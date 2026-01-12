PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan

05:10

Cei doi gardieni de la Centrul Educativ Buziaș, care ar fi obligat mai mulți minori să întrețină relații sexuale în fața lor, au fost mutați, pe aceleași funcții, la Penitenciarul Timișoara. Totuși, până când, pe baza probelor, procurorii vor ajunge la o concluzie, aceștia vor avea de îndeplinit numai anumite categorii de misiuni. Procurorii Parchetului […]