Titluri de stat Tezaur 2026: Lansare pe 12 ianuarie și dobânzi atractive
MainNews.ro, 12 ianuarie 2026 11:20
Ministerul Finanțelor lansează prima ediție din 2026 a Programului de titluri de stat Tezaur pe 12 ianuarie, oferind dobânzi atractive de până la 7,4%. Aceasta este o oportunitate importantă pentru investitori, interesul crescând pentru instrumentele financiare sigure.
• • •
Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, a reușit o victorie impresionantă la turneul WTA 500 de la Adelaide, eliminând-o pe Ekaterina Aleksandrova, numărul 11 mondial, cu 6-4, 6-4. După această victorie, ea se pregătește pentru următorul meci la Australian Open 2026, confirmându-și forma excelentă.
Un american a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și vișinată în România, surprinzând internauții cu o combinație inedită: a creat un sandviș cu aceste preparate. Reacțiile sale amuzante la vișinată au stârnit hohote de râs.
Descoperă M&S Fetească Regală 2024, un vin românesc delicios, aromat și floral, perfect pentru pește și salate. La doar 7,5 £, te invită într-o florărie de arome de trandafir și citrice. În articol, găsești și recomandări de vinuri accesibile sub 15 lire.
Victor Ponta denunță atacurile USR asupra Ministerului Justiției folosind metode de „terorism politic". El sprijină ideea că plagiatul ministrului Radu Marinescu este o manevră orchestrată pentru a captura justiția. Ponta îndeamnă foștii colegi din PSD să nu fie naivi, avertizând asupra unei bătălii pentru putere.
Ministrul Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat, își apără cariera profesională de trei decenii. El subliniază realizările sale în domeniul juridic și contestă acuzațiile, evidențiind respectarea standardelor de etică și evaluarea pozitivă a lucrării.
Vacile Black Angus și oile de rasă ale lui Gigi Nețoiu, în pericol din cauza inundațiilor # MainNews.ro
Gigi Nețoiu, fostul patron de la Rocar, se confruntă cu calamitate la ferma sa din Dolj, inundată complet. Vacile Black Angus și oile de rasă au pierit din cauza vremii severe. Proprietatea sa, evaluată la 6 milioane de euro, necesită ajutor de la stat pentru a supraviețui.
Învață cum să abordezi întrebările incomode ale copiilor despre sex, moarte și alte subiecte delicate. Află de ce tăcerea nu este o opțiune și cum poți transforma discuțiile stânjenitoare într-o oportunitate de conectare. Descoperă strategii pentru a răspunde cu încredere întrebărilor dificile.
Atacurile cibernetice vor deveni o normă în 2026, cu accent pe activitățile statelor precum Rusia și China. Vulnerabilitatea sistemelor GPS crește, afectând aeronave și infrastructuri critice. Uniunea Europeană implementează soluții pentru securitate. Securitatea cibernetică devine esențială pentru economii și strategii geopolitice.
Fiul fostului şah al Iranului, Reza Pahlavi, a îndemnat forţele de securitate să se alăture poporului, subliniind alegerea crucială între a deveni aliaţi ai naţiunii sau complici ai regimului. Apelul său a venit în contextul protestelor recente şi al unei represiuni brutale în Iran, atrăgând atenţia internaţională.
Caută să afli câți bani vei primi la pensie în funcție de meseria ta, cu o vechime de 25 de ani. Gândul.ro a creat un tabel care include 25 dintre cele mai populare meserii din România, detaliind salariul net și pensia lunară estimată.
Războiul din Ucraina continuă în ziua 1.418, cu armata ucraineană atacând trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică. Platformele, operată de Lukoil, erau esențiale pentru aprovizionarea trupelor ruse. Detalii despre atac nu au fost confirmate, dar Ucraina vizează constant infrastructura energetică rusă.
Prognoza meteo anunță frig cumplit în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat un nou Comandament Energetic Național pentru a discuta măsurile necesare. Evenimentul va avea loc pe 12 ianuarie, la sediul Dispecerului Energetic Național, iar ministrul va susține declarații de presă la ora 13:30.
Cristian Chivu a obținut prima remiză în Serie A, 2-2 cu Napoli, marcând prin Dimarco și Calhanoglu. Deși Inter a condus de două ori, așa nu a putut înfrunta marii rival. Chivu subliniază că a fost un meci echilibrat, iar lupta pentru titlu continuă între echipele de top din Italia.
Cea mai rece noapte din iarnă se va înregistra în noaptea de luni spre marți, când temperaturile vor scădea între -20 și -9 grade Celsius în România. În București, minima va ajunge la -14 grade. Informarea meteorologică de vreme deosebit de rece este în vigoare până marți la ora 10:00, cu ger și ninsori în mai multe zone.
Pensiile magistraților din România sunt cele mai mari din lume, iar reorganizarea administrativă este în pericol de a fi abandonată. Eugen Rădulescu, consilier BNR, subliniază risipa resurselor și nevoia de modernizare, avertizând asupra deficitului bugetar și impactului acestuia asupra populației.
Un bărbat din Italia a dat în judecată un restaurant din Sicilia după ce un videoclip postat pe TikTok i-a dezvăluit infidelitatea. Soția, informată prin intermediul clipului, a decis să pună capăt căsniciei. Bărbatul acuză restaurantul de încălcarea dreptului la viață privată și solicită despăgubiri pentru prejudiciu moral.
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost acuzat de plagiat la doar câteva zile după declanșarea selecției procurorilor. Într-un răspuns vehement, el întreabă „De ce acum? De ce eu?", contestând acuzațiile ca fiind defăimătoare și fără temei. Conflictul politic se amplifică, iar scenariile unei demiteri sunt tot mai probabile.
Filip Jianu, prima rachetă a României, a pierdut finala turneului ITF de la Antalya, cedând în fața britanicului Felix Gill. În timp ce Jianu caută puncte pentru a urca în clasament, jucătorii din Top 250 participă la calificările Australian Open, fără ca România să aibă reprezentanți în competiția de Mare Șlem.
Explozii și incendii au zguduit Kievul după un atac cu drone al Rusiei, provocând distrugeri într-o clădire. Mii de locuitori rămân fără căldură, iar oficialii avertizează privind noi atacuri. Primarul Klitschko îndeamnă cetățenii să părăsească orașul, având în vedere temperaturile extrem de scăzute.
Apple va lansa primul smartphone pliabil în septembrie 2026, în pofida costurilor crescute # MainNews.ro
Apple ar putea lansa primul său smartphone pliabil, iPhone Fold, în septembrie 2026, conform raportului „Chosun Ilbo". Ecranele vor fi produse de Samsung Display. Se speculează un preț între 2.000 și 2.500 de dolari. Dispozitivul ar putea avea un ecran de 7,76 inch, asemănător cu un iPad mini.
Poliția ecuadoriană investighează descoperirea macabră a cinci capete umane agățate pe o plajă din Puerto Lopez, însoțite de un mesaj de avertizare. Această violență extremă face parte dintr-o tendință alarmantă de violențe între bandele criminale din Ecuador, care a înregistrat peste 4600 de crime în primele șase luni ale anului 2025.
Daniel Chițoiu, fost ministru de Finanțe, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după un accident rutier soldat cu două decese. Comportamentul său procesual a contribuit la majorarea pedepsei, inclusiv cererile de recuzare a judecătorilor și sesizările la Inspecția Judiciară.
Judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie avertizează asupra încercărilor procurorilor de a influența soluțiile judecătorilor în România. Ea subliniază gravitatea acestor solicitări și riscurile de a reveni la practici de control judiciar, amintind cazuri din trecut unde judecătorii au fost supravegheați și anchetați.
Jannik Sinner, unul dintre cei mai promițători jucători de tenis, a dezvăluit o curiozitate interesantă: nu se așază niciodată pe scaunul din față al mașinii. Această alegere stârnește întrebări despre superstiții și siguranță, mai ales că acest loc este denumit „scaunul mortului".
Cererea crescută de memorii RAM din sectorul tehnologiilor AI duce la scumpirea globală a calculatoarelor, telefoanelor și televizoarelor. Producătorii precum Nvidia și AMD împing prețurile mai sus. În 2026, computerele și smartphone-urile vor deveni un lux, consumatorii având de ales între costuri mai mari sau compromisuri.
Autoritățile din Shenzhen au implementat cabine cu pereți din sticlă specială în toaletele publice, care devin transparente la detectarea fumului de țigară. Măsura vizează reducerea fumatului în spațiile publice, avertizând utilizatorii să își suprimați dorința de a fuma pentru a nu deveni celebri online.
Ilie Bolojan a fost omagiat în cadrul adunării de la Biserica Baptistă Speranța Oradea, unde pastorul Cristian Sonea a rostit o rugăciune specială pentru înțelepciunea prim-ministrului. Sute de credincioși s-au rugat pentru conducerea țării, cerând binecuvântări divine și pace în națiune.
Războinicii au câștigat prima imunitate de la Survivor 2026, consolidându-și poziția în competiție. Află mai multe despre strategiile și provocările acestui sezon captivant.
Situația drumurilor din România după ninsori și ger: peste 1.000 de utilaje acționează continuu pentru curățarea zăpezii și combaterea poleiului. Cod galben de ger și atenționări de viscol în mai multe județe. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să circule cu precauție.
Descoperă regula 50-30-20 pentru a-ți organiza bugetul personal eficient. Alocă 50% din venituri pentru necesități, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. Află cum să economisești chiar și cu un venit mic, prin disciplină și planificare.
Iranul se află într-o turnură istorică, cu proteste masive și o criză economică gravă. Analiza Ralucăi Moldovan sugerează că tranziția leadership-ului este iminentă, prevestind un 2026 plin de incertitudini. Regimul se confruntă cu diviziuni interne, presiuni externe și o societate din ce în ce mai nemulțumită.
Bayern Munchen a realizat o victorie impresionantă, învins-o pe Wolfsburg cu 8-1 în Bundesliga. Cu această performanță, echipa antrenată de Vincent Kompany își consolidează poziția în clasament, având acum 63 de goluri marcate în acest sezon. Descoperiți detalii despre meci și principalele momente. Bayern Munchen a învins Wolfsburg cu 8-1 în Bundesliga Formația antrenată de … Articolul Bayern Munchen a învins categoric Wolfsburg în Bundesliga! apare prima dată în Main News.
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost acuzat de plagiat în teza sa de doctorat obținută în 2009 la Universitatea din Craiova. Deputat PSD și avocat cunoscut, Marinescu a avut roluri semnificative în Craiova și a fost implicat în cazuri notabile, inclusiv apărarea Olguței Vasilescu. Detalii despre cariera sa profesională autentificată. Radu Marinescu, avocat și deputat … Articolul Radu Marinescu: Ministrul acuzat de plagiat în teza de doctorat apare prima dată în Main News.
Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, ascunde sub gheață resurse naturale valoroase, precum litiu, petrol, gaze naturale și metale rare. Aceste resurse critice, esențiale pentru tranziția energetică globală, stârnesc un interes crescut, dar și dileme legate de exploatarea sustenabilă și impactul asupra mediului. Groenlanda ascunde sub gheață resurse naturale esențiale, inclusiv litiu, petrol și … Articolul Descoperiri ascunse sub gheața celei mai mari insule din lume apare prima dată în Main News.
Loți Bölöni a stârnit controverse prin declarațiile sale despre legendele fotbalului românesc Ilie Balaci și Nicolae Dobrin, afirmând că erau neserioși. Reacțiile dure ale lui Gica Dobrin și Lorena Balaci subliniază lipsa de respect încrustată în cuvintele lui Bölöni, evidențiind importanța moștenirii lor în fotbal. Loți Bölöni a criticat dur pe Ilie Balaci și Nicolae … Articolul Loţi Boloni, omagiat de Lorena Balaci şi Gica Dobrin: „Momentul despărţirii” apare prima dată în Main News.
România se confruntă cu vreme extremă, iar cursurile vor fi suspendate sau desfășurate online în șase județe, afectând 2.300 de elevi din Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș. Meteorologii au emis atenționări de ger și ninsori până pe 13 ianuarie. Situația este dinamică și va fi actualizată în funcție de condiții. Cursurile se desfășoară … Articolul Alertă meteo în România: cursuri suspendate sau online în șase județe apare prima dată în Main News.
Doi români au fost arestați în Australia pentru furturi în valoare de 50.000 de dolari, vizând femei în vârstă în parcările centrelor comerciale. Aceștia au folosit o schemă ingenioasă, distrăgând atenția victimelor de la mașină pentru a fura portofele și carduri. Oamenii legii continuă investigațiile. Doi români au fost arestați în Australia pentru furturi de … Articolul Doi români au înșelat femei vârstnice și au furat 50.000 de dolari în Australia apare prima dată în Main News.
Cine sunt finanțatorii partidelor politice din România? Articolul analizează contribuțiile financiare aduse de membri de partid, oameni de afaceri și sportivi, din donații, împrumuturi și cotizații. Află detalii despre PSD, PNL, USR și AUR, precum și sumele colosale primite de la stat. Descoperă conexiunile dintre politică și business. Partidele politice din România sunt finanțate prin … Articolul Finanțatorii partidelor politice: lideri publici și acționari mari companii apare prima dată în Main News.
Premierul britanic Keir Starmer analizează trimiterea de trupe în Groenlanda pentru a contracara amenințările lui Donald Trump. Discuțiile NATO vizează întărirea securității Arctice împotriva Rusiei și Chinei. În ciuda criticilor, liderii militari britanici elaborează planuri pentru o posibilă misiune în regiune. Keir Starmer analizează trimiterea de trupe britanice în Groenlanda pentru a răspunde amenințărilor lui … Articolul Planul NATO: Keir Starmer propune trupe britanice în Groenlanda apare prima dată în Main News.
Gigi Becali a confirmat că FCSB negociază transferul lui Luca Szimionaș, un tânăr mijlocaș român de 19 ani de la Hellas Verona. Acesta a fost parte a echipei României U19 și are patru apariții la U21. Cotat la 250.000 de euro, Szimionaș promite să rezolve problemele campioanei. Gigi Becali anunță un nou transfer de fotbalist … Articolul Gigi Becali aduce un român din Italia la FCSB pentru un nou transfer spectaculos apare prima dată în Main News.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că prețurile la gaz nu vor crește după eliminarea schemei de plafonare pe 31 martie 2026. Există oferte mai mici pe piață, iar autoritățile sunt pregătite cu măsuri pentru a preveni creșteri bruste. România are stocuri suficiente pentru sezonul rece și nu mai importă gaze din Rusia. Ministrul Energiei, Bogdan … Articolul Ministrul Energiei: Oferte pentru prețurile gazelor după eliminarea plafonării apare prima dată în Main News.
Comisarul apărării propune o forță militară comună în UE; Kubilius vrea un Consiliu European de Securitate # MainNews.ro
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, propune crearea unei forțe militare combinate în UE, capabilă să înlocuiească trupele americane din Europa. De asemenea, el sugerează un „Consiliu European de Securitate” pentru a îmbunătăți coordonarea în apărare și a răspunde mai eficient provocărilor de securitate. Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, propune crearea unei forțe militare … Articolul Comisarul apărării propune o forță militară comună în UE; Kubilius vrea un Consiliu European de Securitate apare prima dată în Main News.
Rapid București a confirmat transferul definitiv al lui Claudiu Micovschi la FC Argeș, echipă de play-off din Liga 1. Deși s-a speculat că jucătorul va fi folosit ca monedă de schimb pentru Marinos Tzionis, acesta își va continua cariera în Pitești, sub comanda lui Bogdan Andone. Claudiu Micovschi a fost transferat definitiv de Rapid la … Articolul Rapid transferă jucător la echipă de play-off: Transfer definitiv realizat apare prima dată în Main News.
Rusia se confruntă cu un război împotriva Ucrainei care depășește mobilizarea din Marele război pentru apărarea patriei. De la invazia Crimeei din 2014 până la conflictul actual, Putin se luptă să extindă influența Rusiei, sprijinit de regimuri autoritare. Viitorul războiului rămâne incert, iar pierderile sunt devastatoare. Rusia luptă în prezent împotriva Ucrainei mai mult decât … Articolul Rusia, în plin război cu Ucraina, depășește Uniunea Sovietică în 1941 apare prima dată în Main News.
Meta solicită Australiei să reconsidere interdicția privind rețelele de socializare pentru adolescenți, impusă în decembrie. Compania avertizează că măsura nu îndeplinește obiectivele de siguranță, expediează tinerii spre aplicații mai puțin reglementate și subliniază necesitatea colaborării pentru soluții mai eficiente. Australia a impus rețelelor de socializare să interzică conturile utilizatorilor minori din decembrie 2022 Meta a … Articolul Meta solicită Australia să reanalizeze interdicția rețelelor sociale pentru tineri apare prima dată în Main News.
Guvernul României, sub conducerea vicepremierului Oana Gheorghiu, planifică eliminarea companiilor de stat inactive care înregistrează pierderi de 14 miliarde lei. Aproape 185 de companii sunt vizate pentru închidere. Analizele financiare vor determina viitorul companiilor precum Metrorex și TAROM. Guvernul plănuiește să elimine 185 de companii de stat inactive, care generează pierderi de 14 miliarde lei … Articolul Guvernul elimină companiile de stat inactive de pe „lista neagră” apare prima dată în Main News.
Proteste masive în Iran, cu focuri de armă și zeci de cadavre la morgă. Activiștii pentru drepturile omului raportează peste 500 de decese în ultimele două săptămâni. Manifestațiile, care continuă în diverse orașe, se transformă în apeluri împotriva regimului teocratic. Internetul a fost oprit pentru a patra zi consecutiv. Proteste antiguvernamentale în Iran continuă, provocând … Articolul Focuri de armă în Iran! Oamenii protestează, dronele autorităților supraveghează apare prima dată în Main News.
Dinamo transferă în această iarnă tânărul fotbalist Ianis Târbă, crescut la academia Barcelonei și cu fanii FCSB. La 19 ani, jucătorul cu cetățenie română și spaniolă a evoluat în Spania, fiind reprezentat de celebrul agent Jorge Mendes. Târbă visează să ajungă la prima echipă a Barcelonei și la naționala României. Dinamo îl transferă pe Ianis … Articolul Dinamo aduce un talent român crescut de Barcelona, fan FCSB apare prima dată în Main News.
Rusia atacă Ucraina cu drone, bombe ghidate și rachete: Zelenski denunță teroarea civililor # MainNews.ro
Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone și 890 de bombe ghidate în ultima săptămână, denunțându-se o campanie de teroare împotriva civililor. Președintele Zelenski subliniază că atacurile vizează instalații energetice și locuințe, afectând populația. Kremlinul contrazice, afirmând că țintele sunt militare. Rusia a atacat Ucraina cu 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate și … Articolul Rusia atacă Ucraina cu drone, bombe ghidate și rachete: Zelenski denunță teroarea civililor apare prima dată în Main News.
