Istoricul Eric Storm: Imperialismul este noua ordine mondială
G4Media, 12 ianuarie 2026 08:20
Cei doi ani de studii de istorie pe care Eric Storm (Olanda, 59 de ani) i-a absolvit la Universitatea din Salamanca, specializându-se în trecutul recent al Spaniei, i-au trezit o „puternică fascinație pentru mișcările naționaliste”, care au devenit în cele din urmă centrul activității sale academice, scrie publicația spaniolă El Periodico, citată de Rador. Profesor […] © G4Media.ro.
08:40
Campionul en-titre Shaun Murphy, eliminat categoric după primul meci de la Mastersul de snooker # G4Media
Shaun Murphy, campionul en-titre al Mastersului, a părăsit competiția de la Alexandra Palace de la primul meci, englezul fiind învins, scor 6-2, de Yize Wu. Locul 13 mondial, Yize a început în forță partida contra experimentatului său rival, iar jocul asiaticului a funcționat de minune. Wu s-a distanțat la 3-0, iar frustrările erau vizibile în […] © G4Media.ro.
08:30
Surpriză mare la Mastersul de snooker: Jucătorul momentului, Selby, eliminat clar din runda inaugurală # G4Media
Mark Selby, jucătorul lunii decembrie în snooker, a suferit o înfrângere neașteptată în runda inaugurală a Mastersului de la Alexandra Palace din Londra. Multiplul campion mondial a fost învins clar, scor 6-2, de Guodong Xiao, locul 11 mondial. Fost rival al lui Ronnie O’Sullivan: „Lumea crede că e doar genial, dar nu e deloc așa” […] © G4Media.ro.
08:30
Mitingul de pe 15 ianuarie organizat de Acțiunea Conservatoare este îndreptat strict împotriva Legii Vexler / Claudiu Târziu face apel la AUR să respecte unica temă a protestului # G4Media
Mitingul anunțat de partidul Acșiunea Conservatoare pentru 15 ianuarie este îndreptat exclusiv împotriva Legii Vexler, care trebuie abrogată, a precizat, pe facebook, liderul formațiunii, Cladiu Târziu. Acesta a explicat că data a fost aleasă tocmai pentru a coincide cu ziua în care este marcată nașterea lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. „Această lege reprezintă […] © G4Media.ro.
08:30
Expert recunoscut în chestiunea Iranului, Karim Sadjadpour de la Carnegie Endowment for International Peace, a creionat în publicația italiană Il Corriere Della Sera patru scenarii posibile pentru perioada post-Khamenei: o evoluție similară cu cea a Rusiei post-sovietice, o cale chineză, o soluție în stil pakistanez, sau modelul turcesc. Numai lista acestor țări este suficientă pentru […] © G4Media.ro.
08:30
Cine este „regele cosmeticelor”, Ronald Lauder, prietenul care l-a sfătuit pe Trump „să cumpere” Groenlanda # G4Media
Analiză Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Un om de afaceri apropiat de Donald Trump și o mișcare geopolitică controversată care i-ar aduce prestigiu președintelui, dar și investițiilor făcute între timp. Fie că este vorba de Venezuela sau Groenlanda, ingredientele sunt întotdeauna aceleași la Casa Albă: prieteni bogați, rupturi diplomatice, bani plasați la locul potrivit […] © G4Media.ro.
08:20
08:20
Sofia Vicoveanca a fost internată la spital, în Suceava / Cântăreața a suferit un infarct / Medic: Starea ei e stabilă # G4Media
Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară românească, Sofia Vicoveanca, a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava, anunță Mediafax, care citează monitorulsv.ro. Sofia Vicoveanca, interpreta de muzică populară extrem de iubită de români, a suferit un infarct miocardic în timpul nopții. Ea a fost […] © G4Media.ro.
08:10
Un român, implicat într-un scandal de presupusă mituire a echipei președintelui din Cipru, în plină campanie electorală. Șeful statului denunță o înscenare a Rusiei # G4Media
Un român care s-a prezentat drept Florin Gheorghiu (numele unui fost mare șahist) apare într-un clip video în care pare să discute despre o mită cu colaboratorii președintelui cipriot Nikos Christodoulides, în plină campanie electorală parlamentară, scrie presa cipriotă, citată de Rador. Clipul video distribuit de un cont anonim pe rețeaua X a declanșat un […] © G4Media.ro.
08:10
Interul lui Cristi Chivu a scăpat printre degete o victorie mare contra campioanei Napoli. S-a încheiat 2-2 la Milano, iar trupa pregătită de antrenorul român a ratat o șansă importantă de a se distanța de rivale în fruntea ierarhiei din Serie A. La conferința de presă, Chivu și-a lăudat jucătorii. A apreciat spiritul de luptă, […] © G4Media.ro.
08:10
Întârzieri la trenuri în Gara de Nord București. Probleme la sosiri și plecări luni dimineață # G4Media
Trafic feroviar intens și întârzieri sunt înregistrate în această dimineață în Gara de Nord București, unde mai multe trenuri, atât la sosire, cât și la plecare, figurează cu decalaje față de orarul programat, potrivit informațiilor afișate pe panourile din stație, transmite Mediafax. Traficul feroviar din Gara de Nord București se desfășoară cu intensitate ridicată în […] © G4Media.ro.
08:10
A murit Eugen Pojoni (Jenő Pozsonyi), „apărătorul de fier” al Aradului / A fost de două ori campion al României # G4Media
Eugen Pojoni (Jenő Pozsonyi), fost fundaș al Crișului Oradea și component de bază al „generației de aur” a UTA Arad, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani, anunță Bihoreanul. Născut la 1 ianuarie 1942, în localitatea Ibănești, județul Mureș, Eugen Pojoni a făcut primii pași în fotbal la Avântul Reghin, iar în […] © G4Media.ro.
07:50
Într-un singur an (iunie 2024 – iunie 2025), peste 37.000 de români și 11.000 de bulgari au părăsit Marea Britanie, arată statisticile citate de agenția bulgară SEGA. Românii, polonezii și bulgarii sunt grupurile naționale care înregistrează cele mai mari plecări din Marea Britanie. Principalele motive ale acestei tendințe sunt bine cunoscute. În primul rând, creșterea […] © G4Media.ro.
07:50
Se lansează prima păpușă Barbie cu autism / Are privirea ușor orientată lateral, pentru a reflecta evitarea contactului vizual # G4Media
Mattel a lansat prima păpușă Barbie care reprezintă o persoană cu autism, ca parte a extinderii gamei Fashionistas și a strategiei companiei de a promova diversitatea și incluziunea în rândul copiilor, anunță Mediafax, care citează The Guardian. Noua păpușă a fost creată în colaborare cu organizația americană Autistic Self Advocacy Network și include elemente inspirate […] © G4Media.ro.
07:50
Inter a remizat, scor 2-2, pe propriul teren contra campioanei Napoli și a ratat șansa de a se desprinde la vârful ierarhiei din Serie A. Formația antrenată de Cristi Chivu a condus în două rânduri, dar a fost nevoită în cele din urmă să se mulțumească doar cu un punct. Duelul a făcut parte din […] © G4Media.ro.
07:40
Premieră: România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina pentru a continua drumul expres Suceava – Siret. Dezvoltarea rețelei de autostrăzi poate ocoli Ungaria pro-rusă # G4Media
România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret. Este un proiect strategic, iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE, transmite Digi24. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR, a declarat că ”este un proiect cu rol dual, civil și militar, […] © G4Media.ro.
07:40
Starlink pare să fie blocat în Iran / ”Cred că guvernul iranian face ceva mai mult decât să bruieze semnalul GPS” # G4Media
Pe măsură ce regimul iranian blochează internetul, chiar și Starlink pare să fie blocat, anunță The Times of Israel. Receptoarele pentru serviciile prin satelit se confruntă cu probleme de conectivitate, un expert raportând că Republica Islamică pare să „facă ceva mai mult decât bruiajul GPS-ului”. Joi, puțin după ora 20:00, teocrația iraniană a tras ștecherul […] © G4Media.ro.
07:40
Numărul omuciderilor în Londra a fost, în 2025, la cel mai coborât nivel din ultimii 11 ani /Primarul laburist îi contrazice pe conservatori # G4Media
Numărul omuciderilor în Londra a scăzut anul trecut la cel mai coborât nivel din 2014, conform cifrelor publicate, luni, de poliţia londoneză, într-un moment în care responsabilii săi şi primarul laburist Sadiq Khan sunt atacaţi pentru acţiunile lor împotriva criminalităţii, notează AFP, preluată de Agerpres. Capitala britanică a înregistrat 95 de omucideri anul trecut, comparativ […] © G4Media.ro.
07:40
Infotrafic: Utilajele de deszăpezire intervin pe numeroase șosele din Ardeal și Moldova / Sunt afectate județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Maramureș, Mureș și Suceava # G4Media
Utilajele de deszăpezire intervin luni dimineață pe numeroase șosele din Ardeal și Moldova. Totuși, nu există șosele blocate din cauza zăpezii sau a poleiului, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, luni dimineață „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor […] © G4Media.ro.
07:30
Pressone: Ministrul Justiției Radu Marinescu (PSD) și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. El a copiat 140 de pagini, inclusiv note de subsol și ”Cuvântul înainte” al tezei / Marinescu a declanșat concursul pentru șefii DNA, Parchetul General și DIICOT # G4Media
Jurnalista Emilia Șercan a scris luni în Pressone.ro că ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Potrivit analizei lui Șercan, Marinescu ar fi copiat 140 de pagini din cele 247 ale lucrării, inclusiv ”Cuvântul înainte al tezi”. Dezvăluirea vinea în contextul în care Radu Marinescu a […] © G4Media.ro.
07:30
Sute de agenți federali, trimiși suplimentar în Minneapolis, după uciderea lui Renee Nicole Good într-un raid al Serviciului de Imigrare # G4Media
Secretara pentru Securitate Naţională a SUA, Kristi Noem, a anunţat duminică trimiterea a „sute” de agenţi federali suplimentar în cursul nopţii de duminică spre luni la Minneapolis, după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al serviciului de imigrare, notează AFP, citată de Agerpres. „Vom continua să aplicăm […] © G4Media.ro.
07:20
„One Battle After Another” și „Adolescence” – cele mai premiate producții la „Globul de Aur” 2026 # G4Media
Premiile „Globul de Aur” au fost atribuite, duminică seară, la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California, potrivit Agerpres. Comedianta Nikki Glaser a revenit pentru a doua oară în rolul de gazdă a galei. Prezentatorii premiilor au […] © G4Media.ro.
07:10
Sondaj: 42% dintre francezi sunt de acord cu ideile promovategruparea de extremă-dreapta Rassemblement National / Șapte din zece consideră că partidul lui Marine Le Pen ar putea ajunge la putere # G4Media
Un număr tot mai mare de francezi afirmă că sunt de acord cu ideile susţinute de partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul Le Monde, transmite Agerpres, care citează AFP. Aproximativ 42% dintre francezi sunt de acord cu ideile promovate formaţiunea de extremă-dreapta, cu trei puncte mai mult decât […] © G4Media.ro.
04:00
Supercupa Spaniei vine la Barcelona după victoria catalanilor din Clasico, scor 3-2 cu Real Madrid # G4Media
FC Barcelona a ridicat pentru al doilea an consecutiv trofeul Supercupei Spaniei în Arabia Saudită, duminică seară, după ce a câștigat primul Clasico al anului, scor 3-2 cu Real Madrid. După o jumătate de oră extrem de tacticizată, o șansă uriașă ratată de Raphinha a anunțat ceea ce urma – brazilianul nu a mai ratat […] © G4Media.ro.
23:10
Israelul şi Germania semnează un acord în domeniul securităţii, ca răspuns la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi # G4Media
Israelul şi Germania au semnat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securităţii, în special ca răspuns la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează e Agerpres citând AFP. Această „declaraţie confirmă angajamentul profund al Germaniei faţă de securitatea statului Israel”, potrivit comunicatului. […] © G4Media.ro.
23:00
Guvernul militar al Sudanului s-a întors în capitala țării după aproape trei ani în care a funcționat din baza sa de război din orașul Port Sudan, situat în estul țării, transmite BBC. Prim-ministrul Sudanului, Kamil Idris, a declarat duminică reporterilor că „guvernul speranței” s-a întors oficial la Khartoum și va începe eforturile de îmbunătățire a […] © G4Media.ro.
22:40
Prima doamnă a Ciprului renunță la funcția sa caritabilă dintr-o organizație pentru copii, pe fondul acuzațiilor de corupție # G4Media
Prima doamnă a Ciprului, Philippa Karsera, a anunțat duminică că demisionează din comitetul de conducere al unui fond caritabil, pe fondul acuzațiilor de corupție, scrie Politico. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Karsera a declarat că își va anunța oficial demisia în cadrul unei reuniuni a comitetului Agenției Independente de Sprijin Social (AFKS) luni. […] © G4Media.ro.
22:30
Comisarul european pentru Apărare: UE ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldaţi # G4Media
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat, duminică, că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare europene permanente de aproximativ 100.000 de soldaţi, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staţionate în Europa, relatează Agerpres citând AFP. Vorbind la conferinţa pe teme de apărare „Folk och Forsvar”, […] © G4Media.ro.
22:10
Poliţia din Ecuador face o anchetă după descoperirea a cinci capete umane pe o plajă turistică # G4Media
Poliţia din Ecuador a anunţat duminică desfăşurarea unei anchete după descoperirea cinci capete umane tăiate pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, însoţite de un mesaj de avertizare, transmite Agerpres citând France Presse. Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manai, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde la sfârşitul lunii decembrie […] © G4Media.ro.
21:50
Numărul morţilor în protestele din Iran ar fi crescut la peste 500, potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului # G4Media
Cel puţin 538 de persoane au murit în protestele care au început în Iran pe 28 decembrie din cauza crizei economice şi care s-au extins de atunci în peste o sută de oraşe din toată ţara, potrivit informaţiilor difuzate duminică de ONG-ul Human Rights Activists News Agency (HRANA). Această organizaţie opozantă regimului […] © G4Media.ro.
21:40
Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major General din Kiev pe Telegram, relatează Agerpres citând dpa. Platformele, care aparţin gigantului petrolier rus Lukoil, sunt utilizate pentru aprovizionarea forţelor ruse din Ucraina, a declarat Statul Major General. Kievul nu a dat detalii despre tipul de […] © G4Media.ro.
21:30
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie: Nu mi s-a cerut un interviu legat de acuzațiile din materialul Recorder / Spune că a solicitat o audiență la președinte, dar Nicușor Dan nu a primit-o încă / Ce i-ar spune lui Nicușor Dan # G4Media
Prezentă în emisiune la Antena3, șefa Curții de apel București, Liana Arsenie, a afirmat că Recorder nu i-a solicitat un interviu cu privire la acuzațiile publicate în materialul privind corupția din justiție. Pe tema problemelor din Justiție, Arsenie a afirmat că i-a cerut în scris președintelui Nicușor Dan să o primească în audiență, lucru care […] © G4Media.ro.
21:00
Serviciul de Informații al Ucrainei: Liderul cecen Ramzan Kadîrov suferă de insuficienţă renal. Pentru că ar fi în stare gravă i se caută un înlocuitor # G4Media
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, ar suferi de insuficienţă renală fiind supus dializei, au declarat duminică surse din cadrul Serviciului de Informaţii Militare al Ministerului Apărării din Ucraina, GUR, agenţiilor ucrainene UNIAN şi Ukrinform – transmite EFE, transmite Agerpres. Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, se află în prezent în propriul său spital din Cecenia, […] © G4Media.ro.
20:50
În şase unităţi şcolare din țară cursurile se vor desfășura online din cauza vremii nefavorabile / În alte trei școli cursurile au fost suspendate # G4Media
Elevii de la şase şcoli din ţară vor desfăşura luni, 12 ianuarie, cursuri online, iar în trei unităţi şcolare activitatea va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate, din cauza vremii nefavorabile, a anunţat, duminică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform Agerpres. Este vorba despre unităţi şcolare din Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt, Timiş şi […] © G4Media.ro.
20:40
Globurile de Aur: Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet şi alte personalităţi din lumea filmului și televiziunii concurează duminică seara pentru renumitele premii ale galei # G4Media
Gala Globurile de Aur 2026 începe duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 20:00 ora coastei de Est a SUA (Eastern Time). Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet şi alte personalităţi din lumea showbiz-ului concurează pentru premiile uneia dintre cele mai importante competiţii pe drumul către râvnitele Oscaruri, relatează Reuters şi Agerpres. Ediţia de anul acesta este […] © G4Media.ro.
20:10
Discuţii la NATO despre Groenlanda şi Arctica, miniştrii de externe german şi danez anunţă întâlniri cu Marco Rubio # G4Media
Ţările membre NATO poartă discuţii „constructive” privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a cărui achiziţie este vizată de administraţia Trump, a declarat duminică, la o conferinţă pe tema apărării desfăşurată în Suedia, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, americanul Alexus Grynkewich, conform Agerpres. Oficialul a subliniat importanţa strategică tot mai mare a Arcticii, pe […] © G4Media.ro.
19:50
Radu Miruță a participat la comemorarea victimelor din Crans Montana: Am simțit, mai clar ca oricând, puterea acelui „împreună” care salvează, care alină, care ajută să mergem mai departe # G4Media
Radu Miruță a participat la evenimentul de comemorare a victimelor de la Crans Montana, unde s-au adunat mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele Franței, Emmanuel Macron. Ministrul Miruță a fost însoțit de Raed Arafat. „A fost un moment de emoție profundă și sinceră, în care o țară întreagă și-a plâns morții unui incident devastator. (…) În […] © G4Media.ro.
19:40
Există puține instrumente pe care Administrația Trump le are și pare dispusă să le folosească pentru a ajuta protestatarii iranieni, cu excepția acțiunii militare împotriva regimului islamist de la Teheran, au declarat pentru G4Media.ro experți americani. Cât de probabil este însă scenariul ca Trump să atace Iranul și să-i susțină pe manifestanții anti-Khamenei care i-au […] © G4Media.ro.
19:30
Preşedintele Iranului despre protestatari: Înţelegem oamenii, dar huliganii şi teroriştii trebuie opriţi # G4Media
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că guvernul iranian îi „ascultă” pe protestatari şi că face „tot posibilul” pentru a rezolva problemele economice care au declanşat protestele. El a făcut distincţie între dreptul de a manifesta pe fondul furiei provocate de criza economică gravă cu care se confruntă ţara şi „huliganii şi teroriştii” care provoacă […] © G4Media.ro.
19:10
Un oficial american compară ameninţările guvernului britanic faţă de platforma X cu Rusia lui Putin # G4Media
Sarah Rogers, secretar adjunct pentru diplomaţie publică în cadrul Departamentului de Stat al SUA, a comparat ameninţările guvernului britanic la adresa platformei de socializare X cu modul în care Rusia lui Vladimir Putin controlează informaţia. Declaraţia a fost făcută într-o serie de mesaje critice la adresa Marii Britanii, relatează Agerpres citând dpa. Ministrul britanic pentru […] © G4Media.ro.
19:00
Președintele american Donald Trump ia în considerare o serie de opțiuni militare posibile în Iran, în contextul protestelor sângeroase care continuă în această țară, au declarat doi oficiali americani pentru CNN. Trump intenționează să pună în aplicare recentele sale amenințări de a lovi regimul iranian în cazul în care acesta folosește forța letală împotriva civililor. […] © G4Media.ro.
18:40
Von der Leyen va semna acordul Mercosur în Paraguay, în 17 ianuarie / Majoritatea țărilor membre ale UE au votat vineri în favoarea semnării acordului # G4Media
UE și grupul Mercosur vor semna sâmbătă acordul comercial mult așteptat, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmând să se deplaseze în Paraguay pe 17 ianuarie pentru ceremonia de semnare, informează Politico. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a confirmat planurile de călătorie. sula von der Leyen va fi însoțită de președintele Consiliului […] © G4Media.ro.
18:10
Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant în care ar fi lucrat ca ospătar fără forme legale # G4Media
Polițiștii din Bistrița informează că un tânăr de 18 ani a fost descoperit mort, într-un local din Bistrița Năsăud. Conform surselor G4Media, băiatul se afla într-o garsonieră amenajată la mansarda Restaurantului Ardealul. Se presupune că acesta lucra ca ospătar în localul respectiv, dar fără forme legale, astfel că ar fi fost sesizat și ITM. „Polițiștii […] © G4Media.ro.
18:00
Armata israeliană a lansat duminică zeci de bombardamente în sudul Libanului, vizând presupuse infrastructuri militare ale grupării şiite Hezbollah, informează EFE. Locuitorii satului Kafr Hata au primit un ordin de evacuare, fiind sfătuiţi să nu se apropie la mai puţin 300 de metri de ţintele militare. Mesajul militar israelian a fost însoţit de o hartă […] © G4Media.ro.
17:50
De mult timp, oamenii de știință se întreabă care sunt originile speciei umane. Nu este clar de la ce strămoș comun descind oamenii moderni, neandertalienii și denisovanii. Conform estimărilor anterioare, acest strămoș a trăit în urmă cu aproximativ 750.000 de ani, dar acum o nouă analiză a fosilelor descoperite în Maroc oferă informații noi despre […] © G4Media.ro.
17:50
Armata iordaniană a început procedurile de recrutare după reintroducerea serviciului militar obligatoriu # G4Media
Armata iordaniană a început duminică punerea în aplicare a procedurilor de recrutare, după reintroducerea serviciului militar obligatoriu, suspendat din 1992, informează agenţia iordaniană de presă Petra, transmite Agerpres. Procedurile se vor desfăşura pe parcursul a 10 zile, după care prima tranşă de 2.000 de recruţi va începe instruirea la tabăra Shuwayr a Forţelor Armate Iordaniene […] © G4Media.ro.
17:30
Pe 22 ianuarie, agenția europeană REA va publica un apel de propuneri pentru campania „Buy European food”. UE alocă în 2026 suma record de 205 milioane de euro pentru promovarea produselor agroalimentare în interiorul și în afara UE # G4Media
Comisia Europeană va aloca 205 milioane de euro în 2026 pentru cofinanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare în interiorul și în afara UE, anunță agenția Ansa, citând un comunicat de presă. Astfel, executivul UE precizează că va pune la dispoziție până la 160 de milioane de euro sub formă de granturi pentru cofinanțarea programelor […] © G4Media.ro.
17:30
Şapte adulţi şi un copil au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor după ce au rămas blocaţi timp de mai multe zile, din cauza zăpezii, la o casă de vacanţă în județul Hunedoara # G4Media
Şapte adulţi şi un copil au fost salvaţi, duminică, de un echipaj mixt format din salvamontişti şi jandarmi montani, după ce rămăseseră izolaţi timp de mai multe zile, din cauza zăpezii, la casa lor de vacanţă din cătunul Ticera, în nordul judeţului Hunedoara, transmite Agerpres. Potrivit şefului Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Hunedoara, Ovidiu Bodean, […] © G4Media.ro.
17:20
Liderii nordici resping afirmațiile lui Trump privind Groenlanda: Informațiile secrete u indică prezența navelor rusești sau chineze în apropierea Groenlandei # G4Media
Guvernele nordice resping afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora nave rusești și chineze operează în apropierea Groenlandei, avertizând că aceste afirmații nu sunt susținute de informații secrete și alimentează retorica destabilizatoare, a raportat duminică Financial Times, conform Politico. Doi diplomați nordici de rang înalt, care au acces la informații secrete ale NATO, au declarat […] © G4Media.ro.
16:50
„Periculos și alarmant”: Google elimină unele dintre rezumatele sale generate de IA după ce sănătatea utilizatorilor a fost pusă în pericol # G4Media
Google a eliminat unele dintre rezumatele sale generate de AI privind sănătatea după ce o anchetă a ziarului Guardian a descoperit că oamenii erau expuși riscului de a fi afectați de informații false și înșelătoare. Compania a declarat că rezumatele sale AI, care utilizează inteligența artificială generativă pentru a oferi instantanee cu informații esențiale despre […] © G4Media.ro.
16:50
VIDEO/FOTO Minus 7 grade, slipi și adrenalină: 30 de curajoși la baia la copcă într-un lac artificial de lângă Timișoara # G4Media
La ora doisprezece, termometrul arată minus 7 grade Celsius. În timp ce unii, la o asemenea temperatură, sunt îmbrăcați în echipament de schi, pentru cei adunați pe balta de pescuit „Țarina lui Petre”, de la Giroc (lângă Timișoara), ținuta era de ștrand: slipi și șlapi. Baia la copcă a început din 2016, la inițiativa medicului […] © G4Media.ro.
