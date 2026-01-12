Sancțiuni record: Opt companii amendate cu 32,15 milioane euro pentru coluziune în recrutare

06:30

Situația drumurilor din România după ninsori și ger: peste 1.000 de utilaje acționează continuu pentru curățarea zăpezii și combaterea poleiului. Cod galben de ger și atenționări de viscol în mai multe județe. Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și să circule cu precauție. 1.000 de utilaje acționează pentru curățarea zăpezii pe drumurile din România … Articolul Drumurile din România: 1.000 de utilaje curăță zăpada după ninsori intense apare prima dată în Main News.