Secretarul pentru securitate acuză democrații de incitare la violență după moartea unei femei de la ICE

Laurențiu Reghecampf se confruntă cu o situație fără precedent, antrenând Al-Hilal Omdurman în două campionate simultan: Sudan și Rwanda. Cu zece jucători convocați la Cupa Africii, provocările se înmulțesc. Reghecampf trebuie să gestioneze un calendar extrem de încărcat, având meciuri la fiecare 3 zile. Laurențiu Reghecampf antrenează echipa Al-Hilal Omdurman în două competiții simultan, în