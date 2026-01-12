PNRR și industria viitorului: România contractează peste 375 milioane euro pentru cipuri

05:10

Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie. Orice călător pornește la drum cu un plan. Mai puțini iau însă în calcul ce se întâmplă atunci când lucrurile nu merg conform planului. Iată, mai jos, care sunt cele mai frecvente cinci scenarii care pot transforma o vacanță într-un coșmar [...]