BizBrasov.ro, 12 ianuarie 2026 14:20
Acum 30 minute
14:20
VIDEO Un magazin Kaufland din Brașov a fost evacuat în această după-amiază, după ce sistemul de alarmare a pornit # BizBrasov.ro
Clienții magazinul Kaufland din cartierul Tractorul au fost evacuați în această după-amiază, în jurul orei 14.00, după ce sistemul de alarmare a pornit. „Stimați clienți, stimați angajați, datorită unor probleme tehnice vom închide magazinul în câteva minute”, a fost mesajul transmis prin sistemul de sonorizare al magazinului. Verificările au fost efectuate rapid de către angajați, [...]
Acum 2 ore
13:10
În această dimineață, zeci de trenuri, atât de lung parcurs, cât și pe distanțe scurte, au avut întârziere. Cea mai mare întârziere (trei ore) a fost la un tren internațional Budapesta – București, dar au fost și trenuri ce au plecat cu mai mult de o oră întârziere din Gara de Nord. Au fost întârzieri [...]
Acum 4 ore
12:30
După trei concerte dedicate intrării în noul an, care au umplut Sala Patria a Filarmonicii Brașov și au dat tonul muzical al anului 2026, instituția propune publicului o nouă serie de evenimente de excepție, reunite într-o săptămână muzicală densă și variată. Săptămâna muzicală începe miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 18:30, în Sala Mică, [...]
12:00
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur. Dobânzi de până la 7,40% pe an, neimpozabile # BizBrasov.ro
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur. Dobânzi de până la 7,40% pe an, neimpozabile. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi prima ediție din acest an a Programului de titluri de stat Tezaur. Astfel, în perioada 12 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, românii pot investi în titluri [...]
11:20
PNRR și industria viitorului: România contractează peste 375 milioane euro pentru cipuri # BizBrasov.ro
România a atins la termen un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare, a scris ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, pe Facebook. Peste 375 milioane euro au fost contractate, 23 de contracte de finanţare au fost semnate, iar [...]
11:20
Veniturile medii lunare în România au crescut cu 14,1% în interval de un an, iar cheltuielile cu 15,2%. Pe ce se duc banii românilor # BizBrasov.ro
Veniturile medii lunare în România au crescut cu 14,1% în interval de un an, iar cheltuielile cu 15,2%. Pe ce se duc banii românilor. Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul III 2025, în termeni nominali, de 9420 lei pe o gospodărie, reprezentând 3789 lei pe o persoană, în scădere cu 0,9% atât pe [...]
11:20
Apel de proiecte pentru o nouă ediție Brașov Heroes, cursa cu obstacole a comunității # BizBrasov.ro
Echipa Fundației Comunitare Brașov a început pregătirile pentru cea de-a 14-a ediție Brașov Heroes, cursa cu obstacole a comunității. Este vorba de o campanie de fundraising și un eveniment sportiv – filantropic, care va avea loc duminică, 14 iunie 2026 la Lacul Noua. Brașov Heroes activează energia și resursele brașovenilor și susține cele mai relevante [...]
11:00
VIDEO Hoții au dat atacul noaptea trecută în mai multe gospodării din cartierul Stupini. Unul a stat de pază cu un topor pe stradă # BizBrasov.ro
Mai multe gospodării din cartierul Stupini au fost călcate de hoți noaptea trecută. Un locuitor din zonă a făcut publice câteva imagini surprinse de camerele de supraveghere în speranța că autorii furturilor vor putea fi identificați mai ușor. „În cursul nopții trecute, mai mulți hoți au acționat pe străzile Ardealului, Domniței, Crăițelor, Ioan Hozan, Coroniței [...]
11:00
Ce valoare au voucherele de vacanță pentru profesori și alți angajați din școli, în 2026 # BizBrasov.ro
Voucherele de vacanță pentru profesori și alți angajați din școli au valoare de 800 de lei în 2026 și suma poate fi folosită integral, iar angajatul nu trebuie să mai contribuie cu 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate. Pragul salarial a fost redus de la 8.000 în 2025 de lei la 6.000 de [...]
10:50
Polițistul Marian Godină pleacă din țară, în următoarea perioadă: „Singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana” # BizBrasov.ro
Aflat în concediu de creștere a copilului, polițistul Marian Godină a solicitat intrarea în concediu fără plată, întrucât plecarea sa din țară presupune obținerea unor venituri și absența de acasă pentru 3–4 luni. Anunțul său a stârnit o serie de speculații și comentarii din partea fanilor, mulți sugerând că plecarea sa din țară ar putea [...]
Acum 6 ore
10:40
Primele trageri din acest an în poligonul de la Cincu vor avea loc în perioada 12 -16 ianuarie. Urmează să se execute trageri cu diferite categorii de armament. „Este strict interzis accesul oamenilor, animalelor, căruțelor, atelajelor sau a altor categorii de utilaje în zona poligonului. Orice accident, în eventualitatea producerii lui, va fi pus pe [...]
10:30
Meteorologi: La noapte va fi cea mai scăzută temperatură din acest sezon. Minime între minus 20 şi minus 10 grade # BizBrasov.ro
Meteorologi: La noapte va fi cea mai scăzută temperatură din acest sezon. Minime între minus 20 şi minus 10 grade. Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade, anunță meteorologii. Noaptea trecută, minimele au [...]
10:00
VIDEO Experiența călătoriei cu un tren modernizat pe ruta Cluj – Brașov. Ce oferte găsești la vagonul restaurant # BizBrasov.ro
Pasionații de trenuri au postat imagini din cadrul vagonului – restaurant al CFR Călători din compunerea trenului „Avram Iancu” al CFR Călători. „Astăzi călătorim pe ruta Cluj Napoca – Brașov cu trenul InterCity 532, care are mai nou în compunere un vagon – restaurant modernizat prin PNRR”, scrie autorul imaginilor. El prezintă vagonul – restaurant [...]
09:50
A început plata impozitelor la Brașov. Atât aplicația Primăriei, cât și Ghiseul.ro au picat și nu se pot face plăți online sau consulta sumele datorate # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, se pot plăti taxele și impozitele locale și în municipiul Brașov. Direcția Fiscală a anunțat că oferă o varietate foarte mare de mijloace de plată, de la cele on-line, prin brasovcity.ro sau ghiseul.ro, la plățile prin terminalele paypoint CEC Bank sau la oficiile poștale din Brașov, Sânpetru, Săcele, Tărlungeni, Cristian, Ghimbav și [...]
09:40
Echipa de curse a Universității Transilvania din Brașov, pe locul 1 în Europa în clasamentul anual general. Echipa de studenți pregătește pentru 2026 un vehicul electric # BizBrasov.ro
Echipa de curse a Universității Transilvania din Brașov, pe locul 1 în Europa în clasamentul anual general. Echipa de studenți pregătește pentru 2026 un vehicul electric. BlueStreamline, echipa de Formula Student a Universității Transilvania din Brașov se află pentru prima dată pe primul loc în Europa, în clasamentul celor mai bune echipe Formula Student pentru [...]
09:30
„Netflix”-ul teatrului românesc. Mii de piese vor fi online, iar accesul pe platformă va fi gratuit, la lansare # BizBrasov.ro
Teatrul Naţional Radiofonic din cadrul Radio România lansează, începând cu 15 ianuarie, noua platformă digitală eteatru.ro, cea mai amplă colecţie on-demand de teatru radiofonic din România. Lansarea are loc de Ziua Culturii Naţionale. Publicitate Noua versiune a platformei oferă acces în timp real la mii de producţii din arhiva Teatrul Naţional Radiofonic, de la spectacole [...]
09:20
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Emilia Șercan: „Lucrarea este plagiată începând cu prima pagină” # BizBrasov.ro
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Emilia Șercan: „Lucrarea este plagiată începând cu prima pagină” Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul [...]
Acum 8 ore
08:30
Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit în această dimineață într-un incendiu care a avut loc în Satul Nou, lângă Hălchiu # BizBrasov.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit în această dimineață într-un incendiu care a avut loc în Satul Nou, lângă Hălchiu. În jurul orei 07:00, în această dimineață, pompierii brașocveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o locuință din localitatea Satul Nou. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de [...]
Acum 12 ore
05:40
Câinii vagabonzi rămân o problemă în multe localități din județul Brașov, în contextul în care administrațiile locale nu au servicii proprii care să gestioneze situația. Astfel, Primăria Sânpetru vrea să apeleze la serviciile unui operator autorizat, care să se ocupe în următorii 5 ani de gestionarea câinilor care mișună pe străzile comunei. Costul acestor servicii [...]
05:40
Aeroportul Brașov și-a refăcut cu peste 200.000 de lei stocurile pentru deszăpezirea pistei și suprafețelor de mișcare # BizBrasov.ro
Pentru ca traficul aerian să se desfășoare în condiții optime de siguranță în sezonul rece, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a refăcut stocurile de substanțe degivrante și antigivrante necesare curățării suprafețelor de mișcare și degivrării aeronavelor înainte de decolare. În acest sens, aeroportul a achiziționat 7.000 de litri de lichid degivrant Nordway KF, un produs pe [...]
05:40
Provocarea Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României: Winter Boot Challange, în Poiana Brașov, pentru cei care cred că au „mușchi” # BizBrasov.ro
Provocarea Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României: Winter Boot Challange, în Poiana Brașov, pentru cei care cred că au „mușchi”. Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României, care are sediul în județul Brașov, la Vlădeni, propune o provocare celor care petrec mult timp la sala de [...]
05:40
După ani buni de așteptare, încep lucrările de amenajare a unei săli de sport la Școala 4 din Răcădău. Investiția depășește 7,6 milioane de lei # BizBrasov.ro
Proiectul unei săli de sport la Şcoala Gimnazială nr. 4 din Braşov (de pe strada Jepilor) a fost anunțat în urmă cu mai mulţi ani de municipalitatea braşoveană, iar în 2019, a fost realizat și studiul de fezabilitate. De atunci, nu a mai avansat, iar abia în mai anul trecut a fost lansată licitația pentru [...]
05:10
Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie # BizBrasov.ro
Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie. Orice călător pornește la drum cu un plan. Mai puțini iau însă în calcul ce se întâmplă atunci când lucrurile nu merg conform planului. Iată, mai jos, care sunt cele mai frecvente cinci scenarii care pot transforma o vacanță într-un coșmar [...]
05:00
Povestea tâlharului Ion Bălan, ale cărui fărădelegi scăldate în sânge au ținut în teroare tot sudul Ardealului. El este autorul masacrului de la Codlea # BizBrasov.ro
În urmă cu aproape 100 de ani, un criminal periculos, evadat din penitenciarul Ocnele Mari, a ţinut în teroare tot sudul Ardealului. Crimele de la sfârşitul verii anului 1928 au îngrozit locuitorii Sibiului, Făgăraşului, Codlei şi Braşovului. Oricât s-au mobilizat autorităţile, banditul Bălan le scăpa tot timpul printre degete. Iar fărădelegile lui, scăldate în sânge, scandalizaseră [...]
04:20
Pe serpentinele Transfăgărășanului, la peste 2.000 de metri altitudine, putem vedea ceva spectaculos: Acvila de munte, zburătoarea de pe stema României, una dintre cele mai impresionante păsări răpitoare din lume # BizBrasov.ro
România este țara care are una dintre cele mai mari populații de păsări răpitoare din Europa. Pe serpentinele Transfăgărășanului, la peste 2.000 metri altitudine, când te oprești să admiri peisajul, îți poți ridica privirea și să vezi ceva spectaculos. O siluetă uriașă care planează fără să bată din aripi. Este acvila de munte – pasărea [...]
Acum 24 ore
17:50
O casă și o magazie au fost cuprinse de flăcări la Zărnești. Pompierii intervin cu 8 echipaje # BizBrasov.ro
Pompierii brașoveni au fost anunțați, în jurul orei 17:00, despre izbucnirea unui incendiu la o locuință și la o anexă gospodărească, în localitatea Zărnești. La fața locului s-au deplasat șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, o autoscară, precum și un echipaj de ambulanță SAJ. „La sosirea echipajelor, o magazie [...]
17:00
La acest moment, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 73A, între localitățile Râșnov și Predeal, ca urmare a producerii unui accident rutier, după ce conducătorul unui autoturism ar fi pierdut controlul vehiculului și s-ar fi răsturnat pe carosabil. În urma evenimentului, o persoană a suferit leziuni și beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate. Pentru [...]
15:40
Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, valoarea totală estimată a contractului fiind de 12,43 milioane lei. Potrivit unui anunţ publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) contractul vizează furnizarea şi instalarea unor sisteme hardware şi software de supraveghere şi securitate, precum şi integrarea, acolo unde este posibil, [...]
Ieri
14:20
Șofer din Racoș prins „șprițuit” pe străzile din Rupea cu o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rupea efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, deschis după ce au identificat, în trafic, un bărbat, care ar fi încălcat prevederile legislației rutiere, respectiv a condus în timp ce se afla sub influența alcoolului. Sâmbătă, aproape de miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rupea, aflați în exercitarea atribuțiilor [...]
14:10
Tânăr agresiv arestat, după ce l-a luat la bătaie pe un alt tânăr, lângă un local din Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au întocmit un dosar penal și efectuează cercetări cu un bărbat în stare de arest preventiv, după ce acesta ar fi agresat fizic o persoană, în timp ce se aflau în proximitatea unui local public din municipiu. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, polițiștii din [...]
14:00
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 70% în ultimul deceniu, în timp ce în alte state europene au rămas aproape la fel ca în 2015 # BizBrasov.ro
În România, prețul locuințelor a crescut cu aproape 70% în ultimii 10 ani, iar cel al chiriilor cu 55%. În centrele universitare, salturile au fost chiar mai mari, spun specialiștii în imobiliare. Chiar dacă majorarea nu e la fel de accelerată ca în alte state europene, puterea scăzută de cumpărare a românilor face ca tot [...]
12:50
Achitarea fostului viceprimar al Brașovului în dosarul catacombelor, explicată de judecători: fapta a existat, dar fără intenție penală # BizBrasov.ro
Achitarea Flaviei Boghiu, fost viceprimar USR al municipiului Brașov, în dosarul cunoscut drept „al catacombelor”, a fost prezentată de liderii USR drept o victorie totală în fața unor acuzații considerate „ridicole”. Analiza motivării Tribunalului Brașov, făcută de Fanatik, arată însă o realitate juridică mai nuanțată: instanța nu a negat existența faptei, ci a concluzionat că [...]
11:40
O nouă formă de înșelăciune informatică face tot mai multe victime în România, speculând încrederea utilizatorilor în serviciile de curierat. Metoda, deși simplă în esență, este extrem de eficientă: victima primește un mesaj banal pe WhatsApp care anunță sosirea unui presupus colet, însoțit de un link ce promite detalii despre livrare. În realitate, acest click [...]
10:20
Un an ratat pentru turismul intern: optimismul din ianuarie, spulberat până în noiembrie # BizBrasov.ro
Cifrele date publicității de către INS arată că în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat cea mai mare scădere în turismul intern, raportat la anul precedent. În primele 11 luni ale anului trecut au ajuns cu aproape o jumătate de milion de români mai puțin în unitățile de cazare interne. ingura veste bună este că numărul [...]
10:10
Propunerea privind creșterea salariului minim la 4.325 lei/lună a ajuns la Consiliul Economic și Social # BizBrasov.ro
Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, informează Rador Radio România. Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, unde va primi un aviz, [...]
09:40
CNSAS cere condamnarea unui fost ofițer de Securitate. Acesta ar fi participat la devalizarea Bancorex și și-ar fi cumpărat cu banii din credite terenuri și ferme de animale în Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus, luna trecută, la Curtea de apel București, o acțiune în care solicită să se constate că un fost ofițer al regimului comunist a încălcat drepturile omului și, astfel, a făcut Poliție Politică. Este vorba de Ion Giotoiu, acum în vârstă de 75 de ani. Contactat de G4Media.ro, [...]
09:20
Weekend aglomerat în Poiana Brașov. Timpi de așteptare de până la 20 de minute pentru îmbarcarea la telegondolă # BizBrasov.ro
Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline în weekend. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei. Peroanele de [...]
10 ianuarie 2026
16:40
Pompierii brașoveni au intervenit de urgență în această după-amiază în Piața Sfatului, după ce dintr-o clădire au început să cadă bucăți de tencuială care puneau în pericol siguranța trecătorilor într-un punct intens circulat. Este vorba de clădirea Palatului Czell, care este sediul Agenției Brașov a Băncii Naționale a României. Circulația pietonală a fost închisă în [...]
16:20
Salvamontiștii au salvat o cățelușă dezorientată găsită pe o pârtie din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
O intervenție mai puțin obișnuită, dar cu final fericit, a avut loc în cursul dimineții pe o pârtie din stațiunea Poiana Brașov, unde salvatorii montani au descoperit o cățelușă speriată și dezorientată, în timpul unei patrulări de rutină. Animalul se afla pe pârtie, expus riscurilor generate de traficul intens al schiorilor. Salvamontiștii au intervenit imediat, [...]
15:40
Accident pe DN 1 între un microbuz și un autoturism. Trafic îngreunat între Sinaia și Comarnic # BizBrasov.ro
Un accident rutier produs sâmbătă, în jurul orei 13:00, pe DN 1, în Comarnic, a dus la îngreunarea traficului între Sinaia și Comarnic. Potrivit polițiștilor, un microbuz de transport public de persoane, condus de un bărbat de 60 de ani și aflat pe ruta Sinaia – Breaza, a intrat în coliziune cu un autoturism condus [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Domeniul schiabil din Sinaia rămâne închis astăzi, după ce gheața a blocat instalațiile de transport pe cablu # BizBrasov.ro
Din cauza vremii severe, domeniul schiabil al stațiunii Sinaia rămâne închis sâmbătă, 10 ianuarie, iar unele instalații de transport pe cablu nu pot fi pornite din cauza gheții depuse pe rolele pilonilor. Sâmbătă, administratorii pârtiilor situate la 2000 de metri altitudine în Bucegi anunţă că pârtiile sunt închise, pentru că telescaunele şi gondola care urcă [...]
14:00
Acțiune de amploare a polițiștilor, noaptea trecută, pe străzile din Brașov. S-au dat amenzi de peste 10.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au desfășurat, noaptea trecută, o amplă acțiune de control în municipiul Brașov, având ca obiectiv prevenirea și combaterea infracționalității, precum și creșterea gradului de siguranță publică. Acțiunea a fost organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, prin structurile Poliției Municipiului Brașov – Secțiile 1–5 Poliție și Biroul Rutier, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru [...]
13:20
Doi tineri din Săcele, mutați de polițiști în penitenciar. Vor sta ani buni după gratii pentru tentativă de omor # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au pus în aplicare patru mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Curtea de Apel Brașov, pe numele a patru bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 26 de ani, din municipiul Săcele. Cei patru au fost condamnați la o pedeapsă privativă de libertate, începând de la [...]
13:20
Drumul dintre Livada Poștei și Poiana Brașov este blocat la această oră în urma unui accident rutier. Două autoturisme conduse de turiști străini, unul bulgar și unul moldovean s-au ciocnit, după ce una dintre mașini se pare că a derapat într-o curbă. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili vinovatul, însă până când vor fi finalizate [...]
12:30
De luni, începe plata impozitelor și a parcărilor de reședință la Brașov. Care sunt termenele și ce modalități de plată există # BizBrasov.ro
Începând de luni, 12 ianuarie, se pot plăti taxele și impozitele locale, Direcția Fiscală vă oferă o varietate foarte mare de mijloace de plată, de la cele on-line, prin brasovcity.ro sau ghiseul.ro, la plățile prin terminalele paypoint CEC Bank sau la oficiile poștale din Brașov, Sânpetru, Săcele, Tărlungeni, Cristian, Ghimbav și Hărman. De asemenea, tot [...]
11:10
De la relație personală la judecată: avocat, acuzat de hărțuirea fostei iubite, care candida pentru un post în Camera Deputaților # BizBrasov.ro
Avocatul Dumitru Daniel Ispas, din Slatina, a fost trimis în judecată în septembrie anul trecut de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, fiind acuzat de hărțuirea fostei sale iubite. Potrivit rechizitoriului consultat de G4Media.ro, faptele s-ar fi produs inclusiv spre finalul anului 2024, într-o perioadă în care femeia era implicată în campania electorală [...]
10:30
Ce pot face cei care rămân fără loc de muncă și vor să beneficieze în continuare de asigurare medicală # BizBrasov.ro
Milioane de români nu au în prezent asigurare medicală. Cei care vor să-şi schimbe acest statut au acum mai mult timp la dispoziţie să plătească taxa integrală la ANAF dacă achită cei 25% din contribuţie luna aceasta, adică puţin peste 600 lei. Măsura îi vizează pe cei care nu lucrează însă şi pe cei care nu au [...]
10:00
Românii consumă tot mai puțin, pe fondul inflației. Vânzările de mâncare sau băuturi au scăzut cu peste 5% # BizBrasov.ro
Consumăm mai puțin din cauza inflației. Cheltuielile pentru mâncare, băuturi, tutun și produse nealimentare scad tot mai mult, iar consumul total a înregistrat, la finalul lui 2025, cea mai mare reducere anuală din ultimele luni. Economia gâfâie, iar românii au strâns cureaua. Asta arată ultimele date transmise de INS. Consumul a scăzut cu 4,8% în noiembrie [...]
09:50
Prețurile la carburanți au revenit la nivelul celor din 1 ianuarie, după ce astăzi a fost aplicată o nouă scumpire # BizBrasov.ro
Petrom, liderul pieței carburanților din România, a scumpit sâmbătă 10 ianuarie 2026 benzina și motorina, la 5 zile după ce aplicase prima ieftinire din acest an. Astfel, benzina standard și motorina standard s-au scumpit cu câte 4 bani pe litru, potrivit Monitorul Prețurilor. Luni, 05 ianuarie 2026, benzina standard și motorina standard se ieftiniseră cu câte [...]
09:40
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri, 19, au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov, iar câte 4 au fost primite pentru Salvamont Maramureș și Salvamont Gorj. Au mai fost apeluri în Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Prahova, [...]
