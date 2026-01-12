Nou atac al Rusiei asupra Kievului. Clădiri în flăcări după ce au fost lovite de drone. Mii de localnici au rămas fără căldură

07:10

În romanul distopic „1984” al lui George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate aflate în război perpetuu. Uneori, două dintre state formează o alianță împotriva celui de-al treilea. Alteori, schimbă brusc taberele. Nu se oferă motive. În schimb, Partidul le spune proletarilor: „Am fost întotdeauna în război cu Estasia”. Ziarele și cărțile de istorie sunt rapid rescrise pentru a face ca acest lucru să pară adevărat. Lumea lui Orwell este ficțiune, dar unii vor ca ea să devină realitate. Încă dinaintea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, ideea că lumea ar trebui să aibă trei sfere de influență - o Asie dominată de China, o Europă dominată de Rusia și o emisferă vestică dominată de Statele Unite - a circulat pe internet într-un mod haotic, promovată în mare parte de rușii care vor să controleze ceea ce ei numesc „străinătatea apropiată” sau poate vor doar ca țara lor, cu economia sa slabă și armata șubredă, să fie menționată în același timp cu Statele Unite și China, scrie jurnalista Anne Applebaum în revista The Atlantic.