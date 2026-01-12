Radu Oprea: Ce face România, cum profită de acest acord atâta timp cât nu există diplomație economică pe spațiul Mercosur?
QMagazine.ro, 12 ianuarie 2026 12:50
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este de părere că, la modul teoretic, acordul UE-Mercosur ar putea fi o șansă pentru România, dar declară că „experiența ne învață că România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi, dar rămâne cu amenințarile economice”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oprea afirmă că, în […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
12:50
Radu Oprea: Ce face România, cum profită de acest acord atâta timp cât nu există diplomație economică pe spațiul Mercosur? # QMagazine.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este de părere că, la modul teoretic, acordul UE-Mercosur ar putea fi o șansă pentru România, dar declară că „experiența ne învață că România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi, dar rămâne cu amenințarile economice”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oprea afirmă că, în […]
Acum 4 ore
10:20
Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției. „De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan” # QMagazine.ro
Jurnalista Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, că ar fi plagiat teza de doctorat, susținută în anul 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru. Șercan afirmă, într-o postare pe Facebook, că din cele 247 de pagini ale tezei de doctorat, […]
10:10
Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției de plagiat. „De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan” # QMagazine.ro
Jurnalista Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, că ar fi plagiat teza de doctorat, susținută în anul 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru. Șercan afirmă, într-o postare pe Facebook, că din cele 247 de pagini ale tezei de doctorat, […]
Acum 24 ore
17:50
Europarlamentarul social democrat Gabriela Firea a afirmat că ea și colegii săi eurodeputați ai PSD nu au votat acordul UE-Mercosur, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejați și îi acuză de o „imensă” ipocrizie pe colegii din coaliție de la USR. „Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur și proiectul votat de mine și de […]
15:40
Formula 1 se pregătește pentru una dintre cele mai mari transformări din istoria recentă. După încheierea sezonului 2025, monoposturile vor reveni pe pistă în martie 2026, odată cu debutul campaniei din Australia. ÎNCĂ O ECHIPĂ După șapte ani cu zece echipe, Formula 1 va avea din nou 11 competitori. Cadillac, în parteneriat cu Andretti Global, a primit […]
Ieri
06:10
Un studiu realizat recent de Centrul pentru Științe Sociale Heterodoxe de la Universitatea din Buckingham, Anglia, care a analizat identificarea de gen și orientarea sexuală a tinerilor americani, relevă faptul că numărul studenților care nu se identifică nici ca bărbați, nici ca femei, a scăzut după ce a atins un vârf, între 2022 și 2023. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunțat vineri că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că „va utiliza toate căile legale” pentru a proteja sectorul agricol național, informează Agerpres. Krajewski a declarat într-o conferință de presă că „Executivul menține aceeași poziție […]
06:10
În anul 2025, Europa s-a aflat la o răscruce demografică și socială, în care procesul de islamizare (alimentat de migrația masivă sosită din țări majoritar musulmane) continuă să genereze nu doar dezbateri aprinse, ci și consecințe tangibile în viața cotidiană a cetățenilor. GEOMETRIE VARIABILĂ Islamizarea nu mai este doar o referință statistică, ci se manifestă prin […]
9 ianuarie 2026
17:30
Președintele Nicușor Dan a intervenit în scandalul din interiorul coaliției de guvernare generat de acordul României referitor la controversatul acord UE-Mercosur. Dan afirmă că prin acest acord va fi creată una „dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume”, subliniind că „țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va […]
16:40
Scandal în coaliție. PSD îi solicită lui Bolojan să precizeze dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur # QMagazine.ro
După ce Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat că nu a semnat memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, ambasadorul României a votat în favoarea controversatului acord fără să țină seama de obiecțiile formulate. Gestul a fost considerat de PSD drept „un act de trădare” a intereselor fermierilor români. „PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a […]
14:00
Acordul UE-Mercosur a fost aprobat. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut garanții suplimentare # QMagazine.ro
UPDATE O majoritate calificată a statelor membre ale UE a aprobat semnarea acordului comercial al blocului cu țările Mercosur, au declarat patru diplomați ai UE, potrivit Politico. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut. Capitalele UE au termen până vineri, la ora 17:00, să depună eventualele obiecții. […]
12:40
Florin Barbu: Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur # QMagazine.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a cerut comisarilor europeni garanții suplimentare pentru fermierii români, subliniind că este alături de ei și că nu a semnat Acordul Mercosur. Într-o postare pe Facebook, Barbu afirmă că a cerut comisarilor să garanteze că „importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței […]
12:00
S-a declanșat procedura de selecție a procurorului general al PÎCCJ și a procurorilor șefi DNA și DIICOT # QMagazine.ro
Ministerul Justiției a anunțat că a declanșat procedura de selecție a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Totodată, a fost declanșată procedura de selecție […]
10:30
Nicușor Dan: A-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan cu care a călătorit în Franța și controlorul de trafic din Zurich în care era comunicată decizia de escortare a aeronavei românești care se întorcea de la Paris. Dan a dorit să arate că avioanele elvețiene care au escortat aeronava au făcut, […]
10:10
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) condamnă ferm lipsa de interes a Guvernului României pentru dezvoltarea unui învățământ superior echitabil și centrat pe nevoile reale ale studenților, dar și pentru lipsa măsurilor de redresare a situației și pentru întârzierea numirii unui ministru al Educației, potrivit unui comunicat al ANOSR. „Trecerea în noul an […]
06:10
Guvernul militar din Burkina Faso a declanșat un val de controverse după ce Consiliul de Miniștri a adoptat un proiect de lege ce prevede reintroducerea pedepsei cu moartea, la șase ani după abolirea acesteia. REFORME AGRESIVE Măsura vizează infracțiuni considerate grave, precum trădarea, terorismul și spionajul și este prezentată de autorități drept o reformă necesară pentru […]
8 ianuarie 2026
21:20
Trump dă încă o lovitură cumplită Occidentului: retragerea SUA din 66 de organisme internaționale # QMagazine.ro
„Astăzi, în conformitate cu Ordinul Executiv 14199, președintele Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale identificate ca parte a revizuirii efectuate de administrația Trump a organizațiilor internaționale ineficiente, dăunătoare și care generează risipă. Revizuirea altor organizații internaționale în conformitate cu Ordinul Executiv 14199 este în curs de desfășurare”. Un anunț sec […]
16:00
Curtea de Apel Pitești a decis condamnarea definitivă a fostului ministru de Finanțe Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Urmărirea penală împotriva lui Daniel Chițoiu a început în ianuarie 2020, la câteva săptămâni după accidentul în care un bărbat de […]
15:30
Radu Miruță explică de ce a fost blocat Nicușor Dan pe aeroportul din Paris: Avionul a fost pregătit, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare nu au permis rulajul pe pistă # QMagazine.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat în cursul unei conferințe de prese motivul pentru care președintele Nicușor Dan a fost nevoit să rămână blocat la Paris marți, după reuniunea Coaliției de Voință. Miruță a dat detalii despre caracteristicile tehnice ale aeronavei militare cu care Dan s-a deplasat la Paris. „Aeronava nu a decolat de la […]
12:20
Fermierii francezi au intrat joi dimineața cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franța, potrivit unui reprezentant sindical și unui jurnalist AFP aflat la fața locului, informează Agerpres. ‘Se plimbă” prin Paris și au trecut în […]
10:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă. Şedinţa Comandamentului Energetic se va desfășura începând cu ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional. Ulterior, Bogdan Ivan va susţine declaraţii de presă. În județul Alba, unul dintre cele mai afectate de condițiile […]
7 ianuarie 2026
23:50
Statele Unite amenință că echipajul petrolierului rusesc capturat ar putea fi adus în fața instanței americane # QMagazine.ro
Echipajul petrolierului „Marinera”, navă capturată miercuri de marina militară americană în zona Atlanticului de Nord, deși naviga sub pavilion rusesc, ar putea fi adus în SUA și judecat acolo, întrucât pentru acest petrolier autoritățile americane au emis un ordin judiciar de sechestru în urma încălcării sancțiunilor impuse de SUA, a transmis Casa Albă, informează Agerpres. […]
15:00
Mihai Fifor: Este de neînțeles insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii # QMagazine.ro
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, consideră că obsesia pentru economii „nu produce respect extern” și ne face să arătăm „ruda săracă de la țară plecată la oraș”. El subliniază că „în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat”. De aseară, programul lui Nicușor Dan a fost dat peste cap din cauza unei […]
12:10
Guvernele Danemarcei și Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump și ale altor membri ai administrației sale cu privire la interesul lor de a obține insula arctică din motive de securitate națională, informează […]
12:00
O ninsoare a dat peste cap programul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat în Franța, după ce pista aeroportului „Le Bourget” din Paris a fost închisă pentru curățare. Situația l-a făcut pe șeful statului să rememoreze episoade din copilărie, dar și din perioada studenției petrecute în Franța. „Aseară am decis să nu mai plecăm, pentru că […]
10:00
Angajamentele României pentru Ucraina vor fi trecute prin Parlament, dar detaliile nu vor fi publice # QMagazine.ro
Angajamentele României pentru Ucraina privind garanțiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a afirmat, marți seara, președintele Nicușor Dan. „În primul rând, Coaliția asta știți că funcționează de doi ani, și Președinții României care au participat au avut un mandat pe care și l-au luat, și, deci, ceea ce dumneavoastră știți că România și-a […]
6 ianuarie 2026
15:30
Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit performanța de a scoate pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată marți în apele Dunării, potrivit tradiției de Bobotează, de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, informează Agerpres. Daniel Nichițelea a declarat, imediat după momentul prinderii crucii, că o va […]
13:40
Președintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, și consilierul pe teme de securitate națională și migrație, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela, afirmând totodată că președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, „cooperează” cu SUA, informează Agerpres. Într-un interviu telefonic acordat NBC […]
11:20
Prefectura Alba a anunțat că marți dimineață erau în continuare fără curent electric 7.773 de utilizatori, 39 de echipe ale DEER – Sucursala Alba fiind în teren pentru remedierea situației. În prezent, sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER). Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune în […]
00:10
Oficial. De ce s-au schimbat judecătorii în dosarele de corupție. Surprinzătorul număr al cazurilor prescrise după ce au ajuns la Curtea de Apel # QMagazine.ro
Documentarul realizat de Recorder, la finalul anului 2025, care a lansat teza „capturării justiției” și a indus opiniei publice senzația că judecătorii protejează sau chiar scapă marii corupți, primește astăzi de la Curtea de Apel date, cifre și explicații care anulează, practic, toată propaganda pe care s-a construit asaltul asupra magistraților din ultima perioadă, care […]
5 ianuarie 2026
23:50
Documentarul realizat de Recorder, la finalul anului 2025, care a lansat teza „capturării justiției” și a indus opiniei publice senzația că judecătorii protejează sau chiar scapă marii corupți, primește astăzi de la Curtea de Apel date, cifre și explicații care anulează, practic, toată propaganda pe care s-a construit asaltul asupra magistraților din ultima perioadă, care […]
18:40
Asociațiile profesionale ale magistraților solicită demisia unui procuror CSM. Ar fi un „gest minim de responsabilitate instituțională și respect față de principiile statului de drept” # QMagazine.ro
Postarea procurorului CSM Claudiu Sandu din 3 ianuarie 2026 a generat reacția asociațiilor profesionale ale magistraților, care solicită demisia de onoare a acestuia pentru promovarea unor practici de tip stalinist în justiție. O declarație controversată Sâmbătă, 3 ianuarie, Claudiu Sandu a susținut necesitatea creării unor comisii care să verifice magistrații profesional, moral și din punct […]
18:10
Reputatul economist și analist politic american Jeffrey Sachs comentează în termeni foarte duri invazia SUA în Venezuela, în podcastul Greater Asia, și critică, totodată, Europa pentru reacția aproape inexistentă la încălcările dreptului internațional, avertizînd că Trump se va ține de cuvînt și va prelua și Groenlanda, arată Bogdan Tiberiu Iacob pe siteul InPolitics. Nu în […]
17:10
Cine sunt judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor decide marile cauze ale demnitarilor în 2026 # QMagazine.ro
În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, în data de 5 ianuarie 2026, au fost stabilite în urma tragerii la sorți completurile de 5 judecători ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, informează un comunicat al instituției. Pentru anul 2026 a fost stabilit același număr de completuri, respectiv două completuri […]
16:50
Asociațiile profesionale ale magistraților solicită demisia unui procuror CSM. Ar fi „gest minim de responsabilitate instituțională și respect față de principiile statului de drept” # QMagazine.ro
Postarea procurorului CSM Claudiu Sandu din 3 ianuarie 2026 a generat reacția asociațiilor profesionale ale magistraților, care solicită demisia de onoare a acestuia pentru promovarea unor practici de tip stalinist în justiție. O declarație controversată Sâmbătă, 3 ianuarie, Claudiu Sandu a susținut necesitatea creării unor comisii care să verifice magistrații profesional, moral și din punct […]
16:00
Liderul venezuelean, Nicolas Maduro, capturat de SUA, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din sudul statului New York, unde urmează să compară în fața unui judecător, informează Agerpres. Conform imaginilor publicate de presa americană, convoiul care îl transportă pe Maduro la tribunal a traversat mai multe străzi ale orașului, […]
14:10
AUR va ataca în instanță hotărârile prin care se majorează taxele pe proprietate și automobile # QMagazine.ro
AUR a anunțat, printr-un comunicat de presă, că va ataca în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile. AUR subliniază că această „politică fiscală ne întoarce la practici de tip feudal și trebuie oprită prin toate mijloacele legale”. În comunicat se arată că „ingineria juridică fiscală” aplicată de […]
10:20
Serviciul de informații al Germaniei l-a spionat pe președintele american Barack Obama fără știrea și permisiunea cancelarului Angela Merkel. Spionajul german monitoriza periodic apelurile telefonice ale președintelui american de atunci, la bordul avionului Air Force One, informează Mediafax. Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) l-a interceptat pe președintele american de atunci, Barack Obama, timp […]
10:10
Președintele Nicușor Dan participă astăzi, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință (Coalition of the Willing). Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit al Coaliției de Voință, […]
4 ianuarie 2026
17:20
Contextul istoric din Venezuela ultimilor 50 de ani vă va ajuta să înțelegeți ce s-a întâmplat în această țară care a devenit, de ieri, punctul central de atenție al planetei. Unda de șoc după decizia lui Gaddafi Muammar Gaddafi, în 1970, a crescut unilateral redevențele și taxele pentru multinaționale, Iranul urmând o abordare similară. Această […]
17:00
„Unul dintre cei mai puternici factori determinanți ai prețurilor acțiunilor americane în următorii ani ar putea să nu vină de la Congres, de la Rezerva Federală sau de la inteligența artificială. Ar putea veni din Venezuela. Piețele abia încep să înțeleagă ce tocmai s-a întîmplat. Acțiunile recente ale SUA în Venezuela, sub actuala Administrație, au […]
13:10
Observația lui Năstase: SUA a simplificat schimbarea regimurilor politice prin răpirea liderilor # QMagazine.ro
„Să fie foarte clar, nu-mi este simpatic Maduro, dar fac parte dintre cei care au citit cărțile lui Orwell, inclusiv „Ferma animalelor” și diferitele teorii despre „egalitate”. De aceea, sper să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii” când, în realitate, este vorba doar de interese”, scrie fostul premier Adrian […]
3 ianuarie 2026
23:00
După o tăcere lungă, președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat, în fine, la arestarea lui Nicolas Maduro, fără a-l nominaliza pe Trump, dar salutând în mod clar operațiunea. Semn că în următoarele ore și ceilalți lideri europeni îi vor urma exemplul. „Poporul venezuelean a scăpat astăzi de dictatura lui Nicolás Maduro și nu poate decât […]
19:10
Trump: Vom conduce Venezuela până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a susținut o conferință de presă în care a explicat operațiunea Delta Force de capturare a dictatorului venezuelean Nicolas Maduro din noaptea trecută. „Aseară târziu și azi dimineață, la indicația mea, Forțele Armate ale Statelor Unite au desfășurat o operațiune militară extraordinară în capitala Venezuelei, demonstrând puterea militară copleșitoare a Americii. […]
19:00
Anul 2025 mi-a consolidat convingerea că toate cele trei piețe financiare non-bancare au făcut progrese reale în procesul de maturizare. Piața asigurărilor și-a recăpătat echilibrul, piața pensiilor private a continuat să demonstreze robustețe, iar piața de capital a confirmat potențialul unei economii care privește către investițiile pe termen lung. Toate acestea reprezintă evoluții semnificative din […]
17:00
2025 a fost unul dintre cei mai grei ani din viața mea. Confruntându-mă cu o luptă intensă pentru putere, cu un război intern nedrept și lipsit de fair-play care a avut foarte multe efecte negative asupra activității de performanță, a imaginii și a percepției gimnasticii ritmice, atât la noi în țară cât și internațional, aș spune […]
16:40
Păstrez lecțiile perioadei de Primar General. A fost cea mai frumoasă, grea și complexă experiență profesională pe care am trăit-o până acum. Păstrez ritmul, echipa și faptul că am dovedit că Bucureștiul poate fi accelerat. Păstrez și ceva ce nu apare în rapoarte: capacitatea de a lucra cu toată lumea, dincolo de partide, tensiuni și […]
15:00
Păstrez lecțiile perioadei de Primar General. A fost cea mai frumoasă, grea și complexă experiență profesională pe care am trăit-o până acum. Păstrez ritmul, echipa și faptul că am dovedit că Bucureștiul poate fi accelerat. Păstrez și ceva ce nu apare în rapoarte: capacitatea de a lucra cu toată lumea, dincolo de partide, tensiuni și […]
13:00
Din 2025 voi păstra, mai ales, amintiri frumoase. Nu pentru că ar fi fost multe ori mai consistente, ci pentru că nu îmi pot otrăvi sufletul cu regrete, remușcări și tristețe. Așa că, îmi voi aminti de redeschiderea (chiar și parțială) a expoziției permanente a Muzeului, de voiajurile în Peru și în Mexic, unde am […]
12:00
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața devreme că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară, informează Mediafax. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac pe scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.