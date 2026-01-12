Rugăciunea zilei de luni pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare
Gândul, 12 ianuarie 2026 12:50
Rugăciunea zilei de luni. Pentru atragerea norocului și pentru schimbarea stării interioare, la început de săptămână, poate fi rostită o rugăciune. Este un nou început de săptămână, iar credincioșii pot rosti o rugăciune pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare. Pentru a-și așeza gândurile pe drumul responsabilităților și cel al planurilor, credincioșii pot aborda acest […]
• • •
Acum 10 minute
13:10
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei” # Gândul
Deși numirea lui Kyrylo Budanov va contribui la consolidarea autorității politice a lui Volodimir Zelenski și la echilibrarea cercului interior al președintelui ucrainean, „ambițiile politice ale fostului șef al spionajului înseamnă că acesta ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”, avertizează Konstantin Skorkin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. […]
Acum 30 minute
13:00
Află cu cât au crescut taxele și impozitele pe anul 2026 în funcție de orașul în care locuiești. Cât se plătește în București # Gândul
Impozitele și taxele locale s-au majorat de la 1 ianuarie 2026, iar unii români au de plată mai mulți bani decât se așteptau, după ce sumele datorate s-au dovedit a fi mai mari decât anunțase Guvernul Bolojan la finalul anului trecut. Majorările sunt diferite de la un oraș la altul, administrațiile locale fiind cele care […]
12:50
12:50
Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mîncat de javre, nu de molii” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a rememorat momentele care au precedat Revoluției din 1989, prin publicarea unei fotografii din arhiva personală, într-un gest de solidaritate cu manifestațiile poporului iranian împotriva aiatolahului Khamenei. Mircea Dinescu a făcut publică o imagine realizată în martie 1989, de la Casa Scriitorilor, cu o zi înainte ca publicația franceză Liberation să publice […]
12:50
PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan # Gândul
PSD sare în apărarea lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, în scandalul acuzațiilor de plagiat. Social-democrații spun că nu este o coincidență faptul că scandalul a izbucnit exact după ce Marinescu a anunțat că numirile la vârful parchetelor vor urma strict procedurile legale și nu vor ține cont de interese politice. În opinia PSD, miza reală […]
Acum o oră
12:40
Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, face eforturi pentru a fi într-o formă fizică foarte bună. ”Eu, natural, nu sunt slabă”, a afimat artista. Anca Țurcașiu arată foarte bine și este într-o formă fizică extraordinară. Artista recunoaște că face eforturi pentru a se menține. La podcastul realizat de Adina Alberts, Anca Țurcașiu a […]
12:40
Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților” # Gândul
Mario Iorgulescu a vorbit, pentru prima dată public, despre perioada de după accidentul rutier din 2019, soldat cu moartea lui Dani Vicol. Invitat în emisiunea „Dan Capatos Show”, acesta a relatat că, în timpul internării într-o clinică, a trecut printr-o depresie severă și a încercat să-și pună capăt zilelor. La șase ani de la accidentul […]
12:30
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine din vacanță în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Singura emisiune dedicată fanilor campioanei revine pe micile ecrane cu detalii noi și exclusive despre transferurile pe care vrea Gigi Becali să le […]
Acum 2 ore
12:10
Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere # Gândul
Specialiștii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) recomandă ca persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze fără întârziere. Potrivit INSP, tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esențială pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a progresiei bolii în rândul populațiilor cu […]
12:10
Anul 2026 vine cu scumpiri în lanț. Pe lângă impozitele crescute la mașini și locuințe, precum și în zona imobiliară și în alte ramuri ale societății, o nouă majorare este preconizată pentru combustibili. În acest sens, România a ajuns în jumătatea scumpă a clasamentului european, după ce au crescut accizele de la 1 ianuarie 2026. […]
12:10
În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns” # Gândul
„Dacă Prefectura Argeș nu are nimic de ascuns să răspundă cu documente” scrie şefa PNL, Alina Gorghiu, despre scandalul care a avut loc recent la Urgenţa Spitalului Judeţean Argeş şi care a avut ca protagonistă pe prefecta Ioana Făcăleaţă. Aceasta din urmă a motivat cu un control inopinat prezenţa sa în instituţie, în apropiere de […]
11:40
Leonard Miron, în vârstă de 56 de ani, are un nou job. De anul acesta, fostul prezentator TV va lucra la Ministerul Justiției din Marea Britanie. Leonard Miron a devenit cunoscut publicului larg din postura de prezentator la Televiziunea Națională. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, acesta s-a mutat în Marea Britanie și […]
11:40
Ion Cristoiu: Scoaterea din joc a lui Radu Marinescu: Ăștia nici nu se mai ostenesc să împrospăteze diversiunile! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție „scoaterea din joc a lui Radu Marinescu”, vorbind despre diversiuni. „La una dintre emisiunile Marius Tucă Show, trecând în revistă diversiunea Recorder și potrivit căreia un articol de pe un site a provocat atâta emoție încât Adrianei Săftoiu […]
11:20
Bolojan discută luni cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și cea a companiilor de stat # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru cu vicepremierii la Palatul Victoria la ora 12. Întâlnirea are ca scop discutarea priorităților guvernamentale pentru perioada următoare: cum va arăta bugetul României și ce se întâmplă cu reforma administrației și cu reformarea companiilor de stat. Care ar putea fi agenda discuțiilor Oficialii vor să treacă […]
11:20
Avertizare ANM de vreme severă: Cod galben deger extrem și viscol în toată țara. Temperaturile scad până la -20 de grade Celsius, inclusiv în Capitală # Gândul
România traversează cel mai rece episod al acestei ierni, iar vârful acestui fenomen este așteptat în noaptea de luni spre marți, când temperaturile vor coborî până la -20 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că vântul puternic, ninsoarea și viscolul vor accentua senzația de frig în mare parte a țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea […]
11:20
Cu o simplă postare pe Truth Social, președintele american Donald Trump a stârnit controverse puternice. El a publicat o fotografie care părea să-l prezinte drept președintele interimar al Venezuelei. Postarea vine la mai bine de o săptămână după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane și dus la New York. SUA și […]
Acum 4 ore
11:00
Ce mare campioană din România a refuzat un milion de dolari de la arabi. „Țara mea am reprezentat-o” # Gândul
Una dintre cele mai mari campioane din sportul românesc a avut ocazia să concureze pentru o altă țară, dar a refuzat, scrie PROSPORT. I s-a pus pe masă o ofertă financiară cum n-a mai avut vreodată – contract de un milion de dolari -, însă nu a dat curs, deși recunoaște că tentația era mare. […]
11:00
Oana Gheorghiu își propune să facă curățenie în companiile de stat. Ce se întâmplă cu angajaţii firmelor cu datorii de miliarde de lei # Gândul
După ani în care companiile de stat doar „înghit” bani și nu produc nimic, vicepremierul Oana Gheorghiu a sunat alarma: statul român are prea multe entități care pur și simplu nu funcționează. Într-o intervenție la TVR Info, ea a spus că a descoperit 185 de companii „complet inactive”, cu pierderi de aproape 14 miliarde de […]
11:00
Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan” # Gândul
Avocatul Adrian Toni Neacşu confirmă scenariul Gândul referitor la modul în care i se va face vânt din funcţie ministrului Justiţiei, Radu Marinescu. Odată cu plecarea acestuia, Ilie Bolojan ar putea să devină şi interimar la Justiţie. Însă, procedura de numire a procurorilor-şefi va continua, adică exact de la ce i se trage lui Marinescu. […]
10:50
Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026. A fost publicată lista actualizată a serviciilor medicale fără plată de care pot beneficia pacienții începând din luna ianuarie 2026. Așa cum arată legea, cetățenii care au calitatea de asigurați vor facilita de pachetul complet de servicii medicale de bază. Casa Națională de Asigurări de Sănătate […]
10:50
INS: Exporturile României au crescut cu 3,9% în primele 11 luni din 2025. Deficitul comercial a scăzut cu 1% # Gândul
Exporturile României au înregistrat o creștere mai accentuată decât importurile în primele 11 luni din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția a contribuit la reducerea deficitului balanței comerciale, într-un context economic marcat de ajustări ale cererii interne și externe. Conform INS, exporturile au ajuns la 89,42 miliarde de euro, în […]
10:40
Orașul din România cu cele mai multe femei singure. Motivul pentru care multe se declară nefericite # Gândul
Deși româncele sunt adesea considerate printre cele mai frumoase femei din Europa, realitatea socială arată o problemă tot mai accentuată în marile orașe din România: singurătatea. Statisticile indică un dezechilibru major între numărul de femei și bărbați, iar acest fenomen are un impact direct asupra stării de bine și a vieții personale a multor femei, […]
10:40
Urmează cea mai rece noapte de la începutul iernii. ANM, pentru Gândul: „Așteptăm un val de ninsori” # Gândul
Cu excepția regiunilor din sud și sud-est, România se află sub atenționare de cod galben. Meteorologii ANM au avertizat că vremea va fi deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, dar și intensificări ale vântului. „Vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local […]
10:40
Victor Ponta reacționează la acuzațiile aduse ministrului Justiției: “De ce să se schimbe o metodă de terorism politic dacă rezultatul este garantat?”Ce le transmite liderilor PSD # Gândul
Victor Ponta dezvăluie în postarea sa recentă cum „lupul sorosisto-userist” intenţionează ” să pună mâna pe Ministerul Justiției”. Metoda identificată se numeşte Emilia Şercan. Aceasta a „descoperit” la momentul necesar, inevitabilul plagiat al personajului pe care vor să îl atace, respectiv ministrul Radu Marinescu. Deputatul scrie luni despre cum USR a pus ochii pe Ministerul […]
10:20
Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste # Gândul
Secretara pentru Securitate Națională a SUA, Kristi Noem, a anunțat trimiterea a câteva sute de agenți federali suplimentar în cursul nopții de duminică spre luni la Minneapolis. În oraș au izbucnit proteste de stradă după ce o femeie în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent al serviciului de imigrare. […]
10:20
INS avertizează: Românii au venituri tot mai mici de la un trimestru la altul, iar cheltuielile mănâncă peste 85% din bani # Gândul
Veniturile medii ale gospodăriilor din România au fost puțin mai mici în trimestrul III din 2025, față de trimestrul anterior, în timp ce cheltuielile au rămas ridicate, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit INS, o gospodărie a avut, în medie, venituri lunare de 9.420 lei în trimestrul III din 2025. Asta înseamnă 3.789 de […]
10:10
Primele ediții de la Survivor 2026 aduc surprize pentru telespectatori. Preferata fanilor a fost scoasă din joc de la Antena 1, după o probă care testează îndemânarea și forța fizică. În timpul probei, concurenta cade și se lovește serios. Survivor 2026 vine cu o veste neașteptată pentru mulți telespectatori. La doar câteva ediții distanță de […]
10:10
Ce înseamnă, pentru Rusia lui Putin, controlul SUA asupra Venezuelei. Oficialii și propagandiștii ruși se află într-o poziție dificilă: „Dacă Trump face ce vrea, de ce nu putem face și noi ce vrem?” # Gândul
În luna mai a anului 2025, președintele Vladimir Putin l-a primit călduros la Kremlin pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și i-a urat „toate cele bune”, în contextul semnării unui acord de parteneriat strategic. Însă, în zilele de când SUA l-au preluat pe Maduro și au declarat că supraveghează Venezuela – aliatul apropiat al Rusiei în […]
09:40
Război în Ucraina, ziua 1.418. Trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică, lovite de drone # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 12 ianuarie 2026, în a 1.418-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere rusești, a raportat Statul Major General din Kiev pe Telegram. „Au fost lovituri directe” Platformele, care aparțin gigantului petrolier rus Lukoil, […]
09:30
Culisele operațiunii „Absolute Resolve” și „fereastra de suprimare”. Apărarea aeriană venezueleană, scoasă din joc de avioanele de atac electronic EA-18G Growler # Gândul
În data de 3 ianuarie 2026, în timpul operațiunii „Absolute Resolve” – declanșată de SUA pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro – a fost dezactivată rapid apărarea aeriană venezueleană, pentru a permite elicopterelor americane să „intre” și să „iasă” în siguranță. „Lovitura electronică” evidențiază modul în care războiul electronic și acțiunile stealth pot deschide, pentru scurt […]
09:20
Calcul complet. Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai o vechime de 25 de ani # Gândul
A fost făcut calculul complet. Iată câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai o vechime de 25 de ani. Gândul.ro a întocmit un nou tabel, care poate fi urmărit mai jos, în articol. Pe listă se află 25 dintre cele mai populare meserii. Te-ai gândit câți bani vei primi […]
Acum 6 ore
09:10
Șeful Rezervei Federale a SUA, anchetat penal după renovarea sediului băncii centrale din Washington: „Nu mă las intimidat de Trump” # Gândul
Președintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a declarat că este vizat de o anchetă penală federală, în legătură cu renovarea sediului băncii centrale din Washington, un proiect estimat la 2,5 miliarde de dolari, precum și cu mărturia sa în fața Congresului. Powell susține că investigația are legătură directă cu presiunile exercitate de președintele american […]
09:10
Prognoza meteo anunţă frig cumplit. Ministrul Energiei convoacă un nou Comandament Energetic Naţional # Gândul
Prognoza meteo anunţă temperaturi foarte scăzute, în următoarele zile. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni un nou Comandament Energetic Naţional. Având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea Comandamentului Energetic Național, 12 ianuarie, la ora 12:00, la sediul Dispecerului Energetic Național (Bulevardul Hristo Botev nr. 16–18). Ministrul […]
09:10
România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute. În această dimineață, în mai multe zone din țară, mercurul din termometre a coborât sub minus 15 grade, iar la munte s-au înregistrat cele mai mici valori. Cea mai scăzută temperatură din această dimineață a fost măsurată la Obârșia Lotrului, unde s-au înregistrat -19 grade. De asemenea, […]
09:00
Președintele Donald Trump a declarat că Iranul, care se confruntă în prezent cu proteste sângeroase și tensiuni cu SUA, este gata să negocieze. „Au sunat ieri. Liderii Iranului vor să negocieze”, a declarat Donald Trump reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One. „Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite. Iranul vrea […]
08:50
Singurul oraș din România cu climă mediteraneeană. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor EaseWeather # Gândul
Un micuț oraș din România, situat în partea de vest a țării, se poate lăuda că este singura localitate de la noi care are climă mediteraneană. Aici, iernile sunt blânde, mai apropiate de cele găsite în sudul continentului. Potrivit meteorologilor, primăvara își face simțită prezența mai devreme decât în restul țării în acest oraș. De […]
08:50
Ministrul Justiției contraatacă în controversa plagiatului: „De ce acum? De ce eu?”. Legătura cu selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă # Gândul
La doar 4 zile după ce Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, a fost lansat un atac dur la adresa acestuia. Radu Marinescu a fost acuzat – de jurnalista Emilia Șercan – că a plagiat în teza sa de doctorat din 2009, dar scenariul este unul […]
08:40
Buletin electronic sau pașaport pentru copii. Cum pot părinții pot economisi până la 600 de lei # Gândul
Părinții pot face economii importante dacă aleg cartea noul document pentru copiii sub 14 ani, în locul pașaportului. Documentul costă semnificativ mai puțin și permite călătoriile în statele membre ale Uniunii Europene, devenind o alternativă practică și accesibilă pentru familiile care circulă frecvent, scrie Ziarul de Iași. Încă din vara anului 2025, minorilor cu vârste […]
08:40
Ce salariu primește Loredana de la Survivor 2026, ca profesoară de matematică la Liceul Tehnologic din Țibănești # Gândul
Loredana Pălănceanu (29 de ani) este una dintre concurentele care s-au înscris la Survivor 2026. Profesoara de matematică, aflată deja în Republica Dominicană, își testează limitele în noul sezon de la Antena 1. La Antena 1, pe 9 ianuarie 2026, a debutat Survivor 2026, unde 12 Războinici și 12 Faimoși se vor lupta pentru marele […]
08:30
Salariul, „detaliul” obligatoriu în anunțurile de angajare din 2026. Iașiul începe anul fără transparență cu sute de joburi # Gândul
Transparența salarială a devenit obligatorie în România începând cu ianuarie 2026, unde angajatorii sunt nevoiți să afișeze salariul sau intervalul salarial direct în anunțurile de angajare. Cu toate acestea, piața muncii intră în noul an într-un contrast evident: sute de locuri de muncă disponibile, dar niciun anunț care să includă informații despre remunerație, scrie Ziarul […]
08:30
Scenariul despre care Gândul a scris în urmă cu 3 zile se confirmă: la doar 4 zile după ce ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, atacul la Radu Marinescu a început # Gândul
Gândul a prezentat, în exclusivitate, trei scenarii posibile după ce Radu Marinescu – ministrul Justiției – a delanșat oficial procedura de numire a șefilor marilor parchete. Mandatele șefilor Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) expiră pe 30 martie 2026, iar selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026. Tabloul […]
08:00
Un incendiu a izbucnit în această dimineață, în zona Pipera din București. Patiseria din apropierea stației de metrou a ars. Pompierii au intervenit la fața locului. La patiseria din apropierea stației de metrou Pipera au intervenit 4 autospeciale, pentru a stinge flăcările. Potrivit datelor, întregul local a ars complet în interior. Momentan, nu se cunosc […]
07:50
FCSB nu a încheiat campania de transferuri, a anunțat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Totuși, un negocierile cu un jucător aflat pe radarul „roș-albaștrilor” s-au oprit, după ce „Gigi s-a răzgândit”. Era vorba despre un fotbalist eligibil pentru regula U21, a precizat Stoica, dar pe care Becali nu îl mai vrea. Ce țintă urmărește […]
07:20
Globurile de Aur 2026: Timothee Chalamet i-a învins pe Leonardo DiCaprio și George Clooney. Ce premiu a luat „One Battle After Another” # Gândul
Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, George Clooney și alte personalități din lumea showbiz-ului au concurat, duminică, 11 ianuarie, pentru cele mai importante premii la gala Globurilor de Aur, una dintre competițiile majore pe drumul către râvnitele Oscaruri. În poate cea mai disputată categorie de la Globuri din ultimii ani, Timothee Chalamet i-a învins pe DiCaprio și […]
07:20
12 Ianuarie, calendarul zilei: Naya Rivera ar fi împlinit 39 de ani. Se sting Agatha Christie și Lisa Marie Presley # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 12 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Naya Rivera a fost o actriță, cântăreață și model american, cel mai bine cunoscută pentru rolul Santana Lopez din serialul de succes Glee (2009–2015), unde a interpretat o elevă cu spirit puternic […]
Acum 8 ore
06:10
Aberațiile noilor taxe și impozite Bolojan. Mașinile hibride au un impozit mai mare decât un diesel vechi. Lista completă a creșterilor de taxe la mașini după noua lege fiscală # Gândul
Anul 2026 aduce cu sine, pe lângă creșterea masivă a impozitelor la locuințe, și creșterea considerabilă a impozitelor la toate tipurile de mașini (cilindrice, hibrid, electrice, pe motorină sau diesel). Însă, nu creșterea în sine e alarmantă, ci mai ales faptul cu proprietarii de mașini hibride, cu norme reduse de poluare, ajung să plătească sensibil […]
Acum 12 ore
05:10
Ce s-a intamplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile # Gândul
Cei doi gardieni de la Centrul Educativ Buziaș, care ar fi obligat mai mulți minori să întrețină relații sexuale în fața lor, au fost mutați, pe aceleași funcții, la Penitenciarul Timișoara. Totuși, până când, pe baza probelor, procurorii vor ajunge la o concluzie, aceștia vor avea de îndeplinit numai anumite categorii de misiuni. Procurorii Parchetului […]
05:10
Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei # Gândul
Donald Trump a dat declarații presei din avionul Air Force One. Președintele spune că încă evaluează opțiunile militare în privința regimului clerical din Iran și se declară furios că au fost protestatari uciși. El a acuzat Teheranul că începe să treacă de linia roșie, dar în continuare, armata SUA analizează situația. Evaluăm opțiuni militare în […]
05:10
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre” # Gândul
Ilie Bolojan a participat în cadrul adunării de la Campusul BBSO (Biserica Baptistă Speranța Oradea), în cursul zilei de duminică, 11 ianuarie 2026. Prezent la una dintre cele mai mari biserici baptiste din Oradea, prim-ministrului i-a fost înălțată o rugăciune pentru „înțelepciune”. De altfel, oficialul a „bifat” și un mesaj de salut pe scenă, în […]
05:10
Apple ar putea anunța lansarea primului său smartphone iPhone pliabil în septembrie 2026 în ciuda scumpirii electronicelor # Gândul
Apple ar putea lansa primul său smartphone pliabil în septembrie, a raportat ziarul sud-coreean „Chosun Ilbo”. În mai, Samsung Display va începe, potrivit surselor, să producă ecrane pentru smartphone-urile Apple cu un astfel de format. Ambele companii au refuzat să comenteze aceste informații. Potrivit Apple Insider , primul iPhone Fold ar putea sosi pe piață în ultima parte […]
