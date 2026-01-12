Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 ianuarie
Digi24.ro, 12 ianuarie 2026 08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 ianuarie
• • •
Acum 5 minute
08:40
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța” # Digi24.ro
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”. Comentariile democratului au venit ca răspuns la o întrebare referitoare la faptul dacă măsura propusă de administraţia Trump ar duce efectiv la desfiinţarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Murphy nu este, însă, singurul politician americn care a criticat public planurile lui Donald Trump privind Groenlanda.
Acum 15 minute
08:30
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce un şofer a intrat cu un camion U-Haul într-un grup de manifestanţi care protestau faţă de regimul iranian, la Los Angeles, relatează The Hill.
08:30
Incendiu puternic în București. Arde o patiserie în zona metroului Pipera, cu risc de extindere la clădirile din apropiere # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit în nordul Capitalei, în zona metroului Pipera, unde o patiserie a fost cuprinsă de flăcări. Există riscul ca focul să se extindă și la alte clădiri din zonă, iar intervenția salvatorilor este una contracronometru.
Acum 30 minute
08:20
08:20
Nou atac al Rusiei asupra Kievului. Clădiri în flăcări după ce au fost lovite de drone. Mii de localnici au rămas fără căldură # Digi24.ro
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care oraşul şi locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.
Acum o oră
08:10
Val de frig în toată țara. Cod galben de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius # Digi24.ro
Este alertă cod galben de ger până mâine dimineață. La noapte sunt așteptate minus 20 de grade Celsius în unele zone, iar în Capitală minima va ajunge la minus 14 grade. Autoritățile sunt în alertă din cauza vremii severe, însă ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că stocurile de gaze sunt suficiente. Pentru astăzi, la prânz, a fost convocat Comandamentul Energetic Național.
Acum 2 ore
07:40
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag distrus: „Ca faraonul” # Digi24.ro
Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi, însoţit de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”.
07:10
Nouă amenințare în Marea Baltică: Rusia dezvoltă drone subacvatice „științifice” pentru a viza cablurile și conductele # Digi24.ro
Rusia a dezvoltat un întreg ecosistem de vehicule subacvatice care sunt prezentate oficial ca platforme pentru uz civil și științific, dar care sunt în mod clar potrivite pentru a viza cablurile și conductele submarine sub această acoperire.
07:10
Pentagon Pizza Index. Care este legătura dintre creșterea comenzilor de mâncare și lovitura militară asupra Venezuelei # Digi24.ro
Pe 3 ianuarie, s-a observat o agitație neobișnuită la mai multe pizzerii din apropierea Pentagonului, în Arlington, Virginia, urmată ulterior de rapoarte despre explozii în Caracas.
07:10
Eșec pe bani europeni, la Galați. Motivul pentru care biblioteca, renovată 90%, a fost abandonată de constructor: „Nu e ceva nou” # Digi24.ro
Eșec pe bani europeni - așa poate fi descrisă reabilitarea clădirii de patrimoniu european, care găzduiește biblioteca județeană din Galați. Constructorul a intrat în faliment când mai avea doar 10% până la finalizarea proiectului. Acum, Consiliul Județean Galați trebuie să reia licitația pentru a găsi un alt constructor. „Nu e ceva nou”, spun cu amărăciune localnicii.
07:10
Visul de a deveni proprietari, presărat cu capcane. Greșeala care îi poate costa enorm pe cei care vor să își cumpere o locuință # Digi24.ro
Apartamente în blocuri noi, vechi sau case - toate au nevoie, înainte de cumpărare, de o verificare tehnică. Fără aceasta, noii proprietari se pot trezi cu probleme, care îi pot costa zeci de mii de euro. Experții imobiliari spun că puțini oameni optează pentru o verificare tehnică înainte să achiziționeze o locuință.
07:10
Explozii, poluare marină și deșeuri spațiale: Cum ar putea un întreg sat de pescari să dispară din cauza super-rachetelor lui Elon Musk # Digi24.ro
Membrii comunității de pescari din Playa Bagdad, Mexic, trăiesc la doar câțiva kilometrii de Starbase, locul unde SpaceX testează cea mai mare rachetă spațială construită vreodată, Starship. În mai puțin de doi ani de la prima lansare, aproape toți peștii din zonă au dispărut, iar pescarii care au încercat să se aventureze mai departe de țărm au fost arestați de Paza de Coastă a Statelor Unite. Povestea acestui mic sat din nord-estul Mexicului scoate în evidență aspectele mai puțin studiate ale impactului cursei spațiale globale asupra mediului și a societății.
07:10
Unii câini pot învăța cuvinte doar ascultând oamenii, așa cum fac copiii mici, arată un nou studiu # Digi24.ro
Un studiu publicat în revista Science arată că anumite exemplare de câini pot învăța cuvinte noi pur și simplu ascultând conversațiile oamenilor, fără antrenament sau instruire directă, un mecanism de învățare similar celui întâlnit la copiii foarte mici.
07:10
Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra puterii în Asia: „Foarte convenabil pentru Beijing” # Digi24.ro
Cu doar câteva ore înainte ca trupele speciale americane să-l captureze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-un raid îndrăzneț, un înalt oficial chinez se întâlniseră cu liderul venezuelean la palatul prezidențial, într-un gest de sprijin pentru unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Beijingului din emisfera vestică, notează The New York Times.
07:10
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin # Digi24.ro
În romanul distopic „1984” al lui George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate aflate în război perpetuu. Uneori, două dintre state formează o alianță împotriva celui de-al treilea. Alteori, schimbă brusc taberele. Nu se oferă motive. În schimb, Partidul le spune proletarilor: „Am fost întotdeauna în război cu Estasia”. Ziarele și cărțile de istorie sunt rapid rescrise pentru a face ca acest lucru să pară adevărat. Lumea lui Orwell este ficțiune, dar unii vor ca ea să devină realitate. Încă dinaintea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, ideea că lumea ar trebui să aibă trei sfere de influență - o Asie dominată de China, o Europă dominată de Rusia și o emisferă vestică dominată de Statele Unite - a circulat pe internet într-un mod haotic, promovată în mare parte de rușii care vor să controleze ceea ce ei numesc „străinătatea apropiată” sau poate vor doar ca țara lor, cu economia sa slabă și armata șubredă, să fie menționată în același timp cu Statele Unite și China, scrie jurnalista Anne Applebaum în revista The Atlantic.
07:10
Ultimul „refugiu” al lumii înghețate. În timp ce toate calotele glaciare se topesc, un ghețar din Asia Centrală este în expansiune # Digi24.ro
În fiecare an, aproximativ 1.000 de ghețari dispar din cauza încălzirii globale, însă, în mod surprinzător, există și o regiune montană care nu este afectată încă de fenomenul deglaciației. Cercetătorii au observat că un ghețar din Asia Centrală se extinde de la an la an și vor să înțeleagă de ce acesta este mult mai rezistent decât aproape toți ceilalți ghețari ai lumii.
07:10
Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România # Digi24.ro
Un nou studiu publicat în Revista „Nature”, în colaborare cu un cercetător de la Universitatea din București, corectează o idee veche de peste un secol, conform căreia ceratopsienii, „dinozauri cu coarne” aparținând Cretacicului târziu, nu ar fi ajuns niciodată în Europa. O parte dintre fosilele care stau la baza noului studiu au fost descoperite în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.
07:10
„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității # Digi24.ro
Campania Rusiei de creștere a natalității a devenit mai agresivă în ultimul an. Statul a intensificat presiunea asupra femeilor și fetelor, îngreunând accesul la avorturi și promovând sarcina ca normă socială, mai degrabă decât ca alegere personală.Femeile care doresc să recurgă la avort se confruntă acum cu clinici care promovează păpuși „embrioni” incorecte din punct de vedere anatomic, preoți care oferă îndrumare spirituală și slujbe de rugăciune ținute în fața icoanei „Ajutorul la naștere”. Publicația independentă rusă 7×7 a discutat cu experți în drepturile femeilor despre represiunea Kremlinului asupra drepturilor reproductive, relatează Meduza.
07:00
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și Adolescence, marii câștigători. Lista completă a premiilor # Digi24.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a avut loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept „cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false”. „KPop Demon Hunters”, „Sinners”, Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor, Stellan Skarsgard și Paul Thomas Anderson s-au numărat printre câştigători. „The Secret Agent” (Brazilia), produs de Neon, a fost ales Cel mai bun film în altă limbă decât engleza. „The Pitt”, „Adolescence” şi „The Studio”, cele mai bune seriale. Filmele „Hamnet” şi „One Battle After Another” au câştigat la categoriile dramă şi comedie.
Acum 8 ore
02:30
01:50
„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede” # Digi24.ro
Mette Frederiksen a declarat că Danemarca se află într-un „moment decisiv” pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, acuzând SUA că ar putea să întoarcă spatele NATO, relatează The Guardian.
Acum 12 ore
23:40
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de companii sunt inactive. Unele sunt doar clădiri # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, că ceea ce îşi propune Guvernul este să facă curăţenie în politica de proprietate a statului. Ea a menţionat că sunt în jur de 185 de companii care sunt complet inactive, nici nu mai au declaraţii financiare şi pierderile acumulate de-a lungul anului şi la nivelul anului 2024, sunt undeva la 14 miliarde de lei.
23:20
Israelul și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul securității: Iranul și aliații săi amenință securitatea internațională # Digi24.ro
Israelul şi Germania au parafat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securităţii, mai ales ca replică la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează AFP.
22:50
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare # Digi24.ro
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe.
22:50
Cel mai misterios manuscris din istorie, cu un pas mai aproape de descifrare. Experimentul care arată că nu e un limbaj fără sens # Digi24.ro
Unul dintre cele mai misterioase texte descoperite până acum ar putea fi un tip de mesaj criptat creat în anii 1400, sugerează un nou studiu.
22:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.
22:30
Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției. Comisarul UE pentru Apărare: „Cum vom înlocui forța americană?” # Digi24.ro
Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, scrie AFP, citată de News.ro.
22:20
Șefa Curții de Apel București, despre cele 22 de cauze în care a intervenit prescripția: „Judecătorul şi procurorul nu sunt prieteni” # Digi24.ro
Președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie a susținut că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripția, însă nu din vina instituției, precizând că prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, prin organele sale, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor.
22:10
Fundația ordinii nucleare globale se prăbușește. Cum se pregătesc aliații SUA de noua eră post-americană # Digi24.ro
Ordinea nucleară globală amenință să se prăbușească după colapsul înțelegerii dintre SUA și Rusia privind limitarea arsenalelor lor nucleare, expansiunea nucleară fulgerătoare a Chinei și dezintegrarea regimului de neproliferare. Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă nu a făcut decât să accelereze această fragmentare, iar aliații și partenerii Statelor Unite au început să facă primii pași înspre o ordine nucleară post-americană – o nouă realitate care va ridica semne de întrebare despre răspândirea, utilizarea și controlul celei mai puternice arme create vreodată.
21:50
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu # Digi24.ro
Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, a declarat duminică seara, la Digi24, că reducerea cheltuielilor din administrație cu 10% nu este suficientă și că „subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat”. Oficialul a adăugat că marea problemă este că „suntem în continuare în România anilor '60 a lui Ceaușescu” și „nu vrem să ne modernizăm”.
21:30
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent” # Digi24.ro
Creatorii de conținut domină din ce în ce mai mult cererile de vize de muncă O-1 din SUA. În mod surprinzător, numărul vizelor O-1 acordate în fiecare an a crescut cu 50% între 2014 și 2024, conform unui articol recent publicat în Financial Times, citat de The Guardian.
21:30
Ce-i așteaptă pe români în 2026, după „balul bugetar” care a dus la un deficit uluitor. Eugen Rădulescu: „Nu există altă soluție” # Digi24.ro
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că după ce guvernul a ajuns la un deficit bugetar extraordinar în 2024, an fără probleme serioase, românii nu au de ales decât să facă în continuare sacrificii, iar cei mai afectați vor fi tot cei cu venituri mici.
21:10
Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa” # Digi24.ro
În contextul în care schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira la data de 1 aprilie 2026, Bogdan Ivan s-a arătat încrezător că România nu se va confrunta cu majorări abrupte de prețuri după această dată și a precizat că, în prezent, există oferte în piață sub prețul plafonat. În cel mai pesimist scenariu, el a declarat, la Digi24, că „vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon”.
20:50
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică seara, la Digi24, că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. „România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.
20:50
Efectele vremii severe. Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din mai multe județe, anunță Min. Educației # Digi24.ro
Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat, duminică, Ministerul Educaţiei. De asemenea, în trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate.
20:40
Ce înseamnă să fii „extremist” în Rusia de astăzi: opinia unei membre a grupului activist Pussy Riot # Digi24.ro
Un tribunal rus a declarat Pussy Riot organizație extremistă. Ce înseamnă asta în practică? În primul rând, înseamnă că dacă scrii cuvântul „Riot” lângă cuvântul „Pussy” în Rusia, poți fi condamnat la până la cinci ani de închisoare pentru „justificarea extremismului”, scrie Maria Aliohina, activistă politică rusă și membră a grupului de artă performativă Pussy Riot, în debutul unei opinii publicate în The Moscow Times.
20:20
20:00
Criză majoră în Iran: peste 500 de oameni au murit în urma protestelor. Teheranul amenință direct Statele Unite # Digi24.ro
Peste 500 de persoane au murit în urma protestelor din Iran, a anunțat, duminică, un grup pentru drepturile omului, în timp ce Teheranul a avertizat că va ataca baze militare americane dacă președintele SUA, Donald Trump, își va pune în aplicare amenințările de a interveni în sprijinul protestatarilor, relatează Reuters.
19:50
Acum 24 ore
19:40
Cât de repede te îngrași și revii la greutatea inițială după ce renunți la medicamentele pentru slăbit. Concluziile unui nou studiu # Digi24.ro
Persoanele care renunță să mai ia medicamente pentru slăbit revin la greutatea pierdută inițial în mai puțin de doi ani, mult mai rapid decât cele care urmează orice alt plan de slăbire, potrivit unui studiu citat de The Guardian.
19:30
Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei # Digi24.ro
Starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, s-a deteriorat din cauza insuficienței renale, conform unei surse din cadrul Serviciului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Kremlinul discută deja despre potențiali candidați pentru funcția sa, relatează Ukrinform.
19:20
În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP.
19:00
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu” # Digi24.ro
Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a afirmat duminică că „nimeni nu dictează ce să facă” ţara sa, ca răspuns la ameninţările preşedintelui american Donald Trump.
18:50
„Hermes al durianului”: fructul de lux care profită de apetitul de miliarde de dolari al Chinei. „Potențialul pieței este uriaș” # Digi24.ro
Când conduci prin Raub, un mic oraș din Malaezia, este imposibil să nu observi fructul spinos care alimentează economia locală. Îi poți simți mirosul din fluxul constant de camioane care șerpuiesc pe drumurile de munte, lăsând în urma lor o aromă subtilă. Îl poți vedea și cu ochii: țepii verzi ai unei sculpturi gigantice, picturi murale realizate cu dragoste pe ziduri joase și indicatoare rutiere care proclamă: „Bine ați venit în patria durianului Musang King”, relatează BBC.
18:20
Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant din Bistrița. Poliţiştii au deschis dosar penal # Digi24.ro
Un tânăr de 18 ani, din comuna Feldru, a fost găsit decedat, duminică, în mansarda unui restaurant din municipiul Bistriţa, poliţiştii deschizând un dosar penal pentru ucidere din culpă.
18:10
Amenințările lui Trump privind Groenlanda și alianțele din timpul Războiului Rece: „O Casa Albă care se vede ca într-un reality show” # Digi24.ro
Faptul că Donald Trump repetă argumentele Rusiei în războiul acesteia împotriva Ucrainei a fost mult timp un motiv de îngrijorare și consternare în Occident. Acum, un precedent și mai îngrijorător al Kremlinului, care datează din perioada Războiului Rece, este evocat de obsesia președintelui american de a prelua controlul asupra Groenlandei – acela de a lansa atacuri asupra aliaților militari, relatează The Guardian.
17:50
„Lovituri directe”. Ucrainenii anunță că au atacat trei platforme de foraj rusești ale Lukoil din Marea Caspică. Imagini cu operațiunea # Digi24.ro
Forțele ucrainene au lovit trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, situate în Marea Caspică, a anunțat, duminică, Statul Major General al Ucrainei, relatează Kyiv Independent.
17:40
De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran. Riscul unui efect de bumerang în cazul unei intervenții în forță # Digi24.ro
Îți dai seama că liderii Iranului sunt îngrijorați de implicațiile raidului american din Venezuela de weekendul trecut, când redactorul ziarului Javan, de linie dură, simte că trebuie să scrie un articol intitulat „Iranul nu este comparabil - Nu vă pierdeți timpul”, spunând că nu există așa ceva. Dar dacă Republica Islamică este gata să se prăbușească, cu un impuls extern al SUA sau al Israelului, este o întrebare mult mai complicată, scrie jurnalistul Marc Champion, într-un articol de opinie pentru Bloomberg.
17:10
Operațiunea Venezuela, ajutor sau piedică pentru o posibilă candidatură a lui Marco Rubio la președinție: „Acumulează capital intern” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump i-a înmânat lui Marco Rubio cheile Venezuelei. Acest lucru ar putea să-l ajute sau să-l distrugă pe secretarul de stat, în cazul în care acesta va candida la președinție în 2028, relatează Politico.
17:00
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor din Crans Montana # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans Montana, el declarând că gândurile sale s-au îndreptat şi către tânărul de 18 ani din Gorj, căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme.
