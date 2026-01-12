Prognoza de frig intens: Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic
MainNews.ro, 12 ianuarie 2026 09:50
Prognoza meteo anunță frig cumplit în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat un nou Comandament Energetic Național pentru a discuta măsurile necesare. Evenimentul va avea loc pe 12 ianuarie, la sediul Dispecerului Energetic Național, iar ministrul va susține declarații de presă la ora 13:30. Prognoza meteo preconizează temperaturi extrem de scăzute în următoarele … Articolul Prognoza de frig intens: Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
09:50
Prognoza meteo anunță frig cumplit în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat un nou Comandament Energetic Național pentru a discuta măsurile necesare. Evenimentul va avea loc pe 12 ianuarie, la sediul Dispecerului Energetic Național, iar ministrul va susține declarații de presă la ora 13:30. Prognoza meteo preconizează temperaturi extrem de scăzute în următoarele … Articolul Prognoza de frig intens: Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic apare prima dată în Main News.
Acum o oră
09:40
Cristian Chivu a obținut prima remiză în Serie A, 2-2 cu Napoli, marcând prin Dimarco și Calhanoglu. Deși Inter a condus de două ori, așa nu a putut înfrunta marii rival. Chivu subliniază că a fost un meci echilibrat, iar lupta pentru titlu continuă între echipele de top din Italia. Cristian Chivu a obținut prima … Articolul Cristi Chivu, star printre tineri: Interul înfruntă Napoli în Serie A apare prima dată în Main News.
09:40
Cea mai rece noapte din iarnă se va înregistra în noaptea de luni spre marți, când temperaturile vor scădea între -20 și -9 grade Celsius în România. În București, minima va ajunge la -14 grade. Informarea meteorologică de vreme deosebit de rece este în vigoare până marți la ora 10:00, cu ger și ninsori în … Articolul Cea mai rece noapte în România: zone cu temperaturi de până la -20°C apare prima dată în Main News.
09:30
Pensiile magistraților din România sunt cele mai mari din lume, iar reorganizarea administrativă este în pericol de a fi abandonată. Eugen Rădulescu, consilier BNR, subliniază risipa resurselor și nevoia de modernizare, avertizând asupra deficitului bugetar și impactului acestuia asupra populației. Pensiile magistraților din România sunt cele mai mari din lume Eugen Rădulescu de la BNR … Articolul Pensiile magistraților, cele mai mari din lume, reorganizare administrativă blocată apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
09:00
Un bărbat din Italia a dat în judecată un restaurant din Sicilia după ce un videoclip postat pe TikTok i-a dezvăluit infidelitatea. Soția, informată prin intermediul clipului, a decis să pună capăt căsniciei. Bărbatul acuză restaurantul de încălcarea dreptului la viață privată și solicită despăgubiri pentru prejudiciu moral. Un bărbat din Italia a dat în … Articolul Bărbat acuză restaurantul că l-a expus pe TikTok pentru infidelitate apare prima dată în Main News.
08:50
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost acuzat de plagiat la doar câteva zile după declanșarea selecției procurorilor. Într-un răspuns vehement, el întreabă „De ce acum? De ce eu?”, contestând acuzațiile ca fiind defăimătoare și fără temei. Conflictul politic se amplifică, iar scenariile unei demiteri sunt tot mai probabile. Ministrul Justiției Radu Marinescu a fost acuzat … Articolul De ce selecția procurorilor acum? De ce eu în această situație? apare prima dată în Main News.
08:40
Filip Jianu, prima rachetă a României, a pierdut finala turneului ITF de la Antalya, cedând în fața britanicului Felix Gill. În timp ce Jianu caută puncte pentru a urca în clasament, jucătorii din Top 250 participă la calificările Australian Open, fără ca România să aibă reprezentanți în competiția de Mare Șlem. Filip Jianu a pierdut … Articolul În timp ce Melbourne găzduiește calificări, vedeta României se află în Antalya apare prima dată în Main News.
08:40
Explozii și incendii au zguduit Kievul după un atac cu drone al Rusiei, provocând distrugeri într-o clădire. Mii de locuitori rămân fără căldură, iar oficialii avertizează privind noi atacuri. Primarul Klitschko îndeamnă cetățenii să părăsească orașul, având în vedere temperaturile extrem de scăzute. Rusia a atacat Kievul cu drone, provocând explozii și incendii într-o clădire … Articolul Bombardamentele Rusiei distrug Kievul: mii de locuințe fără căldură apare prima dată în Main News.
08:20
Apple va lansa primul smartphone pliabil în septembrie 2026, în pofida costurilor crescute # MainNews.ro
Apple ar putea lansa primul său smartphone pliabil, iPhone Fold, în septembrie 2026, conform raportului „Chosun Ilbo”. Ecranele vor fi produse de Samsung Display. Se speculează un preț între 2.000 și 2.500 de dolari. Dispozitivul ar putea avea un ecran de 7,76 inch, asemănător cu un iPad mini. Apple ar putea lansa primul smartphone pliabil … Articolul Apple va lansa primul smartphone pliabil în septembrie 2026, în pofida costurilor crescute apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
08:00
Poliția ecuadoriană investighează descoperirea macabră a cinci capete umane agățate pe o plajă din Puerto Lopez, însoțite de un mesaj de avertizare. Această violență extremă face parte dintr-o tendință alarmantă de violențe între bandele criminale din Ecuador, care a înregistrat peste 4600 de crime în primele șase luni ale anului 2025. Ancheta Poliției ecuadoriene a … Articolul Capete umane expuse pe plajă în Ecuador, alertă șocantă descoperită apare prima dată în Main News.
07:40
Daniel Chițoiu, fost ministru de Finanțe, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după un accident rutier soldat cu două decese. Comportamentul său procesual a contribuit la majorarea pedepsei, inclusiv cererile de recuzare a judecătorilor și sesizările la Inspecția Judiciară. Daniel Chițoiu a fost condamnat la 4 ani … Articolul Afacerea Chițoiu: Avocații cer recuzare și sesizări la Inspecția Judiciară apare prima dată în Main News.
07:30
Judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie avertizează asupra încercărilor procurorilor de a influența soluțiile judecătorilor în România. Ea subliniază gravitatea acestor solicitări și riscurile de a reveni la practici de control judiciar, amintind cazuri din trecut unde judecătorii au fost supravegheați și anchetați. Judecătoarea Liana Arsenie avertizează asupra presiunilor din partea unor procurori pentru influențarea soluțiilor judecătorilor … Articolul Interesul DNA pentru soluții poate redeschide dosare pentru judecători apare prima dată în Main News.
07:30
Jannik Sinner, unul dintre cei mai promițători jucători de tenis, a dezvăluit o curiozitate interesantă: nu se așază niciodată pe scaunul din față al mașinii. Această alegere stârnește întrebări despre superstiții și siguranță, mai ales că acest loc este denumit „scaunul mortului”. Află mai multe despre acest obicei al său. Carlos Alcraz a învins pe … Articolul Locul din mașină pe care Jannik Sinner îl evită mereu înainte de zboruri apare prima dată în Main News.
07:20
Cererea crescută de memorii RAM din sectorul tehnologiilor AI duce la scumpirea globală a calculatoarelor, telefoanelor și televizoarelor. Producătorii precum Nvidia și AMD împing prețurile mai sus. În 2026, computerele și smartphone-urile vor deveni un lux, consumatorii având de ales între costuri mai mari sau compromisuri. Cererea crescută de memorii RAM pentru tehnologiile AI a … Articolul Prețuri mai mari pentru calculatoare, telefoane și televizoare în 2023 apare prima dată în Main News.
07:00
Autoritățile din Shenzhen au implementat cabine cu pereți din sticlă specială în toaletele publice, care devin transparente la detectarea fumului de țigară. Măsura vizează reducerea fumatului în spațiile publice, avertizând utilizatorii să își suprimați dorința de a fuma pentru a nu deveni celebri online. Shenzhen a instalat cabine din sticlă specială în toaletele publice care … Articolul Cum se descurcă chinezii cu fumătorii din toalete: evitați faima online! apare prima dată în Main News.
06:50
Ilie Bolojan a fost omagiat în cadrul adunării de la Biserica Baptistă Speranța Oradea, unde pastorul Cristian Sonea a rostit o rugăciune specială pentru înțelepciunea prim-ministrului. Sute de credincioși s-au rugat pentru conducerea țării, cerând binecuvântări divine și pace în națiune. Ilie Bolojan a participat la o adunare la Biserica Baptistă Speranța Oradea pe 11 … Articolul Rugăciune pentru domnul prim-ministru al țării noastre apare prima dată în Main News.
06:30
Războinicii au câștigat prima imunitate de la Survivor 2026, consolidându-și poziția în competiție. Află mai multe despre strategiile și provocările acestui sezon captivant. Descoperă detalii exclusive și momente cheie din cadrul emisiunii Survivor pe Antena Sport. Războinicii au câștigat prima imunitate în competiția Survivor 2026 Victorie importantă pentru echipa Războinicilor Concurenții continuă lupta pentru supraviețuire … Articolul Antena Sport: Război în Sport și Confruntări Incendiare! apare prima dată în Main News.
06:30
Situația drumurilor din România după ninsori și ger: peste 1.000 de utilaje acționează continuu pentru curățarea zăpezii și combaterea poleiului. Cod galben de ger și atenționări de viscol în mai multe județe. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să circule cu precauție. 1.000 de utilaje acționează pentru curățarea zăpezii pe drumurile din România … Articolul Drumurile din România: 1.000 de utilaje curăță zăpada după ninsori intense apare prima dată în Main News.
06:20
Descoperă regula 50-30-20 pentru a-ți organiza bugetul personal eficient. Alocă 50% din venituri pentru necesități, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. Află cum să economisești chiar și cu un venit mic, prin disciplină și planificare. Transformă-ți finanțele cu strategii simple și eficiente. Regula 50-30-20 ajută la gestionarea eficientă a bugetului personal 50% din venituri … Articolul Regula 50-30-20: Cum să economisești lunar eficient apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
06:00
Iranul se află într-o turnură istorică, cu proteste masive și o criză economică gravă. Analiza Ralucăi Moldovan sugerează că tranziția leadership-ului este iminentă, prevestind un 2026 plin de incertitudini. Regimul se confruntă cu diviziuni interne, presiuni externe și o societate din ce în ce mai nemulțumită. Iranul se confruntă cu proteste violente, iar condițiile pentru … Articolul Iranul în fața tranziției de leadership: Toamna ayatollahilor se apropie apare prima dată în Main News.
05:30
Bayern Munchen a realizat o victorie impresionantă, învins-o pe Wolfsburg cu 8-1 în Bundesliga. Cu această performanță, echipa antrenată de Vincent Kompany își consolidează poziția în clasament, având acum 63 de goluri marcate în acest sezon. Descoperiți detalii despre meci și principalele momente. Bayern Munchen a învins Wolfsburg cu 8-1 în Bundesliga Formația antrenată de … Articolul Bayern Munchen a învins categoric Wolfsburg în Bundesliga! apare prima dată în Main News.
05:30
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost acuzat de plagiat în teza sa de doctorat obținută în 2009 la Universitatea din Craiova. Deputat PSD și avocat cunoscut, Marinescu a avut roluri semnificative în Craiova și a fost implicat în cazuri notabile, inclusiv apărarea Olguței Vasilescu. Detalii despre cariera sa profesională autentificată. Radu Marinescu, avocat și deputat … Articolul Radu Marinescu: Ministrul acuzat de plagiat în teza de doctorat apare prima dată în Main News.
05:00
Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, ascunde sub gheață resurse naturale valoroase, precum litiu, petrol, gaze naturale și metale rare. Aceste resurse critice, esențiale pentru tranziția energetică globală, stârnesc un interes crescut, dar și dileme legate de exploatarea sustenabilă și impactul asupra mediului. Groenlanda ascunde sub gheață resurse naturale esențiale, inclusiv litiu, petrol și … Articolul Descoperiri ascunse sub gheața celei mai mari insule din lume apare prima dată în Main News.
04:30
Loți Bölöni a stârnit controverse prin declarațiile sale despre legendele fotbalului românesc Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, afirmând că erau neserioși. Reacțiile dure ale lui Gica Dobrin și Lorena Balaci subliniază lipsa de respect încrustată în cuvintele lui Bölöni, evidențiind importanța moștenirii lor în fotbal. Loți Bölöni a criticat dur pe Ilie Balaci și Nicolae … Articolul Loţi Boloni, omagiat de Lorena Balaci şi Gica Dobrin: „Momentul despărţirii” apare prima dată în Main News.
04:30
România se confruntă cu vreme extremă, iar cursurile vor fi suspendate sau desfășurate online în șase județe, afectând 2.300 de elevi din Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș. Meteorologii au emis atenționări de ger și ninsori până pe 13 ianuarie. Situația este dinamică și va fi actualizată în funcție de condiții. Cursurile se desfășoară … Articolul Alertă meteo în România: cursuri suspendate sau online în șase județe apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
04:00
Doi români au fost arestați în Australia pentru furturi în valoare de 50.000 de dolari, vizând femei în vârstă în parcările centrelor comerciale. Aceștia au folosit o schemă ingenioasă, distrăgând atenția victimelor de la mașină pentru a fura portofele și carduri. Oamenii legii continuă investigațiile. Doi români au fost arestați în Australia pentru furturi de … Articolul Doi români au înșelat femei vârstnice și au furat 50.000 de dolari în Australia apare prima dată în Main News.
04:00
Cine sunt finanțatorii partidelor politice din România? Articolul analizează contribuțiile financiare aduse de membri de partid, oameni de afaceri și sportivi, din donații, împrumuturi și cotizații. Află detalii despre PSD, PNL, USR și AUR, precum și sumele colosale primite de la stat. Descoperă conexiunile dintre politică și business. Partidele politice din România sunt finanțate prin … Articolul Finanțatorii partidelor politice: lideri publici și acționari mari companii apare prima dată în Main News.
04:00
Premierul britanic Keir Starmer analizează trimiterea de trupe în Groenlanda pentru a contracara amenințările lui Donald Trump. Discuțiile NATO vizează întărirea securității Arctice împotriva Rusiei și Chinei. În ciuda criticilor, liderii militari britanici elaborează planuri pentru o posibilă misiune în regiune. Keir Starmer analizează trimiterea de trupe britanice în Groenlanda pentru a răspunde amenințărilor lui … Articolul Planul NATO: Keir Starmer propune trupe britanice în Groenlanda apare prima dată în Main News.
03:30
Gigi Becali a confirmat că FCSB negociază transferul lui Luca Szimionaș, un tânăr mijlocaș român de 19 ani de la Hellas Verona. Acesta a fost parte a echipei României U19 și are patru apariții la U21. Cotat la 250.000 de euro, Szimionaș promite să rezolve problemele campioanei. Gigi Becali anunță un nou transfer de fotbalist … Articolul Gigi Becali aduce un român din Italia la FCSB pentru un nou transfer spectaculos apare prima dată în Main News.
03:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că prețurile la gaz nu vor crește după eliminarea schemei de plafonare pe 31 martie 2026. Există oferte mai mici pe piață, iar autoritățile sunt pregătite cu măsuri pentru a preveni creșteri bruste. România are stocuri suficiente pentru sezonul rece și nu mai importă gaze din Rusia. Ministrul Energiei, Bogdan … Articolul Ministrul Energiei: Oferte pentru prețurile gazelor după eliminarea plafonării apare prima dată în Main News.
03:00
Comisarul apărării propune o forță militară comună în UE; Kubilius vrea un Consiliu European de Securitate # MainNews.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, propune crearea unei forțe militare combinate în UE, capabilă să înlocuiească trupele americane din Europa. De asemenea, el sugerează un „Consiliu European de Securitate” pentru a îmbunătăți coordonarea în apărare și a răspunde mai eficient provocărilor de securitate. Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, propune crearea unei forțe militare … Articolul Comisarul apărării propune o forță militară comună în UE; Kubilius vrea un Consiliu European de Securitate apare prima dată în Main News.
02:30
Rapid București a confirmat transferul definitiv al lui Claudiu Micovschi la FC Argeș, echipă de play-off din Liga 1. Deși s-a speculat că jucătorul va fi folosit ca monedă de schimb pentru Marinos Tzionis, acesta își va continua cariera în Pitești, sub comanda lui Bogdan Andone. Claudiu Micovschi a fost transferat definitiv de Rapid la … Articolul Rapid transferă jucător la echipă de play-off: Transfer definitiv realizat apare prima dată în Main News.
02:20
Rusia se confruntă cu un război împotriva Ucrainei care depășește mobilizarea din Marele război pentru apărarea patriei. De la invazia Crimeei din 2014 până la conflictul actual, Putin se luptă să extindă influența Rusiei, sprijinit de regimuri autoritare. Viitorul războiului rămâne incert, iar pierderile sunt devastatoare. Rusia luptă în prezent împotriva Ucrainei mai mult decât … Articolul Rusia, în plin război cu Ucraina, depășește Uniunea Sovietică în 1941 apare prima dată în Main News.
02:20
Meta solicită Australiei să reconsidere interdicția privind rețelele de socializare pentru adolescenți, impusă în decembrie. Compania avertizează că măsura nu îndeplinește obiectivele de siguranță, expediează tinerii spre aplicații mai puțin reglementate și subliniază necesitatea colaborării pentru soluții mai eficiente. Australia a impus rețelelor de socializare să interzică conturile utilizatorilor minori din decembrie 2022 Meta a … Articolul Meta solicită Australia să reanalizeze interdicția rețelelor sociale pentru tineri apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
02:00
Guvernul României, sub conducerea vicepremierului Oana Gheorghiu, planifică eliminarea companiilor de stat inactive care înregistrează pierderi de 14 miliarde lei. Aproape 185 de companii sunt vizate pentru închidere. Analizele financiare vor determina viitorul companiilor precum Metrorex și TAROM. Guvernul plănuiește să elimine 185 de companii de stat inactive, care generează pierderi de 14 miliarde lei … Articolul Guvernul elimină companiile de stat inactive de pe „lista neagră” apare prima dată în Main News.
02:00
Proteste masive în Iran, cu focuri de armă și zeci de cadavre la morgă. Activiștii pentru drepturile omului raportează peste 500 de decese în ultimele două săptămâni. Manifestațiile, care continuă în diverse orașe, se transformă în apeluri împotriva regimului teocratic. Internetul a fost oprit pentru a patra zi consecutiv. Proteste antiguvernamentale în Iran continuă, provocând … Articolul Focuri de armă în Iran! Oamenii protestează, dronele autorităților supraveghează apare prima dată în Main News.
01:30
Dinamo transferă în această iarnă tânărul fotbalist Ianis Târbă, crescut la academia Barcelonei și cu fanii FCSB. La 19 ani, jucătorul cu cetățenie română și spaniolă a evoluat în Spania, fiind reprezentat de celebrul agent Jorge Mendes. Târbă visează să ajungă la prima echipă a Barcelonei și la naționala României. Dinamo îl transferă pe Ianis … Articolul Dinamo aduce un talent român crescut de Barcelona, fan FCSB apare prima dată în Main News.
01:10
Rusia atacă Ucraina cu drone, bombe ghidate și rachete: Zelenski denunță teroarea civililor # MainNews.ro
Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone și 890 de bombe ghidate în ultima săptămână, denunțându-se o campanie de teroare împotriva civililor. Președintele Zelenski subliniază că atacurile vizează instalații energetice și locuințe, afectând populația. Kremlinul contrazice, afirmând că țintele sunt militare. Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și … Articolul Rusia atacă Ucraina cu drone, bombe ghidate și rachete: Zelenski denunță teroarea civililor apare prima dată în Main News.
00:50
Secretarul pentru securitate acuză democrații de incitare la violență după moartea unei femei de la ICE # MainNews.ro
Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, acuză democrații că incită la violență după uciderea unei femei de către un agent ICE în Minneapolis. Oficialii democrați contestă declarațiile administrației Trump, susținând că femeia nu reprezenta o amenințare. Protestele au avut loc în mai multe orașe din țară. Kristi Noem acuză democrații că încurajează violența împotriva … Articolul Secretarul pentru securitate acuză democrații de incitare la violență după moartea unei femei de la ICE apare prima dată în Main News.
00:30
Inter și Napoli au remizat 2-2 într-un meci electrizant în Serie A, cu McTominay restabilind egalitatea pentru napoletani. Deși rezultatul a fost dezamăgitor pentru Chivu, Inter rămâne lider în campionat cu 42 de puncte. Înfruntarea a evidențiat tensiunea dintre antrenori, Conte și Chivu. Inter și Napoli au terminat meciul la egalitate, 2-2, pe stadionul Giuseppe … Articolul Inter și Napoli se împart punctele, McTominay provoacă probleme lui Chivu! apare prima dată în Main News.
00:30
105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui incident la instalația unui imobil de pe strada Liviu Rebreanu. Distrigaz Sud Rețele a oprit temporar furnizarea gazelor pentru asigurarea securității. Clienții trebuie să contacteze un operator autorizat ANRE pentru remediere. 105 clienți din Sectorul 3 au rămas fără gaze din cauza unui … Articolul 105 clienți din Sectorul 3, fără gaze din cauza unui incident pe Liviu Rebreanu apare prima dată în Main News.
11 ianuarie 2026
23:50
Statele Unite analizează intervenția în Iran, pe fondul protestelor anti-regim și al creșterii numărului morților printre protestatari. Secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu premierul israelian Netanyahu despre posibilul rol al SUA. Tensiunile cresc, iar armata iraniană se pregătește să reprime revoltele. Statele Unite consideră opțiuni de intervenție în Iran pe fondul protestelor de … Articolul SUA pregătesc intervenția în Iran după creșterea morților din proteste apare prima dată în Main News.
23:40
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026: afli numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, Noroc și altele. Reporturi impresionante, inclusiv peste 2,89 milioane de euro la Loto 6/49. Detalii despre câștiguri recente și premii istorice. Verifică rezultatele și mizează pe norocul tău! Duminică, 11 ianuarie 2026, s-au desfășurat trageri Loto 6/49, Joker și alte jocuri de … Articolul Numerele câștigătoare Loto 11 ianuarie 2026 – Rezultate duminicale apare prima dată în Main News.
23:40
Guvernul român demarează un proiect-pilot pentru eliminarea celor 185 de companii de stat inactive care înregistrează pierderi de aproximativ 14 miliarde de lei. Vicepremierul Oana Gheorghiu subliniază necesitatea unei analize profunde a situației financiare și a eficientizării companiilor strategice, precum Metrorex și TAROM. Guvernul român plănuiește să elimine companiile de stat inactive și cu pierderi. … Articolul Guvernul propune eliminarea companiilor de stat inactive și deficitare apare prima dată în Main News.
23:30
Barcelona a învins Real Madrid cu 3-2 în Supercupa Spaniei, într-un meci palpitant la Jeddah. Raphinha, Lewandowski și Vinicius Jr. au marcat, aducând un meci plin de intensitate. Catalanii continuă seria victoriilor în fața rivalilor, consolidându-și astfel dominanța în competițiile interne. Barcelona învinge Real Madrid cu 3-2 în finala Supercupei Spaniei la Jeddah Raphinha, Lewandowski … Articolul Barcelona învinge Real Madrid 3-2 și câștigă Supercupa Spaniei în Jeddah apare prima dată în Main News.
22:50
Proteste sângeroase în Iran au dus la peste 500 de decese, conform organizațiilor pentru drepturile omului. Regimul încearcă să blocheze accesul la Starlink pentru a izola țara, în timp ce manifestațiile continuă. Criza economică și represiunea cresc tensiunile în Republica Islamică. Numărul morților în protestele din Iran a ajuns la peste 500, conform organizației HRANA … Articolul Proteste violente în Iran: 500+ morți și regimul limitează accesul la Starlink apare prima dată în Main News.
22:40
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, acuză un plan cinic de preluare a puterii judecătorești, solicitând o discuție cu președintele țării. Ea afirmă că justiția este sub presiune și că unii colegi nu își asumă eșecurile, întărind pericolul politicizării sistemului judiciar și erodării statului de drept. Șefa CAB, Liana Arsenie, acuză un plan de … Articolul Șefa CAB acuză un plan cinic de preluare a justiției și cere discuții cu Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
22:40
Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de Nicușor Dan, oferind tinerilor între 18 și 35 de ani o indemnizație de trei salarii medii brute, aproximativ 27.000 de lei, după finalizarea pregătirii. Aceștia vor beneficia de echipamente, cazare și hrană, fiind înregistrați în rezerva operațională. Legea stagiului militar voluntar a fost promulgată de președintele Nicușor … Articolul Stagiu militar voluntar: Câți bani primesc absolvenții după curs? apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că autoritățile ascultă protestatarii, dar nu vor tolera huliganii și teroriștii. El a acuzat dușmanii țării, inclusiv SUA și Israel, de provocarea violențelor. Protestele izbucnite din cauza problemelor economice au dus la sute de morți și arestări masive. Președintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat că autoritățile ascultă protestele și … Articolul Iran: Președintele acuză dușmanii că au introdus teroriști instruiți în țară apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, atrage atenția asupra pericolului reprezentat de controlul politic al justiției. Statul de drept este în pericol atunci când cetățenii nu au încredere în independența judecătorilor, afirmă Arsenie, subliniind importanța unei justiții imparțiale și autonome. Președintele Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, avertizează despre pericolele controlului politic … Articolul Justiția controlată politic amenință statul de drept în România apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.