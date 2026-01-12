Sancțiuni record: Opt companii amendate cu 32,15 milioane euro pentru coluziune în recrutare
MainNews.ro, 12 ianuarie 2026 14:20
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi totale de 32,15 milioane euro pentru înțelegeri anticoncurențiale în recrutarea angajaților. Aceste practici, cunoscute sub numele de acorduri „no-poaching”, afectează mobilitatea angajaților și concurența pe piața muncii din România. Opt companii din România au fost sancționate cu 163,71 milioane lei pentru înțelegeri anticoncurențiale în recrutarea angajaților Practici … Articolul Sancțiuni record: Opt companii amendate cu 32,15 milioane euro pentru coluziune în recrutare apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
14:40
PSD își reafirmă sprijinul pentru ministrul Justiției Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat. Partidul condamnă atacurile ca manevre politice menite să submineze independența justiției și susține că teza sa a fost validată conform normelor academice. Radu Marinescu respinge acuzațiile. PSD își reafirmă sprijinul pentru ministrul Justiției Radu Marinescu, acuzat de plagiat Partidul … Articolul PSD condamnă acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției apare prima dată în Main News.
14:40
Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, se confruntă cu grave probleme mintale după un accident mortal provocat în 2019. Internat într-o clinică din Italia, el a povestit că a încercat să se sinucidă. În ciuda eforturilor de tratament, viața sa este marcată de momente de depresie și stări extreme, provocate de impulsivitate. Mario Iorgulescu, fiul președintelui … Articolul Mario Iorgulescu, filmat în timpul unei tentative de sinucidere în Italia apare prima dată în Main News.
14:40
Descoperă cele mai fascinante obiective turistice din Sri Lanka, de la fortăreața Sigiriya la orașul colonial Galle. Explorează peisajele montane din Nuwara Eliya, plajele exotice din Mirissa și parcurile naționale cu viață sălbatică. Sri Lanka te așteaptă să te bucuri de natura sa spectaculoasă și cultura bogată. Sigiriya este o fortăreață antică, simbol al Sri … Articolul Top 10 obiective turistice de neratat în Sri Lanka pentru un sejur memorabil apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
14:30
Noua autostrada State Road 516 din Florida va permite încărcarea wireless a vehiculelor electrice în mers, utilizând tehnologia Dynamic Wireless Power Transfer. Testele încep în vara anului 2026, concentrându-se pe flotele comerciale, având scopul de a reduce timpii de staționare și emisiile în transportul rutier. Autostrada State Road 516 din Florida va avea un segment … Articolul Autostrada care încarcă mașinile electrice în mers: unde o găsești? apare prima dată în Main News.
14:20
Acum o oră
14:10
Comisia de Etică a Universității Craiova va decide astăzi dacă se autosesizează în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceste acuzații, venite după un articol de presă, susțin că mai mult de jumătate din teza sa de doctorat ar fi plagiată. Detalii și reacții în articol. Comisia de Etică a Universității … Articolul Comisia de Etică a Universității Craiova analizează plagiatul ministrului Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
14:10
Zeci de șoferi de TIR, inclusiv români, au fost blocați în parcările de autostrăzi din Franța din cauza ninsorilor, acceptând calm situația. Daniel, un camionagiu român, glumește că „după o bere, vorbim cu toții aceeași limbă”. Restricțiile au fost ridicate duminică seară, iar circulația a fost reluată. Zeci de șoferi de TIR blocați în parcările … Articolul Șofer român de TIR, blocat în Franța: „După o bere, vorbim aceeași limbă” apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
13:40
Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei în fața Barcelonei, cu 3-2, într-un meci dramatic. Antrenorul Xabi Alonso a comentat că este competiția cea mai puțin importantă, replicând afirmațiile lui Mihai Stoica despre eliminarea din Cupa României. Catalanii au câștigat pentru a 16-a oară acest trofeu. Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei împotriva Real Madrid cu 3-2 … Articolul Antrenorul Real Madrid, scandal după înfrângerea din Supercupa Spaniei apare prima dată în Main News.
13:40
România a înregistrat temperaturi record în 12 ianuarie, cu -19 grade Celsius la Obârșia Lotrului, fiind cea mai scăzută valoare în acest sezon. Alte localități au avut temepraturi sub zero, cum ar fi Sânnicolau Mare și Sinaia 1500, cu minime de -16 grade. Meteorologii prevăd și valori de până la -20 grade. Valuri de frig … Articolul Localitatea din România cu cele mai scăzute temperaturi înregistrate apare prima dată în Main News.
13:20
Piața auto din România a crescut în 2025, în ciuda impredictibilității. Mașinile hibride au înregistrat un record, în timp ce vânzările de electrice au scăzut. Programul Rabla a întâmpinat dificultăți, afectând tranziția la vehicule electrice. Descoperiți impactul deciziilor guvernamentale asupra industriei auto. Anul 2025 a avut o creștere în piața auto românească, cu 182.000 de … Articolul Piața auto din 2025: Creștere în ciuda impredictibilității, spune expertul. apare prima dată în Main News.
13:10
O studentă de 23 de ani, Rubina Aminian, a fost ucisă în timpul protestelor din Iran, fiind împuşcată în cap de la distanţă mică. Ea studia design şi modă la Colegiul Shariati din Teheran. Această tragedie ilustrează violenţa declanşată de manifestațiile antiguvernamentale, cu sute de victime raportate. O studentă de 23 de ani, Rubina Aminian, … Articolul Studentă de 23 de ani ucisă în protestele din Iran, împușcată la distanță mică apare prima dată în Main News.
13:00
Daniel Zamfir din PSD acuză că acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, sunt o tentativă de compromitere datorită procedurii de numire a procurorilor. Jurnalista Emilia Șercan este considerată un „instrument de propagandă” în acest context, iar criticile sunt respinse de liderii partidului. Ministrul Justiției Radu Marinescu este acuzat de plagiat în teza … Articolul PSD reacționează la acuzațiile de plagiat ale ministrului Justiției apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
12:40
Australian Open 2026 a început cu meciurile de calificare, iar românca Miriam Bulgaru (197 WTA) intră în acțiune mâine la ora 4:00, confruntându-se cu德国 Tamara Korpatsch (124 WTA), favorită 14. Premiul record pentru acest turneu de Mare Șlem este de 23.000 de euro pentru fiecare jucătoare în calificări. Australian Open 2026 a început cu meciuri … Articolul Australian Open 2026: Când joacă singura româncă în calificări apare prima dată în Main News.
12:40
Acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, au stârnit controverse. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, susține că plagiatul este un furt și cere demisia acestuia. Investigația arată că peste 56% din teza sa de doctorat este plagiată. Radu Marinescu respinge acuzațiile ca fiind bizare și nefondate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză plagiatul ministrului Radu … Articolul Plagiatul lui Radu Marinescu: Deputat USR întreabă cum poate fi ministru? apare prima dată în Main News.
12:30
Atacurile împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, se intensifică la doar patru zile de la inițierea procedurii de numire a procurorilor șefi. Acuzațiile de plagiat la adresa tezei sale de doctorat subliniază tensiunile politice. Premierul Ilie Bolojan joacă un rol cheie în aceste demersuri. Ministrul Justiției Radu Marinescu se confruntă cu acuzații de plagiat legate de … Articolul Atacul împotriva ministrului Justiției: dezvăluiri și confirmări recente apare prima dată în Main News.
12:20
România importă 8,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi din cauza consumului național crescut, ajungând la 58 milioane mc, unul dintre cele mai mari din ultimii ani. Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național pentru a asigura alimentarea cu gaze în această perioadă geroasă. România importă 8,5 milioane de metri cubi de gaze … Articolul România importă gaze în cantități mari din cauza gerului extrem apare prima dată în Main News.
12:20
Copiii politicienilor ruși studiază în Occident, ignorând propaganda care critică aceste țări. De la Vladimir Putin la Serghei Lavrov, aceștia își urmează carierele în marile universități ale Europei și Americii, evidențiind ipocrizia liderilor ruși. Descoperă detaliile despre familiile de elită din Rusia și stilul lor de viață luxos. Politicienii ruși critcă Occidentul, dar își trimit … Articolul Copiii politicienilor ruși studiază în Vest, în ciuda criticilor oficiale apare prima dată în Main News.
12:10
Regimul teocratic din Iran se confruntă cu proteste violente și o intensificare a presiunii externe, în special din partea Statelor Unite. Strategia de reprimare continuă, dar nemulțumirea populară crește, amplificată de criza economică și de un context internațional ostil. Vor reuși protestatarii să schimbe regimul? Protestele din Iran au intrat în cea de-a treia săptămână, … Articolul Presiunea asupra regimului iranian crește: Vor reuși protestatarii să învingă? apare prima dată în Main News.
11:40
Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, a reușit o victorie impresionantă la turneul WTA 500 de la Adelaide, eliminând-o pe Ekaterina Aleksandrova, numărul 11 mondial, cu 6-4, 6-4. După această victorie, ea se pregătește pentru următorul meci la Australian Open 2026, confirmându-și forma excelentă. Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA … Articolul Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, strălucește la Australian Open apare prima dată în Main News.
11:40
Un american a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și vișinată în România, surprinzând internauții cu o combinație inedită: a creat un sandviș cu aceste preparate. Reacțiile sale amuzante la vișinată au stârnit hohote de râs. Aflați detalii despre experiența lui hilară pe TikTok. Un american, JJ, a încercat pentru prima dată sarmale … Articolul Reacția unui american la sarmale, salată boeuf și vișinată în România apare prima dată în Main News.
11:20
Ministerul Finanțelor lansează prima ediție din 2026 a Programului de titluri de stat Tezaur pe 12 ianuarie, oferind dobânzi atractive de până la 7,4%. Aceasta este o oportunitate importantă pentru investitori, interesul crescând pentru instrumentele financiare sigure. Află mai multe detalii despre program și dobânzi. Ministerul Finanțelor lansează prima ediție din 2026 a titlurilor de … Articolul Titluri de stat Tezaur 2026: Lansare pe 12 ianuarie și dobânzi atractive apare prima dată în Main News.
11:00
Descoperă M&S Fetească Regală 2024, un vin românesc delicios, aromat și floral, perfect pentru pește și salate. La doar 7,5 £, te invită într-o florărie de arome de trandafir și citrice. În articol, găsești și recomandări de vinuri accesibile sub 15 lire. Află mai multe despre aceste vinuri savuroase! M& S Fetească Regală 2024 este … Articolul Intrarea într-o florărie în mai: o explozie de culori și arome apare prima dată în Main News.
10:50
Victor Ponta denunță atacurile USR asupra Ministerului Justiției folosind metode de „terorism politic”. El sprijină ideea că plagiatul ministrului Radu Marinescu este o manevră orchestrată pentru a captura justiția. Ponta îndeamnă foștii colegi din PSD să nu fie naivi, avertizând asupra unei bătălii pentru putere. Victor Ponta acuză USR de încercarea de a prelua Ministerul … Articolul De ce să schimbi metodele de terorism politic când rezultatele sunt asigurate? apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
10:40
Ministrul Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat, își apără cariera profesională de trei decenii. El subliniază realizările sale în domeniul juridic și contestă acuzațiile, evidențiind respectarea standardelor de etică și evaluarea pozitivă a lucrării. Descoperă detalii despre controversă și competențele sale profesionale. Ministrul Justiției Radu Marinescu a fost acuzat de plagiat în … Articolul Competența profesională: Trei decenii de carieră juridică explicate apare prima dată în Main News.
10:40
Gigi Nețoiu, fostul patron de la Rocar, se confruntă cu calamitate la ferma sa din Dolj, inundată complet. Vacile Black Angus și oile de rasă au pierit din cauza vremii severe. Proprietatea sa, evaluată la 6 milioane de euro, necesită ajutor de la stat pentru a supraviețui. Nețoiu aspiră să salveze animalele afectate. Gigi Nețoiu … Articolul Vacile Black Angus și oile de rasă ale lui Gigi Nețoiu, în pericol din cauza inundațiilor apare prima dată în Main News.
10:40
Învață cum să abordezi întrebările incomode ale copiilor despre sex, moarte și alte subiecte delicate. Află de ce tăcerea nu este o opțiune și cum poți transforma discuțiile stânjenitoare într-o oportunitate de conectare. Descoperă strategii pentru a răspunde cu încredere întrebărilor dificile. Discuțiile despre sex, moarte și alte subiecte incomode nu pot fi programate Părinții … Articolul Întrebări incomode de la copii: Cum să răspundem la sex și moarte? apare prima dată în Main News.
10:30
Atacurile cibernetice vor deveni o normă în 2026, cu accent pe activitățile statelor precum Rusia și China. Vulnerabilitatea sistemelor GPS crește, afectând aeronave și infrastructuri critice. Uniunea Europeană implementează soluții pentru securitate. Securitatea cibernetică devine esențială pentru economii și strategii geopolitice. Atacurile cibernetice devin o amenințare constantă în politica internațională, afectând economii și securitate În … Articolul Atacuri cu AI, tensiuni geopolitice și conflict în spațiu apare prima dată în Main News.
10:20
Fiul fostului şah al Iranului, Reza Pahlavi, a îndemnat forţele de securitate să se alăture poporului, subliniind alegerea crucială între a deveni aliaţi ai naţiunii sau complici ai regimului. Apelul său a venit în contextul protestelor recente şi al unei represiuni brutale în Iran, atrăgând atenţia internaţională. Reza Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului, a … Articolul Fiul fostului şah al Iranului cheamă securitatea să susțină poporul apare prima dată în Main News.
10:20
Caută să afli câți bani vei primi la pensie în funcție de meseria ta, cu o vechime de 25 de ani. Gândul.ro a creat un tabel care include 25 dintre cele mai populare meserii din România, detaliind salariul net și pensia lunară estimată. Vezi calculele și informațiile actualizate pentru 2026! Calculul pensiei în România se … Articolul Câți bani vei primi la pensie după 25 de ani în funcție de meseria ta apare prima dată în Main News.
10:20
Războiul din Ucraina continuă în ziua 1.418, cu armata ucraineană atacând trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică. Platformele, operată de Lukoil, erau esențiale pentru aprovizionarea trupelor ruse. Detalii despre atac nu au fost confirmate, dar Ucraina vizează constant infrastructura energetică rusă. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.418-a zi pe 12 ianuarie 2026 … Articolul Război în Ucraina: Drone atacă trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică apare prima dată în Main News.
09:50
Prognoza meteo anunță frig cumplit în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat un nou Comandament Energetic Național pentru a discuta măsurile necesare. Evenimentul va avea loc pe 12 ianuarie, la sediul Dispecerului Energetic Național, iar ministrul va susține declarații de presă la ora 13:30. Prognoza meteo preconizează temperaturi extrem de scăzute în următoarele … Articolul Prognoza de frig intens: Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic apare prima dată în Main News.
09:40
Cristian Chivu a obținut prima remiză în Serie A, 2-2 cu Napoli, marcând prin Dimarco și Calhanoglu. Deși Inter a condus de două ori, așa nu a putut înfrunta marii rival. Chivu subliniază că a fost un meci echilibrat, iar lupta pentru titlu continuă între echipele de top din Italia. Cristian Chivu a obținut prima … Articolul Cristi Chivu, star printre tineri: Interul înfruntă Napoli în Serie A apare prima dată în Main News.
09:40
Cea mai rece noapte din iarnă se va înregistra în noaptea de luni spre marți, când temperaturile vor scădea între -20 și -9 grade Celsius în România. În București, minima va ajunge la -14 grade. Informarea meteorologică de vreme deosebit de rece este în vigoare până marți la ora 10:00, cu ger și ninsori în … Articolul Cea mai rece noapte în România: zone cu temperaturi de până la -20°C apare prima dată în Main News.
09:30
Pensiile magistraților din România sunt cele mai mari din lume, iar reorganizarea administrativă este în pericol de a fi abandonată. Eugen Rădulescu, consilier BNR, subliniază risipa resurselor și nevoia de modernizare, avertizând asupra deficitului bugetar și impactului acestuia asupra populației. Pensiile magistraților din România sunt cele mai mari din lume Eugen Rădulescu de la BNR … Articolul Pensiile magistraților, cele mai mari din lume, reorganizare administrativă blocată apare prima dată în Main News.
09:00
Un bărbat din Italia a dat în judecată un restaurant din Sicilia după ce un videoclip postat pe TikTok i-a dezvăluit infidelitatea. Soția, informată prin intermediul clipului, a decis să pună capăt căsniciei. Bărbatul acuză restaurantul de încălcarea dreptului la viață privată și solicită despăgubiri pentru prejudiciu moral. Un bărbat din Italia a dat în … Articolul Bărbat acuză restaurantul că l-a expus pe TikTok pentru infidelitate apare prima dată în Main News.
08:50
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost acuzat de plagiat la doar câteva zile după declanșarea selecției procurorilor. Într-un răspuns vehement, el întreabă „De ce acum? De ce eu?”, contestând acuzațiile ca fiind defăimătoare și fără temei. Conflictul politic se amplifică, iar scenariile unei demiteri sunt tot mai probabile. Ministrul Justiției Radu Marinescu a fost acuzat … Articolul De ce selecția procurorilor acum? De ce eu în această situație? apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:40
Filip Jianu, prima rachetă a României, a pierdut finala turneului ITF de la Antalya, cedând în fața britanicului Felix Gill. În timp ce Jianu caută puncte pentru a urca în clasament, jucătorii din Top 250 participă la calificările Australian Open, fără ca România să aibă reprezentanți în competiția de Mare Șlem. Filip Jianu a pierdut … Articolul În timp ce Melbourne găzduiește calificări, vedeta României se află în Antalya apare prima dată în Main News.
08:40
Explozii și incendii au zguduit Kievul după un atac cu drone al Rusiei, provocând distrugeri într-o clădire. Mii de locuitori rămân fără căldură, iar oficialii avertizează privind noi atacuri. Primarul Klitschko îndeamnă cetățenii să părăsească orașul, având în vedere temperaturile extrem de scăzute. Rusia a atacat Kievul cu drone, provocând explozii și incendii într-o clădire … Articolul Bombardamentele Rusiei distrug Kievul: mii de locuințe fără căldură apare prima dată în Main News.
08:20
Apple ar putea lansa primul său smartphone pliabil, iPhone Fold, în septembrie 2026, conform raportului „Chosun Ilbo”. Ecranele vor fi produse de Samsung Display. Se speculează un preț între 2.000 și 2.500 de dolari. Dispozitivul ar putea avea un ecran de 7,76 inch, asemănător cu un iPad mini. Apple ar putea lansa primul smartphone pliabil … Articolul Apple va lansa primul smartphone pliabil în septembrie 2026, în pofida costurilor crescute apare prima dată în Main News.
08:00
Poliția ecuadoriană investighează descoperirea macabră a cinci capete umane agățate pe o plajă din Puerto Lopez, însoțite de un mesaj de avertizare. Această violență extremă face parte dintr-o tendință alarmantă de violențe între bandele criminale din Ecuador, care a înregistrat peste 4600 de crime în primele șase luni ale anului 2025. Ancheta Poliției ecuadoriene a … Articolul Capete umane expuse pe plajă în Ecuador, alertă șocantă descoperită apare prima dată în Main News.
07:40
Daniel Chițoiu, fost ministru de Finanțe, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după un accident rutier soldat cu două decese. Comportamentul său procesual a contribuit la majorarea pedepsei, inclusiv cererile de recuzare a judecătorilor și sesizările la Inspecția Judiciară. Daniel Chițoiu a fost condamnat la 4 ani … Articolul Afacerea Chițoiu: Avocații cer recuzare și sesizări la Inspecția Judiciară apare prima dată în Main News.
07:30
Judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie avertizează asupra încercărilor procurorilor de a influența soluțiile judecătorilor în România. Ea subliniază gravitatea acestor solicitări și riscurile de a reveni la practici de control judiciar, amintind cazuri din trecut unde judecătorii au fost supravegheați și anchetați. Judecătoarea Liana Arsenie avertizează asupra presiunilor din partea unor procurori pentru influențarea soluțiilor judecătorilor … Articolul Interesul DNA pentru soluții poate redeschide dosare pentru judecători apare prima dată în Main News.
07:30
Jannik Sinner, unul dintre cei mai promițători jucători de tenis, a dezvăluit o curiozitate interesantă: nu se așază niciodată pe scaunul din față al mașinii. Această alegere stârnește întrebări despre superstiții și siguranță, mai ales că acest loc este denumit „scaunul mortului”. Află mai multe despre acest obicei al său. Carlos Alcraz a învins pe … Articolul Locul din mașină pe care Jannik Sinner îl evită mereu înainte de zboruri apare prima dată în Main News.
07:20
Cererea crescută de memorii RAM din sectorul tehnologiilor AI duce la scumpirea globală a calculatoarelor, telefoanelor și televizoarelor. Producătorii precum Nvidia și AMD împing prețurile mai sus. În 2026, computerele și smartphone-urile vor deveni un lux, consumatorii având de ales între costuri mai mari sau compromisuri. Cererea crescută de memorii RAM pentru tehnologiile AI a … Articolul Prețuri mai mari pentru calculatoare, telefoane și televizoare în 2023 apare prima dată în Main News.
07:00
Autoritățile din Shenzhen au implementat cabine cu pereți din sticlă specială în toaletele publice, care devin transparente la detectarea fumului de țigară. Măsura vizează reducerea fumatului în spațiile publice, avertizând utilizatorii să își suprimați dorința de a fuma pentru a nu deveni celebri online. Shenzhen a instalat cabine din sticlă specială în toaletele publice care … Articolul Cum se descurcă chinezii cu fumătorii din toalete: evitați faima online! apare prima dată în Main News.
06:50
Ilie Bolojan a fost omagiat în cadrul adunării de la Biserica Baptistă Speranța Oradea, unde pastorul Cristian Sonea a rostit o rugăciune specială pentru înțelepciunea prim-ministrului. Sute de credincioși s-au rugat pentru conducerea țării, cerând binecuvântări divine și pace în națiune. Ilie Bolojan a participat la o adunare la Biserica Baptistă Speranța Oradea pe 11 … Articolul Rugăciune pentru domnul prim-ministru al țării noastre apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
06:30
Războinicii au câștigat prima imunitate de la Survivor 2026, consolidându-și poziția în competiție. Află mai multe despre strategiile și provocările acestui sezon captivant. Descoperă detalii exclusive și momente cheie din cadrul emisiunii Survivor pe Antena Sport. Războinicii au câștigat prima imunitate în competiția Survivor 2026 Victorie importantă pentru echipa Războinicilor Concurenții continuă lupta pentru supraviețuire … Articolul Antena Sport: Război în Sport și Confruntări Incendiare! apare prima dată în Main News.
06:30
Situația drumurilor din România după ninsori și ger: peste 1.000 de utilaje acționează continuu pentru curățarea zăpezii și combaterea poleiului. Cod galben de ger și atenționări de viscol în mai multe județe. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să circule cu precauție. 1.000 de utilaje acționează pentru curățarea zăpezii pe drumurile din România … Articolul Drumurile din România: 1.000 de utilaje curăță zăpada după ninsori intense apare prima dată în Main News.
06:20
Descoperă regula 50-30-20 pentru a-ți organiza bugetul personal eficient. Alocă 50% din venituri pentru necesități, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. Află cum să economisești chiar și cu un venit mic, prin disciplină și planificare. Transformă-ți finanțele cu strategii simple și eficiente. Regula 50-30-20 ajută la gestionarea eficientă a bugetului personal 50% din venituri … Articolul Regula 50-30-20: Cum să economisești lunar eficient apare prima dată în Main News.
06:00
Iranul se află într-o turnură istorică, cu proteste masive și o criză economică gravă. Analiza Ralucăi Moldovan sugerează că tranziția leadership-ului este iminentă, prevestind un 2026 plin de incertitudini. Regimul se confruntă cu diviziuni interne, presiuni externe și o societate din ce în ce mai nemulțumită. Iranul se confruntă cu proteste violente, iar condițiile pentru … Articolul Iranul în fața tranziției de leadership: Toamna ayatollahilor se apropie apare prima dată în Main News.
