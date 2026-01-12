Rusia, în plin război cu Ucraina, depășește Uniunea Sovietică în 1941
MainNews.ro, 12 ianuarie 2026 02:20
Rusia se confruntă cu un război împotriva Ucrainei care depășește mobilizarea din Marele război pentru apărarea patriei. De la invazia Crimeei din 2014 până la conflictul actual, Putin se luptă să extindă influența Rusiei, sprijinit de regimuri autoritare. Viitorul războiului rămâne incert, iar pierderile sunt devastatoare. Rusia luptă în prezent împotriva Ucrainei mai mult decât … Articolul Rusia, în plin război cu Ucraina, depășește Uniunea Sovietică în 1941 apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
02:30
Rapid București a confirmat transferul definitiv al lui Claudiu Micovschi la FC Argeș, echipă de play-off din Liga 1. Deși s-a speculat că jucătorul va fi folosit ca monedă de schimb pentru Marinos Tzionis, acesta își va continua cariera în Pitești, sub comanda lui Bogdan Andone. Claudiu Micovschi a fost transferat definitiv de Rapid la … Articolul Rapid transferă jucător la echipă de play-off: Transfer definitiv realizat apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
02:20
Rusia se confruntă cu un război împotriva Ucrainei care depășește mobilizarea din Marele război pentru apărarea patriei. De la invazia Crimeei din 2014 până la conflictul actual, Putin se luptă să extindă influența Rusiei, sprijinit de regimuri autoritare. Viitorul războiului rămâne incert, iar pierderile sunt devastatoare. Rusia luptă în prezent împotriva Ucrainei mai mult decât … Articolul Rusia, în plin război cu Ucraina, depășește Uniunea Sovietică în 1941 apare prima dată în Main News.
02:20
Meta solicită Australiei să reconsidere interdicția privind rețelele de socializare pentru adolescenți, impusă în decembrie. Compania avertizează că măsura nu îndeplinește obiectivele de siguranță, expediează tinerii spre aplicații mai puțin reglementate și subliniază necesitatea colaborării pentru soluții mai eficiente. Australia a impus rețelelor de socializare să interzică conturile utilizatorilor minori din decembrie 2022 Meta a … Articolul Meta solicită Australia să reanalizeze interdicția rețelelor sociale pentru tineri apare prima dată în Main News.
Acum o oră
02:00
Guvernul României, sub conducerea vicepremierului Oana Gheorghiu, planifică eliminarea companiilor de stat inactive care înregistrează pierderi de 14 miliarde lei. Aproape 185 de companii sunt vizate pentru închidere. Analizele financiare vor determina viitorul companiilor precum Metrorex și TAROM. Guvernul plănuiește să elimine 185 de companii de stat inactive, care generează pierderi de 14 miliarde lei … Articolul Guvernul elimină companiile de stat inactive de pe „lista neagră” apare prima dată în Main News.
02:00
Proteste masive în Iran, cu focuri de armă și zeci de cadavre la morgă. Activiștii pentru drepturile omului raportează peste 500 de decese în ultimele două săptămâni. Manifestațiile, care continuă în diverse orașe, se transformă în apeluri împotriva regimului teocratic. Internetul a fost oprit pentru a patra zi consecutiv. Proteste antiguvernamentale în Iran continuă, provocând … Articolul Focuri de armă în Iran! Oamenii protestează, dronele autorităților supraveghează apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
01:30
Dinamo transferă în această iarnă tânărul fotbalist Ianis Târbă, crescut la academia Barcelonei și cu fanii FCSB. La 19 ani, jucătorul cu cetățenie română și spaniolă a evoluat în Spania, fiind reprezentat de celebrul agent Jorge Mendes. Târbă visează să ajungă la prima echipă a Barcelonei și la naționala României. Dinamo îl transferă pe Ianis … Articolul Dinamo aduce un talent român crescut de Barcelona, fan FCSB apare prima dată în Main News.
01:10
Rusia atacă Ucraina cu drone, bombe ghidate și rachete: Zelenski denunță teroarea civililor # MainNews.ro
Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone și 890 de bombe ghidate în ultima săptămână, denunțându-se o campanie de teroare împotriva civililor. Președintele Zelenski subliniază că atacurile vizează instalații energetice și locuințe, afectând populația. Kremlinul contrazice, afirmând că țintele sunt militare. Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și … Articolul Rusia atacă Ucraina cu drone, bombe ghidate și rachete: Zelenski denunță teroarea civililor apare prima dată în Main News.
00:50
Secretarul pentru securitate acuză democrații de incitare la violență după moartea unei femei de la ICE # MainNews.ro
Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, acuză democrații că incită la violență după uciderea unei femei de către un agent ICE în Minneapolis. Oficialii democrați contestă declarațiile administrației Trump, susținând că femeia nu reprezenta o amenințare. Protestele au avut loc în mai multe orașe din țară. Kristi Noem acuză democrații că încurajează violența împotriva … Articolul Secretarul pentru securitate acuză democrații de incitare la violență după moartea unei femei de la ICE apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
00:30
Inter și Napoli au remizat 2-2 într-un meci electrizant în Serie A, cu McTominay restabilind egalitatea pentru napoletani. Deși rezultatul a fost dezamăgitor pentru Chivu, Inter rămâne lider în campionat cu 42 de puncte. Înfruntarea a evidențiat tensiunea dintre antrenori, Conte și Chivu. Inter și Napoli au terminat meciul la egalitate, 2-2, pe stadionul Giuseppe … Articolul Inter și Napoli se împart punctele, McTominay provoacă probleme lui Chivu! apare prima dată în Main News.
00:30
105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui incident la instalația unui imobil de pe strada Liviu Rebreanu. Distrigaz Sud Rețele a oprit temporar furnizarea gazelor pentru asigurarea securității. Clienții trebuie să contacteze un operator autorizat ANRE pentru remediere. 105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui … Articolul 105 clienți din Sectorul 3, fără gaze din cauza unui incident pe Liviu Rebreanu apare prima dată în Main News.
11 ianuarie 2026
23:50
Statele Unite analizează intervenția în Iran, pe fondul protestelor anti-regim și al creșterii numărului morților printre protestatari. Secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu premierul israelian Netanyahu despre posibilul rol al SUA. Tensiunile cresc, iar armata iraniană se pregătește să reprime revoltele. Statele Unite consideră opțiuni de intervenție în Iran pe fondul protestelor de … Articolul SUA pregătesc intervenția în Iran după creșterea morților din proteste apare prima dată în Main News.
23:40
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026: afli numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, Noroc și altele. Reporturi impresionante, inclusiv peste 2,89 milioane de euro la Loto 6/49. Detalii despre câștiguri recente și premii istorice. Verifică rezultatele și mizează pe norocul tău! Duminică, 11 ianuarie 2026, s-au desfășurat trageri Loto 6/49, Joker și alte jocuri de … Articolul Numerele câștigătoare Loto 11 ianuarie 2026 – Rezultate duminicale apare prima dată în Main News.
23:40
Guvernul român demarează un proiect-pilot pentru eliminarea celor 185 de companii de stat inactive care înregistrează pierderi de aproximativ 14 miliarde de lei. Vicepremierul Oana Gheorghiu subliniază necesitatea unei analize profunde a situației financiare și a eficientizării companiilor strategice, precum Metrorex și TAROM. Guvernul român plănuiește să elimine companiile de stat inactive și cu pierderi. … Articolul Guvernul propune eliminarea companiilor de stat inactive și deficitare apare prima dată în Main News.
23:30
Barcelona a învins Real Madrid cu 3-2 în Supercupa Spaniei, într-un meci palpitant la Jeddah. Raphinha, Lewandowski și Vinicius Jr. au marcat, aducând un meci plin de intensitate. Catalanii continuă seria victoriilor în fața rivalilor, consolidându-și astfel dominanța în competițiile interne. Barcelona învinge Real Madrid cu 3-2 în finala Supercupei Spaniei la Jeddah Raphinha, Lewandowski … Articolul Barcelona învinge Real Madrid 3-2 și câștigă Supercupa Spaniei în Jeddah apare prima dată în Main News.
22:50
Proteste sângeroase în Iran au dus la peste 500 de decese, conform organizațiilor pentru drepturile omului. Regimul încearcă să blocheze accesul la Starlink pentru a izola țara, în timp ce manifestațiile continuă. Criza economică și represiunea cresc tensiunile în Republica Islamică. Numărul morților în protestele din Iran a ajuns la peste 500, conform organizației HRANA … Articolul Proteste violente în Iran: 500+ morți și regimul limitează accesul la Starlink apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
22:40
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, acuză un plan cinic de preluare a puterii judecătorești, solicitând o discuție cu președintele țării. Ea afirmă că justiția este sub presiune și că unii colegi nu își asumă eșecurile, întărind pericolul politicizării sistemului judiciar și erodării statului de drept. Șefa CAB, Liana Arsenie, acuză un plan de … Articolul Șefa CAB acuză un plan cinic de preluare a justiției și cere discuții cu Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
22:40
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de Nicușor Dan, oferind tinerilor între 18 și 35 de ani o indemnizație de trei salarii medii brute, aproximativ 27.000 de lei, după finalizarea pregătirii. Aceștia vor beneficia de echipamente, cazare și hrană, fiind înregistrați în rezerva operațională. Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de președintele Nicușor … Articolul Stagiu militar voluntar: Câți bani primesc absolvenții după curs? apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că autoritățile ascultă protestatarii, dar nu vor tolera huliganii și teroriștii. El a acuzat dușmanii țării, inclusiv SUA și Israel, de provocarea violențelor. Protestele izbucnite din cauza problemelor economice au dus la sute de morți și arestări masive. Președintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat că autoritățile ascultă protestele și … Articolul Iran: Președintele acuză dușmanii că au introdus teroriști instruiți în țară apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, atrage atenția asupra pericolului reprezentat de controlul politic al justiției. Statul de drept este în pericol atunci când cetățenii nu au încredere în independența judecătorilor, afirmă Arsenie, subliniind importanța unei justiții imparțiale și autonome. Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, avertizează despre pericolele controlului politic … Articolul Justiția controlată politic amenință statul de drept în România apare prima dată în Main News.
22:20
Finala Supercupei Spaniei între Barcelona și Real Madrid a fost plină de dramatism, cu trei goluri marcate în prelungirile primei reprize, deși s-au arătat doar trei minute. Catalanii au condus cu 1-0 prin Raphinha, iar Vinicius Junior și Lewandowski au schimbat rapid scorul. Un meci care a oferit un spectacol de neuitat! Finala Supercupei Spaniei … Articolul Prelungiri incendiare: Barcelona vs. Real, o nebunie fără precedent! apare prima dată în Main News.
21:30
Un incident serious a avut loc la granița României, unde șapte persoane dintr-un Range Rover venind din Ucraina au încercat să forțeze trecerea, lovind un polițist de frontieră. Autoritățile au reținut șase dintre ei, iar căutările pentru șofer continuă. Polițistul rănit a fost spitalizat, dar viața sa nu este în pericol. Șapte persoane din Ucraina … Articolul Ucrainenii în Range Rover: șapte oameni lovesc un polițist la granița cu România apare prima dată în Main News.
21:30
Tânărul moldovean Sergiu Țărnă a fost împușcat mortal în Italia din cauza unui videoclip cu tentă sexuală, implicând un polițist italian. Conflictul s-a amplificat din cauza temerilor suspectului că imaginile i-ar afecta cariera. Autoritățile italiene continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele crimei. Tânărul moldovean Sergiu Țărnă a fost împușcat mortal în Italia din cauza unui … Articolul Motivul crimei moldoveanului în Italia: Polițist explică „videoclipul sexual” apare prima dată în Main News.
21:20
Barcelona și Real Madrid se vor confrunta duminică, la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită. După victorii concludente în semifinale, ambele echipe sunt pregătite pentru o întâlnire electrizantă. Urmărește meciul live pe AS.ro și află cine va ridica trofeul în acest „Super-Clásico”. Barcelona și Real Madrid se întâlnesc pentru prima oară în … Articolul Barcelona – Real Madrid 0-0: Super-Clasic în Jeddah pentru trofeu apare prima dată în Main News.
21:10
Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare! # MainNews.ro
Caută locuri unice de muncă pe insula Great Blasket din Irlanda! Două persoane curajoase sunt dorite pentru a gestiona o cafenea și cazarea turiștilor pe o perioadă de 6 luni. Beneficii includ masă și cazare, însă munca este intensă și resursele limitate. Aplică acum pentru o experiență memorabilă! Insula Great Blasket din Irlanda caută doi … Articolul Angajăm doi curajoși pentru muncă pe o insulă europeană nelocuită, 6 luni cu masă și cazare! apare prima dată în Main News.
21:10
Cercetătorii maghiari au dezvoltat un medicament anticancer numit LiPyDau, eficient în distrugerea tumorilor agresive. Cu rezultate promițătoare în teste pe animale, acest tratament revoluționar ar putea oferi opțiuni mai sigure pentru pacienții cu cancer, reducând efectele secundare ale chimioterapiei convenționale. Cercetători maghiari au dezvoltat un medicament anticancer numit LiPyDau, de 1.000 de ori mai eficient … Articolul Medicamentul anticancer dezvoltat de cercetătorii maghiari distruge tumori agresive apare prima dată în Main News.
21:10
Liana Nicoleta Arsene, președinta Curții de Apel București, avertizează despre un plan riguros, matematic și cinic de preluare a controlului judecătoresc, afectând echilibrul între puterile statului. Aceasta subliniază importanța stabilității în justiție pentru menținerea statului de drept în România. Liana Nicoleta Arsene, președinta Curții de Apel București, a semnalat un plan riguros pentru preluarea controlului … Articolul Plan cinic de preluare a controlului judecătoresc: matematica puterii apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:20
Descoperă povestea fraților din Brașov, baschetbaliștii care joacă împreună în aceeași echipă sub motto-ul „Frate pentru frate”. Află cum se obișnuiesc cu confuzia fanilor și cum reușesc să strălucească pe teren, aducându-și contribuția unică fiecare. Citește articolul pe Antena Sport. Baschetbaliștii din Brașov au un slogan unic: Frate pentru frate În echipă împărtășesc experiența de … Articolul Frații Inelului: Jurnal Antena Sport despre povestea captivantă a echipei apare prima dată în Main News.
20:20
Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană pentru a proteja civilii și infrastructura critică, evidențiind importanța unei apărări rezistente după invazia Ucrainei. Ministrul apărării, Pal Jonson, subliniază necesitatea sistemelor cu rază scurtă de acțiune pentru a contracara amenințările aeriene. Suedia va investi 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană pentru protejarea civililor și … Articolul Suedia investește 1,6 miliarde de dolari în apărarea aeriană sporită apare prima dată în Main News.
20:10
Trump a emis un decret de urgență națională pentru protejarea fondurilor din vânzarea de petrol venezuelean aflate în conturile Trezoreriei SUA. Acesta vizează atragerea investitorilor petroliere în Venezuela, având în vedere rezervele vaste de țiței ale țării. Controlul asupra acestor fonduri este crucial pentru securitatea națională a SUA. Trump a emis un decret de urgență … Articolul Trump protejează fondurile din vânzarea petrolului venezuelean prin decret apare prima dată în Main News.
19:50
Expertul Keir Giles subliniază că Rusia creează realități alternative prin dezinformare, iar Occidentul rămâne vulnerabil. Deși tehnologia a evoluat, tehnicile rusești au rămas constante. Lipsesc mecanismele de protecție, iar educația media este crucială pentru a contracara manipularea informațională. Keir Giles, expert în dezinformarea rusă, avertizează că Occidentul este vulnerabil la manipularea informațională a Rusiei Dezinformarea … Articolul Rusia și realitățile alternative: lipsa apărării în războiul informațional apare prima dată în Main News.
19:40
Viorica Dăncilă avertizează că nu este normal ca cetățenii să suporte dezmățul bugetar, evidențiind o situație economică dezastruoasă în România. Măsurile guvernamentale din ultimii ani au crescut sărăcia și nesiguranța. Dăncilă solicită o reformă economică reală și avertizează despre perspectivele dificile din 2026. Viorica Dăncilă critică măsurile bugetare și afirmă că oamenii nu ar trebui … Articolul Oamenii nu ar trebui să plătească pentru excesele bugetare apare prima dată în Main News.
19:30
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, are o avere modestă, constând într-un apartament și un cont bancar cu aproximativ 1.079 de euro. În 2025, a raportat salarii de aproape 270.000 de lei moldovenești inclusiv diurne pentru deplasări. Este prima femeie care conduce Moldova și se află la al doilea mandat. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, are … Articolul Maia Sandu: Președinte cu o avere modestă în Moldova apare prima dată în Main News.
19:20
CSM București a început anul cu o victorie impresionantă în Liga Campionilor, învingând Odense cu 33-24. Debutul Bojanei Popovic ca antrenoare principală a fost unul de excepție. Omoregie, Friis și Brnovic au fost marcatoarele cheie. CSM va întâlni următoarea adversară, Krim Ljubljana, pe 18 ianuarie. CSM București câștigă cu 33-24 meciul împotriva Odense în Liga … Articolul CSM București învinge Odense cu 33-24 la debutul Bojanei Popovic! apare prima dată în Main News.
19:20
Erich von Däniken, scriitor elvețian și autor al bestsellerului Chariots of the Gods?, a murit la 90 de ani. Teoriile sale despre intervenția extratereștrilor în dezvoltarea civilizațiilor antice au fost respinse de comunitatea științifică, dar au atras milioane de cititori. Celebra sa lucrare a fost un punct de plecare pentru multe dezbateri. Scriitorul elvețian Erich … Articolul A decedat Erich von Däniken, scriitorul elvețian al teoriilor extraterestre apare prima dată în Main News.
19:10
Ion Stoica, antreprenor român și profesor universitar în SUA, a co-fondat un nou startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari. Acest „unicorn” a fost obținut după o rundă de investiții în tehnologie. Află mai multe despre succesul său și despre impactul pe care îl are în industria tech. Un nou startup, co-fondat de românul Ion … Articolul Startup românesc „unicorn” de 1,7 miliarde de dolari, după investiție americană apare prima dată în Main News.
18:50
Raidul american din Venezuela creează incertitudini privind o intervenție similară în Iran. Experții avertizează asupra riscurilor, subliniind că o astfel de acțiune ar putea întări regimul iranian și ar putea agrava tensiunile interne. Compararea celor două regimuri este complexă, iar intervențiile ar putea aduce efecte contrare. Raidul american din Venezuela ridică întrebări despre o posibilă … Articolul Riscurile SUA în atacul asupra Iranului: lecții din modelul Venezuela apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
18:40
Diana Șoșoacă analizează impactul geopolitical actual asupra României, subliniind influențele din Iran și problemele internaționale. România trebuie să fie atentă la schimbările din lume, deoarece evenimentele geopolitice pot afecta sever stabilitatea și drepturile omului în țară. Detalii esențiale despre această situație pot fi găsite în articolul său. Diana Șoșoacă a realizat o analiză geopolitică privind … Articolul Diana Șoșoacă: Impactul geop politic global asupra României apare prima dată în Main News.
18:20
Marius Șumudică a debutat cu scandal pe banca echipei Al-Okhdood în Arabia Saudită, primind cartonaș galben în prima sa partidă. Antrenorul român a intrat în conflict cu jucătorul advers Ivan Toney, iar incidentul a fost consemnat de arbitru. Detalii despre acest început tumultuos și reacțiile din presă. Marius Șumudică a debutat ca antrenor al echipei … Articolul Marius Șumudică, pedeapsa după scandalul de debut la Al-Okhdood apare prima dată în Main News.
18:20
Israelul monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran, în contextul protestelor împotriva regimului. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a subliniat curajul cetățenilor iranieni și a exprimat speranța unei viitoare colaborări între Israel și Iran în construirea păcii și prosperității. Situația rămâne critică, iar alertă maximă este menținută. Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul monitorizează evoluțiile din Iran în contextul … Articolul Israel monitorizează Iranul, așteptând eliberarea națiunii persane apare prima dată în Main News.
18:10
BNR a lansat o licitație pentru un nou sistem centralizat de securitate, cu un buget de 12,43 milioane lei. Proiectul include achiziția de soluții hardware și software pentru securitate, instruirea personalului și amenajări. Selecția se va face pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Ofertă până pe 12 februarie 2026. Banca Naţională a României lansează … Articolul BNR alocă 12 milioane lei pentru un sistem de securitate avansat apare prima dată în Main News.
17:50
O femeie din Londra a fost arestată și amendată cu 100 de lire pentru hrănirea porumbeilor, în conformitate cu un Ordin de Protecție a Spațiilor Publice. Incidentul, filmat de un trecător, a stârnit controverse privind tratarea ei de către autorități, generând un val de reacții pe rețelele sociale. O femeie a fost arestată și amendată … Articolul Femeie amendată în Londra pentru hrănirea porumbeilor pe stradă apare prima dată în Main News.
17:30
Gabriela Firea, europarlamentar PSD, a clarificat votul din 16 decembrie 2025, subliniind că nu s-a votat Acordul Mercosur, ci un raport pentru protecția fermierilor. Ea acuză USR și PNL de dezinformare și afirmă că Acordul va fi votat în ianuarie. Măsurile respinse includ clauze esențiale pentru fermieri. Gabriela Firea neagă acuzațiile că PSD joacă teatru … Articolul Firea clarifică votul din PE: „PSD nu joacă teatru” în Acordul Mercosur apare prima dată în Main News.
17:20
La turneul de la Brisbane, finala dintre Aryna Sabalenka și Marta Kostyuk a fost marcată de tensiuni legate de războiul din Ucraina. Kostyuk a refuzat să salute și să se fotografieze cu Sabalenka, subliniind dificultățile din Ucraina. Sabalenka a sărbătorit victoria cu un gest ironic, sărutându-și bicepșii. Aryna Sabalenka a câștigat finala de la Brisbane, … Articolul Războiul din Ucraina discutat la Brisbane: „Sora mea îngheață acasă” apare prima dată în Main News.
17:20
Fostul deputat rus Ilya Ponomarev discută despre ideologia ultranaționalistă din Rusia și despre motivele pentru care rușii luptă alături de Ucraina. El subliniază sprijinul pentru un stat monoetnic și opoziția față de URSS, evidențiind tensiunile interne și popularitatea acestor idei în rândul societății ruse. Ilya Ponomarev, fost deputat rus, explică motivația naționaliștilor ruși care luptă … Articolul Fost colaborator al extremistului Kapustin: Susținătorii statului monoetnic din Rusia apare prima dată în Main News.
16:30
Descoperă povestea impresionantă a deputatului Adrian Cozma, îmblânzitor de cai și vicepreședinte al Parlamentului României. A călărit 350 km de la Satu Mare la Alba Iulia în cinstea Centenarului. Cu 18 cai și o ferma diversificată, Cozma combină pasiunea cu politica, desfășurând evenimente inedite ce promovează tradițiile românești. Adrian Cozma, deputat PNL din Satu Mare, … Articolul Deputatul călăreț: 350 km până la Alba Iulia pentru îmblânzirea cailor apare prima dată în Main News.
16:20
Marius Șumudică a debutat pe banca lui Al-Okhdood cu o înfrângere 0-1 în fața lui Al-Ahli, în campionatul Arabiei Saudite. Suporterii l-au întâmpinat cu un banner de bun-venit. Incidentul tensionat cu Ivan Toney a marcat partida, iar prestația echipei românului a fost apreciată în ciuda rezultatului. Debut dificil pentru Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood, … Articolul Surpriză pentru Șumudică în Arabia Saudită: banner de bun-venit și scandal pe teren apare prima dată în Main News.
16:20
Banca Națională a României (BNR) a anunțat o licitație pentru un nou sistem centralizat de securitate, cu o valoare estimată de 12,43 milioane lei. Proiectul include furnizarea și instalarea de echipamente de supraveghere și instruirea personalului. Ofertele pot fi depuse până la 12 februarie 2026. BNR lansează o licitație pentru un nou sistem centralizat de … Articolul BNR investește 2,5 milioane euro în noul sistem centralizat de securitate apare prima dată în Main News.
15:40
Armata israeliană pregătește o nouă ofensivă în Fâșia Gaza, cu operațiuni militare intense ce vor începe în martie, vizând orașul Gaza și extinderea controlului Israelului. O astfel de acțiune necesită sprijinul Statelor Unite, menținând acordul de încetare a focului din 2025 în fața temerilor de escaladare a conflictului. Armata israeliană plănuiește o nouă ofensivă în … Articolul Israelul lansează o nouă ofensivă în Gaza, conform surselor locale apare prima dată în Main News.
15:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că viscolul recent a lăsat fără curent aproape 95.000 de gospodării. Până vineri, doar 4.000 erau deconectate. Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW. Sistemul energetic național funcționează fără probleme, iar intervențiile continuă. Viscolul recent a afectat rețeaua de electricitate din mai multe județe 95.000 de … Articolul Consum record de energie electrică: 8.800 MW înregistrat ieri seară apare prima dată în Main News.
15:20
Toate cele trei românce, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, s-au calificat pe tabloul principal la Adelaide. Cîrstea a avut emoții după o căzătură, dar a câștigat meciul cu 7-6, 6-3. Ruse și Cristian au înfruntat adversare puternice, având acum meciuri dificile în primul tur. Toate cele trei românce din calificările de la Adelaide … Articolul Româncele strălucesc la Adelaide, Sorana Cîrstea trece peste căzătură dramatică apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.