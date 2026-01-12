Sofia Vicoveanca a fost internată la spital, în Suceava / Cântăreața a suferit un infarct / Medic: Starea ei e stabilă

07:10

Un număr tot mai mare de francezi afirmă că sunt de acord cu ideile susţinute de partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul Le Monde, transmite Agerpres, care citează AFP. Aproximativ 42% dintre francezi sunt de acord cu ideile promovate formaţiunea de extremă-dreapta, cu trei puncte mai mult decât […] © G4Media.ro.