul Oana Gheorghiu subliniază necesitatea unei analize profunde a situației financiare și a eficientizării companiilor strategice, precum Metrorex și TAROM. Guvernul român plănuiește să elimine companiile de stat inactive și cu pierderi. … Articolul Guvernul propune eliminarea companiilor de stat inactive și deficitare apare prima dată în Main News.
23:30
Barcelona a învins Real Madrid cu 3-2 în Supercupa Spaniei, într-un meci palpitant la Jeddah. Raphinha, Lewandowski și Vinicius Jr. au marcat, aducând un meci plin de intensitate. Catalanii continuă seria victoriilor în fața rivalilor, consolidându-și astfel dominanța în competițiile interne. Barcelona învinge Real Madrid cu 3-2 în finala Supercupei Spaniei la Jeddah Raphinha, Lewandowski … Articolul Barcelona învinge Real Madrid 3-2 și câștigă Supercupa Spaniei în Jeddah apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:50
Proteste sângeroase în Iran au dus la peste 500 de decese, conform organizațiilor pentru drepturile omului. Regimul încearcă să blocheze accesul la Starlink pentru a izola țara, în timp ce manifestațiile continuă. Criza economică și represiunea cresc tensiunile în Republica Islamică. Numărul morților în protestele din Iran a ajuns la peste 500, conform organizației HRANA … Articolul Proteste violente în Iran: 500+ morți și regimul limitează accesul la Starlink apare prima dată în Main News.
22:40
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, acuză un plan cinic de preluare a puterii judecătorești, solicitând o discuție cu președintele țării. Ea afirmă că justiția este sub presiune și că unii colegi nu își asumă eșecurile, întărind pericolul politicizării sistemului judiciar și erodării statului de drept. Șefa CAB, Liana Arsenie, acuză un plan de … Articolul Șefa CAB acuză un plan cinic de preluare a justiției și cere discuții cu Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
22:40
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de Nicușor Dan, oferind tinerilor între 18 și 35 de ani o indemnizație de trei salarii medii brute, aproximativ 27.000 de lei, după finalizarea pregătirii. Aceștia vor beneficia de echipamente, cazare și hrană, fiind înregistrați în rezerva operațională. Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de președintele Nicușor … Articolul Stagiu militar voluntar: Câți bani primesc absolvenții după curs? apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că autoritățile ascultă protestatarii, dar nu vor tolera huliganii și teroriștii. El a acuzat dușmanii țării, inclusiv SUA și Israel, de provocarea violențelor. Protestele izbucnite din cauza problemelor economice au dus la sute de morți și arestări masive. Președintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat că autoritățile ascultă protestele și … Articolul Iran: Președintele acuză dușmanii că au introdus teroriști instruiți în țară apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, atrage atenția asupra pericolului reprezentat de controlul politic al justiției. Statul de drept este în pericol atunci când cetățenii nu au încredere în independența judecătorilor, afirmă Arsenie, subliniind importanța unei justiții imparțiale și autonome. Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, avertizează despre pericolele controlului politic … Articolul Justiția controlată politic amenință statul de drept în România apare prima dată în Main News.
22:20
Finala Supercupei Spaniei între Barcelona și Real Madrid a fost plină de dramatism, cu trei goluri marcate în prelungirile primei reprize, deși s-au arătat doar trei minute. Catalanii au condus cu 1-0 prin Raphinha, iar Vinicius Junior și Lewandowski au schimbat rapid scorul. Un meci care a oferit un spectacol de neuitat! Finala Supercupei Spaniei … Articolul Prelungiri incendiare: Barcelona vs. Real, o nebunie fără precedent! apare prima dată în Main News.
21:30
Un incident serious a avut loc la granița României, unde șapte persoane dintr-un Range Rover venind din Ucraina au încercat să forțeze trecerea, lovind un polițist de frontieră. Autoritățile au reținut șase dintre ei, iar căutările pentru șofer continuă. Polițistul rănit a fost spitalizat, dar viața sa nu este în pericol. Șapte persoane din Ucraina … Articolul Ucrainenii în Range Rover: șapte oameni lovesc un polițist la granița cu România apare prima dată în Main News.
21:30
Tânărul moldovean Sergiu Țărnă a fost împușcat mortal în Italia din cauza unui videoclip cu tentă sexuală, implicând un polițist italian. Conflictul s-a amplificat din cauza temerilor suspectului că imaginile i-ar afecta cariera. Autoritățile italiene continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele crimei. Tânărul moldovean Sergiu Țărnă a fost împușcat mortal în Italia din cauza unui … Articolul Motivul crimei moldoveanului în Italia: Polițist explică „videoclipul sexual” apare prima dată în Main News.
21:20
Barcelona și Real Madrid se vor confrunta duminică, la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită. După victorii concludente în semifinale, ambele echipe sunt pregătite pentru o întâlnire electrizantă. Urmărește meciul live pe AS.ro și află cine va ridica trofeul în acest „Super-Clásico”. Barcelona și Real Madrid se întâlnesc pentru prima oară în … Articolul Barcelona – Real Madrid 0-0: Super-Clasic în Jeddah pentru trofeu apare prima dată în Main News.
21:10
Caută locuri unice de muncă pe insula Great Blasket din Irlanda! Două persoane curajoase sunt dorite pentru a gestiona o cafenea și cazarea turiștilor pe o perioadă de 6 luni. Beneficii includ masă și cazare, însă munca este intensă și resursele limitate. Aplică acum pentru o experiență memorabilă! Insula Great Blasket din Irlanda caută doi … Articolul Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare! apare prima dată în Main News.
21:10
Cercetătorii maghiari au dezvoltat un medicament anticancer numit LiPyDau, eficient în distrugerea tumorilor agresive. Cu rezultate promițătoare în teste pe animale, acest tratament revoluționar ar putea oferi opțiuni mai sigure pentru pacienții cu cancer, reducând efectele secundare ale chimioterapiei convenționale. Cercetători maghiari au dezvoltat un medicament anticancer numit LiPyDau, de 1.000 de ori mai eficient … Articolul Medicamentul anticancer dezvoltat de cercetătorii maghiari distruge tumori agresive apare prima dată în Main News.
21:10
Liana Nicoleta Arsene, președinta Curții de Apel București, avertizează despre un plan riguros, matematic și cinic de preluare a controlului judecătoresc, afectând echilibrul între puterile statului. Aceasta subliniază importanța stabilității în justiție pentru menținerea statului de drept în România. Liana Nicoleta Arsene, președinta Curții de Apel București, a semnalat un plan riguros pentru preluarea controlului … Articolul Plan cinic de preluare a controlului judecătoresc: matematica puterii apare prima dată în Main News.
20:20
Descoperă povestea fraților din Brașov, baschetbaliștii care joacă împreună în aceeași echipă sub motto-ul „Frate pentru frate”. Află cum se obișnuiesc cu confuzia fanilor și cum reușesc să strălucească pe teren, aducându-și contribuția unică fiecare. Citește articolul pe Antena Sport. Baschetbaliștii din Brașov au un slogan unic: Frate pentru frate În echipă împărtășesc experiența de … Articolul Frații Inelului: Jurnal Antena Sport despre povestea captivantă a echipei apare prima dată în Main News.
20:20
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană pentru a proteja civilii și infrastructura critică, evidențiind importanța unei apărări rezistente după invazia Ucrainei. Ministrul apărării, Pal Jonson, subliniază necesitatea sistemelor cu rază scurtă de acțiune pentru a contracara amenințările aeriene. Suedia va investi 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană pentru protejarea civililor și … Articolul Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană sporită apare prima dată în Main News.
20:10
Trump a emis un decret de urgență națională pentru protejarea fondurilor din vânzarea de petrol venezuelean aflate în conturile Trezoreriei SUA. Acesta vizează atragerea investitorilor petroliere în Venezuela, având în vedere rezervele vaste de țiței ale țării. Controlul asupra acestor fonduri este crucial pentru securitatea națională a SUA. Trump a emis un decret de urgență … Articolul Trump protejează fondurile din vânzarea petrolului venezuelean prin decret apare prima dată în Main News.
19:50
Expertul Keir Giles subliniază că Rusia creează realități alternative prin dezinformare, iar Occidentul rămâne vulnerabil. Deși tehnologia a evoluat, tehnicile rusești au rămas constante. Lipsesc mecanismele de protecție, iar educația media este crucială pentru a contracara manipularea informațională. Keir Giles, expert în dezinformarea rusă, avertizează că Occidentul este vulnerabil la manipularea informațională a Rusiei Dezinformarea … Articolul Rusia și realitățile alternative: lipsa apărării în războiul informațional apare prima dată în Main News.
19:40
Viorica Dăncilă avertizează că nu este normal ca cetățenii să suporte dezmățul bugetar, evidențiind o situație economică dezastruoasă în România. Măsurile guvernamentale din ultimii ani au crescut sărăcia și nesiguranța. Dăncilă solicită o reformă economică reală și avertizează despre perspectivele dificile din 2026. Viorica Dăncilă critică măsurile bugetare și afirmă că oamenii nu ar trebui … Articolul Oamenii nu ar trebui să plătească pentru excesele bugetare apare prima dată în Main News.
19:30
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, are o avere modestă, constând într-un apartament și un cont bancar cu aproximativ 1.079 de euro. În 2025, a raportat salarii de aproape 270.000 de lei moldovenești inclusiv diurne pentru deplasări. Este prima femeie care conduce Moldova și se află la al doilea mandat. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, are … Articolul Maia Sandu: Președinte cu o avere modestă în Moldova apare prima dată în Main News.
19:20
CSM București a început anul cu o victorie impresionantă în Liga Campionilor, învingând Odense cu 33-24. Debutul Bojanei Popovic ca antrenoare principală a fost unul de excepție. Omoregie, Friis și Brnovic au fost marcatoarele cheie. CSM va întâlni următoarea adversară, Krim Ljubljana, pe 18 ianuarie. CSM București câștigă cu 33-24 meciul împotriva Odense în Liga … Articolul CSM București învinge Odense cu 33-24 la debutul Bojanei Popovic! apare prima dată în Main News.
