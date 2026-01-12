Brașoveanul Bogdan Peșchir – acuzat că a finanțat ilegal campania lui Georgescu în 2024 – a cerut ca procesul să fie strămutat de la Brașov. Ce a decis instanța

13:20

Drumul dintre Livada Poștei și Poiana Brașov este blocat la această oră în urma unui accident rutier. Două autoturisme conduse de turiști străini, unul bulgar și unul moldovean s-au ciocnit, după ce una dintre mașini se pare că a derapat într-o curbă. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili vinovatul, însă până când vor fi finalizate [...]